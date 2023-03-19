Тур: 23.
Ход матча
29'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Зуев ИльяЗащитник
- Защитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Шакуро ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
-
11 Понсе АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крячик Евгений
История личных встреч
Балтика
Акрон
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Среднее время на гол
270
270
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|12 (2)
|0.52
|Мусаев Тамерлан
|6
|0.26
|Лазарев Владислав
|6
|0.26
|Остойич Иван
|4
|0.17
|Клёнкин Данил
|2
|0.09
|Кузьмин Максим
|2
|0.09
|Барков Дмитрий
|2
|0.09
|Маляров Кирилл
|2
|0.09
|Казаев Ян
|2
|0.09
|Осипов Александр
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|1
|0.04
|Пряхин Сергей
|1
|0.04
|Борисенко Григорий
|1
|0.04
|Радмановац Никола
|1
|0.04
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палиенко Максим
|4
|0.17
|Марухин Владимир
|3
|0.13
|Савичев Константин
|3 (2)
|0.13
|Чудин Иван
|2
|0.09
|Азаров Владимир
|2
|0.09
|Гираев Карим
|2
|0.09
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.09
|Килин Антон
|1
|0.04
|Рогач Иван
|1
|0.04
|Понсе Андрес
|1
|0.04
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|5
|1
|Лазарев Владислав
|4
|1
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Маляров Кирилл
|3
|0
|Казаев Ян
|3
|0
|Осипов Александр
|3
|0
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Радмановац Никола
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|6
|0
|Полубояринов Данил
|3
|1
|Чудин Иван
|4
|0
|Волков Сергей
|3
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|3
|0
|Рогач Иван
|3
|0
|Шакуро Павел
|3
|0
|Bart Eduardovich
|1
|1
|Зуев Илья
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Матвеев Максим
|2
|0
|Марухин Владимир
|2
|0
|Базелюк Константин
|0
|1
|Песегов Евгений
|1
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
6
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Акрон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
23
9
Балтика
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Акрон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
28
15
Голы по времени матча
Забито
19
10
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
4
21%
1
10%
1-15
5
26%
6
60%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
2
11%
1
10%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
4
40%
1
7%
76-90
Забито
24
12
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
3
13%
6
50%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
9
38%
2
17%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
43
22
22 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 7
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 8
7
16%
7
32%
1-15
8
19%
7
32%
16-30
7
16%
1
5%
31-45
4
9%
1
5%
46-60
6
14%
3
14%
61-75
11
26%
3
14%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
4
19%
7
29%
29%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
6
29%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2
Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2
Акрон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0
Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Велес Москва 3:0 Акрон - Пересвет Домодедово 5:0 Алания - Акрон 3:3
Результаты матчей
Балтика
Акрон
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Балтика
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
47
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
65
84
29
48
110
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
139
157
616
616
220
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|23
|14
|8
|1
|44 - 21
|50
|2.
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|38 - 23
|44
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|39 - 26
|40
|5.
|1:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|25 - 21
|36
|6.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|38 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|17 - 16
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 26
|32
|11.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 28
|31
|12.
|0:1 Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 21
|28
|13.
|0:1 Заявка
|23
|5
|11
|7
|21 - 26
|26
|14.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 39
|23
|15.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|23 - 27
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 32
|21
|17.
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|17 - 31
|19
|18.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|1:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|20 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 10
|13
|14.
|0:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|8.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|11.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 16
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика 1:0 Акрон
Исход игры
Балтика
90.8% (118)
Ничья
5.4% (7)
Акрон
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.45% (41)
Меньше
65.55% (78)
Обе команды забьют
Да
36.13% (43)
Нет
63.87% (76)
Популярный счёт
1:0 Балтика
29.2% (38)
2:0 Балтика
26.9% (35)
2:1 Балтика
23.8% (31)
1:1 Ничья
3.8% (5)
3:0 Балтика
2.3% (3)
3:1 Балтика
2.3% (3)
1:2 Акрон
1.5% (2)
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