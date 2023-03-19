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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Страсбург
1:0
Второй тайм: 73'
Осер
0'
1:0
5' Гол
Ньямси Жерзино
19' Желтая карточка
Туре Сулейман
1:0
21' Не забитый пенальти
Диалло Хабиб
44' Желтая карточка
Перрен Люка
56' Желтая карточка
Льенар Димитри

Ход матча

5'
Ньямси Жерзино
(Аолу Жан-Эде)
1:0
19'
 
Туре Сулейман
21'
Диалло Хабиб
1:0
44'
Перрен Люка
 
46'
Перрен Люка
Дагба Колин
 
56'
Льенар Димитри
 
58'
Беллегард Жан-Рикнер
Льенар Димитри
 
65'
 
Да Кошта Нуну
Перрен Гаэтан
65'
 
Ньянг М'Байе
Дембеле Сирики
65'
 
Синайоко Лассин
Зедатка Аким
73'
Сиссоко Ибраима
Аолу Жан-Эде
 
73'
Диарра Хабиб
Гамейро Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 122
Страсбург 65.6% (80)
X 26.2% (32)
Осер 8.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Осер
3.25
5.30
4.22
Все Коэффициенты
1
Селс
Матц
24
Джику
Александер
22
Ньямси
Жерзино
29
Дукуре
Исмаэль
2
Дагба
Колин
8
Сансон
Морган
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
3
Делен
Тома
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
1
Ионуц
Андрей
Раду
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
95
Туре
Сулейман
13
Зедатка
Аким
80
Массенжо
Хан-Ноа
12
Туре
Бирама
14
Менса
Гидеон
77
Дембеле
Сирики
19
Аблин
Маттис
10
Перрен
Гаэтан
Страсбург
3-5-2
Осер
3-4-3

История личных встреч

Страсбург
Осер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
1:0
Л2
0:2
Л2
2:1
КЛ
2:0
К
1:0
К
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
157

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 13 (1) 0.46
Гамейро Кевин 7 0.25
Аолу Жан-Эде 3 0.11
Мотиба Лебо 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.04
Джику Александер 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Дукуре Исмаэль 1 0.04
Ньямси Жерзино 1 0.04
Ажорк Людовик 1 (1) 0.04
Томассон Адриен 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Сансон Морган 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 3 0.11
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.11
Ньянг М'Байе 3 (2) 0.11
Отре Матиас 2 (1) 0.07
Жубал Мендес 2 0.07
Эн Готье 2 0.07
Сахи Хамза 1 0.04
Шарбонье Гаэтан 1 0.04
Жанвье Жульян 1 0.04
Равелсон Райан 1 0.04
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 5 1
Ньямси Жерзино 4 1
Джику Александер 5 0
Дукуре Исмаэль 5 0
Аолу Жан-Эде 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Прчич Саньин 2 1
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Делен Тома 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Дагба Колин 2 0
Перрен Люка 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Кошта Нуну 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Менса Гидеон 5 0
Жанвье Жульян 3 1
Туре Сулейман 3 1
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Зедатка Аким 2 0
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Камара Усман 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Результаты матчей

Страсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Осер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

12
10
Страсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Осер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
16

Волевые поражения

11
7
Страсбург
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
Осер
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
17

Волевые поражения

23
17

Голы по времени матча

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Пропущено

22
28
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
14%
5
18%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
6
27%
3
11%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
14%
2
22%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

26
22
17 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
15%
4
18%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
8
31%
6
27%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
4
15%
5
23%
76-90

Забито

30
22
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
5
17%
3
14%
1-15
6
20%
3
14%
16-30
6
20%
3
14%
31-45
3
10%
4
18%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
6
20%
5
23%
76-90

Пропущено

48
50
29 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 21
7
15%
9
18%
1-15
8
17%
6
12%
16-30
14
29%
29%
9
18%
31-45
7
15%
7
14%
46-60
3
6%
8
16%
61-75
9
19%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1
Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3
Осер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1
Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0 Труа - Осер 1:1

Результаты матчей

Страсбург
Осер

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
9 раз 33%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
8
1.5
2
12
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
18
9
10
17
1.5
5
22
1
26
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 21 3 3 68 - 26 66
2.
Ланс
 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
3.
Марсель
 Заявка 27 17 5 5 51 - 27 56
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
6.
Ренн
 Заявка 27 14 5 8 45 - 29 47
7.
Лорьян
 1:0 Заявка 28 13 7 8 41 - 36 46
8.
Ницца
 0:1 Заявка 28 11 10 7 36 - 25 43
9.
Реймс
 Заявка 27 10 13 4 35 - 26 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
12.
Клермон
 1:1 Заявка 28 9 8 11 27 - 39 35
13.
Монпелье
 1:1 Заявка 28 10 4 14 43 - 47 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 1:0 Заявка 28 5 11 12 33 - 46 26
16.
Брест
 1:2 Заявка 28 5 8 15 29 - 46 23
17.
Труа
 2:1 Заявка 28 5 8 15 38 - 60 23
18.
Осер
 0:1 Заявка 28 5 8 15 23 - 50 23
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 13 11 2 0 34 - 15 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 13 7 4 2 22 - 13 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 1:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 0:1 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
12.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
13.
Монпелье
 1:1 Заявка 15 5 3 7 23 - 23 18
14.
Клермон
 1:1 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Страсбург
 1:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
16.
Осер
 0:1 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
17.
Труа
 2:1 Заявка 14 2 8 4 16 - 21 14
18.
Брест
 1:2 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 10 2 1 26 - 9 32
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 0:1 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лорьян
 1:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 21 22
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
8.
Клермон
 1:1 Заявка 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 1:1 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
12.
Ренн
 Заявка 13 3 5 5 15 - 18 14
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
15.
Брест
 1:2 Заявка 15 3 3 9 15 - 24 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 1:0 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 2:1 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 0:1 Заявка 15 2 3 10 12 - 30 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Лилль Андре Бенжамин 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 72'
      Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 70'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Страсбург: 52%, Осер: 48%.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 69'
      Люка Перрен выиграл воздушное противоборство у Ньянг М'Байе.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 68'
      Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.4% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Страсбург 65.6% (80)
    X 26.2% (32)
    Осер 8.2% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Осер
    3.25
    5.30
    4.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Страсбург 1:0 Осер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Осер

    Исход игры
    Страсбург
    65.6% (80)
    Ничья
    26.2% (32)
    Осер
    8.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (51)
    Меньше
    57.14% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    66.39% (79)
    Нет
    33.61% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    34.4% (42)
    1:0 Страсбург
    27% (33)
    1:1 Ничья
    23% (28)
    1:2 Осер
    4.1% (5)
    0:1 Осер
    3.3% (4)
    3:1 Страсбург
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Страсбург
    Осер
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