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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Реймс
1:2
Конец матча
Марсель
0'
1:0
13' Гол
Балогун Фоларин
14' Желтая карточка
Гендузи Маттео
14' Желтая карточка
Де Смет Тибо
1:1
16' Гол
Санчес Алексис
19' Желтая карточка
Малиновский Руслан
1:2
29' Гол
Санчес Алексис
69' Желтая карточка
Ронжье Валентин
90' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
90'+5

Ход матча

13'
Балогун Фоларин
(Манетси Маршал)
1:0
14'
 
Гендузи Маттео
14'
Де Смет Тибо
 
16'
1:1
Санчес Алексис
19'
 
Малиновский Руслан
29'
1:2
Санчес Алексис
(Лопес Пау)
64'
 
Каборе Исса
Клосс Жонатан
64'
 
Унаи Аззедин
Малиновский Руслан
69'
 
Ронжье Валентин
75'
Каюсте Йенс
Матусива Азор
 
75'
Ван Берген Митчелл
Флипс Алексис
 
75'
Агбаду Эммануэль
Кейта Шейк
 
87'
Бузи Максим
Фоке Томас
 
87'
Маолида Мизиан
Лопи Дион
 
90'
 
Эрик-Бертран Байи
Юндер Дженгиз
90'
Агбаду Эммануэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Реймс 7.1% (9)
X 30.7% (39)
Марсель 62.2% (79)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
43
Кейта
Шейк
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
21
Матусива
Азор
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
70
Флипс
Алексис
29
Балогун
Фоларин
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
21
Ронжье
Валентин
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
17
Юндер
Дженгиз
18
Малиновский
Руслан
70
Санчес
Алексис
Реймс
4-2-3-1
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Реймс
Марсель

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:5
Л1
1:1
К
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.71

Среднее время на гол

69
52

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.06
1.29

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

85
69

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 17 (4) 0.61
Ито Дзюня 5 0.18
Манетси Маршал 5 0.18
Каюсте Йенс 3 0.11
Флипс Алексис 2 0.07
Думбия Камори 2 (1) 0.07
Абдельамид Юнис 1 0.04
Маолида Мизиан 1 0.04
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 12 (2) 0.43
Тавареш Нуну 6 0.21
Колашинац Сеад 4 0.14
МБемба Шансель 4 0.14
Верету Жордан 3 0.11
Суарес Луис III 3 0.11
Юндер Дженгиз 2 (1) 0.07
Пайе Димитри 2 (1) 0.07
Жиго Самуэль 2 0.07
Жерсон Сантос 2 0.07
Клосс Жонатан 1 0.04
Гендузи Маттео 1 0.04
Гуйе Папе 1 0.04
Малиновский Руслан 1 0.04
Ронжье Валентин 1 0.04
Каборе Исса 1 0.04
Унаи Аззедин 1 0.04
Бамба Дьенг 1 0.04
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 7 1
Лопи Дион 4 2
Агбаду Эммануэль 3 2
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Флипс Алексис 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Матусива Азор 3 0
Бузи Максим 3 0
Балогун Фоларин 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Уильям Стилл 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 5 1
Жиго Самуэль 3 2
Ронжье Валентин 6 0
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Малиновский Руслан 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Санчес Алексис 2 0
Верету Жордан 2 0
Колашинац Сеад 2 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Реймс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Марсель
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

5
3
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Марсель
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

12
22
Реймс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Марсель
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
16

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

23
26
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
5
22%
4
15%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
2
9%
7
27%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
6
23%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
33%
4
33%
76-90

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
14%
9
36%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
6
43%
4
16%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
33%
3
17%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
7
39%
76-90

Забито

37
51
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 18
8 Не забивали 3
8
22%
6
12%
1-15
6
16%
5
10%
16-30
3
8%
10
20%
31-45
4
11%
16
31%
46-60
5
14%
4
8%
61-75
11
30%
30%
10
20%
76-90

Пропущено

27
30
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
1
4%
4
13%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
8
30%
30%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0
Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1 Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0
Марсель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2

Результаты матчей

Реймс
Марсель

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реймс
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
6
8
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
11
3
1
13
2.5
4
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
25
3
8
20
1.5
17
11
5
23
2.5
7
21
3
25
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 28 18 5 5 53 - 28 59
3.
Ланс
 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Ренн
 Заявка 28 15 5 8 47 - 29 50
6.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
7.
Ницца
 Заявка 28 11 11 6 37 - 25 44
8.
Лорьян
 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
9.
Реймс
 Заявка 28 10 13 5 36 - 28 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 28 11 3 14 44 - 47 36
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 28 5 11 12 34 - 46 26
16.
Брест
 Заявка 28 5 9 14 30 - 46 24
17.
Осер
 Заявка 28 5 8 15 23 - 51 23
18.
Труа
 Заявка 28 4 9 15 38 - 61 21
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
16.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
17.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
6.
Лорьян
 Заявка 14 5 5 4 20 - 22 20
7.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
8.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
12.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Реймс: 56%, Марсель: 44%.
  • Угловой
    95'
    Санчес Алексис из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 93'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Фоларин Балогун нанес удар в каркас ворот!
  • 93'
    Агбаду Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Лопес Пау из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Аззеддин Унахи. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    МБемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    92'
    Бузи Максим из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Желтая карточка
    91'
    Агбаду Эммануэль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    91'
    Агбаду Эммануэль из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Аззеддин Унахи пострадал.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Реймс 7.1% (9)
    X 30.7% (39)
    Марсель 62.2% (79)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Реймс 1:2 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:2 Марсель

    Исход игры
    Реймс
    7.1% (9)
    Ничья
    30.7% (39)
    Марсель
    62.2% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (57)
    Меньше
    52.5% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    74.17% (89)
    Нет
    25.83% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    34.6% (44)
    1:1 Ничья
    26% (33)
    0:1 Марсель
    14.2% (18)
    0:2 Марсель
    4.7% (6)
    1:0 Реймс
    3.9% (5)
    1:3 Марсель
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:1 Реймс
    1.6% (2)
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