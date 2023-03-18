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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Аяччо
 
Позже
Монако
Прогнозы 73
Аяччо 1.4% (1)
X 6.8% (5)
Монако 91.8% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аяччо
Ничья
Монако
5.55
3.82
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
21
Авинель
Седрик
3
Диалло
Исмаэль
14
Баяла
Сириль
6
Кутадьер
Матьё
4
Баррето
Микаэль
10
Белайли
Юсеф
7
Эль-Идрисси
Мунем
28
Джитте
Мусса
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
27
Дьятта
Крепен
4
Камара
Мохамед
VII
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
44
Бен
Сехир
Элиссе
10
Бен-Йеддер
Виссам
Аяччо
4-4-2
Монако
4-4-2

История личных встреч

Аяччо
Монако

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Л1
7:1
К
2:1
Л1
1:4
Л1
1:0
К
0:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

3.33
3

Среднее время на гол

27
30

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
56

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.22
Эль-Идрисси Мунем 5 0.19
Амума Ромен 2 0.07
Нури Рияд 1 0.04
Баяла Сириль 1 0.04
Мангани Тома 1 (1) 0.04
Авинель Седрик 1 0.04
Муссити-Око Бевик 1 0.04
Сумано Мусса 1 0.04
Баррето Микаэль 0 0
Маршетти Венсан 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 16 (4) 0.59
Эмболо Брель 12 0.44
Головин Александр 6 0.22
Бен Сехир Элиссе 3 0.11
Марипан Гильермо 3 0.11
Дисаси Аксель 2 0.07
Дьятта Крепен 2 0.07
Фолланд Кевин 2 0.07
Боаду Мирон 2 0.07
Бадьяшиль Бенуа 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.04
Минамино Такуми 1 0.04
Диоп Софьян 1 0.04
Фофана Юссуф 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Матсима Крислен 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Омар II 8 0
Эль-Идрисси Мунем 8 0
Диалло Исмаэль 5 1
Амума Ромен 3 2
Юссуф Мохамед 5 0
Видаль Клеман 3 1
Маршетти Венсан 4 0
Мангани Тома 3 0
Нури Рияд 3 0
Коне Юссуф 3 0
Баяла Сириль 3 0
Авинель Седрик 1 1
Спадануда Кевин 2 0
Баррето Микаэль 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 4 1
Головин Александр 4 0
Фофана Юссуф 2 1
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Аяччо
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Монако
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
8
Аяччо
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Монако
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

7
25
Аяччо
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Монако
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

26
18

Волевые поражения

9
33

Голы по времени матча

Забито

9
26
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
56%
6
23%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
3
33%
4
15%
61-75
1
11%
7
27%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
3
21%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
5
25%
5
36%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Забито

10
30
3 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
10%
7
23%
1-15
1
10%
5
17%
16-30
1
10%
5
17%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
3
30%
7
23%
61-75
2
20%
3
10%
76-90

Пропущено

29
22
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
8
28%
3
14%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
2
7%
5
23%
31-45
3
10%
5
23%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
6
21%
6
27%
76-90

Забито

19
56
8 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 30
3 Забивали первыми 18
14 Не забивали 3
1
5%
9
16%
1-15
1
5%
6
11%
16-30
6
32%
11
20%
31-45
2
11%
9
16%
46-60
6
32%
11
20%
61-75
3
16%
10
18%
76-90

Пропущено

49
36
24 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
11
22%
3
8%
1-15
10
20%
5
14%
16-30
3
6%
7
19%
31-45
4
8%
6
17%
46-60
10
20%
6
17%
61-75
11
22%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0
Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3
Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3

Результаты матчей

Аяччо
Монако

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 52%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
12
2
2
11
1.5
8
6
1
12
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
3
11
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
14
0.5
Больше Меньше
25
2
5
22
1.5
18
9
1
26
2.5
7
20
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 21 3 3 68 - 26 66
2.
Марсель
 Заявка 27 17 5 5 51 - 27 56
3.
Ланс
 Заявка 27 15 9 3 44 - 21 54
4.
Монако
 Заявка 27 15 6 6 55 - 37 51
5.
Ренн
 Заявка 27 14 5 8 45 - 29 47
6.
Лилль
 Заявка 27 13 7 7 49 - 36 46
7.
Ницца
 Заявка 27 11 10 6 36 - 24 43
8.
Реймс
 Заявка 27 10 13 4 35 - 26 43
9.
Лорьян
 Заявка 27 12 7 8 40 - 36 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Тулуза
 Заявка 27 10 5 12 43 - 46 35
12.
Клермон
 Заявка 27 9 7 11 26 - 38 34
13.
Монпелье
 Заявка 27 10 3 14 42 - 46 33
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 27 4 11 12 32 - 46 23
16.
Брест
 Заявка 27 5 8 14 28 - 44 23
17.
Осер
 Заявка 27 5 8 14 23 - 49 23
18.
Аяччо
 Заявка 27 6 3 18 20 - 48 21
19.
Труа
 Заявка 27 4 8 15 36 - 59 20
20.
Анже
 Заявка 27 2 4 21 21 - 60 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 11 2 0 34 - 15 35
2.
Ланс
 Заявка 13 11 1 1 26 - 10 34
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 13 7 4 2 22 - 13 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
11.
Ницца
 Заявка 13 5 5 3 17 - 11 20
12.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
13.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
16.
Страсбург
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17.
Труа
 Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 13 3 1 9 9 - 20 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 10 2 1 26 - 9 32
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 13 8 4 1 26 - 14 28
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
6.
Клермон
 Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
7.
Лорьян
 Заявка 13 5 4 4 19 - 21 19
8.
Лилль
 Заявка 13 5 3 5 21 - 15 18
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
12.
Ренн
 Заявка 13 3 5 5 15 - 18 14
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 14 3 3 8 14 - 22 12
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 14 2 3 9 12 - 29 9
20.
Анже
 Заявка 13 1 2 10 7 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (4)
Реймс Балогун Фоларин 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Лилль Андре Бенжамин 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аяччо - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 2 часа 34 минуты.

    Главный судья: Стина Жереми

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  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 73
    Аяччо 1.4% (1)
    X 6.8% (5)
    Монако 91.8% (67)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аяччо
    Ничья
    Монако
    5.55
    3.82
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аяччо - Монако онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аяччо - Монако

    Исход игры
    Аяччо
    1.4% (1)
    Ничья
    6.8% (5)
    Монако
    91.8% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (32)
    Меньше
    52.94% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    54.41% (37)
    Нет
    45.59% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    34.2% (25)
    0:2 Монако
    24.7% (18)
    0:1 Монако
    17.8% (13)
    1:1 Ничья
    6.8% (5)
    1:3 Монако
    5.5% (4)
    2:3 Монако
    2.7% (2)
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    Аяччо
    Монако
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