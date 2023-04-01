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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 34700 Главный судья: Яблонски Свен
Фрайбург
1:1
Конец матча
Герта
0'
28' Желтая карточка
Гульде Мануэль
1:0
52' Гол
Грифо Винченцо
1:1
77' Гол
Нганкам Жессик
90' Желтая карточка
Нганкам Жессик
90'+5
1:1. Гол Джессика Нганкама (виде...
1:0. Гол Винченцо Грифо (видео)....

Ход матча

28'
Гульде Мануэль
 
52'
Грифо Винченцо
(Гюнтер Кристиан)
1:0
58'
Шмид Жонатан
Шмидт Кеннет
 
67'
 
Нганкам Жессик
Джигерджи Толга
67'
 
Сердар Суат
Боатенг Кевин-Принс
76'
 
Нидерлехнер Флориан
Уремович Филип
77'
1:1
Нганкам Жессик
(Канга Вилфрид)
85'
Петерсен Нильс
Хёлер Лукас
 
87'
 
Рохель Агустин
Канга Вилфрид
90'
 
Нганкам Жессик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 126
Фрайбург 88.1% (111)
X 7.9% (10)
Герта 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
5
Гульде
Мануэль
28
Гинтер
Маттиас
35
Шмидт
Кеннет
25
Сильдиллия
Килианн
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
1
Кристенсен
Оливер
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
16
Кенни
Джонджо
29
Тусар
Люка
6
Джигерджи
Толга
27
Боатенг
Кевин-Принс
21
Платтенхардт
Марвин
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
Фрайбург
3-4-3
Герта
3-5-2

История личных встреч

Фрайбург
Герта

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

22 матча

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
0:4
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.41
1.27

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 13 (6) 0.5
Грегорич Михаэль 8 0.31
Доан Рицу 4 0.15
Гинтер Маттиас 3 0.12
Хёлер Лукас 3 0.12
Кюблер Лукас 2 0.08
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.08
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Чон У-Ён II 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 10 (4) 0.38
Рихтер Марко 4 0.15
Сердар Суат 4 0.15
Тусар Люка 3 0.12
Нганкам Жессик 3 (1) 0.12
Йоветич Стеван 2 0.08
Канга Вилфрид 2 0.08
Зельке Дейви 1 (1) 0.04
Дордой Мартон 1 0.04
Шерхант Дерри 1 0.04
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Эггештайн Максимилиан 4 0
Шаллаи Роланд 4 0
Кристиан Штрайх 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Кайтель Янник 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Доан Рицу 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукебакио Доди 6 0
Рохель Агустин 6 0
Уремович Филип 4 1
Рихтер Марко 5 0
Кемпф Марк-Оливер 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Нганкам Жессик 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Боатенг Кевин-Принс 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Герта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
10
Фрайбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Герта
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

15
17
Фрайбург
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Герта
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
11

Волевые поражения

19
27

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
4
18%
5
42%
76-90

Пропущено

11
29
3 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
2
18%
8
28%
16-30
1
9%
6
21%
31-45
2
18%
6
21%
46-60
1
9%
1
3%
61-75
5
45%
6
21%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
6
35%
4
21%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90

Пропущено

24
20
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
8%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
7
29%
29%
3
15%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
6
25%
4
20%
76-90

Забито

39
31
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
6
15%
2
6%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
12
31%
6
19%
46-60
5
13%
7
23%
61-75
6
15%
8
26%
76-90

Пропущено

35
49
11 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
2
6%
4
8%
1-15
5
14%
11
22%
16-30
4
11%
12
24%
31-45
9
26%
9
18%
46-60
4
11%
3
6%
61-75
11
31%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0
Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Фрайбург - Люцерн 2:2 Фрайбург - Унион Берлин 4:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Герта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1
Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Club de Lyon FC 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Людвигсфельдер - Герта 0:5 Герта - Гразер 1:1 Герта - Кёльн 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Герта

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
3:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
7
6
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
20
6
12
14
1.5
9
17
4
22
2.5
1
25
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 26 16 7 3 76 - 29 55
2.
Боруссия Д
 Заявка 26 17 2 7 57 - 35 53
3.
Унион Берлин
 Заявка 26 15 6 5 41 - 28 51
4.
Фрайбург
 Заявка 26 13 8 5 39 - 35 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 Заявка 26 12 4 10 48 - 40 40
8.
Майнц
 Заявка 26 11 7 8 43 - 36 40
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 26 8 5 13 34 - 47 29
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 13 8 4 1 22 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
16.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Фрайбург: 57%, Герта: 43%.
    • 90'
      Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 90'
      Гульде Мануэль из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • Фол, нарушение
      89'
      Шмид Жонатан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Мартон Дардаи пострадал.
    • 88'
      Фрайбург контролирует мяч.
    • 87'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Тактическая замена. Канга Вилфрид уходит с поля и его заменяет Рохель Агустин
    • 86'
      Доан Рицу пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем
    • 86'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Фрайбург 88.1% (111)
    X 7.9% (10)
    Герта 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фрайбург 1:1 Герта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Герта

    Исход игры
    Фрайбург
    88.1% (111)
    Ничья
    7.9% (10)
    Герта
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.6% (83)
    Меньше
    31.4% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    71.07% (86)
    Нет
    28.93% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    51.6% (65)
    2:0 Фрайбург
    12.7% (16)
    1:0 Фрайбург
    11.1% (14)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    3:1 Фрайбург
    5.6% (7)
    3:0 Фрайбург
    3.2% (4)
    1:2 Герта
    2.4% (3)
    4:1 Фрайбург
    1.6% (2)
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