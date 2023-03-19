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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 22. Стадион: . Зрители: 7978 Главный судья: Sandi Putros
Силькеборг
3:3
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
13' Гол
Гартенманн Стефан
1:1
30' Гол
Адамсен Тонни
40' Желтая карточка
Исаксен Густав
1:2
45' Гол
Исаксен Густав
2:2
60' Гол
Сонне Оливер
73' Желтая карточка
Сонне Оливер
2:3
75' Гол
Исаксен Густав
85' Желтая карточка
Бак Виктор
3:3
86' Гол
Линд Александр
88' Желтая карточка
Энгель Лукас
88' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
90' Undefined phrase: football_event_
Жуниньо
90' Желтая карточка
Лоссль Йонас
90'+7
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
22
Кристенсен
Лассе
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
23
Адамсен
Тонни
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
55
Бак
Виктор
37
Гигович
Армин
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
11
Исаксен
Густав
58
Симсир
Араль
18
Чилуфя
Эдвард
Силькеборг
4-3-2-1
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Митьюлланд

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед

30 матчей

30%
10%
60%
9 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
6 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:3
СДЧГ
1:4
СДЧГ
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.54
1.06

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.54

Среднее время на гол

47
58

Всего голов

52
38

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 7 0.32
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.27
Хелениус Никлас 5 0.23
Валлис Николай 3 0.14
Сонне Оливер 3 0.14
Сальквист Тобиас 2 0.09
Энгель Лукас 1 0.05
Клинг Андерс 1 0.05
Тенгстедт Сёрен 1 0.05
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.05
Линд Александр 1 0.05
Маттссон Пелле 1 0.05
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 9 0.41
Дрейер Андерс 8 (1) 0.36
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.18
Систо Пионе 3 0.14
Каба Сори 2 0.09
Олссон Кристоффер 2 0.09
Дюр Николас 1 0.05
Гартенманн Стефан 1 0.05
Ашур Имам 1 0.05
Симсир Араль 1 0.05
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Паулиньо VI 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Клинг Андерс 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Валлис Николай 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 5 0
Феррейра Эвандер 4 0
Далсгор Хенрик 2 1
Олссон Кристоффер 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Жуниньо 1 1
Брумадо Жуниор 1 1
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Фредерик Хейсельберг 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Митьюлланд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
11
Силькеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

11
6
Силькеборг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Митьюлланд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

18
17

Голы по времени матча

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
13%
6
26%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
4
25%
2
9%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
15%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
4
20%
4
33%
76-90

Забито

17
9
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
2
12%
4
44%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
1
11%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Забито

33
32
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
5
15%
6
19%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
5
15%
5
16%
31-45
5
15%
7
22%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
10
30%
3
9%
76-90

Пропущено

36
29
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
7
19%
1
3%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
8
22%
6
21%
31-45
7
19%
6
21%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
7
19%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Стяуа - Силькеборг 0:5
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4
Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2

Результаты матчей

Силькеборг
Митьюлланд

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
2
9
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
6
5
1
10
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
16
6
12
10
1.5
8
14
4
18
2.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 22 12 7 3 38 - 20 43
2.
Копенгаген
 22 13 3 6 45 - 22 42
3.
Виборг
 22 10 7 5 32 - 25 37
4.
Орхус
 22 10 5 7 26 - 20 35
5.
Раннерс
 22 8 8 6 28 - 30 32
6.
Брондбю
 22 8 6 8 32 - 34 30
7.
Силькеборг
 22 8 5 9 34 - 35 29
8.
Оденсе
 22 7 7 8 27 - 38 28
9.
Митьюлланд
 22 6 10 6 32 - 29 28
10.
Хорсенс
 22 6 5 11 26 - 37 23
11.
Люнгбю
 22 3 7 12 21 - 36 16
12.
Ольборг
 22 3 6 13 18 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 22 - 8 23
3.
Виборг
 11 5 5 1 16 - 13 20
4.
Орхус
 11 5 3 3 15 - 11 18
5.
Брондбю
 11 5 3 3 20 - 18 18
6.
Хорсенс
 11 5 3 3 19 - 19 18
7.
Силькеборг
 11 5 2 4 18 - 18 17
8.
Раннерс
 11 5 2 4 12 - 13 17
9.
Оденсе
 11 4 3 4 13 - 16 15
10.
Митьюлланд
 11 2 3 6 9 - 17 9
11.
Ольборг
 11 1 5 5 7 - 13 8
12.
Люнгбю
 11 1 5 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 11 6 1 4 23 - 14 19
2.
Митьюлланд
 11 4 7 0 23 - 12 19
3.
Виборг
 11 5 2 4 16 - 12 17
4.
Орхус
 11 5 2 4 11 - 9 17
5.
Нордшелланн
 11 4 5 2 14 - 9 17
6.
Раннерс
 11 3 6 2 16 - 17 15
7.
Оденсе
 11 3 4 4 14 - 22 13
8.
Силькеборг
 11 3 3 5 16 - 17 12
9.
Брондбю
 11 3 3 5 12 - 16 12
10.
Люнгбю
 11 2 2 7 12 - 18 8
11.
Ольборг
 11 2 1 8 11 - 20 7
12.
Хорсенс
 11 1 2 8 7 - 18 5
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Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 12 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (3)
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Митьюлланд Исаксен Густав 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Ольборг Соуза Аллан II 6
Весь список
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    • 94'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Митьюлланд отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      93'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      92'
      Г О О О О О Л! Митьюлланд забивает! Жуниньо отличился.
    • 92'
      Исаксен Густав пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем
    • 91'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      91'
      Адамсен Тонни наказан за толчок Далсгор Хенрик
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 90'
      Сонне Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 3:3 Митьюлланд онлайн

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