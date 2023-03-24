Тур: 24.
История личных встреч
Волгарь
ФК Кубань
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
0.86
Среднее время на гол
49
105
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.62
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
97
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|7
|0.3
|Делькин Артём
|5 (1)
|0.22
|Царукян Валерий
|4
|0.17
|Козлов Данила
|2
|0.09
|Ткачук Денис
|1
|0.04
|Гаврилович Алексей
|1
|0.04
|Лесников Дмитрий
|1
|0.04
|Печенкин Никита
|1
|0.04
|Липовой Данил
|1
|0.04
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.04
|Агеев Михаил
|1 (1)
|0.04
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|8 (2)
|0.35
|Чуканов Андреа
|2
|0.09
|Архипов Артём
|2
|0.09
|Мосейчук Илья
|2
|0.09
|Рыбин Алексей
|1
|0.04
|Таказов Сослан
|1
|0.04
|Щёткин Алексей
|1
|0.04
|Лаук Максим
|1
|0.04
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|Горовых Даниил
|1
|0.04
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.04
|Родин Даниил
|1
|0.04
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.04
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талалай Денис
|8
|1
|Козлов Данила
|8
|0
|Ведерников Данила
|7
|0
|Гилязетдинов Артур
|5
|1
|Павлишин Алексей
|6
|0
|Лесников Дмитрий
|5
|0
|Локтионов Роман
|4
|0
|Стефанович Илья
|4
|0
|Смирнов Данила
|4
|0
|Ращеня Илья
|4
|0
|Царукян Валерий
|4
|0
|Смирнов Олег
|3
|0
|Печенкин Никита
|3
|0
|Агеев Михаил
|3
|0
|Делькин Артём
|2
|0
|Гаврилович Алексей
|2
|0
|Муллин Камиль
|2
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Липовой Данил
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомуха Иван
|8
|0
|Безденежных Игорь
|6
|1
|Родин Даниил
|6
|0
|Сидоров Максим
|3
|1
|Таказов Сослан
|4
|0
|Архипов Артём
|4
|0
|Мосейчук Илья
|4
|0
|Ткачук Денис
|3
|0
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Абдоков Нури
|3
|0
|Байрыев Азат
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Позняк Александр
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Результаты матчей
Волгарь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
ФК Кубань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
5
Волгарь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
ФК Кубань
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
8
12
Волгарь
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
ФК Кубань
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
11
17
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
1
13%
7
41%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
14%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
6
43%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
4
40%
76-90
Забито
25
23
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
5
20%
4
17%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
3
12%
7
30%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
5
20%
6
26%
76-90
Пропущено
22
27
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
23%
2
7%
1-15
5
23%
3
11%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
4
18%
5
19%
61-75
2
9%
11
41%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - Волгарь 1:1 Волгарь - Уфа 1:0 Енисей - Волгарь 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2
Волгарь - Ахмат 0:2 Волгарь - Шахтёр Караганда 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Шинник 0:1 Велес Москва - Волгарь 1:2 Волгарь - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Волгарь - Балтика 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Алания - Волгарь 2:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Волгарь - Шинник 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Тюмень - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волгарь 1:3
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1
Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0
Результаты матчей
Волгарь
ФК Кубань
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волгарь
ФК Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
56
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
1310
716
518
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|9
|1
|44 - 22
|48
|2.
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|38 - 23
|44
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|39 - 26
|40
|5.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 22
|34
|6.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|38 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|17 - 16
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 26
|32
|11.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 28
|31
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|20 - 21
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|12
|6
|22 - 26
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 39
|23
|15.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|23 - 27
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 32
|21
|17.
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|17 - 31
|19
|18.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|20 - 11
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч Волгарь - ФК Кубань
Исход игры
Волгарь
70.3% (52)
Ничья
10.8% (8)
ФК Кубань
18.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (28)
Меньше
57.58% (38)
Обе команды забьют
Да
51.52% (34)
Нет
48.48% (32)
Популярный счёт
1:0 Волгарь
29.7% (22)
2:1 Волгарь
27% (20)
2:0 Волгарь
10.8% (8)
1:1 Ничья
8.1% (6)
1:2 ФК Кубань
6.8% (5)
2:3 ФК Кубань
2.7% (2)
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