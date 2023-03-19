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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Силькеборг
2:2
Второй тайм: 72'
Митьюлланд
0'
0:1
13' Гол
Гартенманн Стефан
1:1
30' Гол
Адамсен Тонни
40' Желтая карточка
Исаксен Густав
1:2
45' Гол
Исаксен Густав
2:2
60' Гол
Сонне Оливер

Ход матча

13'
0:1
Гартенманн Стефан
30'
Адамсен Тонни
(Тенгстедт Сёрен)
1:1
40'
 
Исаксен Густав
45'
1:2
Исаксен Густав
57'
Куск Каспер
Тенгстедт Сёрен
 
60'
Сонне Оливер
(Энгель Лукас)
2:2
61'
 
Мартинес Эмилиано
Гигович Армин
61'
 
Ашур Имам
Чилуфя Эдвард
68'
 
Фредерик Хейсельберг
Симсир Араль

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Митьюлланд
7.90
3.85
3.50
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
22
Кристенсен
Лассе
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
23
Адамсен
Тонни
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
55
Бак
Виктор
37
Гигович
Армин
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
11
Исаксен
Густав
58
Симсир
Араль
18
Чилуфя
Эдвард
Силькеборг
4-3-2-1
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Митьюлланд

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед

30 матчей

30%
10%
60%
9 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
6 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:3
СДЧГ
1:4
СДЧГ
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.54
1.06

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.54

Среднее время на гол

47
58

Всего голов

52
38

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 7 0.32
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.27
Хелениус Никлас 5 0.23
Валлис Николай 3 0.14
Сонне Оливер 2 0.09
Сальквист Тобиас 2 0.09
Энгель Лукас 1 0.05
Клинг Андерс 1 0.05
Тенгстедт Сёрен 1 0.05
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.05
Маттссон Пелле 1 0.05
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 8 0.36
Дрейер Андерс 8 (1) 0.36
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.18
Систо Пионе 3 0.14
Каба Сори 2 0.09
Олссон Кристоффер 2 0.09
Дюр Николас 1 0.05
Гартенманн Стефан 1 0.05
Ашур Имам 1 0.05
Симсир Араль 1 0.05
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Паулиньо VI 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Клинг Андерс 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Валлис Николай 2 0
Энгель Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Сонне Оливер 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 4 0
Феррейра Эвандер 4 0
Далсгор Хенрик 2 1
Олссон Кристоффер 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Жуниньо 1 1
Брумадо Жуниор 1 1
Андерссон Йоэль 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Лоссль Йонас 1 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Фредерик Хейсельберг 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Митьюлланд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
8
Силькеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

11
6
Силькеборг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
57% (12)
24% (5)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Митьюлланд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
15%
5
25%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
3
23%
2
10%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
33%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
4
24%
3
33%
76-90

Забито

17
9
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
2
12%
4
44%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
1
11%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Забито

30
29
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
5
17%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
4
13%
7
24%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
9
30%
3
10%
76-90

Пропущено

33
26
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
6
18%
1
4%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
7
21%
6
23%
31-45
7
21%
5
19%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
7
21%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Стяуа - Силькеборг 0:5
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4
Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2

Результаты матчей

Силькеборг
Митьюлланд

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
5
1.5
2
9
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
5
5
1
10
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
15
6
11
10
1.5
7
14
3
18
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2:0 22 13 3 6 45 - 21 42
2.
Нордшелланн
 1:1 22 11 8 3 37 - 20 41
3.
Виборг
 0:2 22 10 7 5 31 - 25 37
4.
Орхус
 1:0 22 10 5 7 26 - 20 35
5.
Раннерс
 1:0 22 8 8 6 28 - 30 32
6.
Брондбю
 1:1 22 8 7 7 32 - 33 31
7.
Силькеборг
 2:2 22 8 5 9 33 - 34 29
8.
Оденсе
 0:1 22 7 7 8 27 - 38 28
9.
Митьюлланд
 2:2 22 6 10 6 31 - 28 28
10.
Хорсенс
 1:1 22 6 5 11 26 - 37 23
11.
Люнгбю
 1:1 22 3 7 12 21 - 36 16
12.
Ольборг
 0:1 22 3 6 13 18 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:1 11 7 3 1 23 - 11 24
2.
Копенгаген
 2:0 11 7 2 2 22 - 7 23
3.
Виборг
 0:2 11 5 5 1 16 - 13 20
4.
Орхус
 1:0 11 5 3 3 15 - 11 18
5.
Брондбю
 1:1 11 5 3 3 20 - 18 18
6.
Хорсенс
 1:1 11 5 3 3 19 - 19 18
7.
Силькеборг
 2:2 11 5 2 4 17 - 17 17
8.
Раннерс
 1:0 11 5 2 4 12 - 13 17
9.
Оденсе
 0:1 11 4 3 4 13 - 16 15
10.
Митьюлланд
 2:2 11 2 3 6 9 - 17 9
11.
Ольборг
 0:1 11 1 5 5 7 - 13 8
12.
Люнгбю
 1:1 11 1 5 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2:0 11 6 1 4 23 - 14 19
2.
Митьюлланд
 2:2 11 4 7 0 22 - 11 19
3.
Виборг
 0:2 11 5 2 4 15 - 12 17
4.
Орхус
 1:0 11 5 2 4 11 - 9 17
5.
Нордшелланн
 1:1 11 4 5 2 14 - 9 17
6.
Раннерс
 1:0 11 3 6 2 16 - 17 15
7.
Брондбю
 1:1 11 3 4 4 12 - 15 13
8.
Оденсе
 0:1 11 3 4 4 14 - 22 13
9.
Силькеборг
 2:2 11 3 3 5 16 - 17 12
10.
Люнгбю
 1:1 11 2 2 7 12 - 18 8
11.
Ольборг
 0:1 11 2 1 8 11 - 20 7
12.
Хорсенс
 1:1 11 1 2 8 7 - 18 5
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Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 12 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (3)
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Силькеборг Валлис Николай 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Ольборг Соуза Аллан II 6
Весь список
  • 74'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    73'
    Рефери не любит споров - именно за это Сонне Оливер сейчас получил желтую
  • 73'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!
  • 73'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 73'
    Фредерик Хейсельберг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 73'
    Оооо... вот это был удар! Фредерик Хейсельберг должен был забить с этой позиции.
  • 73'
    Кристенсен Лассе ошибается в защите.
  • 72'
    Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Митьюлланд
    7.90
    3.85
    3.50
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    Где смотреть матч Силькеборг 2:2 Митьюлланд онлайн

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