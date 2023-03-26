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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
СКА-Хабаровск
0:0
Перерыв
Енисей
0'
10' Желтая карточка
Гащенков Михаил
23' Красная карточка
Симонян Артём
29' Желтая карточка
Бардыбахин Вячеслав

Ход матча

10'
Гащенков Михаил
 
23'
Симонян Артём
 
26'
 
Самойлов Денис
Ланин Олег
29'
 
Бардыбахин Вячеслав
Прогнозы 129
СКА-Хабаровск 41.1% (53)
X 37.2% (48)
Енисей 21.7% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Енисей
9.40
4.05
2.32
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СКА-Хабаровск
Енисей

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Енисей

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПД
1:1
ПЛ
4:3
К
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.7
0.5

Среднее время на гол

52
180

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.59
0.86

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

56
104

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.29
Алейников Василий 4 0.17
Стародуб Дмитрий 3 0.13
Мусалов Магомед 3 0.13
Гащенков Михаил 3 0.13
Жамалетдинов Тимур 3 0.13
Алиев Саид 3 0.13
Яо Жан Шарль I 3 0.13
Фомин Денис 2 0.08
Мирошниченко Никита 2 0.08
Рукас Томас 1 0.04
Натхо Амир 1 0.04
Турсунов Игорь 1 0.04
Левицкий Денис 1 0.04
Александр Иванков 1 0.04
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 0.25
Глушков Никита Андреевич 6 0.25
Окладников Андрей 3 0.13
Саная Анзор 3 (2) 0.13
Масловский Александр 2 0.08
Молтенинов Илья 2 0.08
Столбов Кирилл 2 0.08
Кичин Валерий 2 (1) 0.08
Иванов Егор 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Умаев Идрис 1 0.04
Бардыбахин Вячеслав 1 0.04
Самойлов Денис 1 0.04
Апушников Егор 1 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 5 1
Фомин Денис 5 0
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Мусалов Магомед 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Стародуб Дмитрий 1 1
Симонян Артём 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Бавин Юрий 2 0
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Климов Кирилл 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 6 0
Кичин Валерий 6 0
Масловский Александр 4 1
Бардыбахин Вячеслав 4 1
Иванов Егор 4 0
Раздорских Никита 2 1
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Рукас Андрюс 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Самойлов Денис 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Енисей
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
10
СКА-Хабаровск
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

10
19
СКА-Хабаровск
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Енисей
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
4% (1)
61% (14)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
1

Волевые поражения

14
29

Голы по времени матча

Забито

23
14
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
8
35%
4
29%
61-75
5
22%
3
21%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
5
33%
1
5%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
22%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Забито

38
33
11 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
2
5%
5
15%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
10
26%
7
21%
61-75
10
26%
4
12%
76-90

Пропущено

28
24
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
18%
4
17%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
11%
5
21%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
9
32%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4
СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0
Енисей
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4
Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0 Рубин - Енисей 0:0 Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1 Енисей - Уфа 3:1

