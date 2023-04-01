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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 45'
Лестер
0'
29' Желтая карточка
Кристиансен Виктор

Ход матча

29'
 
Кристиансен Виктор

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 128
Кристал Пэлас 21.1% (27)
X 58.6% (75)
Лестер 20.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Лестер
3.30
3.40
4.10
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
31
Иверсен
Даниэль
27
Кастань
Тимоти
15
Суттар
Гарри
3
Фас
Ваут
16
Кристиансен
Виктор
25
Ндиди
Уилфред
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
37
Тете
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
20
Дака
Патсон
Кристал Пэлас
4-3-3
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Лестер

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

29 матчей

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:0
К
2:1
К
0:0
ТМС
1:1
Ч
1:0

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.57
0.93

Среднее время на гол

57
96

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.21

Среднее время на гол

67
74

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.45
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

62
84

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.21
Эзе Эберечи 4 0.14
Эдуар Одсонн 3 0.1
Олисе Майкл 2 0.07
Шлупп Джеффри 2 0.07
Айю Джордан 1 0.03
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Матета Жан-Филипп 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 9 0.32
Барнс Харви 9 0.32
Дака Патсон 4 0.14
Ихеаначо Келечи 3 0.11
Тилеманс Юри 3 (1) 0.11
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.07
Варди Джейми 1 0.04
Кастань Тимоти 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Менди Нампали 1 0.04
Прат Деннис 1 0.04
Тете 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Суттар Гарри 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 7 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 4 1
Шлупп Джеффри 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Айю Джордан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Фас Ваут 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Тилеманс Юри 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Кастань Тимоти 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Суттар Гарри 1 0
Томас Люк 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лестер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
12
Кристал Пэлас
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Лестер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

6
13
Кристал Пэлас
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Лестер
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

11
25

Голы по времени матча

Забито

13
25
4 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
15%
8
32%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
8
32%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
3
23%
4
16%
76-90

Пропущено

17
27
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
12%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
4
24%
3
11%
31-45
2
12%
6
22%
46-60
4
24%
8
30%
30%
61-75
4
24%
4
15%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
4
27%
16-30
3
30%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
20%
4
22%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
7
35%
2
11%
61-75
3
15%
4
22%
76-90

Забито

23
40
10 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
2
9%
8
20%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
4
17%
14
35%
31-45
3
13%
3
8%
46-60
5
22%
5
13%
61-75
5
22%
5
13%
76-90

Пропущено

37
45
14 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
6
16%
7
16%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
5
14%
5
11%
31-45
5
14%
8
18%
46-60
11
30%
30%
10
22%
61-75
7
19%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0
Лестер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2
Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Лестер

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 46%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
0
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
4
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
11
1.5
5
8
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
13
0.5
Больше Меньше
18
9
6
22
1.5
12
15
1
27
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 29 23 3 3 67 - 26 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Брайтон
 2:2 Заявка 26 12 7 7 48 - 33 43
7.
Брентфорд
 2:2 Заявка 28 10 13 5 45 - 36 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Фулхэм
 1:0 Заявка 28 12 6 10 39 - 37 42
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 28 7 8 13 23 - 49 29
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 29 6 10 13 22 - 38 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 29 7 6 16 22 - 42 27
15.
Лестер
 0:0 Заявка 28 7 5 16 38 - 47 26
16.
Лидс
 0:1 Заявка 28 6 8 14 35 - 45 26
17.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 28 6 6 16 25 - 55 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 15 12 2 1 39 - 17 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 2:2 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 2:2 Заявка 14 7 3 4 24 - 13 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 17 23
11.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
12.
Фулхэм
 1:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 15 4 6 5 12 - 18 18
15.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
16.
Лидс
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
17.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
19.
Лестер
 0:0 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Фулхэм
 1:0 Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
6.
Брайтон
 2:2 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
7.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Брентфорд
 2:2 Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
11.
Лестер
 0:0 Заявка 15 4 2 9 22 - 30 14
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 23 10
16.
Лидс
 0:1 Заявка 15 2 3 10 17 - 27 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Фас Ваут успешно блокирует удар.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 47'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 46'
    Заха Уилфрид получил травму и заменен. Айю Джордан выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Заха Уилфрид получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 45'
    Контроль мяча: Кристал Пэлас: 57%, Лестер: 43%.
  • Травма, повреждение
    44'
    Заха Уилфрид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Гехи Марк выиграл воздушное противоборство у Дака Патсон.
    • 43'
      Суттар Гарри выиграл воздушное противоборство у Эдуар Одсонн.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 42'
      Эзе Эберечи из команды Кристал Пэлас наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 90 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Кристал Пэлас 21.1% (27)
    X 58.6% (75)
    Лестер 20.3% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Лестер
    3.30
    3.40
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Лестер

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    21.1% (27)
    Ничья
    58.6% (75)
    Лестер
    20.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.23% (32)
    Меньше
    73.77% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    81.15% (99)
    Нет
    18.85% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.3% (67)
    1:2 Лестер
    11.7% (15)
    2:1 Кристал Пэлас
    9.4% (12)
    1:0 Кристал Пэлас
    7.8% (10)
    0:1 Лестер
    4.7% (6)
    0:2 Лестер
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    2:0 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
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