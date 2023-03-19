Тур: 22. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
28' Желтая карточкаДуэлунд Миккель
1:0
38' ГолМортенсен Патрик
45' Желтая карточкаБеихмо Феликс
46' Желтая карточкаПоульсен Николай
56' Желтая карточкаЛинкс Гифт
62' Желтая карточкаGustav Grubbe
77' Желтая карточкаТверсков Йеппе
86' Желтая карточкаХеуген Сигурд
89' Вторая желтая карточкаПоульсен Николай
90'+5
Ход матча
28'
38'
1:0
45'
46'
56'
62'
77'
78'
86'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
17
Якоб
Кевин
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Бьюр ПетерЗащитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Орхус
Оденсе
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 16 побед
43 матча
37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.6%
37.2%
30.2%
14 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
25.6%
37.2%
37.2%
11 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
1.38
1.45
Среднее время на гол
65
61
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.73
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
67
62
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|0.55
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0.14
|Хеуген Сигурд
|2
|0.09
|Андерсон Микаэль
|2
|0.09
|Якоб Кевин
|1
|0.05
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.05
|Кристенсен Томас
|1
|0.05
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.05
|Тингагер Фредерик
|1
|0.05
|Sebastian Groenning
|1
|0.05
|Дёйн Йелле
|1
|0.05
|Поульсен Николай
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|6 (1)
|0.27
|Жебали Иссам
|4 (1)
|0.18
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|4 (1)
|0.18
|Сабби Эммануэль
|2
|0.09
|Yankubah Minteh
|2
|0.09
|Тонгья Франко
|2
|0.09
|Charly Horneman
|1
|0.05
|Bjoern Paulsen
|1
|0.05
|Манне Аласана
|1
|0.05
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.05
|Гигович Армин
|1
|0.05
|Эстрём Робин
|1
|0.05
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Якоб Кевин
|2
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|2
|Тверсков Йеппе
|5
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Хансен Мартин
|3
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Yankubah Minteh
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Gustav Grubbe
|2
|0
|Тонгья Франко
|2
|0
|Жебали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Результаты матчей
Орхус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Оденсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
7
Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Оденсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
10
11
Орхус
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Оденсе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
15
18
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
13%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
11
23
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
9%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
7
64%
5
22%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
6
43%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
56%
5
33%
76-90
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
3
12%
4
15%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
4
15%
10
37%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
7
27%
5
19%
76-90
Пропущено
20
38
5 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
1
5%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
20%
6
16%
31-45
1
5%
7
18%
46-60
2
10%
7
18%
61-75
12
60%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1
Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Орхус - Хеккен 1:1 Орхус - Копенгаген 0:2 Орхус - Нордшелланн 0:2 Виборг - Орхус 1:1 Люнгбю - Орхус 0:1 Орхус - Брондбю 2:2 Нордшелланн - Орхус 1:1
Оденсе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2
Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Силькеборг 1:1
Результаты матчей
Орхус
Оденсе
Точный счет
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
2 раза 9%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Орхус
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
166
814
913
220
220
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|9 (3)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|9 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|6