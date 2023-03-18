Тур: 23.
История личных встреч
Уфа
Шинник
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
50
225
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|3
|0.14
|Евсеев Алексей
|3
|0.14
|Плиев Константин
|2
|0.09
|Минаев Роман
|2
|0.09
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.09
|Касинтура Эгаш
|2
|0.09
|Камилов Владислав
|1
|0.05
|Голубев Артём
|1
|0.05
|Конюхов Вадим
|1
|0.05
|Ортис Дилан
|1
|0.05
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|7 (1)
|0.32
|Кулишев Артём
|3
|0.14
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.14
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0.09
|Самойлов Дмитрий
|2
|0.09
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.09
|Соколов Игорь
|2
|0.09
|Зинков Вячеслав
|1
|0.05
|Батютин Андрей
|1
|0.05
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Фищенко Руслан
|6
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Карп Кэтэлин
|4
|1
|Голубев Артём
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Темников Иван
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Сухов Александр
|2
|0
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|Емельянов Данила
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Минаев Роман
|1
|0
|Мухин Александр
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|5
|2
|Осипов Евгений
|5
|0
|Батютин Андрей
|5
|0
|Савинов Андрей
|3
|1
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|1
|Зинков Вячеслав
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Вамбольт Денис
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Шинник
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
6
Уфа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Шинник
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
7
14
Уфа
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Шинник
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
9% (2)
36% (8)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
8
20
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
7
47%
4
22%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Пропущено
32
26
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
2
6%
4
15%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
7
22%
6
23%
31-45
2
6%
2
8%
46-60
6
19%
4
15%
61-75
12
38%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0
Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1
Шинник
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1
Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Шинник - КАМАЗ 1:0 Волгарь - Шинник 1:0
Результаты матчей
Уфа
Шинник
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
7 раз 32%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
12 раз 55%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Уфа
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
102
37
48
19
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
73
210
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
175
517
517
121
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|8
|1
|43 - 21
|47
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|38 - 23
|43
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|38 - 26
|33
|6.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|24 - 21
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 23
|32
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|16 - 16
|30
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|21 - 25
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|2
|13
|21 - 36
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 25
|20
|17.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 30
|16
|18.
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 40
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 10
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 8
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 11
|20
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 18
|4
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 22
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч Уфа - Шинник
Исход игры
Уфа
70.1% (54)
Ничья
23.4% (18)
Шинник
6.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (22)
Меньше
70.27% (52)
Обе команды забьют
Да
48.65% (36)
Нет
51.35% (38)
Популярный счёт
1:0 Уфа
37.7% (29)
2:1 Уфа
22.1% (17)
1:1 Ничья
19.5% (15)
2:0 Уфа
5.2% (4)
1:2 Шинник
3.9% (3)
0:0 Ничья
2.6% (2)
0:1 Шинник
2.6% (2)
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