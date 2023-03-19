Тур: 22. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Sandi Putros
2:2
Второй тайм: 72'
0'
0:1
13' ГолГартенманн Стефан
1:1
30' ГолАдамсен Тонни
40' Желтая карточкаИсаксен Густав
1:2
45' ГолИсаксен Густав
2:2
60' ГолСонне Оливер
Ход матча
13'
30'
1:1
40'
45'
1:2
60'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
17
Тюкосен
Мадс
55
Бак
Виктор
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Угбо МаркВратарь
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Защитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ашур ИмамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Niels Lodberg
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Митьюлланд
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед
30 матчей
30%
10%
60%
9 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
6 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.54
1.06
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.54
Среднее время на гол
47
58
Всего голов
52
38
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|7
|0.32
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.27
|Хелениус Никлас
|5
|0.23
|Валлис Николай
|3
|0.14
|Сонне Оливер
|2
|0.09
|Сальквист Тобиас
|2
|0.09
|Энгель Лукас
|1
|0.05
|Клинг Андерс
|1
|0.05
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.05
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.05
|Маттссон Пелле
|1
|0.05
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|8
|0.36
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.36
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.18
|Систо Пионе
|3
|0.14
|Каба Сори
|2
|0.09
|Олссон Кристоффер
|2
|0.09
|Дюр Николас
|1
|0.05
|Гартенманн Стефан
|1
|0.05
|Ашур Имам
|1
|0.05
|Симсир Араль
|1
|0.05
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Клинг Андерс
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Энгель Лукас
|2
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0
|Сонне Оливер
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Клиттен Лукас
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|1
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Жуниньо
|1
|1
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Митьюлланд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
8
Силькеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
11
6
Силькеборг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
57% (12)
24% (5)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Митьюлланд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
15%
5
25%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
3
23%
2
10%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
33%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
4
24%
3
33%
76-90
Забито
17
9
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
2
12%
4
44%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
1
11%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Забито
30
29
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
5
17%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
4
13%
7
24%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
9
30%
3
10%
76-90
Пропущено
33
26
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
6
18%
1
4%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
7
21%
6
23%
31-45
7
21%
5
19%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
7
21%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Стяуа - Силькеборг 0:5
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4
Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2
Результаты матчей
Силькеборг
Митьюлланд
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
74
55
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
65
55
110
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
156
1110
714
318
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|22
|13
|3
|6
|45 - 21
|42
|2.
|1:1
|22
|11
|8
|3
|37 - 20
|41
|3.
|0:2
|22
|10
|7
|5
|31 - 25
|37
|4.
|1:0
|22
|10
|5
|7
|26 - 20
|35
|5.
|1:0
|22
|8
|8
|6
|28 - 30
|32
|6.
|1:1
|22
|8
|7
|7
|32 - 33
|31
|7.
|2:2
|22
|8
|5
|9
|33 - 34
|29
|8.
|0:1
|22
|7
|7
|8
|27 - 38
|28
|9.
|2:2
|22
|6
|10
|6
|31 - 28
|28
|10.
|1:1
|22
|6
|5
|11
|26 - 37
|23
|11.
|1:1
|22
|3
|7
|12
|21 - 36
|16
|12.
|0:1
|22
|3
|6
|13
|18 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|2.
|2:0
|11
|7
|2
|2
|22 - 7
|23
|3.
|0:2
|11
|5
|5
|1
|16 - 13
|20
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|5.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|2:2
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|9.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|10.
|2:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|11.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|7 - 13
|8
|12.
|1:1
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|23 - 14
|19
|2.
|2:2
|11
|4
|7
|0
|22 - 11
|19
|3.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|4.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|1:1
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|1:0
|11
|3
|6
|2
|16 - 17
|15
|7.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|8.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|9.
|2:2
|11
|3
|3
|5
|16 - 17
|12
|10.
|1:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 18
|8
|11.
|0:1
|11
|2
|1
|8
|11 - 20
|7
|12.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (3)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Силькеборг
|Валлис Николай
|8 (6)
|Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|6