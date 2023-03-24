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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
Балтика
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 66
Балтика 86.4% (57)
X 9.1% (6)
КАМАЗ 4.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
КАМАЗ
1.68
3.70
5.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Балтика
КАМАЗ

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.63

Среднее время на гол

67
144

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.38
1.17

Среднее время на гол

240
77

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.79
0.86

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

114
105

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.52
Мусаев Тамерлан 7 0.3
Лазарев Владислав 6 0.26
Остойич Иван 4 0.17
Клёнкин Данил 2 0.09
Кузьмин Максим 2 0.09
Барков Дмитрий 2 0.09
Маляров Кирилл 2 0.09
Казаев Ян 2 0.09
Осипов Александр 1 0.04
Фольмер Кирилл 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Радмановац Никола 1 0.04
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.22
Пальцев Валентин 4 0.17
Гаглоев Александр 4 (4) 0.17
Бабаев Владлен 3 0.13
Мохаммад Амир 2 0.09
Бадртдинов Ильнур 2 0.09
Денисов Александр 1 0.04
Полюткин Антон 1 0.04
Сикоев Асланбек 1 0.04
Серченков Сергей 1 0.04
Кирсанов Никита 1 0.04
Таликин Дамир 1 0.04

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 5 1
Лазарев Владислав 4 1
Маляров Кирилл 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Казаев Ян 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 2 0
Тишкин Максим 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 8 1
Абрамов Артём 6 1
Мохаммад Амир 6 1
Гаглоев Александр 7 0
Шамкин Даниил 6 0
Толстопятов Николай 6 0
Аюкин Руслан 5 0
Свежов Виктор 3 0
Кириллов Юрий 3 0
Полюткин Антон 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Таликин Дамир 3 0
Маляров Никита 1 1
Мамин Алексей 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Серченков Сергей 1 0
Гираев Карим 1 0
Рейхмен Богдан 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
КАМАЗ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
7
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
КАМАЗ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

23
15
Балтика
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
КАМАЗ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

29
22

Голы по времени матча

Забито

20
10
14 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
4
20%
1
10%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
2
10%
3
30%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
5
45%
3
20%
76-90

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
9
38%
3
19%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Забито

44
26
23 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
7
16%
3
12%
1-15
9
20%
3
12%
16-30
7
16%
5
19%
31-45
4
9%
3
12%
46-60
6
14%
6
23%
61-75
11
25%
6
23%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
14%
5
21%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
32%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1
Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2 Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1
КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0

Результаты матчей

Балтика
КАМАЗ

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Балтика
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
5
7
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
3
8
4
8
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
16
7
15
8
1.5
8
15
6
17
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 Заявка 23 12 8 3 38 - 23 44
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 23 11 7 5 39 - 26 40
5.
Волгарь
 Заявка 23 9 7 7 25 - 22 34
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 9 6 8 38 - 28 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 8 9 6 17 - 16 33
10.
Шинник
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
11.
Родина Москва
 Заявка 23 8 7 8 26 - 28 31
12.
Нефтехимик
 Заявка 23 7 8 8 20 - 21 29
13.
Акрон
 Заявка 23 5 12 6 22 - 26 27
14.
Велес Москва
 Заявка 23 7 2 14 23 - 39 23
15.
ФК Кубань
 Заявка 23 6 5 12 23 - 27 23
16.
Уфа
 Заявка 23 5 6 12 21 - 32 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 23 4 7 12 17 - 31 19
18.
Краснодар-2
 Заявка 23 3 5 15 15 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
3.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
ФК Кубань Абдоков Нури 8
Родина Москва Тимошенко Иван 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 1 день 18 часов 22 минуты.



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  • 40 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 66
    Балтика 86.4% (57)
    X 9.1% (6)
    КАМАЗ 4.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    КАМАЗ
    1.68
    3.70
    5.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Балтика - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - КАМАЗ

    Исход игры
    Балтика
    86.4% (57)
    Ничья
    9.1% (6)
    КАМАЗ
    4.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.51% (23)
    Меньше
    63.49% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    41.27% (26)
    Нет
    58.73% (37)
    Популярный счёт
    1:0 Балтика
    34.8% (23)
    2:1 Балтика
    25.8% (17)
    2:0 Балтика
    18.2% (12)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    3:1 Балтика
    3% (2)
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