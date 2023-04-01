Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хаберер Яник пробует нанести удар издали, но Фабиан Бредлоу держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Штутгарт

44' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Оооо... вот это был удар! Тиаго Томас должен был забить с этой позиции.

43' Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

43' Эндо Ватару создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Штутгарт

41' Тиаго Томас ошибается в защите.

41' Тиаго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ито Хироки пробует нанести удар издали, но Леннарт Гриль держит все под контролем

40' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бекер Шеральдо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

35' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Штутгарт , будет отменен из-за фола.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

33' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Штутгарт

29' Оооо... вот это был удар! Загаду Дан-Аксель должен был забить с этой позиции.

29' Харагути Генки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Харагути Генки из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Лейте Диогу получил желтую карточку от судьи

28' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Мийо Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Переа Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Харагути Генки получил желтую карточку от судьи

23' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Штутгарт

21' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Штутгарт

17' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Тиаго Томас нанес удар, но тот был заблокирован.

15' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ито Хироки навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Штутгарт начинает с центра поля