Тур: 26. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Зрители: 22012 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
3:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаХарагути Генки
28' Желтая карточкаЛейте Диогу
34' Undefined phrase: football_event_Переа Хуан
1:0
51' ГолБекер Шеральдо
2:0
65' ГолБехренс Кевин
3:0
68' Гол в свои воротаХарагути Генки
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
23'
28'
34'
51'
1:0
65'
2:0
68'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
21
Ито
Хироки
11
Переа
Хуан
10
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
-
10 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисНападающий
-
31 Диаш ЖильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Штутгарт
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
67
81
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|8
|0.31
|Бехренс Кевин
|6
|0.23
|Хаберер Яник
|5
|0.19
|Сибачо Жордан
|4
|0.15
|Духи Данило
|4
|0.15
|Михель Свен
|3 (1)
|0.12
|Кнохе Робин
|2 (1)
|0.08
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Левелинг Джейми
|1
|0.04
|Юранович Йосип
|1 (1)
|0.04
|Хедира Рани
|1
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Еккель Пауль
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Озтунали Левин
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|6 (1)
|0.23
|Мвумпа Силас
|4 (1)
|0.15
|Фюрих Крис
|4 (1)
|0.15
|Эндо Ватару
|3
|0.12
|Соса Борна
|2
|0.08
|Томаш Тьягу
|2
|0.08
|Ахамада Науиру
|2
|0.08
|Мавропанос Константинос
|2
|0.08
|Диаш Жиль
|1
|0.04
|Антон Вальдемар
|1
|0.04
|Кулибали Танги
|1
|0.04
|Переа Хуан
|1
|0.04
|Калайджич Саша
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|7
|0
|Лейте Диогу
|4
|1
|Кнохе Робин
|4
|0
|Гисельман Нико
|4
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Торсби Мортен
|3
|0
|Сибачо Жордан
|3
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|9
|0
|Мавропанос Константинос
|6
|0
|Соса Борна
|5
|0
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Ито Хироки
|4
|0
|Гирасси Серу
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Мвумпа Силас
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Харагути Генки
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Штутгарт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
14
Унион Берлин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Штутгарт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
14
14
Унион Берлин
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Штутгарт
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
22
10
Волевые поражения
17
28
Голы по времени матча
Забито
23
14
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
6
26%
3
21%
76-90
Пропущено
9
28
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
22%
6
21%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
33%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
11%
2
7%
61-75
3
33%
6
21%
76-90
Забито
16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Пропущено
21
16
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
24%
4
25%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
7
33%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
2
10%
3
19%
76-90
Забито
39
30
14 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
10%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
7
18%
6
20%
31-45
7
18%
2
7%
46-60
7
18%
7
23%
61-75
11
28%
7
23%
76-90
Пропущено
30
44
19 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 24
7
23%
10
23%
1-15
2
7%
7
16%
16-30
10
33%
6
14%
31-45
3
10%
9
20%
46-60
3
10%
3
7%
61-75
5
17%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3
Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1
Штутгарт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2
Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Герта 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Аугсбург 2:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Штутгарт
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
6
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
103
49
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
49
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
188
1412
818
422
224
125
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|76 - 29
|55
|2.
|Заявка
|26
|17
|2
|7
|57 - 35
|53
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 35
|47
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 33
|45
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 37
|41
|7.
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|48 - 40
|40
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 36
|40
|9.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|46 - 34
|39
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 47
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|31 - 49
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 11
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 3:0 Штутгарт
Исход игры
Унион Берлин
87.1% (115)
Ничья
9.8% (13)
Штутгарт
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.07% (63)
Меньше
47.93% (58)
Обе команды забьют
Да
55.37% (67)
Нет
44.63% (54)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
36.4% (48)
2:0 Унион Берлин
19.7% (26)
1:0 Унион Берлин
16.7% (22)
1:1 Ничья
6.1% (8)
3:1 Унион Берлин
3.8% (5)
3:0 Унион Берлин
3% (4)
1:2 Штутгарт
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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