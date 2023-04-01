Тур: 29. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Робинсон Тим
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
15
Суттар
Гарри
3
Фас
Ваут
37
Тете
20
Дака
Патсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суттар ГарриЗащитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПатсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Лестер
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
29 матчей
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.57
0.93
Среднее время на гол
57
96
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.21
Среднее время на гол
67
74
Всего голов
42
31
Голов в среднем за матч
1.45
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
62
84
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|6
|0.21
|Эзе Эберечи
|4
|0.14
|Эдуар Одсонн
|3
|0.1
|Олисе Майкл
|2
|0.07
|Шлупп Джеффри
|2
|0.07
|Айю Джордан
|1
|0.03
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|9
|0.32
|Барнс Харви
|9
|0.32
|Дака Патсон
|4
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.11
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.11
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.07
|Варди Джейми
|1
|0.04
|Кастань Тимоти
|1
|0.04
|Олбрайтон Марк
|1
|0.04
|Менди Нампали
|1
|0.04
|Прат Деннис
|1
|0.04
|Тете
|1
|0.04
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Гехи Марк
|7
|0
|Андерсен Йоаким
|6
|0
|Митчелл Тайрик
|4
|1
|Шлупп Джеффри
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Заха Уилфрид
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|8
|0
|Фас Ваут
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лестер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
12
Кристал Пэлас
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Лестер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
6
13
Кристал Пэлас
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Лестер
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
11
25
Голы по времени матча
Забито
13
25
4 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
15%
8
32%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
8
32%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
3
23%
4
16%
76-90
Пропущено
17
27
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
12%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
4
24%
3
11%
31-45
2
12%
6
22%
46-60
4
24%
8
30%
30%
61-75
4
24%
4
15%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
4
27%
16-30
3
30%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
20
18
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
20%
4
22%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
7
35%
2
11%
61-75
3
15%
4
22%
76-90
Забито
23
40
10 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
2
9%
8
20%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
4
17%
14
35%
31-45
3
13%
3
8%
46-60
5
22%
5
13%
61-75
5
22%
5
13%
76-90
Пропущено
37
45
14 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
6
16%
7
16%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
5
14%
5
11%
31-45
5
14%
8
18%
46-60
11
30%
30%
10
22%
61-75
7
19%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0
Лестер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2
Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Лестер
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 46%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
0
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
4
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
76
311
58
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
311
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1513
Больше Меньше
189
622
1215
127
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|29
|23
|3
|3
|67 - 26
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|2:2 Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 33
|43
|7.
|2:2 Заявка
|28
|10
|13
|5
|45 - 36
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|1:0 Заявка
|28
|12
|6
|10
|39 - 37
|42
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|1:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|23 - 49
|29
|13.
|0:0 Заявка
|29
|6
|10
|13
|22 - 38
|28
|14.
|0:1 Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 42
|27
|15.
|0:0 Заявка
|28
|7
|5
|16
|38 - 47
|26
|16.
|0:1 Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 45
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|0:1 Заявка
|28
|6
|6
|16
|25 - 55
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|39 - 17
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|2:2 Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|2:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 13
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 17
|23
|11.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|12.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 18
|18
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|16.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|17.
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|18.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|19.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|1:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|6.
|2:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|2:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 30
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|15.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 23
|10
|16.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 27
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|1:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Лестер
Исход игры
Кристал Пэлас
21.1% (27)
Ничья
58.6% (75)
Лестер
20.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
26.23% (32)
Меньше
73.77% (90)
Обе команды забьют
Да
81.15% (99)
Нет
18.85% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.3% (67)
1:2 Лестер
11.7% (15)
2:1 Кристал Пэлас
9.4% (12)
1:0 Кристал Пэлас
7.8% (10)
0:1 Лестер
4.7% (6)
0:2 Лестер
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Кристал Пэлас
1.6% (2)
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