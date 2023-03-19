Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Mihajlo Ivancevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Беихмо Феликс получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Команда Орхус играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Хорошую попытку сделал Мадс Фрокьяер-Йенсен . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Мадс Фрокьяер-Йенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Оденсе

42' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

42' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Оденсе

41' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Команда Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Mihajlo Ivancevic наказан за толчок Якоб Кевин

37' Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Оденсе

36' Беихмо Феликс не смог попасть в створ ударом издали

36' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

35' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Орхус

33' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Оденсе

32' Мортенсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе в офсайде

29' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Мортенсен Патрик пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен ловит мяч

27' Беихмо Феликс из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Орхус

24' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Оденсе

21' Якоб Кевин не смог попасть в створ ударом издали

21' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

16' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Орхус

16' Оооо... вот это был удар! Кадри Башким должен был забить с этой позиции.

15' Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Кадри Башким пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

15' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тонгья Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Оденсе

12' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Mihajlo Ivancevic успешно блокирует удар.

10' Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Yankubah Minteh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

5' Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тонгья Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Хорошую попытку сделал Мортенсен Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Якоб Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Орхус начинает с центра поля

1' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола