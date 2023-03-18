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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 23.
ФК Кубань
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 71
ФК Кубань 54.9% (39)
X 32.4% (23)
Велес Москва 12.7% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Велес Москва
2.35
3.30
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ФК Кубань
Велес Москва

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 7 (2) 0.32
Чуканов Андреа 2 0.09
Архипов Артём 2 0.09
Мосейчук Илья 2 0.09
Рыбин Алексей 1 0.05
Таказов Сослан 1 0.05
Щёткин Алексей 1 0.05
Махатадзе Георгий 1 0.05
Горовых Даниил 1 0.05
Родин Даниил 1 0.05
Сидоров Максим 1 (1) 0.05
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 6 (1) 0.27
Саркисян Геворк 5 0.23
Макеев Евгений 2 0.09
Бацуев Аюб 2 0.09
Кабахидзе Владимир 2 0.09
Кертанов Константин 1 0.05
Баранов Павел 1 0.05
Прищепа Дмитрий 1 0.05

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 6 1
Хомуха Иван 7 0
Родин Даниил 5 0
Сидоров Максим 3 1
Таказов Сослан 4 0
Мосейчук Илья 4 0
Махатадзе Георгий 3 0
Архипов Артём 3 0
Абдоков Нури 3 0
Байрыев Азат 2 0
Ткачук Денис 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бокоев Марат 2 2
Кабахидзе Владимир 5 0
Бадоев Хетаг 5 0
Макеев Евгений 4 0
Кертанов Константин 4 0
Дорохов Егор 4 0
Логуа Ираклий 3 0
Панюков Андрей 1 1
Прищепа Дмитрий 1 1
Михайленко Дмитрий 2 0
Бацуев Аюб 2 0
Саркисян Геворк 2 0
Баранов Павел 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Почивалин Валерий 1 0
Кузнецов Алексей 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Ежков Данила 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Нтумба Муамба Артём 1 0
Мотовичёв Дмитрий 1 0

Результаты матчей

ФК Кубань
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Велес Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
ФК Кубань
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Велес Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

5
13
ФК Кубань
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Велес Москва
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

7
17

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
5
45%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
13%
4
19%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
38%
5
24%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
4
27%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
7
41%
5
33%
76-90

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
6
30%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
6
30%
4
19%
76-90

Пропущено

25
36
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 18
2
8%
6
17%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
4
16%
3
8%
61-75
10
40%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2
Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0
Велес Москва
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2
Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1

Результаты матчей

ФК Кубань
Велес Москва

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ФК Кубань
Велес Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
4
8
1
10
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
6
1
10
1.5
1
9
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
13
9
4
18
1.5
5
17
2
20
2.5
2
20
2
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 22 13 8 1 43 - 21 47
2.
Рубин
 Заявка 22 12 7 3 38 - 23 43
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 22 11 7 4 38 - 24 40
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 22 9 6 7 38 - 26 33
6.
Волгарь
 Заявка 22 9 6 7 24 - 21 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 22 8 8 6 27 - 23 32
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 7 9 6 16 - 16 30
10.
Шинник
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
11.
Нефтехимик
 Заявка 22 7 7 8 19 - 20 28
12.
Родина Москва
 Заявка 22 7 7 8 24 - 28 28
13.
Акрон
 Заявка 22 5 11 6 21 - 25 26
14.
Велес Москва
 Заявка 22 7 2 13 21 - 36 23
15.
Уфа
 Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
16.
ФК Кубань
 Заявка 22 5 5 12 20 - 25 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 22 3 7 12 15 - 30 16
18.
Краснодар-2
 Заявка 22 3 5 14 15 - 40 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
3.
Балтика
 Заявка 10 7 3 0 19 - 10 24
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 11 4 2 5 11 - 8 14
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 3 4 3 7 - 7 13
13.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 9 13
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
16.
Родина Москва
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 10 6 2 2 15 - 11 20
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10.
Акрон
 Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
11.
Волгарь
 Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
17.
Шинник
 Заявка 10 1 1 8 9 - 18 4
18.
Велес Москва
 Заявка 10 1 1 8 5 - 22 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Кубань - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 3 часа 34 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой ФК Кубань.
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    2.09 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 71
    ФК Кубань 54.9% (39)
    X 32.4% (23)
    Велес Москва 12.7% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кубань
    Ничья
    Велес Москва
    2.35
    3.30
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ФК Кубань - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Кубань - Велес Москва

    Исход игры
    ФК Кубань
    54.9% (39)
    Ничья
    32.4% (23)
    Велес Москва
    12.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.98% (17)
    Меньше
    73.02% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (39)
    Нет
    38.1% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (22)
    1:0 ФК Кубань
    22.5% (16)
    2:1 ФК Кубань
    19.7% (14)
    0:1 Велес Москва
    7% (5)
    1:2 Велес Москва
    4.2% (3)
    2:0 ФК Кубань
    2.8% (2)
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    ФК Кубань
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