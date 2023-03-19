VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Арал Симсир нанес удар, но тот был заблокирован.

Арал Симсир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Арал Симсир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

48' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает ударом с левой ноги!

48' Арал Симсир нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Хорошую попытку сделал Арал Симсир. Удар в створ, но вратарь начеку

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Безумный фол. Кристенсен Лассе грубо играет против соперника. Пострадал Виктор Бак

46' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Арал Симсир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Арал Симсир нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Исаксен Густав получил желтую карточку от судьи

40' Арал Симсир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Силькеборг

37' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Йоргенсен Себастьян Винтер пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем

35' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Митьюлланд

34' Йоргенсен Себастьян Винтер не смог попасть в створ ударом издали

33' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Силькеборг

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Серен Тенгстедт сделал результативную передачу.

29' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Виктор Бак выиграл воздушное противоборство у Кристенсен Лассе

28' Удар от ворот произведет Митьюлланд

27' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Удар от ворот произведет Силькеборг

22' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Силькеборг

21' Исаксен Густав не смог попасть в створ ударом издали

19' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

19' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Митьюлланд

15' Адамсен Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Оооо... вот это был удар! Адамсен Тонни должен был забить с этой позиции.

15' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

10' Виктор Бак ослабляет давление, выбив мяч.

10' Энгель Лукас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Митьюлланд

7' Удар от ворот произведет Силькеборг

6' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля