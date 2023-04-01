Тур: 26. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Яблонски Свен
Ход матча
28'
52'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
35
Шмидт
Кеннет
42
Доан
Рицу
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Шмидт КеннетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim Maza
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрайбург
Герта
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
22 матча
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.9
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.41
1.27
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|12 (6)
|0.46
|Грегорич Михаэль
|8
|0.31
|Доан Рицу
|4
|0.15
|Гинтер Маттиас
|3
|0.12
|Хёлер Лукас
|3
|0.12
|Кюблер Лукас
|2
|0.08
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.08
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Чон У-Ён II
|1
|0.04
|Линхарт Филипп
|1
|0.04
|Шаде Кевин
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|10 (4)
|0.38
|Рихтер Марко
|4
|0.15
|Сердар Суат
|4
|0.15
|Тусар Люка
|3
|0.12
|Йоветич Стеван
|2
|0.08
|Канга Вилфрид
|2
|0.08
|Нганкам Жессик
|2 (1)
|0.08
|Зельке Дейви
|1 (1)
|0.04
|Дордой Мартон
|1
|0.04
|Шерхант Дерри
|1
|0.04
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|8
|0
|Грегорич Михаэль
|5
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|4
|0
|Шаллаи Роланд
|4
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Кайтель Янник
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Доан Рицу
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукебакио Доди
|6
|0
|Рохель Агустин
|6
|0
|Уремович Филип
|4
|1
|Рихтер Марко
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|4
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Герта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
9
Фрайбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Герта
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
15
17
Фрайбург
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Герта
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
11
Волевые поражения
18
26
Голы по времени матча
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
24%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
4
19%
4
36%
76-90
Пропущено
10
28
3 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
2
20%
8
29%
16-30
1
10%
6
21%
31-45
2
20%
5
18%
46-60
1
10%
1
4%
61-75
4
40%
6
21%
76-90
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
6
35%
4
21%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90
Пропущено
24
20
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
8%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
7
29%
29%
3
15%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
6
25%
4
20%
76-90
Забито
38
30
16 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
6
16%
2
7%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
11
29%
6
20%
46-60
5
13%
7
23%
61-75
6
16%
7
23%
76-90
Пропущено
34
48
11 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 22
2
6%
4
8%
1-15
5
15%
11
23%
16-30
4
12%
12
25%
31-45
9
26%
8
17%
46-60
4
12%
3
6%
61-75
10
29%
29%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0
Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Фрайбург - Люцерн 2:2 Фрайбург - Унион Берлин 4:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Герта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1
Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Club de Lyon FC 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Людвигсфельдер - Герта 0:5 Герта - Гразер 1:1 Герта - Кёльн 2:0
Результаты матчей
Фрайбург
Герта
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
103
75
76
210
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
58
210
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
196
1213
916
421
124
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|55 - 31
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|72 - 27
|52
|3.
|1:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|39 - 28
|51
|4.
|1:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|39 - 34
|49
|5.
|0:1 Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 31
|45
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 37
|41
|7.
|1:0 Заявка
|26
|12
|4
|10
|46 - 40
|40
|8.
|1:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|41 - 36
|40
|9.
|0:2 Заявка
|26
|10
|8
|8
|44 - 34
|38
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|2:0 Заявка
|26
|9
|4
|13
|34 - 45
|31
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|0:1 Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 49
|21
|17.
|0:1 Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 46
|21
|18.
|0:1 Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|1:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|22 - 8
|31
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 10
|30
|4.
|0:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|12.
|2:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 22
|17
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|5.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 21
|20
|6.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 22
|20
|7.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|9.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|2:0 Заявка
|13
|4
|1
|8
|21 - 28
|13
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|17.
|0:1 Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 27
|5
|18.
|0:1 Заявка
|13
|1
|1
|11
|11 - 29
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Герта
Исход игры
Фрайбург
88.1% (111)
Ничья
7.9% (10)
Герта
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
68.6% (83)
Меньше
31.4% (38)
Обе команды забьют
Да
71.07% (86)
Нет
28.93% (35)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
51.6% (65)
2:0 Фрайбург
12.7% (16)
1:0 Фрайбург
11.1% (14)
1:1 Ничья
5.6% (7)
3:1 Фрайбург
5.6% (7)
3:0 Фрайбург
3.2% (4)
1:2 Герта
2.4% (3)
4:1 Фрайбург
1.6% (2)
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