Тур: 28. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Буке Рюдди
0'
0:1
30' ГолМеите Бамо
65' Undefined phrase: football_event_Ле Фе Энцо
68' Желтая карточкаДигар Дидье
74' Желтая карточкаМанноне Вито
1:1
77' ГолЛаборд Гаэтан
89' Желтая карточкаСилва Игор
90' Undefined phrase: football_event_Силва Игор
90' Красная карточкаСилва Игор
90'+7
Ход матча
30'
0:1
65'
68'
74'
77'
1:1
89'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
16
Ремзи
Аарон
29
Пепе
Николя
18
Меите
Бамо
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
37
Ле
Бри
Тео
11
Бамба
Дьенг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
16 Ремзи АаронНападающий
- Нападающий
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
-
38 Амрауи АюбЗащитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
34 Нахуну ЯнисЗащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Февр РоменПолузащитник
-
80 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аушиш АдильПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Лорьян
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
26 матчей
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.75
0.71
Среднее время на гол
51
126
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.92
Среднее время на гол
84
98
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
1.38
0.81
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
111
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|8
|0.29
|Делор Анди
|6 (3)
|0.21
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.21
|Баркли Росс
|3
|0.11
|Браими Билаль
|3
|0.11
|Тюрам Кефрен
|2
|0.07
|Диоп Софьян
|1
|0.04
|Данте Бонфим
|1
|0.04
|Ремзи Аарон
|1
|0.04
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|Вити Маттиа
|1
|0.04
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.04
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|15 (1)
|0.54
|Уттара Данго
|6
|0.21
|Ле Фе Энцо
|4
|0.14
|Коне Ибраима
|3 (1)
|0.11
|Ле Бри Тео
|2
|0.07
|Диарра Стефан
|2
|0.07
|Бамба Дьенг
|2 (1)
|0.07
|Понсо Жульен
|1
|0.04
|Тальби Монтассар
|1
|0.04
|Февр Ромен
|1
|0.04
|Катлайн Йоанн
|1
|0.04
|Буасгар Кентен
|1
|0.04
|Лорьенте Арман
|1
|0.04
|Меите Бамо
|1
|0.04
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|5
|0
|Бар Мельвен
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Ремзи Аарон
|2
|0
|Брайан Джо
|2
|0
|Пепе Николя
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инносент Бонке
|4
|0
|Калюлю Гедеон
|4
|0
|Уттара Данго
|2
|1
|Абергель Лоран
|3
|0
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|Силва Игор
|1
|1
|Коне Ибраима
|2
|0
|Меите Бамо
|2
|0
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
4
12
Ницца
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Лорьян
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
17
18
Ницца
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Лорьян
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
21
30
Голы по времени матча
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
3
17%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
5
28%
5
26%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
3
16%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
2
17%
5
22%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Забито
19
20
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
11%
4
20%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
2
11%
3
15%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
15%
4
25%
1-15
5
38%
2
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Забито
37
39
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
5
14%
8
21%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
9
24%
9
23%
31-45
5
14%
8
21%
46-60
6
16%
2
5%
61-75
7
19%
6
15%
76-90
Пропущено
25
39
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
3
12%
5
13%
1-15
6
24%
5
13%
16-30
5
20%
3
8%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
1
4%
11
28%
61-75
7
28%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1
Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1 Лион - Ницца 1:1
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0
Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - ПСЖ 1:2
Результаты матчей
Ницца
Лорьян
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
6
1 раз 4%
2
11 раз 39%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ницца
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
86
311
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
59
77
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
226
820
1513
523
424
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 28
|59
|3.
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|47 - 21
|57
|4.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|57 - 37
|54
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|47 - 29
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|7.
|Заявка
|28
|11
|11
|6
|37 - 25
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 37
|44
|9.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|36 - 28
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|44 - 47
|36
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 40
|34
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|34 - 46
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 46
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 51
|23
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|38 - 61
|21
|19.
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|20 - 50
|21
|20.
|Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 11
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 20
|14
|17.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 22
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|18 - 11
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|22 - 39
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Лорьян
Исход игры
Ницца
85.2% (104)
Ничья
13.9% (17)
Лорьян
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.42% (60)
Меньше
49.58% (59)
Обе команды забьют
Да
60.5% (72)
Нет
39.5% (47)
Популярный счёт
2:1 Ницца
42.6% (52)
1:0 Ницца
25.4% (31)
1:1 Ничья
11.5% (14)
2:0 Ницца
9.8% (12)
3:1 Ницца
4.1% (5)
3:0 Ницца
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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