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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Енисей
Прогнозы 63
СКА-Хабаровск 49.2% (31)
X 34.9% (22)
Енисей 15.9% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Енисей
2.85
3.25
2.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Енисей

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПД
1:1
ПЛ
4:3
К
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.7
0.5

Среднее время на гол

52
180

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.59
0.86

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

56
104

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.3
Алейников Василий 4 0.17
Стародуб Дмитрий 3 0.13
Мусалов Магомед 3 0.13
Гащенков Михаил 3 0.13
Жамалетдинов Тимур 3 0.13
Алиев Саид 3 0.13
Яо Жан Шарль I 3 0.13
Фомин Денис 2 0.09
Мирошниченко Никита 2 0.09
Рукас Томас 1 0.04
Натхо Амир 1 0.04
Турсунов Игорь 1 0.04
Левицкий Денис 1 0.04
Александр Иванков 1 0.04
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 0.26
Глушков Никита Андреевич 6 0.26
Окладников Андрей 3 0.13
Саная Анзор 3 (2) 0.13
Масловский Александр 2 0.09
Молтенинов Илья 2 0.09
Столбов Кирилл 2 0.09
Кичин Валерий 2 (1) 0.09
Иванов Егор 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Умаев Идрис 1 0.04
Бардыбахин Вячеслав 1 0.04
Самойлов Денис 1 0.04
Апушников Егор 1 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 5 1
Фомин Денис 5 0
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Мусалов Магомед 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Гащенков Михаил 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Стародуб Дмитрий 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Бавин Юрий 2 0
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Симонян Артём 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Климов Кирилл 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 6 0
Кичин Валерий 6 0
Масловский Александр 4 1
Бардыбахин Вячеслав 3 1
Иванов Егор 4 0
Раздорских Никита 2 1
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Рукас Андрюс 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Самойлов Денис 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Енисей
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
10
СКА-Хабаровск
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

10
19
СКА-Хабаровск
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Енисей
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
4% (1)
61% (14)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
1

Волевые поражения

14
29

Голы по времени матча

Забито

23
14
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
8
35%
4
29%
61-75
5
22%
3
21%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
5
33%
1
5%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
22%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Забито

38
33
11 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
2
5%
5
15%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
10
26%
7
21%
61-75
10
26%
4
12%
76-90

Пропущено

28
24
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
18%
4
17%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
11%
5
21%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
9
32%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4
СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0
Енисей
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4
Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0 Рубин - Енисей 0:0 Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1 Енисей - Уфа 3:1

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Енисей

Точный счет

0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
11 раз 48%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
8
3
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
18
5
11
12
1.5
13
10
6
17
2.5
2
21
2
21
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 Заявка 23 12 8 3 38 - 23 44
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 23 11 7 5 39 - 26 40
5.
Волгарь
 Заявка 23 9 7 7 25 - 22 34
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 9 6 8 38 - 28 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 8 9 6 17 - 16 33
10.
Шинник
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
11.
Родина Москва
 Заявка 23 8 7 8 26 - 28 31
12.
Нефтехимик
 Заявка 23 7 8 8 20 - 21 29
13.
Акрон
 Заявка 23 5 12 6 22 - 26 27
14.
Велес Москва
 Заявка 23 7 2 14 23 - 39 23
15.
ФК Кубань
 Заявка 23 6 5 12 23 - 27 23
16.
Уфа
 Заявка 23 5 6 12 21 - 32 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 23 4 7 12 17 - 31 19
18.
Краснодар-2
 Заявка 23 3 5 15 15 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
3.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
ФК Кубань Абдоков Нури 8
Родина Москва Тимошенко Иван 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 15 часов 22 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Енисей.
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    • Прогнозы 63
    СКА-Хабаровск 49.2% (31)
    X 34.9% (22)
    Енисей 15.9% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Енисей
    2.85
    3.25
    2.70
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Енисей

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    49.2% (31)
    Ничья
    34.9% (22)
    Енисей
    15.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.1% (23)
    Меньше
    62.9% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    70.97% (44)
    Нет
    29.03% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (21)
    2:1 СКА-Хабаровск
    25.4% (16)
    1:0 СКА-Хабаровск
    14.3% (9)
    0:1 Енисей
    6.3% (4)
    1:2 Енисей
    6.3% (4)
    3:2 СКА-Хабаровск
    4.8% (3)
    2:0 СКА-Хабаровск
    4.8% (3)
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    СКА-Хабаровск
    Енисей
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