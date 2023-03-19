ШТАНГА! Так было близко к голу - Фоларин Балогун нанес удар в каркас ворот!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Хорошую попытку сделал Аззеддин Унахи. Удар в створ, но вратарь начеку

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Марсель

41' Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.

40' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Хорошую попытку сделал Юндер Дженгиз . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.

33' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Cheick Keita из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Г О О О О Л - Санчес Алексис забивает с правой ноги!

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

28' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Санчес Алексис пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

23' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

16' Г О О О О Л - Санчес Алексис правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

15' Рефери не любит споров - именно за это Гендузи Маттео сейчас получил желтую

13' Г О О О О Л - Фоларин Балогун забивает с левой ноги!

12' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Реймс

11' МБемба Шансель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Cheick Keita успешно блокирует удар.

11' Малиновский Руслан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Юндер Дженгиз пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

8' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

7' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фоларин Балогун выиграл воздушное противоборство у Ронжье Валентин

4' Удар от ворот произведет Реймс

4' Юндер Дженгиз не смог попасть в створ ударом издали

4' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку

2' Юндер Дженгиз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля