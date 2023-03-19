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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Труа
2:2
Конец матча
Брест
0'
0:1
29' Гол
Лис-Мелу Пьерр
1:1
33' Гол
Рипар Рено
2:1
37' Гол
Лопеш Рони
45' Желтая карточка
Рипар Рено
2:2
73' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
90' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
90'+5

Ход матча

29'
0:1
Лис-Мелу Пьерр
(Дель Кастильо Ромен)
31'
 
Камара Махди
Белькебла Арис
33'
Рипар Рено
(Агум Люсьен)
1:1
37'
Лопеш Рони
2:1
45'
Рипар Рено
 
61'
 
Лемарешаль Феликс
Маньетти Уго
62'
Одоберт Уилсон
Рипар Рено
 
62'
Шавалерин Ксавье
Куаме Роминигуе
 
69'
Зукру Танги
Рами Адиль
 
73'
2:2
Дель Кастильо Ромен
76'
 
Элис Альберт
Дель Кастильо Ромен
76'
 
Шардонне Брендан
Дари Ашраф
90'
 
Лис-Мелу Пьерр

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Труа 24.4% (30)
X 52% (64)
Брест 23.6% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
4
Палмер-Браун
Эрик
23
Рами
Адиль
17
Сальмье
Йоанн
18
Бальде
Тьерно
12
Конте
Абду
8
Агум
Люсьен
6
Куаме
Роминигуе
11
Лопеш
Рони
7
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
4
Дари
Ашраф
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
20
Лис-Мелу
Пьерр
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
15
Мунье
Стив
Труа
3-4-2-1
Брест
4-1-4-1

История личных встреч

Труа
Брест

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
5:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л2
4:1
Л2
1:0
Л2
1:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.13

Среднее время на гол

37
80

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 10 (1) 0.36
Лопеш Рони 5 0.18
Рипар Рено 4 0.14
Одоберт Уилсон 3 0.11
Тардьё Флориан 3 (3) 0.11
Шавалерин Ксавье 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Поросо Джексон 2 0.07
Конте Абду 1 0.04
Куаме Роминигуе 1 0.04
Сальмье Йоанн 1 0.04
Палаверса Анте 1 0.04
Ларуси Яссер 1 0.04
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 6 0.21
Дель Кастильо Ромен 5 (4) 0.18
Онора Франк 5 0.18
Лис-Мелу Пьерр 4 0.14
Мунье Стив 4 (1) 0.14
Белайли Юсеф 1 (1) 0.04
Слимани Ислам 1 0.04
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.04
Белькебла Арис 1 0.04
Дари Ашраф 1 0.04
Фадига Ноа 1 0.04
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Сальмье Йоанн 4 1
Куаме Роминигуе 5 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Агум Люсьен 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 7 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Бизот Марко 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Камара Махди 2 1
Белькебла Арис 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Лала Кенни 1 0
Онора Франк 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0

Результаты матчей

Труа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Брест
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

13
9
Труа
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Брест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

35
18

Волевые поражения

10
10
Труа
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
18% (5)
43% (12)
Брест
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

36
20

Волевые поражения

23
19

Голы по времени матча

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
13%
3
19%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
5
31%
61-75
4
25%
1
6%
76-90

Пропущено

22
24
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
6
27%
5
21%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
9
41%
6
25%
76-90

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
14%
2
13%
1-15
6
29%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
29%
3
20%
76-90

Пропущено

40
21
17 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
8
20%
3
14%
1-15
3
8%
4
19%
16-30
6
15%
6
29%
31-45
10
25%
2
10%
46-60
6
15%
3
14%
61-75
7
18%
3
14%
76-90

Забито

37
31
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
5
14%
5
16%
1-15
7
19%
5
16%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
10
27%
4
13%
76-90

Пропущено

62
45
22 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 22
10
16%
4
9%
1-15
4
6%
7
16%
16-30
8
13%
10
22%
31-45
16
26%
7
16%
46-60
8
13%
8
18%
61-75
16
26%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1
Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2
Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1

