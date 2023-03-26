Тур: 24.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
9' Желтая карточкаПомерко Алексей
1:0
27' ГолЛуценко Евгений
36' Желтая карточкаЯковлев Михаил
45' Желтая карточкаБольшаков Кирилл
64' Желтая карточкаУшахин Лев
65' Желтая карточкаКасинтура Эгаш
73' Желтая карточкаМинаев Роман
1:1
86' ГолМолтенинов Илья
2:1
87' ГолТкачёв Сергей
Ход матча
27'
1:0
36'
45'
64'
65'
73'
86'
1:1
87'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Козлов ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Изотов РоманНападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Минаев РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Карп КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ахатов ДанилНападающий
-
Главный тренер: Халимбеков Арслан
История личных встреч
Арсенал Тула
Уфа
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.88
1.3
Среднее время на гол
102
69
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.06
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
85
77
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|8
|0.33
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.33
|Ткачёв Сергей
|4
|0.17
|Алиев Камран
|3
|0.13
|Григалава Гиа
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1
|0.04
|Григорян Арутюн
|1
|0.04
|Яковлев Михаил
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Козлов Иван
|1
|0.04
|Кайнов Максим
|1
|0.04
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|3
|0.13
|Евсеев Алексей
|3
|0.13
|Касинтура Эгаш
|3
|0.13
|Плиев Константин
|2
|0.08
|Минаев Роман
|2
|0.08
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.08
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Голубев Артём
|1
|0.04
|Конюхов Вадим
|1
|0.04
|Ортис Дилан
|1
|0.04
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Григалава Гиа
|4
|0
|Луценко Евгений
|4
|0
|Померко Алексей
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Суханов Артём Романович
|3
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Фищенко Руслан
|6
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Карп Кэтэлин
|4
|1
|Голубев Артём
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Темников Иван
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Сухов Александр
|2
|0
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Емельянов Данила
|2
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Мухин Александр
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
|Ушахин Лев
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Уфа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
7
Арсенал Тула
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Уфа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
9
7
Арсенал Тула
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Уфа
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
16%
1
10%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
4
21%
3
30%
76-90
Пропущено
20
17
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
6
30%
2
12%
16-30
6
30%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
1
5%
5
29%
29%
76-90
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
1
11%
7
41%
76-90
Забито
30
19
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 10
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
4
13%
5
26%
46-60
7
23%
1
5%
61-75
7
23%
4
21%
76-90
Пропущено
29
34
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
10%
2
6%
1-15
8
28%
3
9%
16-30
6
21%
9
26%
31-45
4
14%
2
6%
46-60
6
21%
6
18%
61-75
2
7%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0
Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2
Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1
Результаты матчей
Арсенал Тула
Уфа
Точный счет
3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
74
38
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
149
1013
518
419
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|9
|1
|44 - 22
|48
|2.
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 23
|45
|3.
|0:0 Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 24
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|39 - 26
|41
|5.
|2:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 30
|36
|6.
|3:0 Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 26
|35
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 23
|35
|8.
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 28
|34
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|17 - 18
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|12.
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|24 - 26
|30
|13.
|0:3 Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 24
|29
|14.
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 39
|24
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 28
|24
|16.
|1:2 Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 34
|21
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|17 - 31
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|16 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|3:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|20 - 11
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|8.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|14.
|0:3 Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|0:3 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|3:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Шинник
|Грузнов Илья
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:1 Уфа
Исход игры
Арсенал Тула
84% (110)
Ничья
8.4% (11)
Уфа
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
56.3% (67)
Нет
43.7% (52)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
39.7% (52)
1:0 Арсенал Тула
25.2% (33)
2:0 Арсенал Тула
9.9% (13)
1:1 Ничья
5.3% (7)
1:2 Уфа
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:0 Арсенал Тула
1.5% (2)
2:3 Уфа
1.5% (2)
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