Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Kenneth Schmidt на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хёлер Лукас нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

45' Удар от ворот произведет Герта

43' Удар от ворот произведет Фрайбург

43' Удар от ворот произведет Герта

43' Гинтер Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

43' Гинтер Маттиас из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мартон Дардаи ослабляет давление, выбив мяч.

39' Мартон Дардаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

36' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сильдиллия Килианн из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Лукебакио Доди из команды Герта фолит на Kenneth Schmidt, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

33' Удар от ворот произведет Фрайбург

33' Лукебакио Доди наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

33' Тусар Люка из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Хорошую попытку сделал Доан Рицу . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Герта

29' Удар от ворот произведет Фрайбург

28' Гульде Мануэль получил желтую карточку от судьи

28' Хорошую попытку сделал Хёлер Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Мартон Дардаи из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Грифо Винченцо бьет со штрафного в створ, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

25' Мартон Дардаи наказан за толчок Доан Рицу

22' Удар от ворот произведет Герта

21' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Герта

20' Сильдиллия Килианн из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Канга Вилфрид выиграл воздушное противоборство у Kenneth Schmidt.

19' Удар от ворот произведет Фрайбург

19' Канга Вилфрид нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

18' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Удар от ворот произведет Герта

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

14' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Платтенхардт Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Kenneth Schmidt из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Гульде Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Герта начинает с центра поля