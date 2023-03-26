Тур: 24.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Карпов ДанилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
79 Попов ОмарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кризан МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
История личных встреч
Краснодар-2
Родина Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|4 (1)
|0.17
|Ознобихин Олег
|2
|0.09
|Самко Владислав
|2
|0.09
|Апеков Руслан
|2 (1)
|0.09
|Мацукатов Алекс
|1
|0.04
|Халназаров Рустам
|1
|0.04
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.04
|Кокоев Давид
|1
|0.04
|Гайворонский Данила
|1
|0.04
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|8 (2)
|0.35
|Калмыков Амур
|4
|0.17
|Андреев Игорь
|2
|0.09
|Морозов Владислав
|2
|0.09
|Гордюшенко Астемир
|2 (1)
|0.09
|Плиев Заурбек
|1
|0.04
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|Вачхольз Весли Ната
|1
|0.04
|Воропаев Артём
|1
|0.04
|Куль Руслан
|1
|0.04
|Мальцев Михаил
|1
|0.04
|Мартовой Даниил
|1
|0.04
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.04
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|8
|0
|Сухорученко Михаил
|5
|1
|Карпов Данил
|5
|0
|Апеков Руслан
|4
|0
|Гайворонский Данила
|4
|0
|Халназаров Рустам
|2
|1
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Кокоев Давид
|3
|0
|Кратков Дмитрий
|3
|0
|Пузанов Станислав
|3
|0
|Пивоваров Дмитрий
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Самко Владислав
|2
|0
|Плотников Никита
|2
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|2
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Иванов Дмитрий III
|1
|0
|Полях Данил
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Кучугура Дмитрий
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальцев Михаил
|3
|1
|Габараев Альберт
|3
|1
|Дмитриев Сергей II
|3
|1
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Клещенко Александр
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Баринов Даниил
|3
|0
|Куль Руслан
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Вачхольз Весли Ната
|1
|1
|Аликин Павел
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Адеола Раймонд
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар-2
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Родина Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
5
Краснодар-2
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Родина Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
11
Волевые поражения
6
8
Краснодар-2
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Родина Москва
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
4
15
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
20 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
2
50%
7
47%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
19%
3
23%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
6
29%
1
8%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
5
45%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
1
7%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
5
33%
61-75
6
30%
4
27%
76-90
Забито
15
26
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
12 Не забивали 6
1
7%
2
8%
1-15
4
27%
8
31%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
3
20%
5
19%
76-90
Пропущено
41
28
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
7
17%
4
14%
1-15
5
12%
3
11%
16-30
5
12%
3
11%
31-45
7
17%
4
14%
46-60
5
12%
9
32%
61-75
12
29%
29%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0
Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3 Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Енисей 1:2
Родина Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2
Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Алания - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2
Результаты матчей
Краснодар-2
Родина Москва
Точный счет
0:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Краснодар-2
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
83
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
39
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
176
419
716
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|9
|1
|44 - 22
|48
|2.
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 23
|45
|3.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|39 - 26
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|5.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 22
|34
|6.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|38 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|17 - 16
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 26
|32
|11.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 28
|31
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|20 - 21
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|12
|6
|22 - 26
|27
|14.
|0:0 Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 39
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|23 - 27
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 32
|21
|17.
|0:0 Заявка
|24
|4
|8
|12
|17 - 31
|20
|18.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|20 - 11
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар-2 - Родина Москва
Исход игры
Краснодар-2
16.1% (20)
Ничья
21.8% (27)
Родина Москва
62.1% (77)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
58.97% (69)
Нет
41.03% (48)
Популярный счёт
1:2 Родина Москва
28.2% (35)
0:1 Родина Москва
23.4% (29)
1:1 Ничья
14.5% (18)
2:1 Краснодар-2
8.9% (11)
0:2 Родина Москва
8.1% (10)
1:0 Краснодар-2
4% (5)
0:0 Ничья
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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