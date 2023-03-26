Несколько мелких фолов допускают соперники в центре поля, пока поводов для желтых карточек в этой встрече нет.

Неудачно "Балтика" разыграла очередной корнер, у Фольмера отобрали мяч без нарушения правил.

Пальцев получил мяч в штрафной и прострелил во вратарскую, Латышонок выронил снаряд, Пуцко, вынося его, попал в Казаева и на отскоке достался голкиперу.

После подачи с правого фланга Арустамян от лицевой исполнил прострел на Шамкина, который опередил защитника и отправил мяч в сетку, однако гол не засчитан из-за того, что Артур выпустил его за пределы поля!

Толстопятов жестковато играет против Мусаева в своей штрафной, но всё в рамках правил, мяч уходит за лицеву от Тамерлана.

Одну минуту добавляет Иван Абросимов к основному времени первого тайма.

Удается "КАМАЗу" ненадолго перевести игру к центру поля, солидная нагрузка выпала на оборону гостей в последние минуты.

По-прежнему у нас крайне мало ударов, у "Балтики" вспоминается разве что залп от Лазарева, гости вообще по воротам не бьют.

Угловой с правого фланга подают балтийцы, мяч на мгновение оказался на газоне в центре штрафной, но удалось гостям выбить его из опасной зоны.

Валиахметов подает с правого фланга, Толстопятов, опережая Гузину, едва не попадает в створ собственных ворот.

После навеса Кузьмина с углового Лазарев головой пробил в дальний угол, однако Мамин выудил мяч, тот дальше попал в Мохаммада, отскочил в штангу и вышел за лицевую!

Еще два угловых исполняет "Балтика", однако удается челнинской команде разрядить обстановку. Но гол, как говорится, назревает.

Арустамян получил мяч на левом фланге от Аюкина и направил его в створ, но у Латышонка не возникает никаких проблем.

Быструю атаку разогнали балтийцы, Фольмер получил мяч на левом фланге и через паузу навесил в штрафную, но оборона "КАМАЗа" вновь сыграла внимательно.

23' После навеса Фольмера с левого фланга Валиахметов головой скидывал мяч к линии вратарской, но оборона "КАМАЗа" снова действует надежно.

22' Снова Мусаев получает мяч на правом краю штрафной, ставит корпус Герасимову и простреливает в центр - Кириллов выбивает снаряд подальше.

21' Мусаев зацепился за мяч на правом краю штрафной, но Герасимов сбил его с шага и выбил снаряд за боковую линию.

20' Лазарев получает возможность для удара из опорной зоны и пробивает с отскоком от газона - Мамин ногами отбивает мяч в сторону!

19' Угловой с левого фланга исполнили балтийцы, однако снова борьба на втором этаже в штрафной гостей остается за обороняющимися.

18' Постепенно преимущество "Балтики" становится близким к тотальному, не удается "КАМАЗу" выбираться в контрнаступление.

17' Еще одна подача балтийцев с левого фланга не принесла угрозы воротам Мамина, отбиваются челнинцы в этом эпизоде.

16' Фольмер с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Гузина в падении тянулся к мячу, но в итоге переправить его в створ не сумел.

15' Мусаев получает мяч в штрафной на левом краю и пытается пробить с достаточно острого угла - снаряд прошел выше ворот.