  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Орхус
1:0
Второй тайм: 70'
Оденсе
0'
28' Желтая карточка
Дуэлунд Миккель
1:0
38' Гол
Мортенсен Патрик
45' Желтая карточка
Беихмо Феликс
47' Желтая карточка
Поульсен Николай
57' Желтая карточка
Линкс Гифт
62' Желтая карточка
Gustav Grubbe

Ход матча

28'
Дуэлунд Миккель
 
38'
Мортенсен Патрик
(Линкс Гифт)
1:0
45'
Беихмо Феликс
 
46'
 
Скюття Наатан
Мадс Фрокьяер-Йенсен
46'
 
Сабби Эммануэль
Кадри Башким
46'
Мадсен Мадс Эмиль
Якоб Кевин
 
47'
Поульсен Николай
 
57'
Линкс Гифт
 
62'
 
Gustav Grubbe
65'
Хеуген Сигурд
Дуэлунд Миккель
 
67'
 
Трандарсон Арон-Элис
Gustav Grubbe

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Оденсе
1.90
5.20
4.10
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
2
Беихмо
Феликс
6
Поульсен
Николай
17
Якоб
Кевин
11
Линкс
Гифт
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
20
Дуэлунд
Миккель
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
5
Манне
Аласана
30
Yankubah
Minteh
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Тонгья
Франко
9
Кадри
Башким
Орхус
3-4-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Орхус
Оденсе

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 16 побед

43 матча

37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.6%
37.2%
30.2%
14 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

25.6%
37.2%
37.2%
11 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

СД
1:2
СБЗВ
1:0
СБЗВ
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
0:0
СД
4:2
СДЛЕ
2:1
СД
1:0
К
1:0
СД
1:2
СД
1:2
ТМК
2:3
СД
2:2
СДЛЕ
2:3
СДЛЕ
3:2
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:1
СД
3:6
СД
2:1
СД
2:4
СД
1:2
ММ(
0:0
С
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:2
ТМС
1:1
СЛ
0:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
2:1
К
1:0
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.45

Среднее время на гол

65
61

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.73
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

67
62

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 12 (3) 0.55
Биссек Янн-Аурель 3 0.14
Хеуген Сигурд 2 0.09
Андерсон Микаэль 2 0.09
Якоб Кевин 1 0.05
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.05
Кристенсен Томас 1 0.05
Дуэлунд Миккель 1 0.05
Тингагер Фредерик 1 0.05
Sebastian Groenning 1 0.05
Дёйн Йелле 1 0.05
Поульсен Николай 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 6 (1) 0.27
Жебали Иссам 4 (1) 0.18
Мадс Фрокьяер-Йенсен 4 (1) 0.18
Сабби Эммануэль 2 0.09
Yankubah Minteh 2 0.09
Тонгья Франко 2 0.09
Charly Horneman 1 0.05
Bjoern Paulsen 1 0.05
Манне Аласана 1 0.05
Трандарсон Арон-Элис 1 0.05
Гигович Армин 1 0.05
Эстрём Робин 1 0.05
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Беихмо Феликс 3 0
Хенриксен Тобиас 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Дуэлунд Миккель 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Линкс Гифт 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Якоб Кевин 2 0
Хеуген Сигурд 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 2
Mihajlo Ivancevic 3 1
Тверсков Йеппе 4 0
Хансен Мартин 3 0
Манне Аласана 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Yankubah Minteh 3 0
Гигович Армин 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Gustav Grubbe 2 0
Тонгья Франко 2 0
Жебали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Charly Horneman 1 0

Результаты матчей

Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Оденсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
7
Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Оденсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

10
11
Орхус
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Оденсе
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

15
18

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

11
22
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
7
64%
5
23%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
6
43%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
56%
5
33%
76-90

Забито

25
27
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
12%
4
15%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
3
12%
10
37%
31-45
4
16%
3
11%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
7
28%
5
19%
76-90

Пропущено

20
37
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
1
5%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
20%
5
14%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
2
10%
7
19%
61-75
12
60%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1
Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2 Орхус - Нордшелланн 0:2 Виборг - Орхус 1:1 Люнгбю - Орхус 0:1 Орхус - Брондбю 2:2 Нордшелланн - Орхус 1:1
Оденсе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2
Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Силькеборг 1:1

