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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 45
Бавария 84.4% (38)
X 8.9% (4)
Боруссия Д 6.7% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Боруссия Д
5.60
5.50
6.05
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История личных встреч

Бавария
Боруссия Д

30 матчей

96.7%
3.3%
29 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
16.7%
23.3%
18 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 15 побед

49 матчей

59.2%
12.2%
28.6%
29 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
21 победа 21 ничья 7 побед

Второй тайм

36.7%
32.7%
30.6%
18 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

Б
2:2
Б
3:1
Б
2:3
С
1:3
Б
4:2
Б
2:3
С
3:2
Б
0:1
Б
4:0
С
2:0
Б
5:0
Б
3:2
Б
6:0
К
2:1
Б
1:3
С
2:2
К
2:3
Б
4:1
Б
1:0
С
0:2
К
0:0
Б
0:0
Б
5:1
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
С
2:0
К
0:2
Б
0:3
Б
0:3
С
4:2
ЛЧ
1:2
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
С
2:1
К
5:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
1:1
С
2:1
К
1:2
Б
5:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

57
43

Голов в среднем за матч

2.59
1.59

Среднее время на гол

34
56

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.37
1.09

Среднее время на гол

65
82

Всего голов

94
67

Голов в среднем за матч

1.92
1.37

Тотал матчей

2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 82%
Меньше 18%
9
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
23
Больше 47%
Меньше 53%
26
14
Больше 29%
Меньше 71%
35
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 11 0.44
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.4
Гнабри Серж 9 (1) 0.36
Сане Лерой 7 0.28
Мане Садио 6 (1) 0.24
Коман Кингсли 5 0.2
Мюллер Томас 4 0.16
Киммих Йозуа 4 0.16
Тель Матис 4 0.16
Горецка Леон 3 0.12
Павар Бенжамен 3 0.12
Де Лигт Маттейс 2 0.08
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Канселу Жоау 1 0.04
Забитцер Марсель 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.32
Ройс Марко 6 (1) 0.24
Мукоко Юссуфа 6 0.24
Рейна Джованни 5 (1) 0.2
Шлоттербек Нико 4 0.16
Беллингем Джуд 4 0.16
Геррейру Рафаэл 3 0.12
Адейеми Карим 3 0.12
Аллер Себастьян 3 0.12
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.12
Мален Дониэлл 2 0.08
Модест Антони 2 0.08
Зюле Никлас 1 0.04
Джан Эмре 1 0.04
Вольф Мариус 1 0.04
Рюэрсон Юлиан 1 0.04
Эзкан Салих 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 4 1
Упамекано Дайо 4 1
Горецка Леон 4 0
Сане Лерой 4 0
Павар Бенжамен 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Мане Садио 1 0
Канселу Жоау 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эзкан Салих 6 0
Беллингем Джуд 6 0
Джан Эмре 5 0
Адейеми Карим 5 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рейна Джованни 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (10)
0% (0)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Боруссия Д
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

5
5
Бавария
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Боруссия Д
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

29
34
Бавария
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
12% (3)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Боруссия Д
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

34
39

Голы по времени матча

Забито

39
17
24 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
5
13%
1
6%
1-15
6
15%
2
12%
16-30
13
33%
6
35%
31-45
4
10%
2
12%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
8
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
27%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
4
19%
76-90

Забито

32
36
24 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
13 Не забивали 13
7
22%
6
17%
1-15
5
16%
6
17%
16-30
12
38%
8
22%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
3
9%
7
19%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
5
42%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Забито

71
53
48 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 18
1 Не забивали 3
12
17%
7
13%
1-15
11
15%
8
15%
16-30
25
35%
14
26%
31-45
7
10%
5
9%
46-60
5
7%
7
13%
61-75
11
15%
12
23%
76-90

Пропущено

28
33
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
5
18%
5
15%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
5
18%
7
21%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
5
18%
2
6%
61-75
7
25%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2
Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3
Боруссия Д
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1
Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4 Лайон Сити Сейлорс - Боруссия Д 2:7 Боруссия М - Боруссия Д 4:2

Результаты матчей

Бавария
Боруссия Д

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
6
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
6
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
5 раз 20%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бавария
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
9
3
7
5
2.5
6
6
5
7
3.5
5
7
4
8
4.5
3
9
2
10
5.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
8
5
4
9
2.5
1
12
3
10
3.5
2
11
4.5
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
22
3
18
7
1.5
17
8
11
14
2.5
7
18
8
17
3.5
5
20
6
19
4.5
3
22
4
21
5.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 25 17 2 6 55 - 31 53
2.
Бавария
 Заявка 25 15 7 3 72 - 27 52
3.
Унион Берлин
 Заявка 25 14 6 5 38 - 28 48
4.
Фрайбург
 Заявка 25 13 7 5 38 - 34 46
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 13 6 6 49 - 30 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 11 7 7 46 - 36 40
7.
Вольфсбург
 Заявка 25 10 8 7 44 - 32 38
8.
Байер Л
 Заявка 25 11 4 10 45 - 40 37
9.
Майнц
 Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 25 8 4 13 32 - 45 28
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 25 8 1 16 27 - 56 25
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 Заявка 25 5 6 14 30 - 48 21
17.
Шальке 04
 Заявка 25 4 9 12 21 - 45 21
18.
Штутгарт
 Заявка 25 4 8 13 29 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
4.
Унион Берлин
 Заявка 12 8 4 0 21 - 8 28
5.
Фрайбург
 Заявка 12 8 3 1 21 - 10 27
6.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 5 3 26 - 20 17
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
5.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
7.
Майнц
 Заявка 12 5 2 5 17 - 21 17
8.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 18 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 1 8 19 - 28 10
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
16.
Бохум
 Заявка 13 2 0 11 9 - 35 6
17.
Штутгарт
 Заявка 12 0 5 7 13 - 26 5
18.
Герта
 Заявка 12 1 1 10 11 - 28 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 7 часов.



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    • Прогнозы 45
    Бавария 84.4% (38)
    X 8.9% (4)
    Боруссия Д 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Боруссия Д
    5.60
    5.50
    6.05
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Боруссия Д

    Исход игры
    Бавария
    84.4% (38)
    Ничья
    8.9% (4)
    Боруссия Д
    6.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (32)
    Меньше
    23.81% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (34)
    Нет
    19.05% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    48.9% (22)
    1:0 Бавария
    11.1% (5)
    3:1 Бавария
    6.7% (3)
    2:0 Бавария
    6.7% (3)
    3:2 Бавария
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    Бавария
    Боруссия Д
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