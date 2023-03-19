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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Ницца
0:1
Второй тайм: 78'
Лорьян
0'
0:1
30' Гол
Меите Бамо
65' Undefined phrase: football_event_
Ле Фе Энцо
69' Желтая карточка
Дигар Дидье
75' Желтая карточка
Манноне Вито

Ход матча

30'
0:1
Меите Бамо
(Февр Ромен)
46'
Браими Билаль
Бека Бека Алексис
 
46'
Амрауи Аюб
Бар Мельвен
 
65'
 
Ле Фе Энцо
69'
Дигар Дидье
 
69'
 
Катлайн Йоанн
Ле Бри Тео
69'
 
Коне Ибраима
Бамба Дьенг
75'
 
Манноне Вито

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 122
Ницца 85.2% (104)
X 13.9% (17)
Лорьян 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Лорьян
8.70
3.95
5.81
Все Коэффициенты
1
Шмейхель
Каспер
21
Бека
Бека
Алексис
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
16
Ремзи
Аарон
24
Лаборд
Гаэтан
29
Пепе
Николя
1
Манноне
Вито
2
Силва
Игор
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
19
Абергель
Лоран
17
Макенго
Жан-Виктор
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
37
Ле
Бри
Тео
11
Бамба
Дьенг
Ницца
4-3-3
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Лорьян

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.75
0.71

Среднее время на гол

51
126

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
98

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

1.38
0.81

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
111

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 7 0.25
Делор Анди 6 (3) 0.21
Пепе Николя 6 (3) 0.21
Баркли Росс 3 0.11
Браими Билаль 3 0.11
Тюрам Кефрен 2 0.07
Диоп Софьян 1 0.04
Данте Бонфим 1 0.04
Ремзи Аарон 1 0.04
Аталь Юсеф 1 0.04
Вити Маттиа 1 0.04
Ндайишимийе Юссуф 1 0.04
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Будауи Хишем 0 0
Менди Антуан 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 15 (1) 0.54
Уттара Данго 6 0.21
Ле Фе Энцо 4 0.14
Коне Ибраима 3 (1) 0.11
Ле Бри Тео 2 0.07
Диарра Стефан 2 0.07
Бамба Дьенг 2 (1) 0.07
Понсо Жульен 1 0.04
Тальби Монтассар 1 0.04
Февр Ромен 1 0.04
Катлайн Йоанн 1 0.04
Буасгар Кентен 1 0.04
Лорьенте Арман 1 0.04
Меите Бамо 1 0.04
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 5 0
Бар Мельвен 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 3 0
Лемина Марио 1 1
Ремзи Аарон 2 0
Брайан Джо 2 0
Пепе Николя 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инносент Бонке 4 0
Калюлю Гедеон 4 0
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 3 0
Ле Фе Энцо 3 0
Коне Ибраима 2 0
Меите Бамо 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0

Результаты матчей

Ницца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

3
11
Ницца
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Лорьян
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

17
18
Ницца
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Лорьян
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

20
29

Голы по времени матча

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
18%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
29%
29%
5
28%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
6
27%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Забито

19
20
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
11%
4
20%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
2
11%
3
15%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
15%
4
25%
1-15
5
38%
2
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Забито

36
38
19 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
5
14%
8
21%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
9
25%
9
24%
31-45
5
14%
8
21%
46-60
6
17%
2
5%
61-75
6
17%
6
16%
76-90

Пропущено

24
38
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
3
13%
5
13%
1-15
5
21%
5
13%
16-30
5
21%
3
8%
31-45
3
13%
6
16%
46-60
1
4%
11
29%
61-75
7
29%
29%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1
Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1 Лион - Ницца 1:1
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0
Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - ПСЖ 1:2

