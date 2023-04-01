Тур: 26. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Петерсен Мартин
2:2
Конец матча
0'
0:1
2' Гол в свои воротаАрнольд Максимилиан
0:1
21' Не забитый пенальтиАрнольд Максимилиан
0:2
32' ГолБериша Мергим
51' Желтая карточкаБаку Ридле
56' Желтая карточкаВиммер Патрик
1:2
84' ГолВальдшмидт Лука
87' Желтая карточкаПедерсен Мадс
90' Желтая карточкаПаредес Кевин
90' Желтая карточкаМайер Арне
2:2
90' ГолНмеча Феликс
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
2'
21'
32'
0:2
51'
56'
84'
87'
90'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
14 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.64 Победа «Вольфсбурга»
-
1.46 ТМ(3,5) гола
-
-
20
Баку
Ридле
33
Мармуш
Омар
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вольфсбург
Аугсбург
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.93
Среднее время на гол
72
96
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.07
0.83
Среднее время на гол
84
108
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.15
0.88
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
78
101
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.23
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.19
|Мармуш Омар
|5
|0.19
|Баку Ридле
|5
|0.19
|Нмеча Лукас
|4
|0.15
|Винд Йонас
|4
|0.15
|Виммер Патрик
|3
|0.12
|Нмеча Феликс
|3
|0.12
|Сванберг Маттиас
|2
|0.08
|Вальдшмидт Лука
|2 (1)
|0.08
|Паредес Кевин
|1
|0.04
|Каминьски Якуб
|1
|0.04
|Ван де Вен Микки
|1
|0.04
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.04
|Лакруа Максанс
|1
|0.04
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.35
|Демирович Эрмедин
|7 (1)
|0.27
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.15
|Майер Арне
|3
|0.12
|Йенсен Фредрик
|2
|0.08
|Хан Андре
|2
|0.08
|Гумни Роберт
|1
|0.04
|Варгас Рубен
|1
|0.04
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.04
|Кардона Ирвин
|1
|0.04
|Чолина Давид
|1
|0.04
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.04
|Энгельс Арне
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Пауло
|7
|0
|Борнаув Себастьян
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Баку Ридле
|5
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бериша Мергим
|8
|1
|Гоувелеув Джеффри
|9
|0
|Демирович Эрмедин
|5
|1
|Бауэр Максимилиан
|6
|0
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Иаго Лопес
|3
|1
|Гумни Роберт
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Энгельс Арне
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Майер Арне
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Аугсбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
15
14
Вольфсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Аугсбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
15
11
Вольфсбург
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Аугсбург
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
65% (17)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
15% (4)
50% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
14
Волевые поражения
30
25
Голы по времени матча
Забито
30
20
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
6
20%
6
30%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
7
23%
4
20%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
11
37%
4
20%
76-90
Пропущено
20
31
14 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
4
20%
5
16%
1-15
7
35%
6
19%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
2
10%
6
19%
61-75
3
15%
6
19%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
6
46%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
29%
6
35%
76-90
Забито
46
33
22 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
8
17%
8
24%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
10
22%
6
18%
31-45
6
13%
7
21%
46-60
4
9%
3
9%
61-75
14
30%
6
18%
76-90
Пропущено
34
48
22 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 21
5
15%
6
13%
1-15
10
29%
29%
8
17%
16-30
7
21%
7
15%
31-45
3
9%
6
13%
46-60
2
6%
9
19%
61-75
7
21%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Вольфсбург - Бохум 4:0
Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1
Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Аугсбург - Бохум 0:1 Унион Берлин - Аугсбург 2:2
Результаты матчей
Вольфсбург
Аугсбург
Точный счет
2:2
4 раза 31%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
103
211
310
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
76
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
1511
917
521
422
323
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|76 - 29
|55
|2.
|Заявка
|26
|17
|2
|7
|57 - 35
|53
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 35
|47
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 33
|45
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 37
|41
|7.
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|48 - 40
|40
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 36
|40
|9.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|46 - 34
|39
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 47
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|31 - 49
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 11
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9