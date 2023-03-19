Чудин на левом фланге забрался в офсайд.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КАЗАЕВ!!! Кузьмин справа навесил к дальней штанге. Волков запоздал с выходом, и Мусаев успел пробить по воротам головой. Падавший мяч на линии в борьбе с защитниками протолкнул Казаев.

В столкновении с Волковым в эпизоде с голом травму получил Макаров. Медики приводят в порядок игрока "Акрона".

Осипов на фланге выбил мяч у Апекова.

Неудачно разыграли хозяева угловой удар. Пришлось "балтийцам" отходить к центральному кругу с мячом.

Гузина с двадцати семи метров пробил по воротам. Мяч попал в Ходжаниязова, который располагался на линии штрафной площади.

Гости с помощью коротких передач стараются перейти на чужую половину поля. У центрального круга эта тактика частенько даёт сбои.

К середине тайма уже "Балтика" чаще старается прижимать соперника к штрафной площади. К увеличению числа ударов по воротам это не приводит.

Мусаев слева отправил вперёд Лазарева, чей перевод к дальней штанге на Малярова соперники перехватили.

16' Быструю контратаку провели хозяева. Фольмер слева убежал в отрыв и вошёл в штрафную площадь, где его удар успели заблокировать защитники "Акрона".

15' Палиенко от углового флага навесил к линии штрафной площади, где Ходжаниязов не смог опередить соперников.

14' "Акрон" вновь решил подержать мяч на своей половине поля.

13' Волков выскочил к линии штрафной площади и на мгновение опередил Мусаева, откликнувшегося на заброс вперёд.

12' Фольмер исполнил первый угловой удар в матче. Радмановац на ближней штанге опередил соперников, но удачную скидку сделать не смог.

11' Волков выскочил за пределы штрафной площади и сыграл головой, опередив соперника. Всё обошлось для ворот гостей.

10' "Акрон" постепенно стал подбираться к штрафной площади хозяев. Проникновений внутрь пока нет.

9' Песегов на чужой половине поля сбил Лазарева.

8' "Балтика" начинает все свои атаки длинными забросами вперёд. Эти передачи соперниками перехватываются.