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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
Балтика
0:0
Перерыв
КАМАЗ
0'
Прогнозы 137
Балтика 89.8% (123)
X 7.3% (10)
КАМАЗ 2.9% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
Ничья
КАМАЗ
1.75
4.60
9.00
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КАМАЗ

История личных встреч

Балтика
КАМАЗ

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.63

Среднее время на гол

67
144

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.38
1.17

Среднее время на гол

240
77

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.79
0.86

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

114
105

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.5
Мусаев Тамерлан 7 0.29
Лазарев Владислав 6 0.25
Остойич Иван 4 0.17
Клёнкин Данил 2 0.08
Кузьмин Максим 2 0.08
Барков Дмитрий 2 0.08
Маляров Кирилл 2 0.08
Казаев Ян 2 0.08
Осипов Александр 1 0.04
Фольмер Кирилл 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Радмановац Никола 1 0.04
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.21
Пальцев Валентин 4 0.17
Гаглоев Александр 4 (4) 0.17
Бабаев Владлен 3 0.13
Мохаммад Амир 2 0.08
Бадртдинов Ильнур 2 0.08
Денисов Александр 1 0.04
Полюткин Антон 1 0.04
Сикоев Асланбек 1 0.04
Серченков Сергей 1 0.04
Кирсанов Никита 1 0.04
Таликин Дамир 1 0.04

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 5 1
Лазарев Владислав 4 1
Маляров Кирилл 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Казаев Ян 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 2 0
Тишкин Максим 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 8 1
Абрамов Артём 6 1
Мохаммад Амир 6 1
Гаглоев Александр 7 0
Шамкин Даниил 6 0
Толстопятов Николай 6 0
Аюкин Руслан 5 0
Свежов Виктор 3 0
Кириллов Юрий 3 0
Полюткин Антон 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Таликин Дамир 3 0
Маляров Никита 1 1
Мамин Алексей 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Серченков Сергей 1 0
Гираев Карим 1 0
Рейхмен Богдан 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
КАМАЗ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
7
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
КАМАЗ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

23
15
Балтика
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
КАМАЗ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

29
22

Голы по времени матча

Забито

20
10
14 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
4
20%
1
10%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
2
10%
3
30%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
5
45%
3
20%
76-90

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
9
38%
3
19%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Забито

44
26
23 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
7
16%
3
12%
1-15
9
20%
3
12%
16-30
7
16%
5
19%
31-45
4
9%
3
12%
46-60
6
14%
6
23%
61-75
11
25%
6
23%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
14%
5
21%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
32%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1
Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1
КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0

