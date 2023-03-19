Тур: 28. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
1:0
13' ГолБалогун Фоларин
14' Желтая карточкаГендузи Маттео
14' Желтая карточкаДе Смет Тибо
1:1
16' ГолСанчес Алексис
19' Желтая карточкаМалиновский Руслан
1:2
29' ГолСанчес Алексис
69' Желтая карточкаРонжье Валентин
90' Желтая карточкаАгбаду Эммануэль
90'+5
Ход матча
13'
14'
14'
16'
1:1
29'
1:2
69'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
43
Кейта
Шейк
25
Де
Смет
Тибо
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюня
16
Лопес
Пау
30
Тавареш
Нуну
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
- Нападающий
-
33 Муге ФрансуаНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реймс
Марсель
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.71
Среднее время на гол
69
52
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.06
1.29
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
85
69
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|17 (4)
|0.61
|Ито Дзюня
|5
|0.18
|Манетси Маршал
|5
|0.18
|Каюсте Йенс
|3
|0.11
|Флипс Алексис
|2
|0.07
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.07
|Абдельамид Юнис
|1
|0.04
|Маолида Мизиан
|1
|0.04
|Зенели Арбер
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|12 (2)
|0.43
|Тавареш Нуну
|6
|0.21
|Колашинац Сеад
|4
|0.14
|МБемба Шансель
|4
|0.14
|Верету Жордан
|3
|0.11
|Суарес Луис III
|3
|0.11
|Юндер Дженгиз
|2 (1)
|0.07
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.07
|Жиго Самуэль
|2
|0.07
|Жерсон Сантос
|2
|0.07
|Клосс Жонатан
|1
|0.04
|Гендузи Маттео
|1
|0.04
|Гуйе Папе
|1
|0.04
|Малиновский Руслан
|1
|0.04
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|Каборе Исса
|1
|0.04
|Унаи Аззедин
|1
|0.04
|Бамба Дьенг
|1
|0.04
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|7
|1
|Лопи Дион
|4
|2
|Агбаду Эммануэль
|3
|2
|Ито Дзюня
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Флипс Алексис
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Балогун Фоларин
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Уильям Стилл
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|5
|1
|Жиго Самуэль
|3
|2
|Ронжье Валентин
|6
|0
|Тавареш Нуну
|4
|1
|Игорь Тудор
|5
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|Санчес Алексис
|2
|0
|Верету Жордан
|2
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Марсель
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
5
3
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Марсель
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
12
22
Реймс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Марсель
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
16
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
23
26
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
5
22%
4
15%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
2
9%
7
27%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
6
23%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
33%
4
33%
76-90
Забито
14
25
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
14%
9
36%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
6
43%
4
16%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
33%
3
17%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
7
39%
76-90
Забито
37
51
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 18
8 Не забивали 3
8
22%
6
12%
1-15
6
16%
5
10%
16-30
3
8%
10
20%
31-45
4
11%
16
31%
46-60
5
14%
4
8%
61-75
11
30%
30%
10
20%
76-90
Пропущено
27
30
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
1
4%
4
13%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
8
30%
30%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0
Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1 Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0
Марсель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2
Результаты матчей
Реймс
Марсель
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реймс
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
68
68
410
311
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
212
113
113
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
253
820
1711
523
721
325
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 28
|59
|3.
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|47 - 21
|57
|4.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|57 - 37
|54
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|47 - 29
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|7.
|Заявка
|28
|11
|11
|6
|37 - 25
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 37
|44
|9.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|36 - 28
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|44 - 47
|36
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 40
|34
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|34 - 46
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 46
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 51
|23
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|38 - 61
|21
|19.
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|20 - 50
|21
|20.
|Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 11
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 20
|14
|17.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 22
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|18 - 11
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|22 - 39
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:2 Марсель
Исход игры
Реймс
7.1% (9)
Ничья
30.7% (39)
Марсель
62.2% (79)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (57)
Меньше
52.5% (63)
Обе команды забьют
Да
74.17% (89)
Нет
25.83% (31)
Популярный счёт
1:2 Марсель
34.6% (44)
1:1 Ничья
26% (33)
0:1 Марсель
14.2% (18)
0:2 Марсель
4.7% (6)
1:0 Реймс
3.9% (5)
1:3 Марсель
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:1 Реймс
1.6% (2)
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