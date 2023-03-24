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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
Арсенал Тула
 
Позже
Уфа
Прогнозы 65
Арсенал Тула 84.6% (55)
X 9.2% (6)
Уфа 6.2% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Уфа
1.86
3.55
4.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал Тула
Уфа

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.88
1.3

Среднее время на гол

102
69

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

85
77

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 8 (2) 0.35
Луценко Евгений 7 0.3
Ткачёв Сергей 4 0.17
Алиев Камран 3 0.13
Григалава Гиа 1 0.04
Померко Алексей 1 0.04
Григорян Арутюн 1 0.04
Яковлев Михаил 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Козлов Иван 1 0.04
Кайнов Максим 1 0.04
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.13
Евсеев Алексей 3 0.13
Касинтура Эгаш 3 0.13
Плиев Константин 2 0.09
Минаев Роман 2 0.09
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.09
Камилов Владислав 1 0.04
Голубев Артём 1 0.04
Конюхов Вадим 1 0.04
Ортис Дилан 1 0.04

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Панченко Кирилл 3 1
Григалава Гиа 4 0
Луценко Евгений 4 0
Мануйлов Роман 3 0
Суханов Артём Романович 3 0
Померко Алексей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Козлов Иван 1 0
Кайнов Максим 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Карп Кэтэлин 4 1
Голубев Артём 4 0
Ортис Дилан 4 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Сухов Александр 2 0
Плиев Заурбек 2 0
Емельянов Данила 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Минаев Роман 1 0
Мухин Александр 1 0
Кукушкин Иван 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Уфа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
7
Арсенал Тула
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Уфа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

9
7
Арсенал Тула
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Уфа
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
16%
1
10%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
4
21%
3
30%
76-90

Пропущено

20
17
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
6
30%
2
12%
16-30
6
30%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
1
5%
5
29%
29%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
1
11%
7
41%
76-90

Забито

30
19
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 10
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
4
13%
5
26%
46-60
7
23%
1
5%
61-75
7
23%
4
21%
76-90

Пропущено

29
34
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
10%
2
6%
1-15
8
28%
3
9%
16-30
6
21%
9
26%
31-45
4
14%
2
6%
46-60
6
21%
6
18%
61-75
2
7%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0
Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2
Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Енисей - Уфа 3:1 Уфа - Родина Москва 0:1

Результаты матчей

Арсенал Тула
Уфа

Точный счет

3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
7
4
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
14
9
10
13
1.5
5
18
4
19
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 Заявка 23 12 8 3 38 - 23 44
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 23 11 7 5 39 - 26 40
5.
Волгарь
 Заявка 23 9 7 7 25 - 22 34
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 9 6 8 38 - 28 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 8 9 6 17 - 16 33
10.
Шинник
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
11.
Родина Москва
 Заявка 23 8 7 8 26 - 28 31
12.
Нефтехимик
 Заявка 23 7 8 8 20 - 21 29
13.
Акрон
 Заявка 23 5 12 6 22 - 26 27
14.
Велес Москва
 Заявка 23 7 2 14 23 - 39 23
15.
ФК Кубань
 Заявка 23 6 5 12 23 - 27 23
16.
Уфа
 Заявка 23 5 6 12 21 - 32 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 23 4 7 12 17 - 31 19
18.
Краснодар-2
 Заявка 23 3 5 15 15 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
3.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
ФК Кубань Абдоков Нури 8
Родина Москва Тимошенко Иван 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 14 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 65
    Арсенал Тула 84.6% (55)
    X 9.2% (6)
    Уфа 6.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Уфа
    1.86
    3.55
    4.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Уфа

    Исход игры
    Арсенал Тула
    84.8% (56)
    Ничья
    9.1% (6)
    Уфа
    6.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.56% (33)
    Меньше
    48.44% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (36)
    Нет
    43.75% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    40.9% (27)
    1:0 Арсенал Тула
    24.2% (16)
    2:0 Арсенал Тула
    12.1% (8)
    1:1 Ничья
    6.1% (4)
    0:0 Ничья
    3% (2)
    2:3 Уфа
    3% (2)
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