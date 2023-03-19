Тур: 28. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
1:0
5' ГолНьямси Жерзино
19' Желтая карточкаТуре Сулейман
1:0
21' Не забитый пенальтиДиалло Хабиб
44' Желтая карточкаПеррен Люка
56' Желтая карточкаЛьенар Димитри
Ход матча
5'
1:0
19'
21'
1:0
44'
56'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Диалло
Хабиб
13
Зедатка
Аким
12
Туре
Бирама
14
Менса
Гидеон
19
Аблин
Маттис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Mathieu Le Scornet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зедатка АкимПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
- Нападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Дануа КевинПолузащитник
-
7 Эн ГотьеНападающий
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Страсбург
Осер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
157
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|13 (1)
|0.46
|Гамейро Кевин
|7
|0.25
|Аолу Жан-Эде
|3
|0.11
|Мотиба Лебо
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.04
|Джику Александер
|1
|0.04
|Прчич Саньин
|1
|0.04
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.04
|Ньямси Жерзино
|1
|0.04
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.04
|Томассон Адриен
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Сансон Морган
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|3
|0.11
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.11
|Ньянг М'Байе
|3 (2)
|0.11
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.07
|Жубал Мендес
|2
|0.07
|Эн Готье
|2
|0.07
|Сахи Хамза
|1
|0.04
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.04
|Жанвье Жульян
|1
|0.04
|Равелсон Райан
|1
|0.04
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|5
|1
|Ньямси Жерзино
|4
|1
|Джику Александер
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|5
|0
|Аолу Жан-Эде
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Льенар Димитри
|4
|0
|Прчич Саньин
|2
|1
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Гамейро Кевин
|1
|1
|Соболь Эдуард
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Томассон Адриен
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Дагба Колин
|2
|0
|Перрен Люка
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Менса Гидеон
|5
|0
|Жанвье Жульян
|3
|1
|Туре Сулейман
|3
|1
|Жубал Мендес
|4
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Зедатка Аким
|2
|0
|Массенжо Хан-Ноа
|2
|0
|Камара Усман
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Осер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
12
10
Страсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Осер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
16
Волевые поражения
11
7
Страсбург
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
Осер
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
17
Волевые поражения
23
17
Голы по времени матча
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Пропущено
22
28
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
14%
5
18%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
6
27%
3
11%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
5
23%
6
21%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
14%
2
22%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Пропущено
26
22
17 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
15%
4
18%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
8
31%
6
27%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
4
15%
5
23%
76-90
Забито
30
22
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
5
17%
3
14%
1-15
6
20%
3
14%
16-30
6
20%
3
14%
31-45
3
10%
4
18%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
6
20%
5
23%
76-90
Пропущено
48
50
29 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 21
7
15%
9
18%
1-15
8
17%
6
12%
16-30
14
29%
29%
9
18%
31-45
7
15%
7
14%
46-60
3
6%
8
16%
61-75
9
19%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1
Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3
Осер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1
Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0 Труа - Осер 1:1
Результаты матчей
Страсбург
Осер
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
9 раз 33%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
59
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
58
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
189
1017
522
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|68 - 26
|66
|2.
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|47 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 27
|56
|4.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|57 - 37
|54
|5.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|6.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|45 - 29
|47
|7.
|1:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|41 - 36
|46
|8.
|0:1 Заявка
|28
|11
|10
|7
|36 - 25
|43
|9.
|Заявка
|27
|10
|13
|4
|35 - 26
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|12.
|1:1 Заявка
|28
|9
|8
|11
|27 - 39
|35
|13.
|1:1 Заявка
|28
|10
|4
|14
|43 - 47
|34
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|1:0 Заявка
|28
|5
|11
|12
|33 - 46
|26
|16.
|1:2 Заявка
|28
|5
|8
|15
|29 - 46
|23
|17.
|2:1 Заявка
|28
|5
|8
|15
|38 - 60
|23
|18.
|0:1 Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 50
|23
|19.
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|20 - 50
|21
|20.
|Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 15
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 11
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|7.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|13.
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 23
|18
|14.
|1:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|15.
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|16.
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 20
|14
|17.
|2:1 Заявка
|14
|2
|8
|4
|16 - 21
|14
|18.
|1:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 9
|32
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|18 - 11
|20
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|1:1 Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 18
|14
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|15.
|1:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|1:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|2:1 Заявка
|14
|3
|0
|11
|22 - 39
|9
|19.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|16 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
|Лилль
|Андре Бенжамин
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Осер
Исход игры
Страсбург
65.6% (80)
Ничья
26.2% (32)
Осер
8.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (51)
Меньше
57.14% (68)
Обе команды забьют
Да
66.39% (79)
Нет
33.61% (40)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
34.4% (42)
1:0 Страсбург
27% (33)
1:1 Ничья
23% (28)
1:2 Осер
4.1% (5)
0:1 Осер
3.3% (4)
3:1 Страсбург
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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