Тур: 24.
Позже
История личных встреч
Акрон
Динамо Махачкала
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палиенко Максим
|4
|0.17
|Марухин Владимир
|3
|0.13
|Савичев Константин
|3 (2)
|0.13
|Чудин Иван
|2
|0.09
|Азаров Владимир
|2
|0.09
|Гираев Карим
|2
|0.09
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.09
|Понсе Андрес
|2 (1)
|0.09
|Килин Антон
|1
|0.04
|Рогач Иван
|1
|0.04
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Ражаб
|4
|0.17
|Дибиргаджиев Джамал
|3
|0.13
|Юсупов Залимхан
|3
|0.13
|Гасанов Шамиль
|1
|0.04
|Красильниченко Олег
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.04
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.04
|Шумахов Идар
|1
|0.04
|Гаджиев Абакар
|1
|0.04
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|6
|0
|Полубояринов Данил
|3
|1
|Чудин Иван
|4
|0
|Волков Сергей
|3
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|3
|0
|Рогач Иван
|3
|0
|Шакуро Павел
|3
|0
|Bart Eduardovich
|1
|1
|Песегов Евгений
|2
|0
|Палиенко Максим
|2
|0
|Зуев Илья
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Матвеев Максим
|2
|0
|Марухин Владимир
|2
|0
|Базелюк Константин
|0
|1
|Макаров Сергей
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|8
|0
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Кагермазов Сослан
|6
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|4
|0
|Красильниченко Олег
|4
|0
|Атабаев Эрбол
|4
|0
|Халимбеков Рустам
|3
|0
|Хамкоев Хазбулат
|3
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Гасанов Шамиль
|2
|0
|Вагидов Арсен
|2
|0
|Агабалаев Чингиз
|2
|0
|Абдурагимов Рамазан
|2
|0
|Мулахусейнович Нардин
|1
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Ибрагимов Камиль
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Исаев Шамиль
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Динамо Махачкала
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
4
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
10
7
Акрон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Динамо Махачкала
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
65% (15)
17% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
17
11
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
6
50%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
11
8
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
9%
3
38%
1-15
6
55%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
4
57%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Забито
23
17
15 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
7
30%
5
29%
29%
1-15
7
30%
3
18%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
25
16
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
7
28%
6
38%
46-60
6
24%
4
25%
61-75
3
12%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0
Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Велес Москва 3:0 Акрон - Пересвет Домодедово 5:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай 0:0
Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1
Результаты матчей
Акрон
Динамо Махачкала
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
6 раз 26%
0:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
9 раз 39%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Акрон
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
47
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
149
617
320
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|9
|1
|44 - 22
|48
|2.
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|38 - 23
|44
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|39 - 26
|40
|5.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 22
|34
|6.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|38 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|17 - 16
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 26
|32
|11.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 28
|31
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|20 - 21
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|12
|6
|22 - 26
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 39
|23
|15.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|23 - 27
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 32
|21
|17.
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|17 - 31
|19
|18.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|20 - 11
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч Акрон - Динамо Махачкала
Исход игры
Акрон
58% (40)
Ничья
36.2% (25)
Динамо Махачкала
5.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
26.47% (18)
Меньше
73.53% (50)
Обе команды забьют
Да
57.35% (39)
Нет
42.65% (29)
Популярный счёт
1:0 Акрон
33.3% (23)
1:1 Ничья
30.4% (21)
2:1 Акрон
20.3% (14)
0:0 Ничья
5.8% (4)
1:2 Динамо Махачкала
2.9% (2)
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