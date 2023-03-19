Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Тюкосен Мадс получил желтую карточку от судьи

88' Удар от ворот произведет Силькеборг

88' Энгель Лукас получил желтую карточку от судьи

87' Сальквист Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Г О О О О Л - Александр Линд точно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

85' Emiliano Martinez из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Виктор Бак получил желтую карточку от судьи

85' Судья сигнализирует, что Виктор Бак из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Александр Линд

84' Тактическая замена. Йоргенсен Себастьян Винтер уходит с поля и его заменяет Александр Линд

84' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

83' Клинг Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Виктор Бак из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Исаксен Густав не смог попасть в створ ударом издали

81' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Энгель Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Ашур Имам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Далсгор Хенрик нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

79' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Удар от ворот произведет Митьюлланд

76' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Виктор Бак ослабляет давление, выбив мяч.

75' Г О О О О Л - Исаксен Густав из команды Митьюлланд левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

74' Кристенсен Лассе из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Рефери не любит споров - именно за это Сонне Оливер сейчас получил желтую

73' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

73' Фредерик Хейсельберг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Оооо... вот это был удар! Фредерик Хейсельберг должен был забить с этой позиции.

72' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Emiliano Martinez успешно блокирует удар.

71' Далсгор Хенрик нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

69' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Силькеборг

68' Тактическая замена. Арал Симсир уходит с поля и его заменяет Фредерик Хейсельберг

68' Олссон Кристоффер не смог попасть в створ ударом издали

67' Феликс Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Исаксен Густав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Арал Симсир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Серенсен Оливер нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

65' Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Виктор Бак из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Emiliano Martinez успешно блокирует удар.

62' Удар от ворот произведет Митьюлланд

62' Тактическая замена. Гигович Армин уходит с поля и его заменяет Emiliano Martinez

60' Г О О О О Л - Сонне Оливер забивает с правой ноги!

60' Энгель Лукас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Феликс Йоэль нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

58' Кристенсен Лассе из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Куск Каспер

56' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Энгель Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

53' Удар от ворот произведет Митьюлланд

53' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Арал Симсир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Арал Симсир нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.