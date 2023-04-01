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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Вольфсбург
2:2
Конец матча
Аугсбург
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Арнольд Максимилиан
0:1
21' Не забитый пенальти
Арнольд Максимилиан
0:2
32' Гол
Бериша Мергим
51' Желтая карточка
Баку Ридле
56' Желтая карточка
Виммер Патрик
1:2
84' Гол
Вальдшмидт Лука
87' Желтая карточка
Педерсен Мадс
90' Желтая карточка
Паредес Кевин
90' Желтая карточка
Майер Арне
2:2
90' Гол
Нмеча Феликс
90'+8
2:2. Гол Феликса Нмечи (видео). ...
1:2. Гол Луки Вальдшмидта (видео...
0:2. Гол Мергима Бериши (видео)....
0:1. Автогол Максимилиана Арноль...

Ход матча

2'
0:1
Арнольд Максимилиан
21'
Арнольд Максимилиан
0:1
32'
0:2
Бериша Мергим
(Энгельс Арне)
46'
Нмеча Феликс
Сванберг Маттиас
 
46'
 
Педерсен Мадс
Варгас Рубен
51'
Баку Ридле
 
56'
Виммер Патрик
 
60'
Паредес Кевин
Баку Ридле
 
60'
Винд Йонас
Герхардт Янник
 
66'
Вальдшмидт Лука
Мармуш Омар
 
70'
 
Кардона Ирвин
Бериша Мергим
70'
 
Вейга Ренату
Гоувелеув Джеффри
75'
Коцца Николя
Виммер Патрик
 
84'
Вальдшмидт Лука
(Арнольд Максимилиан)
1:2
87'
 
Педерсен Мадс
88'
 
Йенсен Фредрик
Бельо Дион Дрене
90'
 
Баумгартлингер Юлиан
Энгельс Арне
90'
Паредес Кевин
 
90'
 
Майер Арне
90'
Нмеча Феликс
(Паредес Кевин)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 14 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Вольфсбург 91.3% (115)
X 7.1% (9)
Аугсбург 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
33
Мармуш
Омар
39
Виммер
Патрик
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
11
Бериша
Мергим
7
Бельо
Дион
Дрене
Вольфсбург
4-3-3
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Вольфсбург
Аугсбург

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
8:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.93

Среднее время на гол

72
96

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.83

Среднее время на гол

84
108

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.15
0.88

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

78
101

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.23
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.19
Мармуш Омар 5 0.19
Баку Ридле 5 0.19
Нмеча Лукас 4 0.15
Винд Йонас 4 0.15
Виммер Патрик 3 0.12
Нмеча Феликс 3 0.12
Сванберг Маттиас 2 0.08
Вальдшмидт Лука 2 (1) 0.08
Паредес Кевин 1 0.04
Каминьски Якуб 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Лакруа Максанс 1 0.04
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.35
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.27
Нидерлехнер Флориан 4 0.15
Майер Арне 3 0.12
Йенсен Фредрик 2 0.08
Хан Андре 2 0.08
Гумни Роберт 1 0.04
Варгас Рубен 1 0.04
Калиджиури Даниэль 1 0.04
Кардона Ирвин 1 0.04
Чолина Давид 1 0.04
Бельо Дион Дрене 1 0.04
Энгельс Арне 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Пауло 7 0
Борнаув Себастьян 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Баку Ридле 5 0
Виммер Патрик 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Фишер Килиан 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 8 1
Гоувелеув Джеффри 9 0
Демирович Эрмедин 5 1
Бауэр Максимилиан 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Иаго Лопес 3 1
Гумни Роберт 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Варгас Рубен 3 0
Энгельс Арне 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Майер Арне 2 0
Вейга Ренату 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Аугсбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

15
14
Вольфсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Аугсбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

15
11
Вольфсбург
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Аугсбург
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
65% (17)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
15% (4)
50% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
14

Волевые поражения

30
25

Голы по времени матча

Забито

30
20
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
6
20%
6
30%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
7
23%
4
20%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
11
37%
4
20%
76-90

Пропущено

20
31
14 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
4
20%
5
16%
1-15
7
35%
6
19%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
2
10%
6
19%
61-75
3
15%
6
19%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
6
46%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
29%
6
35%
76-90

Забито

46
33
22 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
8
17%
8
24%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
10
22%
6
18%
31-45
6
13%
7
21%
46-60
4
9%
3
9%
61-75
14
30%
6
18%
76-90

Пропущено

34
48
22 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 21
5
15%
6
13%
1-15
10
29%
29%
8
17%
16-30
7
21%
7
15%
31-45
3
9%
6
13%
46-60
2
6%
9
19%
61-75
7
21%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Вольфсбург - Бохум 4:0
Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1
Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Аугсбург - Бохум 0:1 Унион Берлин - Аугсбург 2:2

Результаты матчей

Вольфсбург
Аугсбург

Точный счет

2:2
4 раза 31%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
10
3
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
7
6
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
15
11
1.5
9
17
5
21
2.5
4
22
3
23
3.5
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 26 16 7 3 76 - 29 55
2.
Боруссия Д
 Заявка 26 17 2 7 57 - 35 53
3.
Унион Берлин
 Заявка 26 15 6 5 41 - 28 51
4.
Фрайбург
 Заявка 26 13 8 5 39 - 35 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 Заявка 26 12 4 10 48 - 40 40
8.
Майнц
 Заявка 26 11 7 8 43 - 36 40
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 26 8 5 13 34 - 47 29
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 13 8 4 1 22 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
16.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 66%, Аугсбург: 34%.
  • 97'
    Отавио Пауло сделал ключевой пас для гола!
  • Описание гола
    97'
    ГОООООЛ - Феликс Нмеча Вольфсбург забивает ударом головой
  • 96'
    Кевин Паредес сделал результативную передачу.
  • 96'
    Отавио Пауло из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126