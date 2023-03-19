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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Монпелье
2:1
Второй тайм: 76'
Клермон
0'
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Жюльен Кристофер
0:1
32' Гол
Хауи Саиф-Эдин
57' Желтая карточка
Гастьен Йоан
1:1
61' Гол
Вахи Элю
2:1
73' Гол
Вахи Элю

Ход матча

19'
Жюльен Кристофер
 
32'
0:1
Хауи Саиф-Эдин
57'
 
Гастьен Йоан
61'
Вахи Элю
(Силла Иссиага)
1:1
70'
 
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
70'
Хазри Вахби
Мавидиди Стефи
 
73'
Вахи Элю
(Сако Фалае)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 123
Монпелье 87% (107)
X 9.8% (12)
Клермон 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Клермон
6.20
3.69
5.90
Все Коэффициенты
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
99
Диао
Мори
15
Cheick
Oumar
Konate
4
Ветеска
Матеуш
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
2
Зеффан
Мехди
11
Аллевина
Джим
25
Гастьен
Йоан
12
Гоналон
Максим
10
Хауи
Саиф-Эдин
22
Маурер
Айман
95
Киэ
Грежон
Монпелье
4-2-3-1
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Монпелье
Клермон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
ТМК
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
3:2
ТМК
0:4
ТМК
0:2
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
2:3

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.86

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 11 0.39
Саванье Тежи 10 (5) 0.36
Норден Арно 4 0.14
Хазри Вахби 4 0.14
Мауасса Фет 3 0.11
Мавидиди Стефи 2 0.07
Коцца Николя 2 0.07
Жермен Валер 2 0.07
Сент-Люс Тео 1 0.04
Тшато Энзо 1 0.04
Сахо Мамаду 1 0.04
Делайе Саша 1 0.04
Силла Иссиага 0 0
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хауи Саиф-Эдин 4 0.14
Андрич Комнен 4 (1) 0.14
Чам Мухаммед 4 (1) 0.14
Киэ Грежон 3 0.11
Рашани Эльбасан 3 0.11
Гастьен Йоан 2 0.07
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.07
Бела Жереми 1 0.04
Гоналон Максим 1 0.04
Доссу Жодель 1 0.04
Аллевина Джим 1 0.04
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 4 2
Вахи Элю 5 1
Леруа Лео 6 0
Хазри Вахби 3 1
Ферри Жордан 4 0
Шотар Жорис 4 0
Жюльен Кристофер 3 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сако Фалае 2 0
Жермен Валер 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Куяте Кики 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 7 1
Гастьен Йоан 6 0
Сейду Алиду 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Маньен Йоанн 5 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Киэ Грежон 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Зеффан Мехди 1 0
Cheick Oumar Konate 1 0

Результаты матчей

Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Клермон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

8
3
Монпелье
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Клермон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

22
21

Волевые поражения

14
9
Монпелье
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Клермон
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

26
25

Волевые поражения

22
12

Голы по времени матча

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
14%
1
7%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
6
27%
5
36%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
8
36%
1
7%
76-90

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
7
33%
2
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
5
24%
3
27%
76-90

Пропущено

23
25
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
17%
5
20%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
4
17%
7
28%
76-90

Забито

43
25
21 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
10
23%
3
12%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
4
9%
2
8%
31-45
4
9%
7
28%
46-60
7
16%
5
20%
61-75
11
26%
8
32%
76-90

Пропущено

45
39
19 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
7
16%
5
13%
1-15
4
9%
6
15%
16-30
8
18%
9
23%
31-45
6
13%
4
10%
46-60
8
18%
7
18%
61-75
12
27%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1
Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0
Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3

Результаты матчей

Монпелье
Клермон

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
7
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
17
10
10
17
1.5
6
21
4
23
2.5
2
25
2
25
3.5
1
26
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 21 3 3 68 - 26 66
2.
Ланс
 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
3.
Марсель
 Заявка 27 17 5 5 51 - 27 56
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
6.
Ренн
 Заявка 27 14 5 8 45 - 29 47
7.
Лорьян
 1:0 Заявка 28 13 7 8 41 - 36 46
8.
Ницца
 0:1 Заявка 28 11 10 7 36 - 25 43
9.
Реймс
 Заявка 27 10 13 4 35 - 26 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
12.
Клермон
 1:1 Заявка 28 9 8 11 27 - 39 35
13.
Монпелье
 1:1 Заявка 28 10 4 14 43 - 47 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 1:0 Заявка 28 5 11 12 33 - 46 26
16.
Брест
 1:2 Заявка 28 5 8 15 29 - 46 23
17.
Труа
 2:1 Заявка 28 5 8 15 38 - 60 23
18.
Осер
 0:1 Заявка 28 5 8 15 23 - 50 23
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 13 11 2 0 34 - 15 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 13 7 4 2 22 - 13 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 1:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 0:1 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
12.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
13.
Монпелье
 1:1 Заявка 15 5 3 7 23 - 23 18
14.
Клермон
 1:1 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Страсбург
 1:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
16.
Осер
 0:1 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
17.
Труа
 2:1 Заявка 14 2 8 4 16 - 21 14
18.
Брест
 1:2 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 10 2 1 26 - 9 32
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 0:1 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лорьян
 1:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 21 22
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
8.
Клермон
 1:1 Заявка 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 1:1 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
12.
Ренн
 Заявка 13 3 5 5 15 - 18 14
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
15.
Брест
 1:2 Заявка 15 3 3 9 15 - 24 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 1:0 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 2:1 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 0:1 Заявка 15 2 3 10 12 - 30 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Лилль Андре Бенжамин 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 123
    Монпелье 87% (107)
    X 9.8% (12)
    Клермон 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Клермон
    6.20
    3.69
    5.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монпелье 2:1 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Клермон

    Исход игры
    Монпелье
    87% (107)
    Ничья
    9.8% (12)
    Клермон
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.66% (46)
    Меньше
    61.34% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    47.9% (57)
    Нет
    52.1% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    32.5% (40)
    1:0 Монпелье
    31.7% (39)
    2:0 Монпелье
    17.1% (21)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    1:2 Клермон
    2.4% (3)
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