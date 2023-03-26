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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
Арсенал Тула
2:1
Второй тайм: 90+'
Уфа
0'
9' Желтая карточка
Померко Алексей
1:0
27' Гол
Луценко Евгений
36' Желтая карточка
Яковлев Михаил
45' Желтая карточка
Большаков Кирилл
64' Желтая карточка
Ушахин Лев
65' Желтая карточка
Касинтура Эгаш
73' Желтая карточка
Минаев Роман
1:1
86' Гол
Молтенинов Илья
2:1
87' Гол
Ткачёв Сергей
90' Желтая карточка

Ход матча

9'
Померко Алексей
 
27'
Луценко Евгений
1:0
36'
Яковлев Михаил
 
45'
Большаков Кирилл
 
46'
Козлов Иван
Яковлев Михаил
 
46'
 
Евсеев Алексей
Конюхов Вадим
64'
 
Ушахин Лев
65'
 
Касинтура Эгаш
67'
 
Темников Иван
Никитин Андрей Владимирович
71'
Хабибов Ансор
Козлов Иван
 
73'
 
Минаев Роман
76'
Степанов Данил
Насыров Исламжан
 
84'
 
Ахатов Данил
Погосов Артём
84'
 
Молтенинов Илья
Касинтура Эгаш
86'
1:1
Молтенинов Илья
87'
Ткачёв Сергей
2:1
89'
Григалава Гиа
Манелов Ираклий
 
90'
 
Прогнозы 131
Арсенал Тула 84% (110)
X 8.4% (11)
Уфа 7.6% (10)
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Уфа
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8.20
34.00
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Арсенал Тула
Уфа

История личных встреч

Арсенал Тула
Уфа

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.88
1.3

Среднее время на гол

102
69

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

85
77

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.33
Панченко Кирилл 8 (2) 0.33
Ткачёв Сергей 4 0.17
Алиев Камран 3 0.13
Григалава Гиа 1 0.04
Померко Алексей 1 0.04
Григорян Арутюн 1 0.04
Яковлев Михаил 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Козлов Иван 1 0.04
Кайнов Максим 1 0.04
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.13
Евсеев Алексей 3 0.13
Касинтура Эгаш 3 0.13
Плиев Константин 2 0.08
Минаев Роман 2 0.08
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.08
Камилов Владислав 1 0.04
Голубев Артём 1 0.04
Конюхов Вадим 1 0.04
Ортис Дилан 1 0.04

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Панченко Кирилл 3 1
Григалава Гиа 4 0
Луценко Евгений 4 0
Померко Алексей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Суханов Артём Романович 3 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кайнов Максим 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Карп Кэтэлин 4 1
Голубев Артём 4 0
Ортис Дилан 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Сухов Александр 2 0
Плиев Заурбек 2 0
Емельянов Данила 2 0
Минаев Роман 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Мухин Александр 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Ушахин Лев 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Уфа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
7
Арсенал Тула
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Уфа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

9
7
Арсенал Тула
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Уфа
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
16%
1
10%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
4
21%
3
30%
76-90

Пропущено

20
17
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
6
30%
2
12%
16-30
6
30%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
1
5%
5
29%
29%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
1
11%
7
41%
76-90

Забито

30
19
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 10
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
4
13%
5
26%
46-60
7
23%
1
5%
61-75
7
23%
4
21%
76-90

Пропущено

29
34
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
10%
2
6%
1-15
8
28%
3
9%
16-30
6
21%
9
26%
31-45
4
14%
2
6%
46-60
6
21%
6
18%
61-75
2
7%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0
Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2
Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1

