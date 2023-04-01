Тур: 26. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Грудзински Норберт Главный судья: Дингерт Кристиан
0:1
Второй тайм: 56'
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
44
Кампль
Кевин
19
Андре
Силва
11
Вернер
Тимо
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Майнц
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
2.85
1.54
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
31
58
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|12 (2)
|0.46
|Вернер Тимо
|7
|0.27
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.23
|Собослаи Доминик
|4
|0.15
|Андре Силва
|4
|0.15
|Орбан Вилли
|3
|0.12
|Ольмо Дани
|2
|0.08
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.08
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.04
|Поульсен Юссуф
|1
|0.04
|Айдара Амаду
|1
|0.04
|Шлагер Ксавер
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Лаймер Конрад
|1
|0.04
|Диалло Абду
|1
|0.04
|Гвардиол Йошко
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Раум Давид
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|9
|0.35
|Ингвартсен Маркус
|9 (4)
|0.35
|Чхэ-Сон Ли II
|7
|0.27
|Аарон Мартин
|3
|0.12
|Баррейро Леандро
|2
|0.08
|Ажорк Людовик
|2
|0.08
|Каси Антони
|2
|0.08
|Кор Доминик
|2
|0.08
|Видмер Сильван
|2
|0.08
|Стах Антон
|1
|0.04
|Буркардт Джонатан
|1
|0.04
|Nelson Weiper
|1
|0.04
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Баркок Аймен
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|7
|0
|Хенрихс Бенджамин
|7
|0
|Лаймер Конрад
|6
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Собослаи Доминик
|1
|1
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Андре Силва
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|6
|0
|Кор Доминик
|6
|0
|Свенссон Бо
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Онисиво Карим
|3
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Аарон Мартин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Майнц
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
5
7
РБ Лейпциг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Майнц
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
19
22
РБ Лейпциг
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Майнц
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
24
29
Голы по времени матча
Забито
29
17
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
14%
0
0%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
5
17%
5
29%
29%
31-45
7
24%
3
18%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
6
21%
6
35%
76-90
Пропущено
9
21
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
7
33%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
7
78%
1
5%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
21
23
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
5
24%
3
13%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
8
38%
5
22%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
7
35%
3
20%
31-45
6
30%
1
7%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
1
5%
3
20%
76-90
Забито
50
40
22 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
9
18%
3
8%
1-15
6
12%
7
18%
16-30
7
14%
10
25%
31-45
8
16%
6
15%
46-60
6
12%
3
8%
61-75
14
28%
11
28%
76-90
Пропущено
29
36
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
1
3%
4
11%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
9
31%
10
28%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
9
31%
5
14%
61-75
1
3%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3
Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0
Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2 Майнц - Кёльн 5:0 Любек - Майнц 0:3
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Майнц
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
49
57
49
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
58
57
49
111
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
214
1510
916
916
520
223
322
124
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|55 - 31
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|72 - 27
|52
|3.
|1:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|39 - 28
|51
|4.
|1:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|39 - 34
|49
|5.
|0:1 Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 31
|45
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 37
|41
|7.
|1:0 Заявка
|26
|12
|4
|10
|46 - 40
|40
|8.
|1:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|41 - 36
|40
|9.
|0:2 Заявка
|26
|10
|8
|8
|44 - 34
|38
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|2:0 Заявка
|26
|9
|4
|13
|34 - 45
|31
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|0:1 Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 49
|21
|17.
|0:1 Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 46
|21
|18.
|0:1 Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|1:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|22 - 8
|31
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 10
|30
|4.
|0:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|12.
|2:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 22
|17
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|5.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 21
|20
|6.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 22
|20
|7.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|9.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|2:0 Заявка
|13
|4
|1
|8
|21 - 28
|13
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|17.
|0:1 Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 27
|5
|18.
|0:1 Заявка
|13
|1
|1
|11
|11 - 29
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:1 Майнц
Исход игры
РБ Лейпциг
93.8% (121)
Ничья
4.7% (6)
Майнц
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.12% (80)
Меньше
33.88% (41)
Обе команды забьют
Да
64.46% (78)
Нет
35.54% (43)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
45% (58)
2:0 РБ Лейпциг
22.5% (29)
3:1 РБ Лейпциг
9.3% (12)
1:0 РБ Лейпциг
7.8% (10)
3:0 РБ Лейпциг
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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