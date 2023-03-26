На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!

5 минут добавляет Сергей Чебан к основному времени матча.

Луценко и Мухин столкнулись головами в верховом единоборстве, нужна помощь врачей обоим игрокам.

Не получается у "Уфы" финальный штурм в этой встрече, ничего интересного у ворот Левашова в компенсированные минуты не происходит.

Ботака-Иобома забрасывает мяч на Темникова, которому не удается добраться до него, плюс у Ивана зафиксирован офсайд.

Левашов получает желтую карточку за затяжку времени.

Звучит финальный свисток! Тульский "Арсенал" одерживает первую победу в этом году и поднимается на пятое место в турнирной таблице Первой лиги.

Хабибов смещается с правого фланга к центру и пробивает с 20 метров - мяч попал в ногу защитнику и отскочил в руки Кукушкину.

Погосову требуется помощь врачей, досталось Артёму по голове в одном из единоборств.

Хабибов после прострела с левого фланга получил мяч на правом краю и пробил низом из-под защитника, но Кукушкин успел сложиться и отбил снаряд!

Еще две замены готовит тренерский штаб "Уфы", который сегодня из-за дисквалификации Халимбекова возглавляет Николай Сафрониди.

Данил Ахатов и Илья Молтенинов появляется на поле вместо Эгаша Касинтуры и Артёма Погосова.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ИЛЬЯ МОЛТЕНИНОВ! Молтенинов в быстрой атаке "Уфы" ворвался в штрафную с левого края и прошивает Левашова, попадая в дальний угол!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! СЕРГЕЙ ТКАЧЁВ! И тут же "Арсенал" возвращает лидерство! Ткачёв приближается к штрафной соперника и с левой с 20 метров отправляет мяч под правую штангу!

Кукушкин максимально сильно выбивает мяч из своей штрафной, доставляя его в руки своему коллеге по амплуа Левашову.

Евсеев с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Ботака-Иобома пробивает головой с пяти метров, но мяч проходит выше ворот.

Обратная замена в составе "Арсенала", вместо Ивана Козлова на поле появляется Ансор Хабибов.

Штрафной у правого углового флага заработали уфимцы, но с этой подачей Евсеева оборона туляков справилась.

Минаев получает желтую карточку за опасную игру против Левашова, врезался коленом в голову Роман.

Приводят врачи "Арсенала" в чувство своего голкипера, травмы Левашов, судя по всему, избежал.

Снова есть работа у медбригады "Арсенала", сводит ноги у Насырова, показывают врачи, что нужна замена.

Угловой на правом фланге зарабатывает "Арсенал", однако с подачей Ткачёва оборона "Уфы" справляется.

У хозяев Михаила Яковлева сменил Иван Козлов, у гостей Алексей Евсеев играет вместо Вадима Конюхова.

У Касинтуры возникли проблемы со здоровьем после одного из единоборств, врачи "Уфы" на поле.

Евсеев со штрафного с левого фланга закручивает мяч в дальний угол, однако Левашов на выходе спокойно забрал снаряд.

Мухин с нарушением правил останавливает Ткачёва в центральной зоне, до ворот порядка 24 метров, отличный шанс для туляков.

И снова штрафной в исполнении "Арсенала" получается неудачным, в этот раз Панченко не смог перебросить "стенку".

Удается Серикову спасти уходивший на угловой мяч, в падении Илья сумел выбить его за боковую.

Не смогли хозяева поля выйти из обороны через короткий пас, прессинг "Уфы" приводит к отбору.

Евсеев после навеса с правого фланга пробил головой с линии вратарской, однако мяч прошел над перекладиной ворот Левашова.

Позиционная атака "Арсенала" завершается попыткой удара Померко, однако мяч сваливается с ноги и улетает даже не за лицевую, а за боковую линию.

Ткачёв с правого фланга навесил в центр штрафной, Луценко попытался пробить в падении через себя, однако не попал по мячу, а на дальнюю штангу не успел Манелов.

Снова "Уфа" неплохо поджимает соперника на его половине поля, но в итоге туляки всё-таки сохранили мяч под своим контролем.

И снова туляки под прессингом соперника начинают суетиться и отдают мяч в борьбу, а Ткачёв фолит против Мухина.

С подачей Евсеева со штрафного с левого фланга оборона хозяев справилась, с подбора Емельянов пробил в касание, но мяч застрял в гуще игроков.

Ушахин получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Манелов.

Касинтура получает желтую карточку за разговоры с Сергеем Чебаном.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Большаков получает предупреждение за срыв перспективной атаки.

45' Одну минуту добавляет Сергей Чебан к основному времени первого тайма.

45' Левашов привез угловой у своих ворот, Емельянов подает в направлении Касинтуры, однако борьба на втором этаже снова остается за туляками.

44' Небольшая пауза потребовалась Мухину, который оказался в нокдауне, но сумел защитник "Уфы" подняться без помощи врачей.

43' Не удается Большакову перебросить "стенку", здорово защитники "Уфы" выпрыгнули и заблокировали полёт мяча.