Результаты матчей

Арсенал Тула
Уфа

Точный счет

3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
7
4
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
14
9
10
13
1.5
5
18
4
19
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Енисей
 0:0 Заявка 24 11 9 4 33 - 24 42
4.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
5.
Арсенал Тула
 2:1 Заявка 24 10 6 8 32 - 30 36
6.
Шинник
 3:0 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
7.
Волгарь
 Заявка 24 9 8 7 26 - 23 35
8.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 24 9 7 8 38 - 28 34
9.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 8 9 7 17 - 18 33
11.
Родина Москва
 Заявка 24 8 7 9 26 - 29 31
12.
Акрон
 Заявка 24 6 12 6 24 - 26 30
13.
Нефтехимик
 0:3 Заявка 24 7 8 9 20 - 24 29
14.
Велес Москва
 Заявка 24 7 3 14 23 - 39 24
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 1:2 Заявка 24 5 6 13 22 - 34 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 24 4 5 15 16 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 0:0 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 3:0 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
7.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
8.
Арсенал Тула
 2:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
9.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
14.
Нефтехимик
 0:3 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 1:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Арсенал Тула
 2:1 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 0:3 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 0:0 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 1:2 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 3:0 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Шинник Грузнов Илья 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • После матча
  • На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! Тульский "Арсенал" одерживает первую победу в этом году и поднимается на пятое место в турнирной таблице Первой лиги.
  • Желтая карточка
    90'
    Левашов получает желтую карточку за затяжку времени.
  • Офсайд
    90'
    Ботака-Иобома забрасывает мяч на Темникова, которому не удается добраться до него, плюс у Ивана зафиксирован офсайд.
  • 90'
    Не получается у "Уфы" финальный штурм в этой встрече, ничего интересного у ворот Левашова в компенсированные минуты не происходит.
  • Травма, повреждение
    90'
    Луценко и Мухин столкнулись головами в верховом единоборстве, нужна помощь врачей обоим игрокам.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавляет Сергей Чебан к основному времени матча.
  • Замена
    89'
    Гиа Григалава появляется на поле вместо Ираклия Манелова.
  • Описание гола
    87'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! СЕРГЕЙ ТКАЧЁВ!
    И тут же "Арсенал" возвращает лидерство! Ткачёв приближается к штрафной соперника и с левой с 20 метров отправляет мяч под правую штангу!
  • Описание гола
    86'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ИЛЬЯ МОЛТЕНИНОВ!
    Молтенинов в быстрой атаке "Уфы" ворвался в штрафную с левого края и прошивает Левашова, попадая в дальний угол!
  • Замена
    84'
    Данил Ахатов и Илья Молтенинов появляется на поле вместо Эгаша Касинтуры и Артёма Погосова.
  • 83'
    Еще две замены готовит тренерский штаб "Уфы", который сегодня из-за дисквалификации Халимбекова возглавляет Николай Сафрониди.
  • Опасный момент
    81'
    Хабибов после прострела с левого фланга получил мяч на правом краю и пробил низом из-под защитника, но Кукушкин успел сложиться и отбил снаряд!
  • Травма, повреждение
    80'
    Погосову требуется помощь врачей, досталось Артёму по голове в одном из единоборств.
  • 78'
    Хабибов смещается с правого фланга к центру и пробивает с 20 метров - мяч попал в ногу защитнику и отскочил в руки Кукушкину.
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    • Угловой
      77'
      Угловой на правом фланге зарабатывает "Арсенал", однако с подачей Ткачёва оборона "Уфы" справляется.
    • Замена
      76'
      Данил Степанов вступает в игру вместо Исламжана Насырова.
    • Травма, повреждение
      75'
      Снова есть работа у медбригады "Арсенала", сводит ноги у Насырова, показывают врачи, что нужна замена.
    • Травма, повреждение
      74'
      Приводят врачи "Арсенала" в чувство своего голкипера, травмы Левашов, судя по всему, избежал.
    • Желтая карточка
      73'
      Минаев получает желтую карточку за опасную игру против Левашова, врезался коленом в голову Роман.
    • 72'
      Штрафной у правого углового флага заработали уфимцы, но с этой подачей Евсеева оборона туляков справилась.
    • Замена
      71'
