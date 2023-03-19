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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 22. Стадион: . Зрители: 32678 Главный судья: Mikkel Redder
Копенгаген
2:1
Конец матча
Виборг
0'
1:0
13' Гол
Харальдссон Хакон-Арнар
36' Желтая карточка
Вавро Денис
36' Желтая карточка
Леманс Клинт
55' Желтая карточка
Классон Виктор
64' Желтая карточка
Йелерт Элиас
2:0
66' Гол
Дарами Мохаммед
2:1
70' Гол
Мортимер Нилс
79' Желтая карточка
Mendes Elias2
80' Желтая карточка
Бонде Якуб
90' Желтая карточка
Дикс Кевин
90'+5

Ход матча

13'
Харальдссон Хакон-Арнар
1:0
22'
Ларссон Джордан
Гонсалвеш Диогу
 
36'
Вавро Денис
 
36'
 
Леманс Клинт
39'
 
Вестергорд Магнус
Сёндергаард Мадс
55'
Классон Виктор
 
62'
 
Мортимер Нилс
Ибрагим Саид
62'
 
Паулиньо Жозе
Жуниор Ренато
64'
Йелерт Элиас
 
66'
Дарами Мохаммед
(Дикс Кевин)
2:0
70'
2:1
Мортимер Нилс
(Mendes Elias2)
75'
Корнелиус Андреас
Классон Виктор
 
79'
 
Mendes Elias2
80'
 
Бонде Якуб
90'
Стаменич Марко
Харальдссон Хакон-Арнар
 
90'
Бардгджи Руни
Ларссон Джордан
 
90'
 
Jakob Nielsen
Бонде Якуб
90'
Дикс Кевин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
9
Гонсалвеш
Диогу
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
24
Аниембе
Даниэль
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
6
Сёндергаард
Мадс
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
11
Жуниор
Ренато
7
Mendes
Elias2
Копенгаген
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Виборг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СД
4:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.17
2

Среднее время на гол

41
45

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.14
0.33

Среднее время на гол

78
270

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.62
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 9 0.41
Дарами Мохаммед 6 0.27
Биэл Пеп 6 (2) 0.27
Лерагер Лукас 6 0.27
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.18
Бардгджи Руни 3 0.14
Фальк Расмус 2 0.09
Йелерт Элиас 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Кристиансен Виктор 1 0.05
Ларссон Джордан 1 0.05
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.05
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.05
Дикс Кевин 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.41
Леманс Клинт 5 0.23
Mendes Elias2 4 0.18
Соренсен Кристиан I 3 0.14
Лонвейк Джастин 2 0.09
Бех Тобиас 2 0.09
Ибрагим Саид 1 0.05
Мортимер Нилс 1 0.05
Гроннинг Йеппе 1 0.05
Жамбурек Ян 1 0.05
Бундгаард Оливер 1 0.05
Лауритсен Мадс 1 0.05
Бонде Якуб 1 0.05
Джатта Алассана 1 0.05
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Виктор 6 0
Хочолава Давид 5 0
Классон Виктор 4 0
Лерагер Лукас 4 0
Вавро Денис 4 0
Дикс Кевин 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Стаменич Марко 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Клем Виллиам 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Грабара Камиль 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Залетел Жан 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Леманс Клинт 4 0
Гроннинг Йеппе 4 0
Бюрги Николас 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Бонде Якуб 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Mendes Elias2 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Виборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
4
Копенгаген
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Виборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

18
16
Копенгаген
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Виборг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

21
20

Голы по времени матча

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
4
18%
6
38%
61-75
5
23%
2
13%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
4
33%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
4
50%
1
8%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

22
16
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
3
14%
4
25%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
8
36%
1
6%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
27%
5
31%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Забито

44
32
14 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
5
11%
6
19%
1-15
3
7%
7
22%
16-30
6
14%
3
9%
31-45
12
27%
2
6%
46-60
7
16%
7
22%
61-75
11
25%
7
22%
76-90

Пропущено

23
25
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
3
13%
6
24%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
5
22%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2 Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1
Виборг
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3
Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1

Результаты матчей

Копенгаген
Виборг

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
6
5
3
8
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
5
6
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
11
11
7
15
2.5
3
19
3
19
3.5
1
21
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 22 12 7 3 38 - 20 43
2.
Копенгаген
 22 13 3 6 45 - 22 42
3.
Виборг
 22 10 7 5 32 - 25 37
4.
Орхус
 22 10 5 7 26 - 20 35
5.
Раннерс
 22 8 8 6 28 - 30 32
6.
Брондбю
 22 8 6 8 32 - 34 30
7.
Силькеборг
 22 8 5 9 34 - 35 29
8.
Оденсе
 22 7 7 8 27 - 38 28
9.
Митьюлланд
 22 6 10 6 32 - 29 28
10.
Хорсенс
 22 6 5 11 26 - 37 23
11.
Люнгбю
 22 3 7 12 21 - 36 16
12.
Ольборг
 22 3 6 13 18 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 22 - 8 23
3.
Виборг
 11 5 5 1 16 - 13 20
4.
Орхус
 11 5 3 3 15 - 11 18
5.
Брондбю
 11 5 3 3 20 - 18 18
6.
Хорсенс
 11 5 3 3 19 - 19 18
7.
Силькеборг
 11 5 2 4 18 - 18 17
8.
Раннерс
 11 5 2 4 12 - 13 17
9.
Оденсе
 11 4 3 4 13 - 16 15
10.
Митьюлланд
 11 2 3 6 9 - 17 9
11.
Ольборг
 11 1 5 5 7 - 13 8
12.
Люнгбю
 11 1 5 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 11 6 1 4 23 - 14 19
2.
Митьюлланд
 11 4 7 0 23 - 12 19
3.
Виборг
 11 5 2 4 16 - 12 17
4.
Орхус
 11 5 2 4 11 - 9 17
5.
Нордшелланн
 11 4 5 2 14 - 9 17
6.
Раннерс
 11 3 6 2 16 - 17 15
7.
Оденсе
 11 3 4 4 14 - 22 13
8.
Силькеборг
 11 3 3 5 16 - 17 12
9.
Брондбю
 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Люнгбю
 11 2 2 7 12 - 18 8
11.
Ольборг
 11 2 1 8 11 - 20 7
12.
Хорсенс
 11 1 2 8 7 - 18 5
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Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 12 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (3)
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Митьюлланд Исаксен Густав 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Ольборг Соуза Аллан II 6
Весь список
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