42' Манелову достается по ногам перед штрафной соперника, теперь мяч расположен чуть правее проекции створа. Большаков у мяча.

41' 66 процентов игрового времени мячом сегодня владеет "Арсенал", при этом голевых моментов хозяева создают не так много.

40' "Арсенал" никуда особо не спешит, максимально долго используя любую паузу, дожидаются хозяева поля перерыва.

39' Панченко обыгрался на левом краю штрафной с Ткачёвым и навесил на дальнюю штангу, но даже для Луценко этот мяч оказался высоковатым.

38' Неплохую комбинацию разыграли уфимцы с выводом Конюхова на правый край штрафной, но Вадим подает чересчур высоко.

36' В пяти предыдущих домашних матчах "Арсенал" неизменно пропускал в первом тайме, сегодня есть шанс эту серию прервать.

35' Яковлев получает желтую карточку за жесткий фол против Касинтуры.

34' Слегка смещаются у нас акценты, потихоньку "Уфа" передвигает мяч на чужую половину поля, теперь уже "Арсенал" может сыграть по счёту.

33' Емельянов подает с углового, один из игроков "Уфы" головой отправляет мяч обратно к Даниле, который оказался в положении "вне игры".

32' Никитин входит в штрафную с правого края, пытается раскачать Насырова, однако защитник в подкате блокирует прострел уфимца.

31' Сейчас уже "Уфе" требуется переходит в наступление, пока не совсем понимают гости, как им следует перестроиться.

30' Угловой на левом фланге атаки зарабатывает "Арсенал", однако подача Панченко получается чересчур сильной.

29' Закономерным становится гол "Арсенала", лучше выглядели туляки в первые полчаса.

27' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЕВГЕНИЙ ЛУЦЕНКО!

Луценко получил мяч от Панченко, сыграл в "стенку" с Ткачёвым, вошел в штрафную с левого края и шведой отправляет снаряд в дальний угол!

25' Яковлев пытался добраться к мячу в борьбе с Мухиным, но в итоге Сергей Чебан фиксирует фол со стороны игрока "Арсенала".

24' Ошибается Левашов в передаче на левый фланг, отправляя мяч за бокову, выговаривает своему голкиперу Александр Сторожук - мол, можно было сыграть с ближним.

23' Да, действительно Ткачёв исполняет штрафной удар, однако Сергей направляет мяч над перекладиной ворот Кукушкина.

22' Панченко зарабатывает опасный штрафной на правом полуфланге, хороший шанс для Ткачёва.

20' Острейший прострел с левого края штрафной на пустые ворота Минаев не реализовал, впрочем, у "Уфы" всё равно случился офсайд.

18' Касинтура с правого фланга покатил в штрафную на Никитина, однако у Андрея совсем не получился удар с левой, мяч свалился с ноги.

17' Вырисовывается территориальное преимущество туляков, "Уфа" уходит в оборону, пусть и не совсем глухую.

16' Яковлев получает мяч перед штрафной от Панченко и наносит обводящий удар в дальний угол, но в цель немного не попадает.

15' Долго атаковали позиционно футболисты "Арсенала", но в итоге уфимцы перехватили мяч и вынудили соперника сфолить.

13' Манелов приближается к штрафной после передачи Панченко и пробивает метров с 20 - мяч пролетает над перекладиной ворот Кукушкина.

12' Никитин на правом фланге накручивает защитника и подает к линии вратарской, однако борьба на втором этаже остается за обороной "Арсенала".

11' Попытку дальнего удара предпринял Ткачёв, однако мяч проходит правее створа, явно не лучший удар в легендарной карьере Сергея.

10' Померко получает желтую карточку за фол в верховой борьбе с Погосовым, локтями надо действовать аккуратнее.

9' Луценко после навеса с правого фланга выигрывает верховую борьбу, однако головой пробивает мимо дальнего угла.

8' Непростые погодные условия сегодня, небольшой плюс по градусам, но моросит неприятный дождь.

7' Последняя встреча в Туле состоялась в РПЛ в ноябре 2021 года, тогда команды не забили голов. Ответный матч в Уфе завершился победой хозяев, но избежать вылета не смогли ни те, ни другие.

6' Никитин промчался по свободному правому флангу, добрался до штрафной, однако исполнил крайне неудачный навес.

5' Матч первого круга завершился гостевой победой "Арсенала" - Панченко реализовал пенальти, а Кайнов установил окончательный счёт.

4' "Уфа" вовсе располагается в зоне вылета, после уверенной победы над "Велесом" команда Арслана Халимбекова проиграла "Волгарю" и "Шиннику".

3' Первый угловой сегодня заработали гости, однако с подачей Емельянова на ближнюю штангу оборона туляков справляется.

2' "Арсенал", напомним, застрял на шестом месте, сильно отставая от зоны стыковых матчей, в этом году команда Александра Сторожука пока не выигрывала - ничья с "Динамо" и поражения от "Родины" и "Енисея".