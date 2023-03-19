Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Удар от ворот произведет Страсбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Зедатка Аким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Перрен Гаэтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Страсбург

41' Менса Гидеон из команды Осер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

39' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Страсбург пробьет пенальти!

39' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

34' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Страсбург

33' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Льенар Димитри получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Льенар Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Дагба Колин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Осер

24' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Осер

23' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Осер

21' Диалло Хабиб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' ОН ПРОМАЗАЛ - Диалло Хабиб пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

21' После проверки VAR судья не изменил решения - Страсбург пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Туре Сулейман тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

19' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Дембеле Сирики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Страсбург

13' Перрен Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали

13' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Льенар Димитри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Льенар Димитри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Джику Александер из команды Страсбург нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

8' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дембеле Сирики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Г О О О О Л - Ньямси Жерзино из команды Страсбург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Дембеле Сирики получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Дембеле Сирики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Делен Тома из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Дембеле Сирики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля