Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Феликс Лемарешаль пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

82' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

81' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Агум Люсьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

78' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Брест

76' Одоберт Уилсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' 'Г О О О О О Л - Дель Кастильо Ромен из команды Брест забивает с пенальти! Он пробил левой. Готье Галлон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

72' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

71' Феликс Лемарешаль нанес удар, но тот был заблокирован.

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Тактическая замена. Маньетти Уго уходит с поля и его заменяет Феликс Лемарешаль

58' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Дари Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.