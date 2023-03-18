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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 23.
Уфа
 
Позже
Шинник
Прогнозы 76
Уфа 71.1% (54)
X 22.4% (17)
Шинник 6.6% (5)
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Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Шинник
2.35
3.25
3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Уфа
Шинник

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.14
Евсеев Алексей 3 0.14
Плиев Константин 2 0.09
Минаев Роман 2 0.09
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.09
Касинтура Эгаш 2 0.09
Камилов Владислав 1 0.05
Голубев Артём 1 0.05
Конюхов Вадим 1 0.05
Ортис Дилан 1 0.05
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 7 (1) 0.32
Кулишев Артём 3 0.14
Гонгапшев Альбек 3 0.14
Низамутдинов Эльдар 2 0.09
Самойлов Дмитрий 2 0.09
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.09
Соколов Игорь 2 0.09
Зинков Вячеслав 1 0.05
Батютин Андрей 1 0.05

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Карп Кэтэлин 4 1
Голубев Артём 4 0
Ортис Дилан 4 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Сухов Александр 2 0
Плиев Заурбек 2 0
Жамалетдинов Тимур 2 0
Емельянов Данила 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Масалов Александр 2 0
Чернов Алексей 1 0
Минаев Роман 1 0
Мухин Александр 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 5 2
Осипов Евгений 5 0
Батютин Андрей 5 0
Савинов Андрей 3 1
Семёнов Андрей Игоревич 2 1
Зинков Вячеслав 3 0
Покидышев Николай 3 0
Самойлов Дмитрий 2 0
Емельянов Роман 2 0
Кулишев Артём 2 0
Леонтьев Игорь 2 0
Стешин Евгений 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Вамбольт Денис 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0

Результаты матчей

Уфа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Шинник
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
6
Уфа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Шинник
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

7
14
Уфа
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Шинник
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
9% (2)
36% (8)
55% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

8
20

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
7
47%
4
22%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Пропущено

32
26
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
2
6%
4
15%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
7
22%
6
23%
31-45
2
6%
2
8%
46-60
6
19%
4
15%
61-75
12
38%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0
Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Уфа 0:1
Шинник
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1
Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Шинник - КАМАЗ 1:0 Волгарь - Шинник 1:0

Результаты матчей

Уфа
Шинник

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
7 раз 32%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
12 раз 55%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Уфа
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
7
1.5
4
8
1
9
2.5
1
11
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
10
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
17
5
5
17
1.5
5
17
1
21
2.5
2
20
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 22 13 8 1 43 - 21 47
2.
Рубин
 Заявка 22 12 7 3 38 - 23 43
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 22 11 7 4 38 - 24 40
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 22 9 6 7 38 - 26 33
6.
Волгарь
 Заявка 22 9 6 7 24 - 21 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 22 8 8 6 27 - 23 32
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 7 9 6 16 - 16 30
10.
Шинник
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
11.
Нефтехимик
 Заявка 22 7 7 8 19 - 20 28
12.
Родина Москва
 Заявка 22 7 7 8 24 - 28 28
13.
Акрон
 Заявка 22 5 11 6 21 - 25 26
14.
Велес Москва
 Заявка 22 7 2 13 21 - 36 23
15.
Уфа
 Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
16.
ФК Кубань
 Заявка 22 5 5 12 20 - 25 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 22 3 7 12 15 - 30 16
18.
Краснодар-2
 Заявка 22 3 5 14 15 - 40 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
3.
Балтика
 Заявка 10 7 3 0 19 - 10 24
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 11 4 2 5 11 - 8 14
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 3 4 3 7 - 7 13
13.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 9 13
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
16.
Родина Москва
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 10 6 2 2 15 - 11 20
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10.
Акрон
 Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
11.
Волгарь
 Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
17.
Шинник
 Заявка 10 1 1 8 9 - 18 4
18.
Велес Москва
 Заявка 10 1 1 8 5 - 22 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 23 часа 34 минуты.



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    2.17 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 76
    Уфа 71.1% (54)
    X 22.4% (17)
    Шинник 6.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Шинник
    2.35
    3.25
    3.30
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    Где смотреть матч Уфа - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа - Шинник

    Исход игры
    Уфа
    70.1% (54)
    Ничья
    23.4% (18)
    Шинник
    6.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (22)
    Меньше
    70.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (36)
    Нет
    51.35% (38)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    37.7% (29)
    2:1 Уфа
    22.1% (17)
    1:1 Ничья
    19.5% (15)
    2:0 Уфа
    5.2% (4)
    1:2 Шинник
    3.9% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (2)
    0:1 Шинник
    2.6% (2)
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    Уфа
    Шинник
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