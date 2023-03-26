Вячеслав Бардыбахин ворвался в штрафную площадь правым краем, но не сумел обострить, выпустив игровой снаряд за лицевую линию.

Валерий Кичин совершает рейд по левому флангу и простреливает на ближнюю штангу - Егор Иванов выбивает мяч в аут.

Приближается к завершению первый тайм, но несколько минут арбитр добавит, так как была пауза из-за травмы Олега Ланина.

Егор Иванов отметился точным ударом с дальней дистанции, но мощи не хватило - Ислам Имамов зафиксировал мяч.

Кичин прорвался по левому флангу, добрался до штрафной площадки и выполнил слишком сильную подачу на дальнюю штангу.

Александр Ломакин завершает атаку ударом с правого края штрафной площадки в дальний угол - не попадает в створ.

Пока нельзя сказать, что численный перевес сказывается. "СКА-Хабаровск" не замечает потери бойца, не закрываясь в обороне.

Валерий Кичин подключился к атаке и решился на удар с дальней дистанции - мяч существенно разминулся с воротами.

Магомед Мусалов успешно действует в отборе на левом фланге, лишая Никиту Глушкова игрового снаряда.

Никита Глушков входит в штрафную площадку с правого фланга и наносит удар - мяч оказывается в руках Ислама Имамова.

Денис Самойлов сумел остановить Ишхана Гелояна на левом фланге, но не обошёлся без нарушения правил.

Разыграли хабаровчане стандарт, после чего последовал навес в центр штрафной, но гости справились, сняв верх.

Никита Мирошниченко выиграл позицию в чужой штрафной и пробил примерно с одиннадцати метров - Евгений Ставер мяч остановил.

31' Вячеслав Бардыбахин нарушает правила в борьбе с Ишханом Гелояном, после чего видит карточку жёлтого цвета.

30' Мирошниченко прорывается по правому флангу и выполняет подачу, с которой разбирается Самойлов.

28' Егор Иванов выполнил передачу на левый фланг на Александра Масловского, который не справился с приёмом, аут для хабаровчан.

27' Появились носилки, но Олег сумел подняться и самостоятельно покинуть поле, голову ему перебинтовали. Играть дальше не сможет, Денис Самойлов выходит.

26' Олег Ланин продолжает оставаться на газоне, находясь в окружении партнёров и представителей медицинского штаба.

25' "СКА-Хабаровск" остаётся в меньшинстве - Артём Симонян попадает ногой в лоб Олега Ланина и получает прямую красную карточку.

24' На левом фланге хабаровчане заработали штрафной. Денис Фомин выполнил подачу, которая получилась слишком высокой.

23' МОМЕНТ! Глушков получил мяч от Иванова, выбежал 1 на 1 с Имамовым и пробил в левый угол - попал в штангу.

22' Атакой на атаку стараются отвечать команды. Сейчас номинальные хозяева провели наступление, которое завершилось неточным ударом.