Результаты матчей

Балтика
КАМАЗ

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Балтика
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
5
7
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
3
8
4
8
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
16
7
15
8
1.5
8
15
6
17
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 24 13 10 1 44 - 22 49
2.
Рубин
 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Енисей
 Заявка 24 11 9 4 33 - 24 42
4.
Алания
 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
5.
Арсенал Тула
 Заявка 24 10 6 8 32 - 30 36
6.
Шинник
 Заявка 24 10 5 9 29 - 26 35
7.
Волгарь
 Заявка 24 9 8 7 26 - 23 35
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 9 7 8 38 - 28 34
9.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 24 8 10 6 27 - 23 34
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 24 8 9 7 17 - 18 33
11.
Родина Москва
 Заявка 24 8 7 9 26 - 29 31
12.
Акрон
 Заявка 24 6 12 6 24 - 26 30
13.
Нефтехимик
 Заявка 24 7 8 9 20 - 24 29
14.
Велес Москва
 Заявка 24 7 3 14 23 - 39 24
15.
ФК Кубань
 Заявка 24 6 6 12 24 - 28 24
16.
Уфа
 Заявка 24 5 6 13 22 - 34 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 24 4 8 12 17 - 31 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 24 4 5 15 16 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 0:0 Заявка 12 7 5 0 20 - 11 26
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
8.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
9.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
10.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
14.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
8.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
9.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
ФК Кубань Абдоков Нури 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Шинник Грузнов Илья 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Иван Абросимов к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Толстопятов жестковато играет против Мусаева в своей штрафной, но всё в рамках правил, мяч уходит за лицеву от Тамерлана.
  • Опасный момент
    41'
    После подачи с правого фланга Арустамян от лицевой исполнил прострел на Шамкина, который опередил защитника и отправил мяч в сетку, однако гол не засчитан из-за того, что Артур выпустил его за пределы поля!
  • 39'
    Пальцев получил мяч в штрафной и прострелил во вратарскую, Латышонок выронил снаряд, Пуцко, вынося его, попал в Казаева и на отскоке достался голкиперу.
  • Угловой
    38'
    Неудачно "Балтика" разыграла очередной корнер, у Фольмера отобрали мяч без нарушения правил.
  • Фол, нарушение
    37'
    Несколько мелких фолов допускают соперники в центре поля, пока поводов для желтых карточек в этой встрече нет.
  • 35'
    Быструю атаку разогнали балтийцы, Фольмер получил мяч на левом фланге и через паузу навесил в штрафную, но оборона "КАМАЗа" вновь сыграла внимательно.
  • 33'
    Арустамян получил мяч на левом фланге от Аюкина и направил его в створ, но у Латышонка не возникает никаких проблем.
  • Угловой
    31'
    Еще два угловых исполняет "Балтика", однако удается челнинской команде разрядить обстановку. Но гол, как говорится, назревает.
  • Опасный момент
    30'
    После навеса Кузьмина с углового Лазарев головой пробил в дальний угол, однако Мамин выудил мяч, тот дальше попал в Мохаммада, отскочил в штангу и вышел за лицевую!
  • 30'
    Валиахметов подает с правого фланга, Толстопятов, опережая Гузину, едва не попадает в створ собственных ворот.
  • Угловой
    29'
    Угловой с правого фланга подают балтийцы, мяч на мгновение оказался на газоне в центре штрафной, но удалось гостям выбить его из опасной зоны.
  • 27'
    По-прежнему у нас крайне мало ударов, у "Балтики" вспоминается разве что залп от Лазарева, гости вообще по воротам не бьют.
  • 25'
    Удается "КАМАЗу" ненадолго перевести игру к центру поля, солидная нагрузка выпала на оборону гостей в последние минуты.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      После навеса Фольмера с левого фланга Валиахметов головой скидывал мяч к линии вратарской, но оборона "КАМАЗа" снова действует надежно.
    • 22'
      Снова Мусаев получает мяч на правом краю штрафной, ставит корпус Герасимову и простреливает в центр - Кириллов выбивает снаряд подальше.
    • 21'
      Мусаев зацепился за мяч на правом краю штрафной, но Герасимов сбил его с шага и выбил снаряд за боковую линию.
    • Опасный момент
      20'
      Лазарев получает возможность для удара из опорной зоны и пробивает с отскоком от газона - Мамин ногами отбивает мяч в сторону!
    • Угловой
      19'
      Угловой с левого фланга исполнили балтийцы, однако снова борьба на втором этаже в штрафной гостей остается за обороняющимися.
    • 18'
      Постепенно преимущество "Балтики" становится близким к тотальному, не удается "КАМАЗу" выбираться в контрнаступление.
    • 17'
      Еще одна подача балтийцев с левого фланга не принесла угрозы воротам Мамина, отбиваются челнинцы в этом эпизоде.
    • 16'
      Фольмер с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Гузина в падении тянулся к мячу, но в итоге переправить его в створ не сумел.
    • 15'
      Мусаев получает мяч в штрафной на левом краю и пытается пробить с достаточно острого угла - снаряд прошел выше ворот.
    • Травма, повреждение
      14'
      Мохаммаду прилетает мячом в лицо после навеса Фольмера, в мини-нокдауне оказался Амир.
    • 13'
      Арустамян сместился с левого фланга к центру, однако Артуру не удалось найти момент для удара, и балтийцы перехватили мяч.
    • 12'
      Атака хозяев правым флангом завершается подачей Валиахметова - Герасимов выигрывает борьбу в своей штрафной.
    • 11'
      Продолжается у нас борьба за инициативу, "КАМАЗ" не собирается просто так отдавать мяч "Балтике", который владение не всегда и требуется.
    • 9'
      Без ворот проходит стартовый отрезок встречи, в матчах "Балтики" голевые моменты вообще возникают редко - так в игре с "Акроном" команды нанесли по 3 удара, по разу попав в створ и по разу же забив.
    • Фол, нарушение
      8'
      Многовато свистков в начале поединка, часто приходится останавливать игру Ивану Абросимову из Санкт-Петербурга.
    • 7'
      В прошлом сезоне оба очных матча получились низовыми - "Балтика" победила в гостях благодаря быстрому голу Казаева, а в Калининграде случилась нулевая ничья.
    • 6'
      В первом круге челнинцы принимали "Балтику", будучи лидерами, однако то противостояние забитыми мячами не порадовалало.
    • Травма, повреждение
      5'
      Кузьмину достается в центре поля в борьбе с Пальцевым, помощь врачей требуется полузащитнику "Балтики".
    • 4'
      "КАМАЗ" в начале сезона успел полидировать в таблице, но постепенно выпали из четверки. Весной челнинцы не забили пока ни разу - нулевые ничьи с "Волгой" и "Рубином" и выездное поражение от "Акрона".
    • 3'
      Лазарев заработал штрафной на правом фланге атаки, Фольмер навесил в гущу игроков, но борьба наверху осталась за челнинцами.
    • 2'
      Напомним, что "Балтика" по-прежнему уверенно лидирует в Первой лиге, несмотря на упущенную победу в прошлом туре в игре с "Акроном". Команда Сергея Игнашевича проиграла "Велесу" в первом туре, после чего 22 матча не уступает никому.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 24-го тура Первой лиги "Балтика" принимает "КАМАЗ". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 26.1% пользователей.
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    Прогнозы 137
    Балтика 89.8% (123)
    X 7.3% (10)
    КАМАЗ 2.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    КАМАЗ
    1.75
    4.60
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Балтика 0:0 КАМАЗ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 0:0 КАМАЗ

    Исход игры
    Балтика
    89.1% (123)
    Ничья
    7.2% (10)
    КАМАЗ
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.07% (44)
    Меньше
    63.93% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    39.34% (48)
    Нет
    60.66% (74)
    Популярный счёт
    1:0 Балтика
    26.1% (36)
    2:0 Балтика
    23.9% (33)
    2:1 Балтика
    23.2% (32)
    3:1 Балтика
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    0:1 КАМАЗ
    1.4% (2)
    3:0 Балтика
    1.4% (2)
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