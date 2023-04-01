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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 60000 Главный судья: Айтекин Дениз
Шальке 04
0:3
Конец матча
Байер Л
0'
39' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
0:1
50' Гол
Фримпонг Жереми
51' Желтая карточка
Матричани Хеннинг
56' Желтая карточка
Баланта Эдер
0:2
61' Гол
Вирц Флориан
0:3
90' Гол
Азмун Сердар
90'+5
0:3. Гол Сердара Азмуна (видео)....
0:2. Гол Флориана Виртца (видео)...
0:1. Гол Джереми Фримпонга (виде...

Ход матча

39'
 
Паласиос Эсекиэль
46'
Баланта Эдер
Дрекслер Доминик
 
50'
0:1
Фримпонг Жереми
(Диаби Мусса)
51'
Матричани Хеннинг
 
56'
Баланта Эдер
 
61'
0:2
Вирц Флориан
(Адли Амин)
61'
Теродде Симон
Фрай Микаэль
 
66'
 
Демирбай Керем
Паласиос Эсекиэль
66'
 
Азмун Сердар
Адли Амин
71'
Скарке Тим
Краусс Том
 
82'
Мор Тобиас
Саласар Родриго
 
82'
 
Хадсон-Одои Каллум
Фримпонг Жереми
82'
 
Синкгравен Дэйли
Демирбай Керем
83'
 
Баккер Митчел
Инкапье Пьеро
90'
0:3
Азмун Сердар
(Диаби Мусса)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Шальке 04 6.3% (8)
X 22.8% (29)
Байер Л 70.9% (90)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
4
Ёсида
Мая
3
Граймль
Лео
41
Матричани
Хеннинг
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
24
Дрекслер
Доминик
10
Саласар
Родриго
11
Бюльтер
Мариус
26
Фрай
Микаэль
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
25
Паласиос
Эсекиэль
8
Андрих
Роберт
3
Инкапье
Пьеро
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
21
Адли
Амин
Шальке 04
4-2-3-1
Байер Л
3-4-3

История личных встреч

Шальке 04
Байер Л

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

28 матчей

25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б
4:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:4
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:0

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.07

Среднее время на гол

83
84

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.46

Среднее время на гол

67
61

Всего голов

34
35

Голов в среднем за матч

1.21
1.25

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

74
72

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 7 (3) 0.27
Дрекслер Доминик 3 0.12
Теродде Симон 3 0.12
Полтер Себастьян 1 0.04
Саласар Родриго 1 0.04
Молле Флоран 1 0.04
Караман Кенан 1 0.04
Кодзуки Соитиро 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 8 0.31
Фримпонг Жереми 8 0.31
Гложек Адам 4 0.15
Демирбай Керем 3 0.12
Баккер Митчел 3 0.12
Паласиос Эсекиэль 3 (2) 0.12
Азмун Сердар 3 0.12
Шик Патрик 3 0.12
Амири Надим 3 0.12
Адли Амин 2 0.08
Андрих Роберт 2 0.08
Вирц Флориан 1 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Та Джонатан 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.04
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теродде Симон 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Краусс Том 4 0
Дрекслер Доминик 2 1
Ёсида Мая 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Саласар Родриго 3 0
Дженц Мориц 3 0
Полтер Себастьян 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Уронен Йере 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 8 2
Андрих Роберт 7 0
Та Джонатан 6 0
Баккер Митчел 3 1
Фримпонг Жереми 4 0
Демирбай Керем 3 0
Амири Надим 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Адли Амин 1 1
Алонсо Хаби 2 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Гложек Адам 2 0
Диаби Мусса 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

8
4
Шальке 04
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

3
23
Шальке 04
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Байер Л
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

11
27

Голы по времени матча

Забито

13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
2
15%
6
29%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Пропущено

32
22
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
16%
2
9%
1-15
1
3%
4
18%
16-30
8
25%
3
14%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
7
22%
7
32%
76-90

Забито

6
29
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
0 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
0
0%
2
7%
1-15
1
17%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
10
34%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
83%
4
14%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
7
39%
4
25%
76-90

Забито

19
50
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 32
4 Забивали первыми 13
12 Не забивали 5
2
11%
3
6%
1-15
2
11%
7
14%
16-30
4
21%
8
16%
31-45
2
11%
16
32%
46-60
1
5%
9
18%
61-75
8
42%
7
14%
76-90

Пропущено

50
38
20 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
5
10%
4
11%
1-15
4
8%
6
16%
16-30
11
22%
6
16%
31-45
10
20%
6
16%
46-60
6
12%
5
13%
61-75
14
28%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1
Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2 Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2
Байер Л
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0
Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1 Рейнджерс - Байер Л 3:0 Сент-Луис Сити 2 - Байер Л 0:3 Байер Л - Штутгарт 2:0

Результаты матчей

Шальке 04
Байер Л

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:6
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:6
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
9
4
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
4
1
11
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
20
6
6
20
1.5
16
10
1
25
2.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 26 16 7 3 76 - 29 55
2.
Боруссия Д
 Заявка 26 17 2 7 57 - 35 53
3.
Унион Берлин
 Заявка 26 15 6 5 41 - 28 51
4.
Фрайбург
 Заявка 26 13 8 5 39 - 35 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 Заявка 26 12 4 10 48 - 40 40
8.
Майнц
 Заявка 26 11 7 8 43 - 36 40
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 26 8 5 13 34 - 47 29
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 13 8 4 1 22 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
16.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Шальке 04 пытается что-то создать.
    • 90'
      Шальке 04 контролирует мяч.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 90'
      Контроль мяча: Шальке 04: 48%, Байер Л: 52%.
    • 90'
      Баккер Митчел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Шальке 04 пытается что-то создать.
    • 89'
      Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Градецки Лукаш из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Шальке 04 6.3% (8)
    X 22.8% (29)
    Байер Л 70.9% (90)
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