  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Унион Берлин
1:0
Второй тайм: 56'
Штутгарт
0'
23' Желтая карточка
Харагути Генки
28' Желтая карточка
Лейте Диогу
34' Undefined phrase: football_event_
Переа Хуан
1:0
51' Гол
Бекер Шеральдо
1:0. Гол Шералдо Беккера (видео)...

Ход матча

23'
 
Харагути Генки
28'
Лейте Диогу
 
34'
 
Переа Хуан
51'
Бекер Шеральдо
(Руссийон Жером)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 132
Унион Берлин 87.1% (115)
X 9.8% (13)
Штутгарт 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Штутгарт
4.10
3.34
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Грилль
Леннарт
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
20
Лайдуни
Аисса
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
33
Бредлов
Фабиан
2
Антон
Вальдемар
5
Мавропанос
Константинос
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
17
Харагути
Генки
3
Эндо
Ватару
8
Мийо
Энцо
4
Вагноман
Жоша
11
Переа
Хуан
10
Томаш
Тьягу
Унион Берлин
3-5-2
Штутгарт
4-3-3

История личных встреч

Унион Берлин
Штутгарт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

67
81

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 7 0.27
Бехренс Кевин 5 0.19
Хаберер Яник 5 0.19
Сибачо Жордан 4 0.15
Духи Данило 4 0.15
Михель Свен 3 (1) 0.12
Кнохе Робин 2 (1) 0.08
Зегуйн Пауль 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Левелинг Джейми 1 0.04
Юранович Йосип 1 (1) 0.04
Хедира Рани 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Еккель Пауль 1 0.04
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 6 (1) 0.23
Мвумпа Силас 4 (1) 0.15
Фюрих Крис 4 (1) 0.15
Эндо Ватару 3 0.12
Соса Борна 2 0.08
Томаш Тьягу 2 0.08
Ахамада Науиру 2 0.08
Мавропанос Константинос 2 0.08
Диаш Жиль 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Кулибали Танги 1 0.04
Переа Хуан 1 0.04
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 7 0
Лейте Диогу 4 1
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Бехренс Кевин 3 0
Торсби Мортен 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Мавропанос Константинос 6 0
Соса Борна 5 0
Ахамада Науиру 3 1
Ито Хироки 4 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Мвумпа Силас 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Загаду Дан-Аксель 2 0
Фюрих Крис 2 0
Харагути Генки 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Кулибали Танги 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Штутгарт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
13
Унион Берлин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Штутгарт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

14
14
Унион Берлин
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Штутгарт
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

17
27

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
19%
4
31%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
6
29%
3
23%
76-90

Пропущено

8
26
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
25%
6
23%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
38%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
38%
6
23%
76-90

Забито

16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
5
31%
4
25%
76-90

Пропущено

21
16
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
24%
4
25%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
7
33%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
2
10%
3
19%
76-90

Забито

37
29
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
11%
4
14%
1-15
3
8%
4
14%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
6
16%
2
7%
46-60
6
16%
6
21%
61-75
11
30%
30%
7
24%
76-90

Пропущено

29
42
19 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 23
7
24%
10
24%
1-15
2
7%
7
17%
16-30
10
34%
6
14%
31-45
3
10%
8
19%
46-60
2
7%
2
5%
61-75
5
17%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3
Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1
Штутгарт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2
Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Герта 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Аугсбург 2:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Штутгарт

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 40%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
3
1.5
4
9
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
4
8
1
12
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
18
7
13
12
1.5
8
17
3
22
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 25 17 2 6 55 - 31 53
2.
Бавария
 Заявка 25 15 7 3 72 - 27 52
3.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 26 15 6 5 39 - 28 51
4.
Фрайбург
 1:0 Заявка 26 14 7 5 39 - 34 49
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 26 13 6 7 49 - 31 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 1:0 Заявка 26 12 4 10 46 - 40 40
8.
Майнц
 1:0 Заявка 26 11 7 8 41 - 36 40
9.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 26 10 8 8 44 - 34 38
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 2:0 Заявка 26 9 4 13 34 - 45 31
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 0:1 Заявка 26 5 6 15 30 - 49 21
17.
Шальке 04
 0:1 Заявка 26 4 9 13 21 - 46 21
18.
Штутгарт
 0:1 Заявка 26 4 8 14 29 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 13 9 4 0 22 - 8 31
3.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 9 3 1 22 - 10 30
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 1:0 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 1:0 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
12.
Аугсбург
 2:0 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 13 4 5 4 26 - 22 17
14.
Герта
 0:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 0:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 0:1 Заявка 14 3 4 7 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
5.
Майнц
 1:0 Заявка 13 6 2 5 18 - 21 20
6.
Байер Л
 1:0 Заявка 13 6 2 5 19 - 22 20
7.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 2:0 Заявка 13 4 1 8 21 - 28 13
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 0:1 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
16.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
17.
Штутгарт
 0:1 Заявка 13 0 5 8 13 - 27 5
18.
Герта
 0:1 Заявка 13 1 1 11 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Штутгарт.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.13. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.13 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 132
    Унион Берлин 87.1% (115)
    X 9.8% (13)
    Штутгарт 3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Штутгарт
    4.10
    3.34
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Унион Берлин 1:0 Штутгарт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Штутгарт

    Исход игры
    Унион Берлин
    87.1% (115)
    Ничья
    9.8% (13)
    Штутгарт
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.07% (63)
    Меньше
    47.93% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    55.37% (67)
    Нет
    44.63% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    36.4% (48)
    2:0 Унион Берлин
    19.7% (26)
    1:0 Унион Берлин
    16.7% (22)
    1:1 Ничья
    6.1% (8)
    3:1 Унион Берлин
    3.8% (5)
    3:0 Унион Берлин
    3% (4)
    1:2 Штутгарт
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Унион Берлин
    Штутгарт
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     