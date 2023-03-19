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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 23.
Балтика
1:0
Первый тайм: 30'
Акрон
0'
1:0
29' Гол
Мусаев Тамерлан

Ход матча

29'
Мусаев Тамерлан
1:0
Прогнозы 127
Балтика 91.3% (116)
X 5.5% (7)
Акрон 3.1% (4)
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4.30
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Балтика
Акрон

История личных встреч

Балтика
Акрон

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

МД
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.52
Мусаев Тамерлан 6 0.26
Лазарев Владислав 6 0.26
Остойич Иван 4 0.17
Клёнкин Данил 2 0.09
Кузьмин Максим 2 0.09
Барков Дмитрий 2 0.09
Маляров Кирилл 2 0.09
Казаев Ян 2 0.09
Осипов Александр 1 0.04
Фольмер Кирилл 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Радмановац Никола 1 0.04
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палиенко Максим 4 0.17
Марухин Владимир 3 0.13
Савичев Константин 3 (2) 0.13
Чудин Иван 2 0.09
Азаров Владимир 2 0.09
Гираев Карим 2 0.09
Базелюк Константин 2 (1) 0.09
Килин Антон 1 0.04
Рогач Иван 1 0.04
Понсе Андрес 1 0.04

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 5 1
Лазарев Владислав 4 1
Кузьмин Максим 3 0
Маляров Кирилл 3 0
Казаев Ян 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 6 0
Полубояринов Данил 3 1
Чудин Иван 4 0
Волков Сергей 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Рогач Иван 3 0
Шакуро Павел 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Зуев Илья 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Матвеев Максим 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Песегов Евгений 1 0
Палиенко Максим 1 0
Азаров Владимир 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Сагуткин Даниил 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
6
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Акрон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

23
9
Балтика
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Акрон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

28
15

Голы по времени матча

Забито

19
10
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
4
21%
1
10%
1-15
5
26%
6
60%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
2
11%
1
10%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
3
13%
6
50%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
9
38%
2
17%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

43
22
22 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 7
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 8
7
16%
7
32%
1-15
8
19%
7
32%
16-30
7
16%
1
5%
31-45
4
9%
1
5%
46-60
6
14%
3
14%
61-75
11
26%
3
14%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
4
19%
7
29%
29%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
6
29%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2
Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2
Акрон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0
Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Велес Москва 3:0 Акрон - Пересвет Домодедово 5:0 Алания - Акрон 3:3

