Тур: 26. Стадион: Альянц Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Бавария
Боруссия Д
30 матчей
96.7%
3.3%
29 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
16.7%
23.3%
18 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 15 побед
49 матчей
59.2%
12.2%
28.6%
29 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
21 победа 21 ничья 7 побед
Второй тайм
36.7%
32.7%
30.6%
18 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
43
Голов в среднем за матч
2.59
1.59
Среднее время на гол
34
56
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.37
1.09
Среднее время на гол
65
82
Всего голов
94
67
Голов в среднем за матч
1.92
1.37
Тотал матчей
2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 82%
Меньше 18%
9
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
14
Больше 29%
Меньше 71%
35
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
46
65
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|11
|0.44
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.4
|Гнабри Серж
|9 (1)
|0.36
|Сане Лерой
|7
|0.28
|Мане Садио
|6 (1)
|0.24
|Коман Кингсли
|5
|0.2
|Мюллер Томас
|4
|0.16
|Киммих Йозуа
|4
|0.16
|Тель Матис
|4
|0.16
|Горецка Леон
|3
|0.12
|Павар Бенжамен
|3
|0.12
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.08
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Забитцер Марсель
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|8
|0.32
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.24
|Мукоко Юссуфа
|6
|0.24
|Рейна Джованни
|5 (1)
|0.2
|Шлоттербек Нико
|4
|0.16
|Беллингем Джуд
|4
|0.16
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.12
|Адейеми Карим
|3
|0.12
|Аллер Себастьян
|3
|0.12
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.12
|Мален Дониэлл
|2
|0.08
|Модест Антони
|2
|0.08
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Джан Эмре
|1
|0.04
|Вольф Мариус
|1
|0.04
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.04
|Эзкан Салих
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киммих Йозуа
|4
|1
|Упамекано Дайо
|4
|1
|Горецка Леон
|4
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Павар Бенжамен
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эзкан Салих
|6
|0
|Беллингем Джуд
|6
|0
|Джан Эмре
|5
|0
|Адейеми Карим
|5
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (10)
0% (0)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Боруссия Д
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
5
5
Бавария
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Боруссия Д
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
29
34
Бавария
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
12% (3)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Боруссия Д
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
34
39
Голы по времени матча
Забито
39
17
24 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
5
13%
1
6%
1-15
6
15%
2
12%
16-30
13
33%
6
35%
31-45
4
10%
2
12%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
8
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
27%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
4
19%
76-90
Забито
32
36
24 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
13 Не забивали 13
7
22%
6
17%
1-15
5
16%
6
17%
16-30
12
38%
8
22%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
3
9%
7
19%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
5
42%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
4
33%
76-90
Забито
71
53
48 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 18
1 Не забивали 3
12
17%
7
13%
1-15
11
15%
8
15%
16-30
25
35%
14
26%
31-45
7
10%
5
9%
46-60
5
7%
7
13%
61-75
11
15%
12
23%
76-90
Пропущено
28
33
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
5
18%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
5
18%
7
21%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
5
18%
2
6%
61-75
7
25%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2
Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3
Боруссия Д
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1
Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4 Лайон Сити Сейлорс - Боруссия Д 2:7 Боруссия М - Боруссия Д 4:2
Результаты матчей
Бавария
Боруссия Д
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
6
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
6
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
5 раз 20%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бавария
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
75
66
57
57
48
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
94
85
49
112
310
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
223
187
178
1114
718
817
520
619
322
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|55 - 31
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|72 - 27
|52
|3.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|38 - 28
|48
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 34
|46
|5.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|49 - 30
|45
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|46 - 36
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|44 - 32
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|45 - 40
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|32 - 45
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|25
|8
|1
|16
|27 - 56
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|30 - 48
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|21 - 45
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|29 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 8
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 10
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|26 - 20
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 28
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|16.
|Заявка
|13
|2
|0
|11
|9 - 35
|6
|17.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|13 - 26
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 28
|4
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|11 (10)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - Боруссия Д
Исход игры
Бавария
84.4% (38)
Ничья
8.9% (4)
Боруссия Д
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
76.19% (32)
Меньше
23.81% (10)
Обе команды забьют
Да
80.95% (34)
Нет
19.05% (8)
Популярный счёт
2:1 Бавария
48.9% (22)
1:0 Бавария
11.1% (5)
3:1 Бавария
6.7% (3)
2:0 Бавария
6.7% (3)
3:2 Бавария
6.7% (3)
1:1 Ничья
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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