Результаты матчей

Орхус
Оденсе

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
2 раза 10%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Орхус
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
3
8
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
16
5
8
13
1.5
9
12
2
19
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2:0 22 13 3 6 45 - 21 42
2.
Нордшелланн
 1:1 22 11 8 3 37 - 20 41
3.
Виборг
 0:2 22 10 7 5 31 - 25 37
4.
Орхус
 1:0 22 10 5 7 26 - 20 35
5.
Раннерс
 1:0 22 8 8 6 28 - 30 32
6.
Брондбю
 1:1 22 8 7 7 32 - 33 31
7.
Силькеборг
 2:2 22 8 5 9 33 - 34 29
8.
Оденсе
 0:1 22 7 7 8 27 - 38 28
9.
Митьюлланд
 2:2 22 6 10 6 31 - 28 28
10.
Хорсенс
 1:1 22 6 5 11 26 - 37 23
11.
Люнгбю
 1:1 22 3 7 12 21 - 36 16
12.
Ольборг
 0:1 22 3 6 13 18 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:1 11 7 3 1 23 - 11 24
2.
Копенгаген
 2:0 11 7 2 2 22 - 7 23
3.
Виборг
 0:2 11 5 5 1 16 - 13 20
4.
Орхус
 1:0 11 5 3 3 15 - 11 18
5.
Брондбю
 1:1 11 5 3 3 20 - 18 18
6.
Хорсенс
 1:1 11 5 3 3 19 - 19 18
7.
Силькеборг
 2:2 11 5 2 4 17 - 17 17
8.
Раннерс
 1:0 11 5 2 4 12 - 13 17
9.
Оденсе
 0:1 11 4 3 4 13 - 16 15
10.
Митьюлланд
 2:2 11 2 3 6 9 - 17 9
11.
Ольборг
 0:1 11 1 5 5 7 - 13 8
12.
Люнгбю
 1:1 11 1 5 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2:0 11 6 1 4 23 - 14 19
2.
Митьюлланд
 2:2 11 4 7 0 22 - 11 19
3.
Виборг
 0:2 11 5 2 4 15 - 12 17
4.
Орхус
 1:0 11 5 2 4 11 - 9 17
5.
Нордшелланн
 1:1 11 4 5 2 14 - 9 17
6.
Раннерс
 1:0 11 3 6 2 16 - 17 15
7.
Брондбю
 1:1 11 3 4 4 12 - 15 13
8.
Оденсе
 0:1 11 3 4 4 14 - 22 13
9.
Силькеборг
 2:2 11 3 3 5 16 - 17 12
10.
Люнгбю
 1:1 11 2 2 7 12 - 18 8
11.
Ольборг
 0:1 11 2 1 8 11 - 20 7
12.
Хорсенс
 1:1 11 1 2 8 7 - 18 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 12 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 9 (3)
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Силькеборг Валлис Николай 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Брондбю Шиембе Кевин 1 5
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Ольборг Соуза Аллан II 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Орхус: 50%, Оденсе: 50%.
    • Желтая карточка
      47'
      Беихмо Феликс получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 47'
      Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Тонгья Франко
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Мадс Фрокьяер-Йенсен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Орхус: 52%, Оденсе: 48%.
    • 44'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 43'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 42'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 41'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 41'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      40'
      Поульсен Николай из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Тверсков Йеппе пострадал.
    • 40'
      Контроль мяча: Орхус: 52%, Оденсе: 48%.
    • 40'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      39'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 38'
      Команда Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 38'
      Биссек Янн-Аурель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      ГОООООЛ - Мортенсен Патрик Орхус забивает ударом головой
    • 37'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      37'
      Mihajlo Ivancevic наказан за толчок Якоб Кевин
    • 37'
      Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 36'
      Беихмо Феликс не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 35'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Орхус: 51%, Оденсе: 49%.
    • 35'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 33'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      33'
      Беихмо Феликс наказан за толчок Шельвик Йорген
    • 32'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 32'
      Мортенсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      32'
      Якоб Кевин из команды Орхус подал угловой слева.
    • 31'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Yankubah Minteh из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Биссек Янн-Аурель.
    • 30'
      Контроль мяча: Орхус: 54%, Оденсе: 46%.
    • Офсайд
      29'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе в офсайде
    • 29'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 28'
      Мортенсен Патрик пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен ловит мяч
    • 27'
      Беихмо Феликс из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Манне Аласана из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Поульсен Николай пострадал.
    • 26'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 26'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Орхус: 54%, Оденсе: 46%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 24'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Оденсе контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      23'
      Поульсен Николай из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Манне Аласана.
    • 23'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Беихмо Феликс выиграл воздушное противоборство у Шельвик Йорген.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 21'
      Якоб Кевин не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Орхус: 57%, Оденсе: 43%.
    • 20'
      Якоб Кевин выиграл воздушное противоборство у Мадс Фрокьяер-Йенсен.
    • Фол, нарушение
      19'
      Yankubah Minteh из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Хенриксен Тобиас.
    • Фол, нарушение
      19'
      Поульсен Николай наказан за толчок Манне Аласана
    • 18'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 17'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      16'
      Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Бьёрн Паульсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 16'
      Оооо... вот это был удар! Кадри Башким должен был забить с этой позиции.
    • 15'
      Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Хенриксен Тобиас ошибается в защите.
    • 15'
      Кадри Башким пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 15'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Орхус: 58%, Оденсе: 42%.
    • 15'
      Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 14'
      Тонгья Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 14'
      Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 13'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 12'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 12'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 11'
      Манне Аласана из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      11'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Mihajlo Ivancevic успешно блокирует удар.
    • 10'
      Беихмо Феликс из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 10'
      Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Хансен Мартин ошибается в защите.
    • 9'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Yankubah Minteh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 9'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 8'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 7'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 6'
      Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 5'
      Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Тонгья Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Орхус: 64%, Оденсе: 36%.
    • 4'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Мортенсен Патрик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Gustav Grubbe ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 3'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 2'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Орхус начинает с центра поля
    • 1'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Оденсе
    1.90
    5.20
    4.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Орхус 1:0 Оденсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Орхус
    Оденсе
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     