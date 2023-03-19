Тур: 28. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Батта Флоран
0'
0:1
29' ГолЛис-Мелу Пьерр
1:1
33' ГолРипар Рено
2:1
37' ГолЛопеш Рони
45' Желтая карточкаРипар Рено
2:2
73' ПенальтиДель Кастильо Ромен
90' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
90'+5
Ход матча
29'
33'
1:1
37'
2:1
45'
73'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
20
Рипар
Рено
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Зукру ТангиЗащитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
27 Лала КенниЗащитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Труа
Брест
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.13
Среднее время на гол
37
80
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|10 (1)
|0.36
|Лопеш Рони
|5
|0.18
|Рипар Рено
|4
|0.14
|Одоберт Уилсон
|3
|0.11
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.11
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.07
|Угбо Ике
|2
|0.07
|Поросо Джексон
|2
|0.07
|Конте Абду
|1
|0.04
|Куаме Роминигуе
|1
|0.04
|Сальмье Йоанн
|1
|0.04
|Палаверса Анте
|1
|0.04
|Ларуси Яссер
|1
|0.04
|Бруус Андреас
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|6
|0.21
|Дель Кастильо Ромен
|5 (4)
|0.18
|Онора Франк
|5
|0.18
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.14
|Мунье Стив
|4 (1)
|0.14
|Белайли Юсеф
|1 (1)
|0.04
|Слимани Ислам
|1
|0.04
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.04
|Белькебла Арис
|1
|0.04
|Дари Ашраф
|1
|0.04
|Фадига Ноа
|1
|0.04
|Маньетти Уго
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Мама
|4
|2
|Сальмье Йоанн
|4
|1
|Куаме Роминигуе
|5
|0
|Рипар Рено
|4
|0
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|Агум Люсьен
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|7
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Бизот Марко
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Камара Махди
|2
|1
|Белькебла Арис
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Труа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Брест
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
13
9
Труа
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Брест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
35
18
Волевые поражения
10
10
Труа
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
18% (5)
43% (12)
Брест
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
36
20
Волевые поражения
23
19
Голы по времени матча
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
13%
3
19%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
5
31%
61-75
4
25%
1
6%
76-90
Пропущено
22
24
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
6
27%
5
21%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
9
41%
6
25%
76-90
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
14%
2
13%
1-15
6
29%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
29%
3
20%
76-90
Пропущено
40
21
17 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
8
20%
3
14%
1-15
3
8%
4
19%
16-30
6
15%
6
29%
31-45
10
25%
2
10%
46-60
6
15%
3
14%
61-75
7
18%
3
14%
76-90
Забито
37
31
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
5
14%
5
16%
1-15
7
19%
5
16%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
10
27%
4
13%
76-90
Пропущено
62
45
22 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 22
10
16%
4
9%
1-15
4
6%
7
16%
16-30
8
13%
10
22%
31-45
16
26%
7
16%
46-60
8
13%
8
18%
61-75
16
26%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1
Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2
Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1
Результаты матчей
Труа
Брест
Точный счет
2:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
4:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Труа
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
59
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
68
411
410
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
199
1117
721
523
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 28
|59
|3.
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|47 - 21
|57
|4.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|57 - 37
|54
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|47 - 29
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|7.
|Заявка
|28
|11
|11
|6
|37 - 25
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 37
|44
|9.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|36 - 28
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|44 - 47
|36
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 40
|34
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|34 - 46
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 46
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 51
|23
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|38 - 61
|21
|19.
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|20 - 50
|21
|20.
|Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 11
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 20
|14
|17.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 22
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|18 - 11
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|22 - 39
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Труа 2:2 Брест
Исход игры
Труа
24.4% (30)
Ничья
52% (64)
Брест
23.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
16.81% (20)
Меньше
83.19% (99)
Обе команды забьют
Да
67.23% (80)
Нет
32.77% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.8% (60)
0:1 Брест
14.6% (18)
1:0 Труа
14.6% (18)
2:1 Труа
8.1% (10)
1:2 Брест
7.3% (9)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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