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Енисей

Точный счет

0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
11 раз 48%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
8
3
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
18
5
11
12
1.5
13
10
6
17
2.5
2
21
2
21
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Енисей
 0:0 Заявка 24 11 9 4 33 - 24 42
4.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
5.
Арсенал Тула
 2:1 Заявка 24 10 6 8 32 - 30 36
6.
Шинник
 3:0 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
7.
Волгарь
 Заявка 24 9 8 7 26 - 23 35
8.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 24 9 7 8 38 - 28 34
9.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 8 9 7 17 - 18 33
11.
Родина Москва
 Заявка 24 8 7 9 26 - 29 31
12.
Акрон
 Заявка 24 6 12 6 24 - 26 30
13.
Нефтехимик
 0:3 Заявка 24 7 8 9 20 - 24 29
14.
Велес Москва
 Заявка 24 7 3 14 23 - 39 24
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 1:2 Заявка 24 5 6 13 22 - 34 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 24 4 5 15 16 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 0:0 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 3:0 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
7.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
8.
Арсенал Тула
 2:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
9.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
14.
Нефтехимик
 0:3 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 1:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Арсенал Тула
 2:1 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 0:3 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 0:0 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 1:2 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 3:0 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Шинник Грузнов Илья 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён, 0-0. 
  • 45'
    Кичин прорвался по левому флангу, добрался до штрафной площадки и выполнил слишком сильную подачу на дальнюю штангу. 
  • 45'
    Егор Иванов отметился точным ударом с дальней дистанции, но мощи не хватило - Ислам Имамов зафиксировал мяч. 
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты. 
  • 44'
    Приближается к завершению первый тайм, но несколько минут арбитр добавит, так как была пауза из-за травмы Олега Ланина. 
  • 42'
    Валерий Кичин совершает рейд по левому флангу и простреливает на ближнюю штангу - Егор Иванов выбивает мяч в аут. 
  • 41'
    Вячеслав Бардыбахин ворвался в штрафную площадь правым краем, но не сумел обострить, выпустив игровой снаряд за лицевую линию. 
  • Опасный момент
    40'
    Никита Мирошниченко выиграл позицию в чужой штрафной и пробил примерно с одиннадцати метров - Евгений Ставер мяч остановил. 
  • 39'
    Разыграли хабаровчане стандарт, после чего последовал навес в центр штрафной, но гости справились, сняв верх. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Денис Самойлов сумел остановить Ишхана Гелояна на левом фланге, но не обошёлся без нарушения правил. 
  • 37'
    Никита Глушков входит в штрафную площадку с правого фланга и наносит удар - мяч оказывается в руках Ислама Имамова. 
  • 35'
    Магомед Мусалов успешно действует в отборе на левом фланге, лишая Никиту Глушкова игрового снаряда. 
  • 34'
    Валерий Кичин подключился к атаке и решился на удар с дальней дистанции - мяч существенно разминулся с воротами. 
  • 33'
    Пока нельзя сказать, что численный перевес сказывается. "СКА-Хабаровск" не замечает потери бойца, не закрываясь в обороне. 
  • 32'
    Александр Ломакин завершает атаку ударом с правого края штрафной площадки в дальний угол - не попадает в створ. 
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    • Желтая карточка
      31'
      Вячеслав Бардыбахин нарушает правила в борьбе с Ишханом Гелояном, после чего видит карточку жёлтого цвета. 
    • 30'
      Мирошниченко прорывается по правому флангу и выполняет подачу, с которой разбирается Самойлов. 
    • 28'
      Егор Иванов выполнил передачу на левый фланг на Александра Масловского, который не справился с приёмом, аут для хабаровчан. 
    • Замена
      27'
      Появились носилки, но Олег сумел подняться и самостоятельно покинуть поле, голову ему перебинтовали. Играть дальше не сможет, Денис Самойлов выходит. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Олег Ланин продолжает оставаться на газоне, находясь в окружении партнёров и представителей медицинского штаба. 
    • Красная карточка
      25'
      "СКА-Хабаровск" остаётся в меньшинстве - Артём Симонян попадает ногой в лоб Олега Ланина и получает прямую красную карточку. 
    • Фол, нарушение
      24'
      На левом фланге хабаровчане заработали штрафной. Денис Фомин выполнил подачу, которая получилась слишком высокой. 
    • Штанга
      23'
      МОМЕНТ! Глушков получил мяч от Иванова, выбежал 1 на 1 с Имамовым и пробил в левый угол - попал в штангу. 
    • 22'
      Атакой на атаку стараются отвечать команды. Сейчас номинальные хозяева провели наступление, которое завершилось неточным ударом. 
    • Угловой
      21'
      Егор Иванов исполнил очередной корнер с правого фланга, мяч перелетел через всю штрафную площадь и отправился за боковую линию. 
    • 20'
      Артём Симонян завершил атаку ударом с левого угла штрафной площадки, с которым уверенно справился Евгений Ставер. 
    • Угловой
      19'
      Корнер с правого фланга выполнили красноярцы, но не смогли навязать борьбу на втором этаже. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Юрий Бавин не сумел отобрать мяч у Олега Ланина в пределах правил, уронив соперника на газон в центральном круге. 
    • 17'
      "Енисей" чаще встречается с мячом, 37 против 63% соотношение, но никакой пользы это не приносит, по-прежнему без острых моментов команды играют. 
    • 16'
      Артём Симонян подключился к атаке правым флангом и ушёл от Андрюса Рукаса, а потом выпустил мяч за лицевую линию. 
    • 15'
      Фомин разогнал атаку левым флангом и подал на дальнюю штангу, Гелоян мяч принял, а пробить соперники не позволили. 
    • 13'
      Включаются в высокий прессинг футболисты "Енисея", но хабаровчане справляются, выходя из-под давления посредством коротких передач. 
    • 12'
      Магомед Мусалов попытался начать атаку длинной передачей, но партнёры за мяч не зацепились, Андрюс Рукас выиграл воздух. 
    • 11'
      "Енисей" провёл наступление правым флангом и доставил игровой снаряд в центр штрафной площади, но номинальные хозяева справились. 
    • Желтая карточка
      10'
      Михаил Гащенков в грубом подкате сбивает Никиту Раздорских и получает жёлтую карточку. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Симонян сорвал атаку соперника около центрального круга, уронив на газон Ланина. 
    • Опасный момент
      7'
      Гелоян совершает рывок по правому флангу и простреливает на дальнюю штангу на Жамалетдинова, которого успевает закрыть Масловский. 
    • 6'
      Денис Фомин подключился к атаке левым флангом и прострелил в центр штрафной, но партнёров не нашёл. 
    • Угловой
      5'
      Егор Иванов выполнил подачу с угла поля, доставив мяч на правый угол вратарской, откуда последовал удар значительно выше ворот. 
    • Опасный момент
      4'
      Глушков врывается в штрафную площадку левым краем и пробивает в дальний угол - Имамов в прыжке переводит мяч на угловой. 
    • 3'
      На первых минутах номинальные гости больше работают с игровым снарядом, но вперёд особо не продвигаются. "СКА-Хабаровск" отказывается от высокого прессинга. 
    • Офсайд
      2'
      Наступление "Енисея" правым флангом завершилось свистком арбитра, Никита Глушков оказался в положении "вне игры". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал. 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Енисей", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 129
    СКА-Хабаровск 41.1% (53)
    X 37.2% (48)
    Енисей 21.7% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Енисей
    9.40
    4.05
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск 0:0 Енисей онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:0 Енисей

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    41.1% (53)
    Ничья
    37.2% (48)
    Енисей
    21.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.67% (38)
    Меньше
    68.33% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (81)
    Нет
    32.5% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (43)
    2:1 СКА-Хабаровск
    17.1% (22)
    1:0 СКА-Хабаровск
    14.7% (19)
    0:1 Енисей
    9.3% (12)
    1:2 Енисей
    7.8% (10)
    2:0 СКА-Хабаровск
    3.9% (5)
    3:2 СКА-Хабаровск
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Енисей
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