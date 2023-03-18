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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
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История личных встреч

ПСЖ
Ренн

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

34 матча

50%
14.7%
35.3%
17 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.1%
29.4%
26.5%
15 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.79
1.65

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.05
0.71

Среднее время на гол

85
126

Всего голов

46
43

Голов в среднем за матч

1.35
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

66
71

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 19 (2) 0.7
Месси Лионель 13 0.48
Неймар 13 (2) 0.48
Хакими Ашраф 4 0.15
Экитике Уго 3 0.11
Солер Карлос 3 0.11
Маркиньос Маркос 2 0.07
Данилу Перейра 2 0.07
Саншеш Ренату 2 0.07
Заир-Эмери Уоррен 2 0.07
Мендеш Нуну 1 0.04
Бернат Хуан 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Мукиэле Норди 0 0
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Витинья II 0 0
Пембеле Тимоте 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 9 0.33
Гуйри Амин 9 0.33
Мюинга Арно 6 0.22
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.11
Дуэ Дезире 3 0.11
Лаборд Гаэтан 3 0.11
Тэт Флавьен 2 0.07
Теате Артур 2 0.07
Майер Ловро 1 (1) 0.04
Траоре Амари 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Родон Джо 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Сулемана Камалдин 1 0.04
Аблин Маттис 1 0.04
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 1
Неймар 5 1
Хакими Ашраф 5 0
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Кимпембе Преснел 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Доннарумма Джанлуиджи 2 0
Витинья II 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Битшиабу Эль-Шадай 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буриго Бенжамен 3 1
Траоре Амари 4 0
Теате Артур 4 0
Дуэ Дезире 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Гуйри Амин 3 0
Сален Ромен 1 1
Угочукву Лесли 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ву Кристофер 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Ренн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

2
7
ПСЖ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Ренн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

32
29
ПСЖ
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Ренн
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
33% (9)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

34
36

Голы по времени матча

Забито

33
13
12 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
3
9%
3
23%
31-45
8
24%
4
31%
46-60
4
12%
3
23%
61-75
9
27%
2
15%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
6%
3
15%
1-15
4
25%
5
25%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
3
19%
2
10%
76-90

Забито

34
31
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
5
15%
5
16%
1-15
6
18%
5
16%
16-30
6
18%
2
6%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
9
26%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
5
50%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

67
44
29 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 16
2 Не забивали 4
10
15%
5
11%
1-15
10
15%
6
14%
16-30
9
13%
5
11%
31-45
13
19%
9
20%
46-60
7
10%
8
18%
61-75
18
27%
11
25%
76-90

Пропущено

27
30
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
3
11%
3
10%
1-15
6
22%
7
23%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
7
26%
8
27%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
4
15%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1
Ренн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1
Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3 Ренн - Тулуза 2:1

Результаты матчей

ПСЖ
Ренн

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
10 раз 77%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:3
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
2 раза 7%
7
1 раз 4%
1
12 раз 44%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
10
4
5
8
2.5
6
8
5
8
3.5
1
13
2
11
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
1
9
5
1.5
2
11
7
7
2.5
1
12
2
12
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
24
3
18
9
1.5
12
15
12
15
2.5
7
20
7
20
3.5
1
26
4
23
4.5
1
26
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 21 3 3 68 - 26 66
2.
Марсель
 Заявка 27 17 5 5 51 - 27 56
3.
Ланс
 Заявка 27 15 9 3 44 - 21 54
4.
Монако
 Заявка 27 15 6 6 55 - 37 51
5.
Ренн
 Заявка 27 14 5 8 45 - 29 47
6.
Лилль
 Заявка 27 13 7 7 49 - 36 46
7.
Ницца
 Заявка 27 11 10 6 36 - 24 43
8.
Реймс
 Заявка 27 10 13 4 35 - 26 43
9.
Лорьян
 Заявка 27 12 7 8 40 - 36 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Тулуза
 Заявка 27 10 5 12 43 - 46 35
12.
Клермон
 Заявка 27 9 7 11 26 - 38 34
13.
Монпелье
 Заявка 27 10 3 14 42 - 46 33
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 27 4 11 12 32 - 46 23
16.
Брест
 Заявка 27 5 8 14 28 - 44 23
17.
Осер
 Заявка 27 5 8 14 23 - 49 23
18.
Аяччо
 Заявка 27 6 3 18 20 - 48 21
19.
Труа
 Заявка 27 4 8 15 36 - 59 20
20.
Анже
 Заявка 27 2 4 21 21 - 60 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 11 2 0 34 - 15 35
2.
Ланс
 Заявка 13 11 1 1 26 - 10 34
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 13 7 4 2 22 - 13 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
11.
Ницца
 Заявка 13 5 5 3 17 - 11 20
12.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
13.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
16.
Страсбург
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17.
Труа
 Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 13 3 1 9 9 - 20 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 10 2 1 26 - 9 32
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 13 8 4 1 26 - 14 28
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
6.
Клермон
 Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
7.
Лорьян
 Заявка 13 5 4 4 19 - 21 19
8.
Лилль
 Заявка 13 5 3 5 21 - 15 18
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
12.
Ренн
 Заявка 13 3 5 5 15 - 18 14
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 14 3 3 8 14 - 22 12
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 14 2 3 9 12 - 29 9
20.
Анже
 Заявка 13 1 2 10 7 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (4)
Реймс Балогун Фоларин 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Лилль Андре Бенжамин 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 6 часов 39 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    • Прогнозы 60
    ПСЖ 100% (60)
    X 0% (0)
    Ренн 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ренн
    1.52
    5.00
    6.65
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (60)
    Ничья
    0% (0)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.21% (41)
    Меньше
    26.79% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (36)
    Нет
    35.71% (20)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    33.3% (20)
    3:1 ПСЖ
    23.3% (14)
    2:0 ПСЖ
    16.7% (10)
    1:0 ПСЖ
    8.3% (5)
    3:0 ПСЖ
    6.7% (4)
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