      Обратная замена в составе "Арсенала", вместо Ивана Козлова на поле появляется Ансор Хабибов.
    • 69'
      Евсеев с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Ботака-Иобома пробивает головой с пяти метров, но мяч проходит выше ворот.
    • Замена
      67'
      Иван Темников появляется на поле вместо Андрея Никитина.
    • 66'
      Кукушкин максимально сильно выбивает мяч из своей штрафной, доставляя его в руки своему коллеге по амплуа Левашову.
    • Желтая карточка
      65'
      Касинтура получает желтую карточку за разговоры с Сергеем Чебаном.
    • Желтая карточка
      64'
      Ушахин получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Манелов.
    • 61'
      С подачей Евсеева со штрафного с левого фланга оборона хозяев справилась, с подбора Емельянов пробил в касание, но мяч застрял в гуще игроков.
    • Фол, нарушение
      60'
      И снова туляки под прессингом соперника начинают суетиться и отдают мяч в борьбу, а Ткачёв фолит против Мухина.
    • 58'
      Снова "Уфа" неплохо поджимает соперника на его половине поля, но в итоге туляки всё-таки сохранили мяч под своим контролем.
    • 56'
      Ткачёв с правого фланга навесил в центр штрафной, Луценко попытался пробить в падении через себя, однако не попал по мячу, а на дальнюю штангу не успел Манелов.
    • 55'
      Позиционная атака "Арсенала" завершается попыткой удара Померко, однако мяч сваливается с ноги и улетает даже не за лицевую, а за боковую линию.
    • 54'
      Евсеев после навеса с правого фланга пробил головой с линии вратарской, однако мяч прошел над перекладиной ворот Левашова.
    • 53'
      Не смогли хозяева поля выйти из обороны через короткий пас, прессинг "Уфы" приводит к отбору.
    • 52'
      Удается Серикову спасти уходивший на угловой мяч, в падении Илья сумел выбить его за боковую.
    • 51'
      И снова штрафной в исполнении "Арсенала" получается неудачным, в этот раз Панченко не смог перебросить "стенку".
    • Фол, нарушение
      50'
      Мухин с нарушением правил останавливает Ткачёва в центральной зоне, до ворот порядка 24 метров, отличный шанс для туляков.
    • 48'
      Евсеев со штрафного с левого фланга закручивает мяч в дальний угол, однако Левашов на выходе спокойно забрал снаряд.
    • Травма, повреждение
      47'
      У Касинтуры возникли проблемы со здоровьем после одного из единоборств, врачи "Уфы" на поле.
    • Замена
      46'
      У хозяев Михаила Яковлева сменил Иван Козлов, у гостей Алексей Евсеев играет вместо Вадима Конюхова.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Желтая карточка
      45'
      Большаков получает предупреждение за срыв перспективной атаки.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет Сергей Чебан к основному времени первого тайма.
    • Угловой
      45'
      Левашов привез угловой у своих ворот, Емельянов подает в направлении Касинтуры, однако борьба на втором этаже снова остается за туляками.
    • Травма, повреждение
      44'
      Небольшая пауза потребовалась Мухину, который оказался в нокдауне, но сумел защитник "Уфы" подняться без помощи врачей.
    • 43'
      Не удается Большакову перебросить "стенку", здорово защитники "Уфы" выпрыгнули и заблокировали полёт мяча.
    • Фол, нарушение
      42'
      Манелову достается по ногам перед штрафной соперника, теперь мяч расположен чуть правее проекции створа. Большаков у мяча.
    • 41'
      66 процентов игрового времени мячом сегодня владеет "Арсенал", при этом голевых моментов хозяева создают не так много.
    • 40'
      "Арсенал" никуда особо не спешит, максимально долго используя любую паузу, дожидаются хозяева поля перерыва.
    • 39'
      Панченко обыгрался на левом краю штрафной с Ткачёвым и навесил на дальнюю штангу, но даже для Луценко этот мяч оказался высоковатым.
    • 38'
      Неплохую комбинацию разыграли уфимцы с выводом Конюхова на правый край штрафной, но Вадим подает чересчур высоко.
    • 36'
      В пяти предыдущих домашних матчах "Арсенал" неизменно пропускал в первом тайме, сегодня есть шанс эту серию прервать.
    • Желтая карточка
      35'
      Яковлев получает желтую карточку за жесткий фол против Касинтуры.
    • 34'
      Слегка смещаются у нас акценты, потихоньку "Уфа" передвигает мяч на чужую половину поля, теперь уже "Арсенал" может сыграть по счёту.
    • Угловой
      33'
      Емельянов подает с углового, один из игроков "Уфы" головой отправляет мяч обратно к Даниле, который оказался в положении "вне игры".
    • 32'
      Никитин входит в штрафную с правого края, пытается раскачать Насырова, однако защитник в подкате блокирует прострел уфимца.
    • 31'
      Сейчас уже "Уфе" требуется переходит в наступление, пока не совсем понимают гости, как им следует перестроиться.
