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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
Волгарь
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 72
Волгарь 69.4% (50)
X 11.1% (8)
ФК Кубань 19.4% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Волгарь
Ничья
ФК Кубань
1.95
3.50
4.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Волгарь
ФК Кубань

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
К
1:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:1
ВДЗЮ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
0.86

Среднее время на гол

49
105

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.62
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
97

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 7 0.3
Делькин Артём 5 (1) 0.22
Царукян Валерий 4 0.17
Козлов Данила 2 0.09
Ткачук Денис 1 0.04
Гаврилович Алексей 1 0.04
Лесников Дмитрий 1 0.04
Печенкин Никита 1 0.04
Липовой Данил 1 0.04
Гилязетдинов Артур 1 0.04
Агеев Михаил 1 (1) 0.04
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 8 (2) 0.35
Чуканов Андреа 2 0.09
Архипов Артём 2 0.09
Мосейчук Илья 2 0.09
Рыбин Алексей 1 0.04
Таказов Сослан 1 0.04
Щёткин Алексей 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Махатадзе Георгий 1 0.04
Горовых Даниил 1 0.04
Цаллагов Дзамболат 1 0.04
Родин Даниил 1 0.04
Сидоров Максим 1 (1) 0.04

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талалай Денис 8 1
Козлов Данила 8 0
Ведерников Данила 7 0
Гилязетдинов Артур 5 1
Павлишин Алексей 6 0
Лесников Дмитрий 5 0
Локтионов Роман 4 0
Стефанович Илья 4 0
Смирнов Данила 4 0
Ращеня Илья 4 0
Царукян Валерий 4 0
Смирнов Олег 3 0
Печенкин Никита 3 0
Агеев Михаил 3 0
Делькин Артём 2 0
Гаврилович Алексей 2 0
Муллин Камиль 2 0
Носов Александр 1 0
Липовой Данил 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомуха Иван 8 0
Безденежных Игорь 6 1
Родин Даниил 6 0
Сидоров Максим 3 1
Таказов Сослан 4 0
Архипов Артём 4 0
Мосейчук Илья 4 0
Ткачук Денис 3 0
Махатадзе Георгий 3 0
Абдоков Нури 3 0
Байрыев Азат 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Лаук Максим 1 0
Позняк Александр 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0

Результаты матчей

Волгарь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
ФК Кубань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
5
Волгарь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
ФК Кубань
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

8
12
Волгарь
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
ФК Кубань
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

11
17

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
1
13%
7
41%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
14%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
6
43%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
4
40%
76-90

Забито

25
23
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
5
20%
4
17%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
3
12%
7
30%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
5
20%
6
26%
76-90

Пропущено

22
27
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
23%
2
7%
1-15
5
23%
3
11%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
4
18%
5
19%
61-75
2
9%
11
41%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - Волгарь 1:1 Волгарь - Уфа 1:0 Енисей - Волгарь 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2
Волгарь - Ахмат 0:2 Волгарь - Шахтёр Караганда 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Шинник 0:1 Велес Москва - Волгарь 1:2 Волгарь - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Волгарь - Балтика 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Алания - Волгарь 2:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Волгарь - Шинник 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Тюмень - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волгарь 1:3
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1
Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0 Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0

Результаты матчей

Волгарь
ФК Кубань

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волгарь
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
1
10
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
13
10
7
16
1.5
5
18
1
22
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 Заявка 23 12 8 3 38 - 23 44
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 23 11 7 5 39 - 26 40
5.
Волгарь
 Заявка 23 9 7 7 25 - 22 34
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 9 6 8 38 - 28 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 8 9 6 17 - 16 33
10.
Шинник
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
11.
Родина Москва
 Заявка 23 8 7 8 26 - 28 31
12.
Нефтехимик
 Заявка 23 7 8 8 20 - 21 29
13.
Акрон
 Заявка 23 5 12 6 22 - 26 27
14.
Велес Москва
 Заявка 23 7 2 14 23 - 39 23
15.
ФК Кубань
 Заявка 23 6 5 12 23 - 27 23
16.
Уфа
 Заявка 23 5 6 12 21 - 32 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 23 4 7 12 17 - 31 19
18.
Краснодар-2
 Заявка 23 3 5 15 15 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
3.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
ФК Кубань Абдоков Нури 8
Родина Москва Тимошенко Иван 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 13 часов 23 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Волгарь.
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    1.88 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 72
    Волгарь 69.4% (50)
    X 11.1% (8)
    ФК Кубань 19.4% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    ФК Кубань
    1.95
    3.50
    4.90
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    Где смотреть матч Волгарь - ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Волгарь - ФК Кубань

    Исход игры
    Волгарь
    70.3% (52)
    Ничья
    10.8% (8)
    ФК Кубань
    18.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.42% (28)
    Меньше
    57.58% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    51.52% (34)
    Нет
    48.48% (32)
    Популярный счёт
    1:0 Волгарь
    29.7% (22)
    2:1 Волгарь
    27% (20)
    2:0 Волгарь
    10.8% (8)
    1:1 Ничья
    8.1% (6)
    1:2 ФК Кубань
    6.8% (5)
    2:3 ФК Кубань
    2.7% (2)
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    ФК Кубань
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