Тур: 23.
Позже
История личных встреч
ФК Кубань
Велес Москва
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|7 (2)
|0.32
|Чуканов Андреа
|2
|0.09
|Архипов Артём
|2
|0.09
|Мосейчук Илья
|2
|0.09
|Рыбин Алексей
|1
|0.05
|Таказов Сослан
|1
|0.05
|Щёткин Алексей
|1
|0.05
|Махатадзе Георгий
|1
|0.05
|Горовых Даниил
|1
|0.05
|Родин Даниил
|1
|0.05
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.05
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|6 (1)
|0.27
|Саркисян Геворк
|5
|0.23
|Макеев Евгений
|2
|0.09
|Бацуев Аюб
|2
|0.09
|Кабахидзе Владимир
|2
|0.09
|Кертанов Константин
|1
|0.05
|Баранов Павел
|1
|0.05
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.05
Карточки
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|6
|1
|Хомуха Иван
|7
|0
|Родин Даниил
|5
|0
|Сидоров Максим
|3
|1
|Таказов Сослан
|4
|0
|Мосейчук Илья
|4
|0
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Архипов Артём
|3
|0
|Абдоков Нури
|3
|0
|Байрыев Азат
|2
|0
|Ткачук Денис
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бокоев Марат
|2
|2
|Кабахидзе Владимир
|5
|0
|Бадоев Хетаг
|5
|0
|Макеев Евгений
|4
|0
|Кертанов Константин
|4
|0
|Дорохов Егор
|4
|0
|Логуа Ираклий
|3
|0
|Панюков Андрей
|1
|1
|Прищепа Дмитрий
|1
|1
|Михайленко Дмитрий
|2
|0
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Саркисян Геворк
|2
|0
|Баранов Павел
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Ежков Данила
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
|Нтумба Муамба Артём
|1
|0
|Мотовичёв Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кубань
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Велес Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
ФК Кубань
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Велес Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
5
13
ФК Кубань
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Велес Москва
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
7
17
Голы по времени матча
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
5
45%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
13%
4
19%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
38%
5
24%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
4
27%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
7
41%
5
33%
76-90
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
6
30%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
6
30%
4
19%
76-90
Пропущено
25
36
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 18
2
8%
6
17%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
4
16%
3
8%
61-75
10
40%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2
Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0
Велес Москва
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2
Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1
Результаты матчей
ФК Кубань
Велес Москва
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ФК Кубань
Велес Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
38
48
110
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
46
110
19
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
139
418
517
220
220
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|8
|1
|43 - 21
|47
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|38 - 23
|43
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|38 - 26
|33
|6.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|24 - 21
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 23
|32
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|16 - 16
|30
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|21 - 25
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|2
|13
|21 - 36
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 25
|20
|17.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 30
|16
|18.
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 40
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 10
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 8
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 11
|20
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 18
|4
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 22
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч ФК Кубань - Велес Москва
Исход игры
ФК Кубань
54.9% (39)
Ничья
32.4% (23)
Велес Москва
12.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
26.98% (17)
Меньше
73.02% (46)
Обе команды забьют
Да
61.9% (39)
Нет
38.1% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (22)
1:0 ФК Кубань
22.5% (16)
2:1 ФК Кубань
19.7% (14)
0:1 Велес Москва
7% (5)
1:2 Велес Москва
4.2% (3)
2:0 ФК Кубань
2.8% (2)
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