Результаты матчей

Ницца
Лорьян

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
6
1 раз 4%
2
11 раз 41%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ницца
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
8
6
3
10
2.5
3
11
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
7
6
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
15
12
5
22
2.5
4
23
1
26
3.5
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 21 3 3 68 - 26 66
2.
Ланс
 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
3.
Марсель
 Заявка 27 17 5 5 51 - 27 56
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
6.
Ренн
 Заявка 27 14 5 8 45 - 29 47
7.
Лорьян
 1:0 Заявка 28 13 7 8 41 - 36 46
8.
Ницца
 0:1 Заявка 28 11 10 7 36 - 25 43
9.
Реймс
 Заявка 27 10 13 4 35 - 26 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 2:1 Заявка 28 11 3 14 44 - 47 36
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 1:2 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 1:0 Заявка 28 5 11 12 33 - 46 26
16.
Брест
 1:2 Заявка 28 5 8 15 29 - 46 23
17.
Труа
 2:1 Заявка 28 5 8 15 38 - 60 23
18.
Осер
 0:1 Заявка 28 5 8 15 23 - 50 23
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 13 11 2 0 34 - 15 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 13 7 4 2 22 - 13 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 1:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Монпелье
 2:1 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
12.
Ницца
 0:1 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Клермон
 1:2 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Страсбург
 1:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
16.
Осер
 0:1 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
17.
Труа
 2:1 Заявка 14 2 8 4 16 - 21 14
18.
Брест
 1:2 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 10 2 1 26 - 9 32
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 0:1 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лорьян
 1:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 21 22
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
8.
Клермон
 1:2 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 2:1 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
12.
Ренн
 Заявка 13 3 5 5 15 - 18 14
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 1:2 Заявка 15 3 3 9 15 - 24 12
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 1:0 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 2:1 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 0:1 Заявка 15 2 3 10 12 - 30 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Лилль Андре Бенжамин 8
Весь список
  • 77'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 77'
    Билал Браими не смог попасть в створ ударом издали
  • 77'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 76'
    Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
  • 76'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 75'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: Ницца: 52%, Лорьян: 48%.
  • 75'
    Билал Браими не смог попасть в створ ударом издали
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    • 70'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Коне Ибраима.
    • 70'
      Контроль мяча: Ницца: 51%, Лорьян: 49%.
    • 69'
      Тактическая замена. Ле Бри Тео уходит с поля и его заменяет Yoann Cathline
    • Желтая карточка
      69'
      Рефери не любит споров - именно за это Didier Digard сейчас получил желтую
    • 69'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Ницца не будет бить пенальти!
    • 66'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 65'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Лорьян: 50%.
    • Фол, нарушение
      65'
      ПЕНАЛЬТИ! - Ле Фе Энцо из команды Лорьян нарушает правила против Тюрам Кефрен.
    • 65'
      Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 65'
      Росарио Пабло из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 64'
      Росарио Пабло успешно блокирует удар.
    • 64'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      64'
      Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 63'
      Февр Ромен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      62'
      Назначен штрафной. Пострадал Февр Ромен, его свалил Будауи Хишем.
    • 60'
      Контроль мяча: Ницца: 52%, Лорьян: 48%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 60'
      Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 60'
      Меите Бамо из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 59'
      Шанс! Данте Бонфим из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 59'
      Пепе Николя из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      59'
      Ремзи Аарон из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
    • 59'
      Меите Бамо успешно блокирует удар.
    • 59'
      Тюрам Кефрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 58'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 57'
      Амрауи Аюб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      56'
      Ремзи Аарон из команды Ницца подал угловой слева.
    • 56'
      Силва Игор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Лорьян: 50%.
    • 55'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Лорьян контролирует мяч.
    • Угловой
      54'
      Ремзи Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 54'
      Меите Бамо из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 52'
      Меите Бамо успешно блокирует удар.
    • 52'
      Ремзи Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Силва Игор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 51'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 50'
      Билал Браими не смог попасть в створ ударом издали
    • 50'
      Контроль мяча: Ницца: 51%, Лорьян: 49%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Данте Бонфим из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Ахмаду Бамба Дьенг.
    • Фол, нарушение
      49'
      Ле Гофф Венсан задерживает мяч рукой
    • 48'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 48'
      Манноне Вито из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Тактическая замена. Бар Мельвен уходит с поля и его заменяет Амрауи Аюб
    • 47'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Ницца 85.2% (104)
    X 13.9% (17)
    Лорьян 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Лорьян
    8.70
    3.95
    5.81
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ницца 0:1 Лорьян онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:1 Лорьян

    Исход игры
    Ницца
    85.2% (104)
    Ничья
    13.9% (17)
    Лорьян
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    42.6% (52)
    1:0 Ницца
    25.4% (31)
    1:1 Ничья
    11.5% (14)
    2:0 Ницца
    9.8% (12)
    3:1 Ницца
    4.1% (5)
    3:0 Ницца
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Ницца
    Лорьян
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