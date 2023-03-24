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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
Велес Москва
 
Позже
Волга Ульяновск
Прогнозы 74
Велес Москва 82.4% (61)
X 10.8% (8)
Волга Ульяновск 6.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Волга Ульяновск
2.25
3.30
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Велес Москва
Волга Ульяновск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
К
2:4

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 6 (1) 0.26
Саркисян Геворк 5 0.22
Макеев Евгений 2 0.09
Бацуев Аюб 2 0.09
Дибиргаджиев Джамал 2 0.09
Кабахидзе Владимир 2 0.09
Кертанов Константин 1 0.04
Песиков Евгений 1 0.04
Баранов Павел 1 0.04
Прищепа Дмитрий 1 0.04
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герюгов Азнаур 3 0.13
Паскин Герман 3 0.13
Билалов Билал 3 0.13
Ефремов Дмитрий 2 0.09
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.09
Махмутов Руслан 1 0.04
Морозов Кирилл 1 0.04
Абазов Астемир 1 0.04

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадоев Хетаг 6 0
Бокоев Марат 2 2
Кабахидзе Владимир 5 0
Макеев Евгений 4 0
Кертанов Константин 4 0
Дорохов Егор 4 0
Логуа Ираклий 3 0
Панюков Андрей 1 1
Прищепа Дмитрий 1 1
Смирнов Олег 2 0
Михайленко Дмитрий 2 0
Бацуев Аюб 2 0
Саркисян Геворк 2 0
Баранов Павел 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Почивалин Валерий 1 0
Кузнецов Алексей 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Ежков Данила 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Нтумба Муамба Артём 1 0
Мотовичёв Дмитрий 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морозов Кирилл 6 0
Кутин Денис 4 1
Хабибуллин Айдар 4 0
Герюгов Азнаур 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Сапета Александр 2 1
Махмутов Руслан 3 0
Воронин Евгений 3 0
Арсентьев Даниил 3 0
Магомадов Чингиз 2 0
Абазов Астемир 2 0
Джикия Темур 2 0
Паскин Герман 2 0
Дашаев Аслан 1 0
Беляков Игорь 1 0
Рахманов Дмитрий 1 0
Рахманов Денис 1 0
Максименков Илья 1 0
Камлашев Даниил 1 0

Результаты матчей

Велес Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Волга Ульяновск
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
4
Велес Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Волга Ульяновск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
13

Волевые поражения

3
5
Велес Москва
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Волга Ульяновск
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
65% (15)
9% (2)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

27
15

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
1
7%
2
25%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
4
50%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
5
38%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
33%
1
8%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
21%
2
11%
1-15
4
17%
5
28%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
21%
3
17%
76-90

Забито

23
17
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
4%
3
18%
1-15
5
22%
3
18%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
3
18%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

39
31
18 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
7
18%
4
13%
1-15
6
15%
7
23%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
8
21%
7
23%
46-60
3
8%
3
10%
61-75
10
26%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0
Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2
Волга Ульяновск
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3
Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2

Результаты матчей

Велес Москва
Волга Ульяновск

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%

Тоталы голов в матче

Велес Москва
Волга Ульяновск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
12
11
6
17
1.5
5
18
2
21
2.5
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 Заявка 23 12 8 3 38 - 23 44
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 23 11 7 5 39 - 26 40
5.
Волгарь
 Заявка 23 9 7 7 25 - 22 34
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 9 6 8 38 - 28 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 8 9 6 17 - 16 33
10.
Шинник
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
11.
Родина Москва
 Заявка 23 8 7 8 26 - 28 31
12.
Нефтехимик
 Заявка 23 7 8 8 20 - 21 29
13.
Акрон
 Заявка 23 5 12 6 22 - 26 27
14.
Велес Москва
 Заявка 23 7 2 14 23 - 39 23
15.
ФК Кубань
 Заявка 23 6 5 12 23 - 27 23
16.
Уфа
 Заявка 23 5 6 12 21 - 32 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 23 4 7 12 17 - 31 19
18.
Краснодар-2
 Заявка 23 3 5 15 15 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
3.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
ФК Кубань Абдоков Нури 8
Родина Москва Тимошенко Иван 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Волга Ульяновск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 12 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 74
    Велес Москва 82.4% (61)
    X 10.8% (8)
    Волга Ульяновск 6.8% (5)
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    Лучшие коэффициенты
    Велес Москва
    Ничья
    Волга Ульяновск
    2.25
    3.30
    3.85
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    Где смотреть матч Велес Москва - Волга Ульяновск онлайн

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    Прогнозы на матч Велес Москва - Волга Ульяновск

    Исход игры
    Велес Москва
    82.7% (62)
    Ничья
    10.7% (8)
    Волга Ульяновск
    6.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.25% (25)
    Меньше
    65.75% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    38.36% (28)
    Нет
    61.64% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Велес Москва
    46.7% (35)
    2:1 Велес Москва
    25.3% (19)
    1:1 Ничья
    6.7% (5)
    2:0 Велес Москва
    4% (3)
    0:0 Ничья
    4% (3)
    3:0 Велес Москва
    2.7% (2)
    1:2 Волга Ульяновск
    2.7% (2)
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