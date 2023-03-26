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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
Акрон
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 128
Акрон 55.5% (71)
X 36.7% (47)
Динамо Махачкала 7.8% (10)
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3.15
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Динамо Махачкала

История личных встреч

Акрон
Динамо Махачкала

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палиенко Максим 4 0.17
Марухин Владимир 3 0.13
Савичев Константин 3 (2) 0.13
Чудин Иван 2 0.09
Азаров Владимир 2 0.09
Гираев Карим 2 0.09
Базелюк Константин 2 (1) 0.09
Понсе Андрес 2 (1) 0.09
Килин Антон 1 0.04
Рогач Иван 1 0.04
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 4 0.17
Дибиргаджиев Джамал 3 0.13
Юсупов Залимхан 3 0.13
Гасанов Шамиль 1 0.04
Красильниченко Олег 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Агабалаев Чингиз 1 0.04
Ибрагимов Камиль 1 0.04
Шумахов Идар 1 0.04
Гаджиев Абакар 1 0.04

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 6 0
Полубояринов Данил 3 1
Чудин Иван 4 0
Волков Сергей 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Рогач Иван 3 0
Шакуро Павел 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Песегов Евгений 2 0
Палиенко Максим 2 0
Зуев Илья 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Матвеев Максим 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Макаров Сергей 1 0
Азаров Владимир 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 8 0
Юсупов Залимхан 7 0
Кагермазов Сослан 6 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Красильниченко Олег 4 0
Атабаев Эрбол 4 0
Халимбеков Рустам 3 0
Хамкоев Хазбулат 3 0
Гаджиев Абакар 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Мулахусейнович Нардин 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0
Исаев Шамиль 1 0

Результаты матчей

Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Динамо Махачкала
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
4
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

10
7
Акрон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Динамо Махачкала
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
65% (15)
17% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

17
11

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
6
50%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

11
8
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
9%
3
38%
1-15
6
55%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
4
57%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Забито

23
17
15 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
7
30%
5
29%
29%
1-15
7
30%
3
18%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
16
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
7
28%
6
38%
46-60
6
24%
4
25%
61-75
3
12%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0
Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Велес Москва 3:0 Акрон - Пересвет Домодедово 5:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай 0:0
Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1

Результаты матчей

Акрон
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
6 раз 26%
0:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
9 раз 39%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Акрон
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
1
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
14
9
6
17
1.5
3
20
2
21
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
4.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
5.
Волгарь
 Заявка 23 9 7 7 25 - 22 34
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 9 6 8 38 - 28 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 8 9 6 17 - 16 33
10.
Шинник
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
11.
Родина Москва
 Заявка 23 8 7 8 26 - 28 31
12.
Нефтехимик
 Заявка 23 7 8 8 20 - 21 29
13.
Акрон
 Заявка 23 5 12 6 22 - 26 27
14.
Велес Москва
 0:0 Заявка 24 7 3 14 23 - 39 24
15.
ФК Кубань
 Заявка 23 6 5 12 23 - 27 23
16.
Уфа
 Заявка 23 5 6 12 21 - 32 21
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 23 3 5 15 15 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
3.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
Велес Москва
 0:0 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
9.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
18.
Велес Москва
 0:0 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
ФК Кубань Абдоков Нури 8
Родина Москва Тимошенко Иван 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 24-м туре Первой лиги России в числе прочих между собой встретятся на поле тольяттинский "Акрон" и махачкалинское "Динамо". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 22 минуты.



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Прогнозы 128
Акрон 55.5% (71)
X 36.7% (47)
Динамо Махачкала 7.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Динамо Махачкала
2.27
3.15
3.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Акрон - Динамо Махачкала

Исход игры
Акрон
54.6% (71)
Ничья
36.9% (48)
Динамо Махачкала
8.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
22.88% (27)
Меньше
77.12% (91)
Обе команды забьют
Да
54.24% (64)
Нет
45.76% (54)
Популярный счёт
1:0 Акрон
33.1% (43)
1:1 Ничья
28.5% (37)
2:1 Акрон
14.6% (19)
0:0 Ничья
5.4% (7)
1:2 Динамо Махачкала
3.1% (4)
0:1 Динамо Махачкала
1.5% (2)
2:0 Акрон
1.5% (2)
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