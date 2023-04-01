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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Грудзински Норберт Главный судья: Дингерт Кристиан
РБ Лейпциг
0:1
Второй тайм: 56'
Майнц
0'
0:1
9' Гол
Ингвартсен Маркус
37' Желтая карточка
Кампль Кевин
0:1. Гол Маркуса Ингвартсена (ви...

Ход матча

9'
0:1
Ингвартсен Маркус
37'
Кампль Кевин
 
46'
Айдара Амаду
Кампль Кевин
 
46'
Раум Давид
Хальстенберг Марсель
 
56'
Ольмо Дани
Андре Силва
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 129
РБ Лейпциг 93.8% (121)
X 4.7% (6)
Майнц 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Майнц
6.50
4.52
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
23
Хальстенберг
Марсель
44
Кампль
Кевин
27
Лаймер
Конрад
17
Собослаи
Доминик
10
Форсберг
Эмиль
19
Андре
Силва
11
Вернер
Тимо
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
16
Бель
Штефан
25
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Видмер
Сильван
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
6
Стах
Антон
11
Ингвартсен
Маркус
17
Ажорк
Людовик
РБ Лейпциг
4-2-2-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Майнц

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
3:2
Б
3:1
Б
0:5
Б
8:0
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
3:1

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

2.85
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

31
58

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.46
Вернер Тимо 7 0.27
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.23
Собослаи Доминик 4 0.15
Андре Силва 4 0.15
Орбан Вилли 3 0.12
Ольмо Дани 2 0.08
Хенрихс Бенджамин 2 0.08
Хальстенберг Марсель 1 0.04
Поульсен Юссуф 1 0.04
Айдара Амаду 1 0.04
Шлагер Ксавер 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Лаймер Конрад 1 0.04
Диалло Абду 1 0.04
Гвардиол Йошко 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Раум Давид 0 0
Кампль Кевин 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.35
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.35
Чхэ-Сон Ли II 7 0.27
Аарон Мартин 3 0.12
Баррейро Леандро 2 0.08
Ажорк Людовик 2 0.08
Каси Антони 2 0.08
Кор Доминик 2 0.08
Видмер Сильван 2 0.08
Стах Антон 1 0.04
Буркардт Джонатан 1 0.04
Nelson Weiper 1 0.04
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 7 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Лаймер Конрад 6 0
Раум Давид 4 0
Айдара Амаду 3 0
Собослаи Доминик 1 1
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Андре Силва 2 0
Диалло Абду 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ольмо Дани 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 6 0
Кор Доминик 6 0
Свенссон Бо 4 0
Стах Антон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Хак Александер 2 1
Фернандес Эдимилсон 3 0
Онисиво Карим 3 0
Ханше-Ольсен Андреас 3 0
Ажорк Людовик 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Каси Антони 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Аарон Мартин 1 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Майнц
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

5
7
РБ Лейпциг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Майнц
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

19
22
РБ Лейпциг
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Майнц
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

24
29

Голы по времени матча

Забито

29
17
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
14%
0
0%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
5
17%
5
29%
29%
31-45
7
24%
3
18%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
6
21%
6
35%
76-90

Пропущено

9
21
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
7
33%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
7
78%
1
5%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

21
23
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
5
24%
3
13%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
8
38%
5
22%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
7
35%
3
20%
31-45
6
30%
1
7%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
1
5%
3
20%
76-90

Забито

50
40
22 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
9
18%
3
8%
1-15
6
12%
7
18%
16-30
7
14%
10
25%
31-45
8
16%
6
15%
46-60
6
12%
3
8%
61-75
14
28%
11
28%
76-90

Пропущено

29
36
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
1
3%
4
11%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
9
31%
10
28%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
9
31%
5
14%
61-75
1
3%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3
Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0
Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Майнц

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
4
9
5
7
2.5
4
9
1
11
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
5
7
4
9
2.5
1
11
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
21
4
15
10
1.5
9
16
9
16
2.5
5
20
2
23
3.5
3
22
1
24
4.5
2
23
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 25 17 2 6 55 - 31 53
2.
Бавария
 Заявка 25 15 7 3 72 - 27 52
3.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 26 15 6 5 39 - 28 51
4.
Фрайбург
 1:0 Заявка 26 14 7 5 39 - 34 49
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 26 13 6 7 49 - 31 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 1:0 Заявка 26 12 4 10 46 - 40 40
8.
Майнц
 1:0 Заявка 26 11 7 8 41 - 36 40
9.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 26 10 8 8 44 - 34 38
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 2:0 Заявка 26 9 4 13 34 - 45 31
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 0:1 Заявка 26 5 6 15 30 - 49 21
17.
Шальке 04
 0:1 Заявка 26 4 9 13 21 - 46 21
18.
Штутгарт
 0:1 Заявка 26 4 8 14 29 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 13 9 4 0 22 - 8 31
3.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 9 3 1 22 - 10 30
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 1:0 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 1:0 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
12.
Аугсбург
 2:0 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 13 4 5 4 26 - 22 17
14.
Герта
 0:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 0:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 0:1 Заявка 14 3 4 7 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
5.
Майнц
 1:0 Заявка 13 6 2 5 18 - 21 20
6.
Байер Л
 1:0 Заявка 13 6 2 5 19 - 22 20
7.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 2:0 Заявка 13 4 1 8 21 - 28 13
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 0:1 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
16.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
17.
Штутгарт
 0:1 Заявка 13 0 5 8 13 - 27 5
18.
Герта
 0:1 Заявка 13 1 1 11 11 - 29 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
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    Прогнозы 129
    РБ Лейпциг 93.8% (121)
    X 4.7% (6)
    Майнц 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Майнц
    6.50
    4.52
    6.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:1 Майнц

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    93.8% (121)
    Ничья
    4.7% (6)
    Майнц
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.12% (80)
    Меньше
    33.88% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    64.46% (78)
    Нет
    35.54% (43)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    45% (58)
    2:0 РБ Лейпциг
    22.5% (29)
    3:1 РБ Лейпциг
    9.3% (12)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.8% (10)
    3:0 РБ Лейпциг
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    РБ Лейпциг
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