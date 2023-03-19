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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Ницца
1:1
Конец матча
Лорьян
0'
0:1
30' Гол
Меите Бамо
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Ле Фе Энцо
68' Желтая карточка
Дигар Дидье
74' Желтая карточка
Манноне Вито
1:1
77' Гол
Лаборд Гаэтан
89' Желтая карточка
Силва Игор
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Силва Игор
90' Красная карточка
Силва Игор
90'+7

Ход матча

30'
0:1
Меите Бамо
(Февр Ромен)
46'
Браими Билаль
Бека Бека Алексис
 
46'
Амрауи Аюб
Бар Мельвен
 
65'
 
Ле Фе Энцо
68'
Дигар Дидье
 
69'
 
Катлайн Йоанн
Ле Бри Тео
69'
 
Коне Ибраима
Бамба Дьенг
74'
 
Манноне Вито
77'
Лаборд Гаэтан
(Росарио Пабло)
1:1
78'
 
Диарра Стефан
Февр Ромен
82'
Буанани Бадредин
Будауи Хишем
 
85'
 
Аушиш Адиль
Ле Фе Энцо
85'
 
Понсо Жульен
Макенго Жан-Виктор
89'
 
Силва Игор
90'
 
Силва Игор
90'
 
Силва Игор
90'
Вити Маттиа
Амрауи Аюб
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Ницца 85.2% (104)
X 13.9% (17)
Лорьян 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шмейхель
Каспер
21
Бека
Бека
Алексис
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
16
Ремзи
Аарон
24
Лаборд
Гаэтан
29
Пепе
Николя
1
Манноне
Вито
2
Силва
Игор
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
19
Абергель
Лоран
17
Макенго
Жан-Виктор
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
37
Ле
Бри
Тео
11
Бамба
Дьенг
Ницца
4-3-3
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Лорьян

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.75
0.71

Среднее время на гол

51
126

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
98

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

1.38
0.81

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
111

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 8 0.29
Делор Анди 6 (3) 0.21
Пепе Николя 6 (3) 0.21
Баркли Росс 3 0.11
Браими Билаль 3 0.11
Тюрам Кефрен 2 0.07
Диоп Софьян 1 0.04
Данте Бонфим 1 0.04
Ремзи Аарон 1 0.04
Аталь Юсеф 1 0.04
Вити Маттиа 1 0.04
Ндайишимийе Юссуф 1 0.04
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Будауи Хишем 0 0
Менди Антуан 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 15 (1) 0.54
Уттара Данго 6 0.21
Ле Фе Энцо 4 0.14
Коне Ибраима 3 (1) 0.11
Ле Бри Тео 2 0.07
Диарра Стефан 2 0.07
Бамба Дьенг 2 (1) 0.07
Понсо Жульен 1 0.04
Тальби Монтассар 1 0.04
Февр Ромен 1 0.04
Катлайн Йоанн 1 0.04
Буасгар Кентен 1 0.04
Лорьенте Арман 1 0.04
Меите Бамо 1 0.04
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 5 0
Бар Мельвен 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 3 0
Лемина Марио 1 1
Ремзи Аарон 2 0
Брайан Джо 2 0
Пепе Николя 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инносент Бонке 4 0
Калюлю Гедеон 4 0
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 3 0
Ле Фе Энцо 3 0
Силва Игор 1 1
Коне Ибраима 2 0
Меите Бамо 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0

Результаты матчей

Ницца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

4
12
Ницца
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Лорьян
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

17
18
Ницца
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Лорьян
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

21
30

Голы по времени матча

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
3
17%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
5
28%
5
26%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
3
16%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
2
17%
5
22%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Забито

19
20
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
11%
4
20%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
2
11%
3
15%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
15%
4
25%
1-15
5
38%
2
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Забито

37
39
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
5
14%
8
21%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
9
24%
9
23%
31-45
5
14%
8
21%
46-60
6
16%
2
5%
61-75
7
19%
6
15%
76-90

Пропущено

25
39
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
3
12%
5
13%
1-15
6
24%
5
13%
16-30
5
20%
3
8%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
1
4%
11
28%
61-75
7
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1
Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1 Лион - Ницца 1:1
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0
Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - ПСЖ 1:2

Результаты матчей

Ницца
Лорьян

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
6
1 раз 4%
2
11 раз 39%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ницца
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
8
6
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
7
7
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
22
6
8
20
1.5
15
13
5
23
2.5
4
24
1
27
3.5
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 28 18 5 5 53 - 28 59
3.
Ланс
 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Ренн
 Заявка 28 15 5 8 47 - 29 50
6.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
7.
Ницца
 Заявка 28 11 11 6 37 - 25 44
8.
Лорьян
 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
9.
Реймс
 Заявка 28 10 13 5 36 - 28 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 28 11 3 14 44 - 47 36
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 28 5 11 12 34 - 46 26
16.
Брест
 Заявка 28 5 9 14 30 - 46 24
17.
Осер
 Заявка 28 5 8 15 23 - 51 23
18.
Труа
 Заявка 28 4 9 15 38 - 61 21
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
16.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
17.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
6.
Лорьян
 Заявка 14 5 5 4 20 - 22 20
7.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
8.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
12.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Силва Игор удален за серьёзный фол
  • 93'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Силва Игор из команды Лорьян - была желтая, а стала красная.
  • 93'
    The card for Силва Игор from Лорьян was disallowed via VAR intervention.
  • Фол, нарушение
    93'
    Безумный фол. Силва Игор грубо играет против соперника. Пострадал Амрауи Аюб
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Ле Гофф Венсан
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Ницца 85.2% (104)
    X 13.9% (17)
    Лорьян 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ницца 1:1 Лорьян онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:1 Лорьян

    Исход игры
    Ницца
    85.2% (104)
    Ничья
    13.9% (17)
    Лорьян
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    42.6% (52)
    1:0 Ницца
    25.4% (31)
    1:1 Ничья
    11.5% (14)
    2:0 Ницца
    9.8% (12)
    3:1 Ницца
    4.1% (5)
    3:0 Ницца
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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