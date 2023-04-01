Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Майнц , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

45' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

44' Хальстенберг Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Майнц

43' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

37' Кампль Кевин получил желтую карточку от судьи

37' Йошко Гвардиол ослабляет давление, выбив мяч.

35' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

34' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

34' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Лаймер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Удар от ворот произведет Майнц

31' Орбан Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ханше-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Оооо... вот это был удар! Баррейро Леандро должен был забить с этой позиции.

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Баррейро Леандро и попал в каркас ворот!

30' Стах Антон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

30' Вернер Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Андре Силва создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Йошко Гвардиол выиграл воздушное противоборство у Ажорк Людовик

27' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Оооо... вот это был удар! Ингвартсен Маркус должен был забить с этой позиции.

26' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Ажорк Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ханше-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хальстенберг Марсель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Оооо... вот это был удар! Андре Силва должен был забить с этой позиции.

23' Йошко Гвардиол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Ханше-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом

20' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

19' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

18' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Майнц

16' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

16' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Лаймер Конрад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Майнц

14' Собослаи Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Андре Силва создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Майнц легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

10' Хорошую попытку сделал Баррейро Леандро . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Стах Антон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Лаймер Конрад получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Лаймер Конрад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Лаймер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

5' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

3' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Майнц начинает с центра поля