Тур: 22. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
28' Желтая карточкаДуэлунд Миккель
1:0
38' ГолМортенсен Патрик
45' Желтая карточкаБеихмо Феликс
47' Желтая карточкаПоульсен Николай
57' Желтая карточкаЛинкс Гифт
62' Желтая карточкаGustav Grubbe
Ход матча
28'
38'
1:0
45'
47'
57'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
17
Якоб
Кевин
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Бьюр ПетерЗащитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Орхус
Оденсе
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 16 побед
43 матча
37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.6%
37.2%
30.2%
14 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
25.6%
37.2%
37.2%
11 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
1.38
1.45
Среднее время на гол
65
61
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.73
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
67
62
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|0.55
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0.14
|Хеуген Сигурд
|2
|0.09
|Андерсон Микаэль
|2
|0.09
|Якоб Кевин
|1
|0.05
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.05
|Кристенсен Томас
|1
|0.05
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.05
|Тингагер Фредерик
|1
|0.05
|Sebastian Groenning
|1
|0.05
|Дёйн Йелле
|1
|0.05
|Поульсен Николай
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|6 (1)
|0.27
|Жебали Иссам
|4 (1)
|0.18
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|4 (1)
|0.18
|Сабби Эммануэль
|2
|0.09
|Yankubah Minteh
|2
|0.09
|Тонгья Франко
|2
|0.09
|Charly Horneman
|1
|0.05
|Bjoern Paulsen
|1
|0.05
|Манне Аласана
|1
|0.05
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.05
|Гигович Армин
|1
|0.05
|Эстрём Робин
|1
|0.05
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Якоб Кевин
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|2
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Тверсков Йеппе
|4
|0
|Хансен Мартин
|3
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Yankubah Minteh
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Gustav Grubbe
|2
|0
|Тонгья Франко
|2
|0
|Жебали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Результаты матчей
Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Оденсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
7
Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Оденсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
10
11
Орхус
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Оденсе
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
15
18
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
11
22
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
7
64%
5
23%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
6
43%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
56%
5
33%
76-90
Забито
25
27
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
12%
4
15%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
3
12%
10
37%
31-45
4
16%
3
11%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
7
28%
5
19%
76-90
Пропущено
20
37
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
1
5%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
20%
5
14%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
2
10%
7
19%
61-75
12
60%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1
Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2 Орхус - Нордшелланн 0:2 Виборг - Орхус 1:1 Люнгбю - Орхус 0:1 Орхус - Брондбю 2:2 Нордшелланн - Орхус 1:1
Оденсе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2
Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Силькеборг 1:1
Результаты матчей
Орхус
Оденсе
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
2 раза 10%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Орхус
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
55
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
38
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
165
813
912
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|22
|13
|3
|6
|45 - 21
|42
|2.
|1:1
|22
|11
|8
|3
|37 - 20
|41
|3.
|0:2
|22
|10
|7
|5
|31 - 25
|37
|4.
|1:0
|22
|10
|5
|7
|26 - 20
|35
|5.
|1:0
|22
|8
|8
|6
|28 - 30
|32
|6.
|1:1
|22
|8
|7
|7
|32 - 33
|31
|7.
|2:2
|22
|8
|5
|9
|33 - 34
|29
|8.
|0:1
|22
|7
|7
|8
|27 - 38
|28
|9.
|2:2
|22
|6
|10
|6
|31 - 28
|28
|10.
|1:1
|22
|6
|5
|11
|26 - 37
|23
|11.
|1:1
|22
|3
|7
|12
|21 - 36
|16
|12.
|0:1
|22
|3
|6
|13
|18 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|2.
|2:0
|11
|7
|2
|2
|22 - 7
|23
|3.
|0:2
|11
|5
|5
|1
|16 - 13
|20
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|5.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|7.
|2:2
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|8.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|9.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|10.
|2:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|11.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|7 - 13
|8
|12.
|1:1
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|23 - 14
|19
|2.
|2:2
|11
|4
|7
|0
|22 - 11
|19
|3.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|4.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|1:1
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|1:0
|11
|3
|6
|2
|16 - 17
|15
|7.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|8.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|9.
|2:2
|11
|3
|3
|5
|16 - 17
|12
|10.
|1:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 18
|8
|11.
|0:1
|11
|2
|1
|8
|11 - 20
|7
|12.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (3)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Силькеборг
|Валлис Николай
|8 (6)
|Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|6