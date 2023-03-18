Тур: 28. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Стина Жереми
Прогноз на матч от Liveresult
14
Баяла
Сириль
10
Белайли
Юсеф
28
Джитте
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
-
28 Джитте МуссаНападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Аяччо
Монако
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
3.33
3
Среднее время на гол
27
30
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
56
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.22
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0.19
|Амума Ромен
|2
|0.07
|Нури Рияд
|1
|0.04
|Баяла Сириль
|1
|0.04
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.04
|Авинель Седрик
|1
|0.04
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.04
|Сумано Мусса
|1
|0.04
|Баррето Микаэль
|0
|0
|Маршетти Венсан
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (4)
|0.59
|Эмболо Брель
|12
|0.44
|Головин Александр
|6
|0.22
|Бен Сехир Элиссе
|3
|0.11
|Марипан Гильермо
|3
|0.11
|Дисаси Аксель
|2
|0.07
|Дьятта Крепен
|2
|0.07
|Фолланд Кевин
|2
|0.07
|Боаду Мирон
|2
|0.07
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.07
|Кайо Энрике
|1
|0.04
|Минамино Такуми
|1
|0.04
|Диоп Софьян
|1
|0.04
|Фофана Юссуф
|1
|0.04
|Скардовелли Вандерсон
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Омар II
|8
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|8
|0
|Диалло Исмаэль
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Юссуф Мохамед
|5
|0
|Видаль Клеман
|3
|1
|Маршетти Венсан
|4
|0
|Мангани Тома
|3
|0
|Нури Рияд
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Авинель Седрик
|1
|1
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|4
|1
|Головин Александр
|4
|0
|Фофана Юссуф
|2
|1
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Результаты матчей
Аяччо
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Монако
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
8
Аяччо
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Монако
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
15
Волевые поражения
7
25
Аяччо
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Монако
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
26
18
Волевые поражения
9
33
Голы по времени матча
Забито
9
26
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
56%
6
23%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
3
33%
4
15%
61-75
1
11%
7
27%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
3
21%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
5
25%
5
36%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Забито
10
30
3 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
10%
7
23%
1-15
1
10%
5
17%
16-30
1
10%
5
17%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
3
30%
7
23%
61-75
2
20%
3
10%
76-90
Пропущено
29
22
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
8
28%
3
14%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
2
7%
5
23%
31-45
3
10%
5
23%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
6
21%
6
27%
76-90
Забито
19
56
8 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 30
3 Забивали первыми 18
14 Не забивали 3
1
5%
9
16%
1-15
1
5%
6
11%
16-30
6
32%
11
20%
31-45
2
11%
9
16%
46-60
6
32%
11
20%
61-75
3
16%
10
18%
76-90
Пропущено
49
36
24 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
11
22%
3
8%
1-15
10
20%
5
14%
16-30
3
6%
7
19%
31-45
4
8%
6
17%
46-60
10
20%
6
17%
61-75
11
22%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0
Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3
Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3
Результаты матчей
Аяччо
Монако
Точный счет
0:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 52%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аяччо
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
122
211
86
112
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
311
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1314
Больше Меньше
252
522
189
126
720
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|68 - 26
|66
|2.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 27
|56
|3.
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|44 - 21
|54
|4.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|55 - 37
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|45 - 29
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|49 - 36
|46
|7.
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|36 - 24
|43
|8.
|Заявка
|27
|10
|13
|4
|35 - 26
|43
|9.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|40 - 36
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|43 - 46
|35
|12.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|26 - 38
|34
|13.
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|42 - 46
|33
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|32 - 46
|23
|16.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|28 - 44
|23
|17.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 49
|23
|18.
|Заявка
|27
|6
|3
|18
|20 - 48
|21
|19.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|36 - 59
|20
|20.
|Заявка
|27
|2
|4
|21
|21 - 60
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 15
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 10
|34
|3.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 11
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 9
|32
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|18 - 11
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 21
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 15
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 18
|14
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|22 - 39
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 29
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 30
|5
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|16 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
|Лилль
|Андре Бенжамин
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аяччо - Монако
Исход игры
Аяччо
1.4% (1)
Ничья
6.8% (5)
Монако
91.8% (67)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (32)
Меньше
52.94% (36)
Обе команды забьют
Да
54.41% (37)
Нет
45.59% (31)
Популярный счёт
1:2 Монако
34.2% (25)
0:2 Монако
24.7% (18)
0:1 Монако
17.8% (13)
1:1 Ничья
6.8% (5)
1:3 Монако
5.5% (4)
2:3 Монако
2.7% (2)
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