Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Жереми Фримпонг. Удар в створ, но вратарь начеку

Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

45' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Пьеро Инкапье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Саласар Родриго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Саласар Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Саласар Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Дрекслер Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Саласар Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Паласиос Эсекиэль не смог попасть в створ ударом издали

28' Хорошую попытку сделал Адли Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Диаби Мусса не смог попасть в створ ударом издали

25' Краусс Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Андрих Роберт пробует нанести удар издали, но Ральф Ферман держит все под контролем

18' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Адли Амин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Саласар Родриго бьет со штрафного в створ, но Лукаш Градецки держит все под контролем

15' Андрих Роберт пробует нанести удар издали, но Ральф Ферман держит все под контролем

15' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Бюльтер Мариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Хорошую попытку сделал Жереми Фримпонг. Удар в створ, но вратарь начеку

11' Хорошую попытку сделал Адли Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Бюльтер Мариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Саласар Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Саласар Родриго бьет со штрафного в створ, но Лукаш Градецки держит все под контролем

2' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре