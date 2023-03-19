Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Феликс Лемарешаль нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Труа играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Рипар Рено совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Труа остается без одного игрока, потому что Лопеш Рони уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

44' Ох, нехорошо это выглядит. Лопеш Рони получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Лопеш Рони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

42' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Г О О О О Л - Лопеш Рони забивает ударом с левой ноги!

38' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

36' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Г О О О О Л - Рипар Рено из команды Труа правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

33' Агум Люсьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

29' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Брест

27' Палмер-Браун Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Хорошую попытку сделал Лопеш Рони . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Брест

24' Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Удар от ворот произведет Брест

19' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

18' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Брест

16' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

10' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

9' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Брест

7' Лопеш Рони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Сальмье Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Брест

3' Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

2' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Брест

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Труа начинает с центра поля