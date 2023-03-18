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РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 23.
Волга Ульяновск
 
Позже
Алания

История личных встреч

Волга Ульяновск
Алания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герюгов Азнаур 3 0.14
Билалов Билал 3 0.14
Ефремов Дмитрий 2 0.09
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.09
Махмутов Руслан 1 0.05
Морозов Кирилл 1 0.05
Абазов Астемир 1 0.05
Паскин Герман 1 0.05
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.32
Машуков Ислам 6 (1) 0.27
Гиоргобиани Николай 5 0.23
Багаев Алан 4 0.18
Цараев Алан 2 0.09
Петров Максим Вячеславович 2 0.09
Хабалов Алан 2 (1) 0.09
Засеев Азамат 1 0.05
Качмазов Сослан 1 0.05
Ташаев Александр 1 0.05
Корян Аршак 1 0.05
Татаев Алексей 1 0.05
Хосонов Хетаг 1 0.05
Хугаев Алан 1 0.05
Мазурин Андрей 1 0.05
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.05
Кочиев Хетаг 1 0.05

Карточки

Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морозов Кирилл 6 0
Кутин Денис 4 1
Хабибуллин Айдар 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Сапета Александр 2 1
Махмутов Руслан 3 0
Герюгов Азнаур 3 0
Арсентьев Даниил 3 0
Воронин Евгений 2 0
Абазов Астемир 2 0
Джикия Темур 2 0
Паскин Герман 2 0
Дашаев Аслан 1 0
Беляков Игорь 1 0
Магомадов Чингиз 1 0
Рахманов Дмитрий 1 0
Рахманов Денис 1 0
Максименков Илья 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 5 0
Кочиев Хетаг 5 0
Хосонов Хетаг 4 0
Гиоргобиани Николай 4 0
Галоян Артур 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Качмазов Сослан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Машуков Ислам 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Результаты матчей

Волга Ульяновск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3
Волга Ульяновск
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Алания
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

6
20
Волга Ульяновск
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
64% (14)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
64% (14)
27% (6)
Алания
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

11
23

Голы по времени матча

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
9
53%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
5
29%
29%
2
25%
46-60
2
12%
3
38%
61-75
3
18%
1
13%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 11
2
25%
6
27%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
4
50%
3
14%
76-90

Пропущено

13
15
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
6
40%
16-30
5
38%
4
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Забито

15
39
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
2
13%
6
15%
1-15
2
13%
3
8%
16-30
3
20%
6
15%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
3
20%
6
15%
61-75
5
33%
12
31%
76-90

Пропущено

30
23
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
4
13%
1
4%
1-15
6
20%
7
30%
16-30
6
20%
5
22%
31-45
7
23%
2
9%
46-60
3
10%
5
22%
61-75
4
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4
Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0
Алания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай 2:0
Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1

Результаты матчей

Волга Ульяновск
Алания

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Волга Ульяновск
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
1
10
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
18
4
4
18
1.5
11
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 22 13 8 1 43 - 21 47
2.
Рубин
 Заявка 22 12 7 3 38 - 23 43
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 22 11 7 4 38 - 24 40
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 22 9 6 7 38 - 26 33
6.
Волгарь
 Заявка 22 9 6 7 24 - 21 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 22 8 8 6 27 - 23 32
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 7 9 6 16 - 16 30
10.
Шинник
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
11.
Нефтехимик
 Заявка 22 7 7 8 19 - 20 28
12.
Родина Москва
 Заявка 22 7 7 8 24 - 28 28
13.
Акрон
 Заявка 22 5 11 6 21 - 25 26
14.
Велес Москва
 Заявка 22 7 2 13 21 - 36 23
15.
Уфа
 Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
16.
ФК Кубань
 Заявка 22 5 5 12 20 - 25 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 22 3 7 12 15 - 30 16
18.
Краснодар-2
 Заявка 22 3 5 14 15 - 40 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
3.
Балтика
 Заявка 10 7 3 0 19 - 10 24
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 11 4 2 5 11 - 8 14
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 3 4 3 7 - 7 13
13.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 9 13
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
16.
Родина Москва
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 10 6 2 2 15 - 11 20
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10.
Акрон
 Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
11.
Волгарь
 Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
17.
Шинник
 Заявка 10 1 1 8 9 - 18 4
18.
Велес Москва
 Заявка 10 1 1 8 5 - 22 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 3 часа 34 минуты.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 61
    Волга Ульяновск 9.8% (6)
    X 16.4% (10)
    Алания 73.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волга Ульяновск
    Ничья
    Алания
    4.05
    3.55
    2.05
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Волга Ульяновск - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Алания

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    9.8% (6)
    Ничья
    16.4% (10)
    Алания
    73.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (29)
    Меньше
    50% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    63.79% (37)
    Нет
    36.21% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    39.3% (24)
    0:1 Алания
    19.7% (12)
    1:1 Ничья
    13.1% (8)
    0:2 Алания
    9.8% (6)
    2:1 Волга Ульяновск
    4.9% (3)
    1:0 Волга Ульяновск
    4.9% (3)
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