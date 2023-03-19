Билал Браими не смог попасть в створ ударом издали

Билал Браими не смог попасть в створ ударом издали

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Билал Браими не смог попасть в створ ударом издали

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Рефери не любит споров - именно за это Didier Digard сейчас получил желтую

Первый тайм

48' Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ахмаду Бамба Дьенг наказан за толчок Тодибо Жан-Клер

46' Удар от ворот произведет Лорьян

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

39' Бар Мельвен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Лорьян

33' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ахмаду Бамба Дьенг возвращается на поле.

33' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Ахмаду Бамба Дьенг получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Ахмаду Бамба Дьенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Г О О О О Л - Меите Бамо забивает с правой ноги!

30' Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Бар Мельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Бар Мельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Бар Мельвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Будауи Хишем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Удар от ворот произведет Ницца

18' Ахмаду Бамба Дьенг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

17' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

15' Росарио Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Удар от ворот произведет Ницца

13' Ле Гофф Венсан не смог попасть в створ ударом издали

12' Удар от ворот произведет Лорьян

11' Данте Бонфим не смог попасть в створ ударом издали

10' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Ницца

9' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ницца начинает с центра поля