Результаты матчей

Балтика
Акрон

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Балтика
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
4
7
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
5
8
4
1.5
2
9
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
13
9
15
7
1.5
6
16
6
16
2.5
2
20
1
21
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1:0 Заявка 23 14 8 1 44 - 21 50
2.
Рубин
 Заявка 23 12 8 3 38 - 23 44
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 23 11 7 5 39 - 26 40
5.
Волгарь
 1:0 Заявка 23 10 6 7 25 - 21 36
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 9 6 8 38 - 28 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 8 9 6 17 - 16 33
10.
Шинник
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
11.
Родина Москва
 Заявка 23 8 7 8 26 - 28 31
12.
Нефтехимик
 0:1 Заявка 23 7 7 9 19 - 21 28
13.
Акрон
 0:1 Заявка 23 5 11 7 21 - 26 26
14.
Велес Москва
 Заявка 23 7 2 14 23 - 39 23
15.
ФК Кубань
 Заявка 23 6 5 12 23 - 27 23
16.
Уфа
 Заявка 23 5 6 12 21 - 32 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 23 4 7 12 17 - 31 19
18.
Краснодар-2
 Заявка 23 3 5 15 15 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Балтика
 1:0 Заявка 11 8 3 0 20 - 10 27
3.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 1:0 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Нефтехимик
 0:1 Заявка 12 3 4 5 9 - 10 13
14.
Акрон
 0:1 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1:0 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Волгарь
 1:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
8.
Нефтехимик
 0:1 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
11.
Акрон
 0:1 Заявка 12 3 4 5 9 - 16 13
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
ФК Кубань Абдоков Нури 8
Родина Москва Тимошенко Иван 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    34'
    Фольмер в центре поля сыграл рукой.
  • 33'
    "Акрон" старается организовать позиционную атаку. Навес Макарова справа получился в руки Латышонку.
  • 32'
    Осипов на фланге выбил мяч у Апекова.
  • Травма, повреждение
    30'
    В столкновении с Волковым в эпизоде с голом травму получил Макаров. Медики приводят в порядок игрока "Акрона".
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КАЗАЕВ!!! Кузьмин справа навесил к дальней штанге. Волков запоздал с выходом, и Мусаев успел пробить по воротам головой. Падавший мяч на линии в борьбе с защитниками протолкнул Казаев.
  • Офсайд
    26'
    Чудин на левом фланге забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    25'
    Фольмер на чужой половине поля нарушил правила.
  • 24'
    Мусаев слева отправил вперёд Лазарева, чей перевод к дальней штанге на Малярова соперники перехватили.
  • 23'
    К середине тайма уже "Балтика" чаще старается прижимать соперника к штрафной площади. К увеличению числа ударов по воротам это не приводит.
  • 22'
    Прострел Фольмера слева к воротам перехватил Ходжаниязов.
  • 21'
    Гости с помощью коротких передач стараются перейти на чужую половину поля. У центрального круга эта тактика частенько даёт сбои.
  • 20'
    Навес Фольмера слева к воротам защитники "Акрона" перехватили.
  • Фол, нарушение
    19'
    Песегов на чужой половине поля сбил Лазарева.
  • 18'
    Гузина с двадцати семи метров пробил по воротам. Мяч попал в Ходжаниязова, который располагался на линии штрафной площади.
  • Угловой
    17'
    Неудачно разыграли хозяева угловой удар. Пришлось "балтийцам" отходить к центральному кругу с мячом.
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    • 16'
      Быструю контратаку провели хозяева. Фольмер слева убежал в отрыв и вошёл в штрафную площадь, где его удар успели заблокировать защитники "Акрона".
    • Угловой
      15'
      Палиенко от углового флага навесил к линии штрафной площади, где Ходжаниязов не смог опередить соперников.
    • 14'
      "Акрон" вновь решил подержать мяч на своей половине поля.
    • 13'
      Волков выскочил к линии штрафной площади и на мгновение опередил Мусаева, откликнувшегося на заброс вперёд.
    • Угловой
      12'
      Фольмер исполнил первый угловой удар в матче. Радмановац на ближней штанге опередил соперников, но удачную скидку сделать не смог.
    • 11'
      Волков выскочил за пределы штрафной площади и сыграл головой, опередив соперника. Всё обошлось для ворот гостей.
    • 10'
      "Акрон" постепенно стал подбираться к штрафной площади хозяев. Проникновений внутрь пока нет.
    • Фол, нарушение
      9'
      Песегов на чужой половине поля сбил Лазарева.
    • 8'
      "Балтика" начинает все свои атаки длинными забросами вперёд. Эти передачи соперниками перехватываются.
    • 6'
      Пуцко у штрафной площади опередил Эльдарушева и выбил мяч за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      5'
      Азаров в центре поля рукой прихватил за ногу Кузьмина.
    • 4'
      "Акрон" первые минуты встречи проводит с мячом, но всё это по большей части происходит на своей половине поля.
    • 3'
      Гости сделали пару длинных забросов вперёд, которые соперники без проблем перехватили.
    • 2'
      "Балтика" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Акрон" - в красной форме с чёрными рукавами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Калининграде"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать третьего тура Российской Первой лиги, в котором сыграют «Балтика» и «Акрон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 127
    Балтика 91.3% (116)
    X 5.5% (7)
    Акрон 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Акрон
    1.72
    4.30
    7.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 1:0 Акрон

    Исход игры
    Балтика
    90.8% (118)
    Ничья
    5.4% (7)
    Акрон
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.45% (41)
    Меньше
    65.55% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    36.13% (43)
    Нет
    63.87% (76)
    Популярный счёт
    1:0 Балтика
    29.2% (38)
    2:0 Балтика
    26.9% (35)
    2:1 Балтика
    23.8% (31)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    3:0 Балтика
    2.3% (3)
    3:1 Балтика
    2.3% (3)
    1:2 Акрон
    1.5% (2)
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