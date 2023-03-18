Тур: 23.
Позже
История личных встреч
Волга Ульяновск
Алания
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герюгов Азнаур
|3
|0.14
|Билалов Билал
|3
|0.14
|Ефремов Дмитрий
|2
|0.09
|Магомадов Чингиз
|2 (2)
|0.09
|Махмутов Руслан
|1
|0.05
|Морозов Кирилл
|1
|0.05
|Абазов Астемир
|1
|0.05
|Паскин Герман
|1
|0.05
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.32
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.27
|Гиоргобиани Николай
|5
|0.23
|Багаев Алан
|4
|0.18
|Цараев Алан
|2
|0.09
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.09
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.09
|Засеев Азамат
|1
|0.05
|Качмазов Сослан
|1
|0.05
|Ташаев Александр
|1
|0.05
|Корян Аршак
|1
|0.05
|Татаев Алексей
|1
|0.05
|Хосонов Хетаг
|1
|0.05
|Хугаев Алан
|1
|0.05
|Мазурин Андрей
|1
|0.05
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.05
|Кочиев Хетаг
|1
|0.05
Карточки
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морозов Кирилл
|6
|0
|Кутин Денис
|4
|1
|Хабибуллин Айдар
|4
|0
|Ефремов Дмитрий
|4
|0
|Сапета Александр
|2
|1
|Махмутов Руслан
|3
|0
|Герюгов Азнаур
|3
|0
|Арсентьев Даниил
|3
|0
|Воронин Евгений
|2
|0
|Абазов Астемир
|2
|0
|Джикия Темур
|2
|0
|Паскин Герман
|2
|0
|Дашаев Аслан
|1
|0
|Беляков Игорь
|1
|0
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|Рахманов Дмитрий
|1
|0
|Рахманов Денис
|1
|0
|Максименков Илья
|1
|0
|Камлашев Даниил
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|5
|0
|Кочиев Хетаг
|5
|0
|Хосонов Хетаг
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|4
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Качмазов Сослан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Результаты матчей
Волга Ульяновск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
3
Волга Ульяновск
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Алания
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
6
20
Волга Ульяновск
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
64% (14)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
64% (14)
27% (6)
Алания
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
11
23
Голы по времени матча
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
9
53%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
5
29%
29%
2
25%
46-60
2
12%
3
38%
61-75
3
18%
1
13%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 11
2
25%
6
27%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
4
50%
3
14%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
6
40%
16-30
5
38%
4
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Забито
15
39
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
2
13%
6
15%
1-15
2
13%
3
8%
16-30
3
20%
6
15%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
3
20%
6
15%
61-75
5
33%
12
31%
76-90
Пропущено
30
23
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
4
13%
1
4%
1-15
6
20%
7
30%
16-30
6
20%
5
22%
31-45
7
23%
2
9%
46-60
3
10%
5
22%
61-75
4
13%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4
Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0
Алания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай 2:0
Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1
Результаты матчей
Волга Ульяновск
Алания
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Волга Ульяновск
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
111
110
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
73
38
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
184
418
1111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|8
|1
|43 - 21
|47
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|38 - 23
|43
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|38 - 26
|33
|6.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|24 - 21
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 23
|32
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|16 - 16
|30
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|21 - 25
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|2
|13
|21 - 36
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 25
|20
|17.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 30
|16
|18.
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 40
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 10
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 8
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 11
|20
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 18
|4
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 22
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Алания
Исход игры
Волга Ульяновск
9.8% (6)
Ничья
16.4% (10)
Алания
73.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
50% (29)
Меньше
50% (29)
Обе команды забьют
Да
63.79% (37)
Нет
36.21% (21)
Популярный счёт
1:2 Алания
39.3% (24)
0:1 Алания
19.7% (12)
1:1 Ничья
13.1% (8)
0:2 Алания
9.8% (6)
2:1 Волга Ульяновск
4.9% (3)
1:0 Волга Ульяновск
4.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!