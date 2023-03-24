Тур: 24.
История личных встреч
Балтика
КАМАЗ
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.63
Среднее время на гол
67
144
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.38
1.17
Среднее время на гол
240
77
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.79
0.86
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
114
105
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|12 (2)
|0.52
|Мусаев Тамерлан
|7
|0.3
|Лазарев Владислав
|6
|0.26
|Остойич Иван
|4
|0.17
|Клёнкин Данил
|2
|0.09
|Кузьмин Максим
|2
|0.09
|Барков Дмитрий
|2
|0.09
|Маляров Кирилл
|2
|0.09
|Казаев Ян
|2
|0.09
|Осипов Александр
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|1
|0.04
|Пряхин Сергей
|1
|0.04
|Борисенко Григорий
|1
|0.04
|Радмановац Никола
|1
|0.04
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|5
|0.22
|Пальцев Валентин
|4
|0.17
|Гаглоев Александр
|4 (4)
|0.17
|Бабаев Владлен
|3
|0.13
|Мохаммад Амир
|2
|0.09
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0.09
|Денисов Александр
|1
|0.04
|Полюткин Антон
|1
|0.04
|Сикоев Асланбек
|1
|0.04
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|Кирсанов Никита
|1
|0.04
|Таликин Дамир
|1
|0.04
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|5
|1
|Лазарев Владислав
|4
|1
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Казаев Ян
|3
|0
|Осипов Александр
|3
|0
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Радмановац Никола
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Абрамов Артём
|6
|1
|Мохаммад Амир
|6
|1
|Гаглоев Александр
|7
|0
|Шамкин Даниил
|6
|0
|Толстопятов Николай
|6
|0
|Аюкин Руслан
|5
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Кириллов Юрий
|3
|0
|Полюткин Антон
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Таликин Дамир
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Мамин Алексей
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Бабаев Владлен
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Рейхмен Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
КАМАЗ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
7
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
КАМАЗ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
23
15
Балтика
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
КАМАЗ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
29
22
Голы по времени матча
Забито
20
10
14 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
4
20%
1
10%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
2
10%
3
30%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
5
45%
3
20%
76-90
Забито
24
16
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
9
38%
3
19%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Забито
44
26
23 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
7
16%
3
12%
1-15
9
20%
3
12%
16-30
7
16%
5
19%
31-45
4
9%
3
12%
46-60
6
14%
6
23%
61-75
11
25%
6
23%
76-90
Пропущено
22
24
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
14%
5
21%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
32%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1
Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1
КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0
Результаты матчей
Балтика
КАМАЗ
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Балтика
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
57
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
84
38
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
167
158
815
617
221
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|9
|1
|44 - 22
|48
|2.
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|38 - 23
|44
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|39 - 26
|40
|5.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 22
|34
|6.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|38 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|17 - 16
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 26
|32
|11.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 28
|31
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|20 - 21
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|12
|6
|22 - 26
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 39
|23
|15.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|23 - 27
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 32
|21
|17.
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|17 - 31
|19
|18.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|20 - 11
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогнозы на матч Балтика - КАМАЗ
Исход игры
Балтика
86.4% (57)
Ничья
9.1% (6)
КАМАЗ
4.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.51% (23)
Меньше
63.49% (40)
Обе команды забьют
Да
41.27% (26)
Нет
58.73% (37)
Популярный счёт
1:0 Балтика
34.8% (23)
2:1 Балтика
25.8% (17)
2:0 Балтика
18.2% (12)
1:1 Ничья
4.5% (3)
2:2 Ничья
3% (2)
3:1 Балтика
3% (2)
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