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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Вольфсбург
0:2
Второй тайм: 57'
Аугсбург
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Арнольд Максимилиан
0:1
21' Не забитый пенальти
Арнольд Максимилиан
0:2
32' Гол
Бериша Мергим
52' Желтая карточка
Баку Ридле
56' Желтая карточка
Виммер Патрик
0:2. Гол Мергима Бериши (видео)....
0:1. Автогол Максимилиана Арноль...

Ход матча

2'
0:1
Арнольд Максимилиан
21'
Арнольд Максимилиан
0:1
32'
0:2
Бериша Мергим
(Энгельс Арне)
46'
Нмеча Феликс
Сванберг Маттиас
 
46'
 
Педерсен Мадс
Варгас Рубен
52'
Баку Ридле
 
56'
Виммер Патрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 126
Вольфсбург 91.3% (115)
X 7.1% (9)
Аугсбург 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Аугсбург
9.50
5.80
5.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
33
Мармуш
Омар
39
Виммер
Патрик
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
11
Бериша
Мергим
7
Бельо
Дион
Дрене
Вольфсбург
4-3-3
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Вольфсбург
Аугсбург

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
8:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.93

Среднее время на гол

72
96

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.83

Среднее время на гол

84
108

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.15
0.88

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

78
101

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.23
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.19
Мармуш Омар 5 0.19
Баку Ридле 5 0.19
Нмеча Лукас 4 0.15
Винд Йонас 4 0.15
Виммер Патрик 3 0.12
Сванберг Маттиас 2 0.08
Нмеча Феликс 2 0.08
Каминьски Якуб 1 0.04
Паредес Кевин 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Лакруа Максанс 1 0.04
Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.04
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.35
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.27
Нидерлехнер Флориан 4 0.15
Майер Арне 3 0.12
Йенсен Фредрик 2 0.08
Хан Андре 2 0.08
Гумни Роберт 1 0.04
Варгас Рубен 1 0.04
Калиджиури Даниэль 1 0.04
Кардона Ирвин 1 0.04
Чолина Давид 1 0.04
Бельо Дион Дрене 1 0.04
Энгельс Арне 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Пауло 7 0
Борнаув Себастьян 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Баку Ридле 4 0
Виммер Патрик 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 1 0
Фишер Килиан 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 8 1
Гоувелеув Джеффри 9 0
Демирович Эрмедин 5 1
Бауэр Максимилиан 6 0
Груэсо Карлос 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Иаго Лопес 3 1
Педерсен Мадс 4 0
Гумни Роберт 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Варгас Рубен 3 0
Энгельс Арне 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Вейга Ренату 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Майер Арне 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Аугсбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

12
13
Вольфсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Аугсбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

15
11
Вольфсбург
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Аугсбург
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
68% (17)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
16% (4)
48% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
14

Волевые поражения

27
24

Голы по времени матча

Забито

27
19
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
5
19%
6
32%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
7
26%
3
16%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
9
33%
4
21%
76-90

Пропущено

19
28
13 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
21%
4
14%
1-15
7
37%
6
21%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
3
16%
4
14%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
6
46%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
29%
6
35%
76-90

Забито

43
32
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
7
16%
8
25%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
10
23%
5
16%
31-45
6
14%
7
22%
46-60
4
9%
3
9%
61-75
12
28%
6
19%
76-90

Пропущено

33
45
21 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 20
5
15%
5
11%
1-15
10
30%
8
18%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
3
9%
6
13%
46-60
2
6%
9
20%
61-75
7
21%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Вольфсбург - Бохум 4:0
Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1
Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Аугсбург - Бохум 0:1 Унион Берлин - Аугсбург 2:2

Результаты матчей

Вольфсбург
Аугсбург

Точный счет

2:2
3 раза 25%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
3
1.5
2
11
3
9
2.5
1
12
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
6
6
2
11
2.5
3
9
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
20
5
14
11
1.5
8
17
5
20
2.5
4
21
3
22
3.5
2
23
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 25 17 2 6 55 - 31 53
2.
Бавария
 Заявка 25 15 7 3 72 - 27 52
3.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 26 15 6 5 39 - 28 51
4.
Фрайбург
 1:0 Заявка 26 14 7 5 39 - 34 49
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 26 13 6 7 49 - 31 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 1:0 Заявка 26 12 4 10 46 - 40 40
8.
Майнц
 1:0 Заявка 26 11 7 8 41 - 36 40
9.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 26 10 8 8 44 - 34 38
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 2:0 Заявка 26 9 4 13 34 - 45 31
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 0:1 Заявка 26 5 6 15 30 - 49 21
17.
Шальке 04
 0:1 Заявка 26 4 9 13 21 - 46 21
18.
Штутгарт
 0:1 Заявка 26 4 8 14 29 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 13 9 4 0 22 - 8 31
3.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 9 3 1 22 - 10 30
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 1:0 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 1:0 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
12.
Аугсбург
 2:0 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 13 4 5 4 26 - 22 17
14.
Герта
 0:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 0:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 0:1 Заявка 14 3 4 7 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
5.
Майнц
 1:0 Заявка 13 6 2 5 18 - 21 20
6.
Байер Л
 1:0 Заявка 13 6 2 5 19 - 22 20
7.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 2:0 Заявка 13 4 1 8 21 - 28 13
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 0:1 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
16.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
17.
Штутгарт
 0:1 Заявка 13 0 5 8 13 - 27 5
18.
Герта
 0:1 Заявка 13 1 1 11 11 - 29 4
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
  • 59'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 59'
    Феликс Нмеча оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 58'
    Вольфсбург пытается что-то создать.
  • 58'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 58'
    Мармуш Омар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 58'
    Якуб Каминьский создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 57'
    Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 56'
    Вольфсбург пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Аугсбург.
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    Прогнозы 126
    Вольфсбург 91.3% (115)
    X 7.1% (9)
    Аугсбург 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Аугсбург
    9.50
    5.80
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вольфсбург 0:2 Аугсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 0:2 Аугсбург

    Исход игры
    Вольфсбург
    91.3% (115)
    Ничья
    7.1% (9)
    Аугсбург
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.17% (83)
    Меньше
    30.83% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (85)
    Нет
    29.17% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    50.8% (64)
    1:0 Вольфсбург
    16.7% (21)
    2:0 Вольфсбург
    10.3% (13)
    3:1 Вольфсбург
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:2 Вольфсбург
    1.6% (2)
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