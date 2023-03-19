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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Страсбург
2:0
Конец матча
Осер
0'
1:0
5' Гол
Ньямси Жерзино
19' Желтая карточка
Туре Сулейман
1:0
21' Не забитый пенальти
Диалло Хабиб
44' Желтая карточка
Перрен Люка
56' Желтая карточка
Льенар Димитри
2:0
85' Гол
Диалло Хабиб
90'+5

Ход матча

5'
Ньямси Жерзино
(Аолу Жан-Эде)
1:0
19'
 
Туре Сулейман
21'
Диалло Хабиб
1:0
44'
Перрен Люка
 
46'
Перрен Люка
Дагба Колин
 
56'
Льенар Димитри
 
58'
Беллегард Жан-Рикнер
Льенар Димитри
 
65'
 
Да Кошта Нуну
Перрен Гаэтан
65'
 
Ньянг М'Байе
Дембеле Сирики
65'
 
Синайоко Лассин
Зедатка Аким
73'
Сиссоко Ибраима
Аолу Жан-Эде
 
73'
Диарра Хабиб
Гамейро Кевин
 
83'
Соболь Эдуард
Делен Тома
 
85'
Диалло Хабиб
(Сансон Морган)
2:0
87'
 
Эн Готье
Аблин Маттис
89'
 
М'Чангама Юссуф
Массенжо Хан-Ноа

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Страсбург 65.6% (80)
X 26.2% (32)
Осер 8.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Селс
Матц
24
Джику
Александер
22
Ньямси
Жерзино
29
Дукуре
Исмаэль
2
Дагба
Колин
8
Сансон
Морган
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
3
Делен
Тома
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
1
Ионуц
Андрей
Раду
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
95
Туре
Сулейман
13
Зедатка
Аким
80
Массенжо
Хан-Ноа
12
Туре
Бирама
14
Менса
Гидеон
77
Дембеле
Сирики
19
Аблин
Маттис
10
Перрен
Гаэтан
Страсбург
3-5-2
Осер
3-4-3

История личных встреч

Страсбург
Осер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
1:0
Л2
0:2
Л2
2:1
КЛ
2:0
К
1:0
К
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
157

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 14 (1) 0.5
Гамейро Кевин 7 0.25
Аолу Жан-Эде 3 0.11
Мотиба Лебо 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.04
Джику Александер 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Дукуре Исмаэль 1 0.04
Ньямси Жерзино 1 0.04
Ажорк Людовик 1 (1) 0.04
Томассон Адриен 0 0
Сансон Морган 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 3 0.11
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.11
Ньянг М'Байе 3 (2) 0.11
Отре Матиас 2 (1) 0.07
Жубал Мендес 2 0.07
Эн Готье 2 0.07
Сахи Хамза 1 0.04
Шарбонье Гаэтан 1 0.04
Жанвье Жульян 1 0.04
Равелсон Райан 1 0.04
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 5 1
Ньямси Жерзино 4 1
Джику Александер 5 0
Дукуре Исмаэль 5 0
Аолу Жан-Эде 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Прчич Саньин 2 1
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Делен Тома 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Дагба Колин 2 0
Перрен Люка 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Кошта Нуну 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Менса Гидеон 5 0
Жанвье Жульян 3 1
Туре Сулейман 3 1
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Зедатка Аким 2 0
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Камара Усман 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Результаты матчей

Страсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Осер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

12
10
Страсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Осер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
16

Волевые поражения

11
7
Страсбург
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)
Осер
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
17

Волевые поражения

23
17

Голы по времени матча

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Пропущено

22
30
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
14%
6
20%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
6
27%
3
10%
31-45
3
14%
6
20%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
5
23%
7
23%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
14%
2
22%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

26
22
17 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
15%
4
18%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
8
31%
6
27%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
4
15%
5
23%
76-90

Забито

32
22
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 10
6
19%
3
14%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
7
22%
5
23%
76-90

Пропущено

48
52
29 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 22
7
15%
10
19%
1-15
8
17%
6
12%
16-30
14
29%
29%
9
17%
31-45
7
15%
7
13%
46-60
3
6%
8
15%
61-75
9
19%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1
Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3
Осер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1
Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0 Труа - Осер 1:1

Результаты матчей

Страсбург
Осер

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
8
1.5
2
13
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
18
10
11
17
1.5
5
23
1
27
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 28 18 5 5 53 - 28 59
3.
Ланс
 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Ренн
 Заявка 28 15 5 8 47 - 29 50
6.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
7.
Ницца
 Заявка 28 11 11 6 37 - 25 44
8.
Лорьян
 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
9.
Реймс
 Заявка 28 10 13 5 36 - 28 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 28 11 3 14 44 - 47 36
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 28 5 11 12 34 - 46 26
16.
Брест
 Заявка 28 5 9 14 30 - 46 24
17.
Осер
 Заявка 28 5 8 15 23 - 51 23
18.
Труа
 Заявка 28 4 9 15 38 - 61 21
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
16.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
17.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
6.
Лорьян
 Заявка 14 5 5 4 20 - 22 20
7.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
8.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
12.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 89'
      Тактическая замена. Массенжо Хан-Ноа уходит с поля и его заменяет М'Чангама Юссуф
    • 89'
      Ньянг М'Байе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Сансон Морган из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      88'
      Равелсон Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Ньямси Жерзино из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Осер контролирует мяч.
    • 86'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Страсбург!
    • Описание гола
      86'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Страсбург 65.6% (80)
    X 26.2% (32)
    Осер 8.2% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:0 Осер

    Исход игры
    Страсбург
    65.6% (80)
    Ничья
    26.2% (32)
    Осер
    8.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (51)
    Меньше
    57.14% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    66.39% (79)
    Нет
    33.61% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    34.4% (42)
    1:0 Страсбург
    27% (33)
    1:1 Ничья
    23% (28)
    1:2 Осер
    4.1% (5)
    0:1 Осер
    3.3% (4)
    3:1 Страсбург
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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