Тур: 28. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Брисар Жером Главный судья: Делажо Вилли
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бернат
Хуан
25
Мендеш
Нуну
17
Витинья
II
23
Омари
Вармед
15
Ву
Кристофер
90
Спенс
Джед
33
Дуэ
Дезире
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Экитике УгоНападающий
-
37 Хусни ИлиесНападающий
-
39 Hugo Lamy
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Омари ВармедЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
-
90 Спенс ДжедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Траоре АмариПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Ренн
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
34 матча
50%
14.7%
35.3%
17 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.1%
29.4%
26.5%
15 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
33
Голов в среднем за матч
1.79
1.65
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.05
0.71
Среднее время на гол
85
126
Всего голов
46
43
Голов в среднем за матч
1.35
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
66
71
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|19 (2)
|0.7
|Месси Лионель
|13
|0.48
|Неймар
|13 (2)
|0.48
|Хакими Ашраф
|4
|0.15
|Экитике Уго
|3
|0.11
|Солер Карлос
|3
|0.11
|Маркиньос Маркос
|2
|0.07
|Данилу Перейра
|2
|0.07
|Саншеш Ренату
|2
|0.07
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.07
|Мендеш Нуну
|1
|0.04
|Бернат Хуан
|1
|0.04
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Рамос Серхио
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Витинья II
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|9
|0.33
|Гуйри Амин
|9
|0.33
|Мюинга Арно
|6
|0.22
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.11
|Дуэ Дезире
|3
|0.11
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.11
|Тэт Флавьен
|2
|0.07
|Теате Артур
|2
|0.07
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.04
|Траоре Амари
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|1
|0.04
|Родон Джо
|1
|0.04
|Докю Жереми
|1
|0.04
|Сулемана Камалдин
|1
|0.04
|Аблин Маттис
|1
|0.04
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|1
|Неймар
|5
|1
|Хакими Ашраф
|5
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буриго Бенжамен
|3
|1
|Траоре Амари
|4
|0
|Теате Артур
|4
|0
|Дуэ Дезире
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Гуйри Амин
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Угочукву Лесли
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Ренн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
2
7
ПСЖ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Ренн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
32
29
ПСЖ
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Ренн
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
33% (9)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
21
6
Волевые поражения
34
36
Голы по времени матча
Забито
33
13
12 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
3
9%
3
23%
31-45
8
24%
4
31%
46-60
4
12%
3
23%
61-75
9
27%
2
15%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
6%
3
15%
1-15
4
25%
5
25%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
3
19%
2
10%
76-90
Забито
34
31
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
5
15%
5
16%
1-15
6
18%
5
16%
16-30
6
18%
2
6%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
9
26%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
5
50%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Забито
67
44
29 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 16
2 Не забивали 4
10
15%
5
11%
1-15
10
15%
6
14%
16-30
9
13%
5
11%
31-45
13
19%
9
20%
46-60
7
10%
8
18%
61-75
18
27%
11
25%
76-90
Пропущено
27
30
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
3
11%
3
10%
1-15
6
22%
7
23%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
7
26%
8
27%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
4
15%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1
Ренн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1
Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3 Ренн - Тулуза 2:1
Результаты матчей
ПСЖ
Ренн
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:3
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
10 раз 77%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:3
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
2 раза 7%
7
1 раз 4%
1
12 раз 44%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
58
68
58
113
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
121
95
211
77
112
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
243
189
1215
1215
720
720
126
423
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|68 - 26
|66
|2.
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|47 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 27
|56
|4.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|57 - 37
|54
|5.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|6.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|45 - 29
|47
|7.
|1:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|41 - 36
|46
|8.
|0:1 Заявка
|28
|11
|10
|7
|36 - 25
|43
|9.
|Заявка
|27
|10
|13
|4
|35 - 26
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|12.
|1:1 Заявка
|28
|9
|8
|11
|27 - 39
|35
|13.
|1:1 Заявка
|28
|10
|4
|14
|43 - 47
|34
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|1:0 Заявка
|28
|5
|11
|12
|33 - 46
|26
|16.
|1:2 Заявка
|28
|5
|8
|15
|29 - 46
|23
|17.
|2:1 Заявка
|28
|5
|8
|15
|38 - 60
|23
|18.
|0:1 Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 50
|23
|19.
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|20 - 50
|21
|20.
|Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 15
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 11
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|7.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|13.
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 23
|18
|14.
|1:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|15.
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|16.
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 20
|14
|17.
|2:1 Заявка
|14
|2
|8
|4
|16 - 21
|14
|18.
|1:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 9
|32
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|18 - 11
|20
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|1:1 Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 18
|14
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|15.
|1:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|1:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|2:1 Заявка
|14
|3
|0
|11
|22 - 39
|9
|19.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|16 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
|Лилль
|Андре Бенжамин
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн
Исход игры
ПСЖ
99.3% (137)
Ничья
0% (0)
Ренн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.03% (85)
Меньше
27.97% (33)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
32.6% (45)
3:1 ПСЖ
21% (29)
2:0 ПСЖ
17.4% (24)
1:0 ПСЖ
6.5% (9)
3:0 ПСЖ
3.6% (5)
3:2 ПСЖ
1.4% (2)
4:1 ПСЖ
1.4% (2)
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