    • Угловой
      30'
      Угловой на левом фланге атаки зарабатывает "Арсенал", однако подача Панченко получается чересчур сильной.
    • 29'
      Закономерным становится гол "Арсенала", лучше выглядели туляки в первые полчаса.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЕВГЕНИЙ ЛУЦЕНКО!
      Луценко получил мяч от Панченко, сыграл в "стенку" с Ткачёвым, вошел в штрафную с левого края и шведой отправляет снаряд в дальний угол!
    • Фол, нарушение
      25'
      Яковлев пытался добраться к мячу в борьбе с Мухиным, но в итоге Сергей Чебан фиксирует фол со стороны игрока "Арсенала".
    • 24'
      Ошибается Левашов в передаче на левый фланг, отправляя мяч за бокову, выговаривает своему голкиперу Александр Сторожук - мол, можно было сыграть с ближним.
    • 23'
      Да, действительно Ткачёв исполняет штрафной удар, однако Сергей направляет мяч над перекладиной ворот Кукушкина.
    • Фол, нарушение
      22'
      Панченко зарабатывает опасный штрафной на правом полуфланге, хороший шанс для Ткачёва.
    • Офсайд
      20'
      Острейший прострел с левого края штрафной на пустые ворота Минаев не реализовал, впрочем, у "Уфы" всё равно случился офсайд.
    • 18'
      Касинтура с правого фланга покатил в штрафную на Никитина, однако у Андрея совсем не получился удар с левой, мяч свалился с ноги.
    • 17'
      Вырисовывается территориальное преимущество туляков, "Уфа" уходит в оборону, пусть и не совсем глухую.
    • 16'
      Яковлев получает мяч перед штрафной от Панченко и наносит обводящий удар в дальний угол, но в цель немного не попадает.
    • Фол, нарушение
      15'
      Долго атаковали позиционно футболисты "Арсенала", но в итоге уфимцы перехватили мяч и вынудили соперника сфолить.
    • 13'
      Манелов приближается к штрафной после передачи Панченко и пробивает метров с 20 - мяч пролетает над перекладиной ворот Кукушкина.
    • 12'
      Никитин на правом фланге накручивает защитника и подает к линии вратарской, однако борьба на втором этаже остается за обороной "Арсенала".
    • 11'
      Попытку дальнего удара предпринял Ткачёв, однако мяч проходит правее створа, явно не лучший удар в легендарной карьере Сергея.
    • Желтая карточка
      10'
      Померко получает желтую карточку за фол в верховой борьбе с Погосовым, локтями надо действовать аккуратнее.
    • 9'
      Луценко после навеса с правого фланга выигрывает верховую борьбу, однако головой пробивает мимо дальнего угла.
    • 8'
      Непростые погодные условия сегодня, небольшой плюс по градусам, но моросит неприятный дождь.
    • 7'
      Последняя встреча в Туле состоялась в РПЛ в ноябре 2021 года, тогда команды не забили голов. Ответный матч в Уфе завершился победой хозяев, но избежать вылета не смогли ни те, ни другие.
    • 6'
      Никитин промчался по свободному правому флангу, добрался до штрафной, однако исполнил крайне неудачный навес.
    • 5'
      Матч первого круга завершился гостевой победой "Арсенала" - Панченко реализовал пенальти, а Кайнов установил окончательный счёт.
    • 4'
      "Уфа" вовсе располагается в зоне вылета, после уверенной победы над "Велесом" команда Арслана Халимбекова проиграла "Волгарю" и "Шиннику".
    • Угловой
      3'
      Первый угловой сегодня заработали гости, однако с подачей Емельянова на ближнюю штангу оборона туляков справляется.
    • 2'
      "Арсенал", напомним, застрял на шестом месте, сильно отставая от зоны стыковых матчей, в этом году команда Александра Сторожука пока не выигрывала - ничья с "Динамо" и поражения от "Родины" и "Енисея".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 24-го тура Первой лиги тульский "Арсенал" принимает "Уфу". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Арсенал Тула.
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    Прогнозы 131
    Арсенал Тула 84% (110)
    X 8.4% (11)
    Уфа 7.6% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Уфа
    2.04
    8.20
    34.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:1 Уфа

    Исход игры
    Арсенал Тула
    84% (110)
    Ничья
    8.4% (11)
    Уфа
    7.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.1% (62)
    Меньше
    47.9% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    56.3% (67)
    Нет
    43.7% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    39.7% (52)
    1:0 Арсенал Тула
    25.2% (33)
    2:0 Арсенал Тула
    9.9% (13)
    1:1 Ничья
    5.3% (7)
    1:2 Уфа
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    3:0 Арсенал Тула
    1.5% (2)
    2:3 Уфа
    1.5% (2)
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    Уфа
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