Результаты матчей

Труа
Брест

Точный счет

2:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
4:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Труа
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
3
10
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
4
11
4
10
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
19
9
11
17
1.5
7
21
5
23
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 28 18 5 5 53 - 28 59
3.
Ланс
 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Ренн
 Заявка 28 15 5 8 47 - 29 50
6.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
7.
Ницца
 Заявка 28 11 11 6 37 - 25 44
8.
Лорьян
 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
9.
Реймс
 Заявка 28 10 13 5 36 - 28 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 28 11 3 14 44 - 47 36
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 28 5 11 12 34 - 46 26
16.
Брест
 Заявка 28 5 9 14 30 - 46 24
17.
Осер
 Заявка 28 5 8 15 23 - 51 23
18.
Труа
 Заявка 28 4 9 15 38 - 61 21
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
16.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
17.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
6.
Лорьян
 Заявка 14 5 5 4 20 - 22 20
7.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
8.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
12.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Контроль мяча: Труа: 48%, Брест: 52%.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Феликс Лемарешаль пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
  • Желтая карточка
    94'
    Лис-Мелу Пьерр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Конте Абду
  • Фол, нарушение
    93'
    Назначен штрафной. Пострадал Сальмье Йоанн, его свалил Онора Франк.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Труа играла лучше в этом тайме.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Труа: 59%, Брест: 41%.
    • 48'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      48'
      Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      48'
      Рипар Рено совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      48'
      Безумный фол. Рипар Рено грубо играет против соперника. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дари Ашраф
    • Фол, нарушение
      45'
      Безумный фол. Сальмье Йоанн грубо играет против соперника. Пострадал Фадига Ноа
    • 45'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Травма, повреждение
      45'
      Лопеш Рони возвращается на поле.
    • 45'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Труа: 59%, Брест: 41%.
    • 45'
      Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      44'
      Труа остается без одного игрока, потому что Лопеш Рони уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
    • Травма, повреждение
      44'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лопеш Рони получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      44'
      Лопеш Рони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Лопеш Рони
    • 43'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Контроль мяча: Труа: 61%, Брест: 39%.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      41'
      Куаме Роминигуе из команды Труа опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Лопеш Рони забивает ударом с левой ноги!
    • 38'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Онора Франк из команды Брест поставил подножку. Пострадал Тьерно Бальде
    • 37'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Контроль мяча: Труа: 63%, Брест: 37%.
    • 36'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Агум Люсьен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Рипар Рено из команды Труа правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 33'
      Агум Люсьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Белькебла Арис получил травму и заменен. Камара Махди выходит на поле.
    • 31'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 29'
      Дель Кастильо Ромен сделал результативную передачу.
    • 29'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Палмер-Браун Эрик выиграл воздушное противоборство у Мунье Стив.
    • 29'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Агум Люсьен из команды Труа опасно и грубо сыграл. Мунье Стив пострадал.
    • 27'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 27'
      Палмер-Браун Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      26'
      Агум Люсьен из команды Труа подал угловой слева.
    • 26'
      Бизот Марко делает важнейший сейв!
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Лопеш Рони. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Труа пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 61%, Брест: 39%.
    • 25'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 24'
      Труа пытается что-то создать.
    • 24'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Дари Ашраф из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Брест совершает вбрасывание
    • 23'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Труа начинает контратаку
    • 21'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      20'
      Лопеш Рони из команды Труа в офсайде
    • 20'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 66%, Брест: 34%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 19'
      Труа пытается что-то создать.
    • 19'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Дари Ашраф из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Онора Франк выиграл воздушное противоборство у Агум Люсьен.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 17'
      Шанс! Сальмье Йоанн из команды Труа пробил головой, но мимо
    • Угловой
      17'
      Агум Люсьен из команды Труа подал угловой слева.
    • 17'
      Фадига Ноа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Труа пытается что-то создать.
    • 16'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 67%, Брест: 33%.
    • 14'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Труа поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 11'
      Труа пытается что-то создать.
    • 10'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Контроль мяча: Труа: 62%, Брест: 38%.
    • 9'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Дари Ашраф выиграл воздушное противоборство у Куаме Роминигуе.
    • 8'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 7'
      Лопеш Рони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Сальмье Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Лопеш Рони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Дари Ашраф из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Дари Ашраф из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Дари Ашраф выиграл воздушное противоборство у Лопеш Рони.
    • 5'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Фадига Ноа выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 70%, Брест: 30%.
    • 4'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 3'
      Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 1'
      Агум Люсьен выиграл воздушное противоборство у Дель Кастильо Ромен.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Труа 24.4% (30)
    X 52% (64)
    Брест 23.6% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Труа 2:2 Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Труа 2:2 Брест

    Исход игры
    Труа
    24.4% (30)
    Ничья
    52% (64)
    Брест
    23.6% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.81% (20)
    Меньше
    83.19% (99)
    Обе команды забьют
    Да
    67.23% (80)
    Нет
    32.77% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.8% (60)
    0:1 Брест
    14.6% (18)
    1:0 Труа
    14.6% (18)
    2:1 Труа
    8.1% (10)
    1:2 Брест
    7.3% (9)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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