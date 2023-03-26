Тур: 24.
0:0
Перерыв
0'
10' Желтая карточкаГащенков Михаил
23' Красная карточкаСимонян Артём
29' Желтая карточкаБардыбахин Вячеслав
Ход матча
10'
23'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Янов ДанилаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивахов Алексей
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Енисей
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.7
0.5
Среднее время на гол
52
180
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.59
0.86
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
56
104
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Илья
|7 (6)
|0.29
|Алейников Василий
|4
|0.17
|Стародуб Дмитрий
|3
|0.13
|Мусалов Магомед
|3
|0.13
|Гащенков Михаил
|3
|0.13
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.13
|Алиев Саид
|3
|0.13
|Яо Жан Шарль I
|3
|0.13
|Фомин Денис
|2
|0.08
|Мирошниченко Никита
|2
|0.08
|Рукас Томас
|1
|0.04
|Натхо Амир
|1
|0.04
|Турсунов Игорь
|1
|0.04
|Левицкий Денис
|1
|0.04
|Александр Иванков
|1
|0.04
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6
|0.25
|Глушков Никита Андреевич
|6
|0.25
|Окладников Андрей
|3
|0.13
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.13
|Масловский Александр
|2
|0.08
|Молтенинов Илья
|2
|0.08
|Столбов Кирилл
|2
|0.08
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.08
|Иванов Егор
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Умаев Идрис
|1
|0.04
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.04
|Самойлов Денис
|1
|0.04
|Апушников Егор
|1
|0.04
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|5
|1
|Фомин Денис
|5
|0
|Рукас Томас
|3
|1
|Алейников Василий
|4
|0
|Мусалов Магомед
|4
|0
|Гащенков Михаил
|4
|0
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Яо Жан Шарль I
|3
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|1
|Симонян Артём
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Бавин Юрий
|2
|0
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Мирошниченко Никита
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Натхо Амир
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланин Олег
|6
|0
|Кичин Валерий
|6
|0
|Масловский Александр
|4
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|4
|1
|Иванов Егор
|4
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Саная Анзор
|3
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Рукас Андрюс
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Енисей
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
10
СКА-Хабаровск
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
0
Волевые поражения
10
19
СКА-Хабаровск
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Енисей
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
4% (1)
61% (14)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
1
Волевые поражения
14
29
Голы по времени матча
Забито
23
14
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
8
35%
4
29%
61-75
5
22%
3
21%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
5
33%
1
5%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
22%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Забито
38
33
11 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
2
5%
5
15%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
10
26%
7
21%
61-75
10
26%
4
12%
76-90
Пропущено
28
24
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
18%
4
17%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
11%
5
21%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
9
32%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4
СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0
Енисей
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4
Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0 Рубин - Енисей 0:0 Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1 Енисей - Уфа 3:1
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Енисей
Точный счет
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
11 раз 48%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
74
83
47
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
57
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
185
1112
1310
617
221
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|9
|1
|44 - 22
|48
|2.
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 23
|45
|3.
|0:0 Заявка
|24
|11
|9
|4
|33 - 24
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|39 - 26
|41
|5.
|2:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 30
|36
|6.
|3:0 Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 26
|35
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 23
|35
|8.
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 28
|34
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|17 - 18
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|12.
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|24 - 26
|30
|13.
|0:3 Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 24
|29
|14.
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 39
|24
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 28
|24
|16.
|1:2 Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 34
|21
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|17 - 31
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|16 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|3:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|20 - 11
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|8.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|14.
|0:3 Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|0:3 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|3:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Шинник
|Грузнов Илья
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:0 Енисей
Исход игры
СКА-Хабаровск
41.1% (53)
Ничья
37.2% (48)
Енисей
21.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
31.67% (38)
Меньше
68.33% (82)
Обе команды забьют
Да
67.5% (81)
Нет
32.5% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (43)
2:1 СКА-Хабаровск
17.1% (22)
1:0 СКА-Хабаровск
14.7% (19)
0:1 Енисей
9.3% (12)
1:2 Енисей
7.8% (10)
2:0 СКА-Хабаровск
3.9% (5)
3:2 СКА-Хабаровск
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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