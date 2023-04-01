Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Удар от ворот произведет Вольфсбург

87' Вейга Ренату выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вольфсбург будет все-таки засчитан.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

84' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Аугсбург

79' Якуб Каминьский оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Рафал Гикевич держит все под контролем

77' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Аугсбург

75' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Оооо... вот это был удар! Кардона Ирвин должен был забить с этой позиции.

75' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Вейга Ренату выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Кардона Ирвин из команды Аугсбург получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Кун Кастельс все предвидел и спас команду!

73' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

72' Энгельс Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Майер Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Аугсбург

68' Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

67' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Отавио Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Бауэр Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

63' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Аугсбург

60' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Аугсбург

59' Феликс Нмеча оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Удар от ворот произведет Аугсбург

58' Мармуш Омар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Якуб Каминьский создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Виммер Патрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Бериша Мергим получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Бериша Мергим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Аугсбург

49' Герхардт Янник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Сванберг Маттиас уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча