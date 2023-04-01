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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Кристал Пэлас
2:1
Конец матча
Лестер
0'
29' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
0:1
56' Гол
Рикарду Перейра
1:1
59' Гол в свои ворота
Иверсен Даниэль
68' Желтая карточка
Суттар Гарри
81' Желтая карточка
Эзе Эберечи
83' Желтая карточка
Дьюсбери-Холл Кирнан
88' Желтая карточка
Гехи Марк
89' Желтая карточка
Ндиди Уилфред
2:1
90' Гол
Матета Жан-Филипп
90' Желтая карточка
Матета Жан-Филипп
90'+6

Ход матча

29'
 
Кристиансен Виктор
45'
Айю Джордан
Заха Уилфрид
 
46'
 
Рикарду Перейра
Тете
56'
0:1
Рикарду Перейра
(Кастань Тимоти)
59'
Иверсен Даниэль
1:1
60'
 
Томас Люк
Кристиансен Виктор
68'
 
Суттар Гарри
72'
 
Ихеаначо Келечи
Дака Патсон
81'
Эзе Эберечи
 
81'
Хьюз Уилл
Шлупп Джеффри
 
83'
 
Дьюсбери-Холл Кирнан
86'
Матета Жан-Филипп
Эдуар Одсонн
 
88'
Гехи Марк
 
89'
 
Ндиди Уилфред
90'
Матета Жан-Филипп
(Айю Джордан)
2:1
90'
Матета Жан-Филипп
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Кристал Пэлас 21.1% (27)
X 58.6% (75)
Лестер 20.3% (26)
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13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
31
Иверсен
Даниэль
27
Кастань
Тимоти
15
Суттар
Гарри
3
Фас
Ваут
16
Кристиансен
Виктор
25
Ндиди
Уилфред
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
37
Тете
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
20
Дака
Патсон
Кристал Пэлас
4-3-3
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Лестер

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

29 матчей

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:0
К
2:1
К
0:0
ТМС
1:1
Ч
1:0

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.57
0.93

Среднее время на гол

57
96

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.21

Среднее время на гол

67
74

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.45
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

62
84

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.21
Эзе Эберечи 4 0.14
Эдуар Одсонн 3 0.1
Олисе Майкл 2 0.07
Шлупп Джеффри 2 0.07
Матета Жан-Филипп 2 0.07
Айю Джордан 1 0.03
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 9 0.32
Барнс Харви 9 0.32
Дака Патсон 4 0.14
Ихеаначо Келечи 3 0.11
Тилеманс Юри 3 (1) 0.11
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.07
Варди Джейми 1 0.04
Кастань Тимоти 1 0.04
Рикарду Перейра II 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Менди Нампали 1 0.04
Прат Деннис 1 0.04
Тете 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Суттар Гарри 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 8 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 4 1
Шлупп Джеффри 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Айю Джордан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Фас Ваут 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 3 0
Кастань Тимоти 2 0
Суттар Гарри 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Томас Люк 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Лестер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
14
Кристал Пэлас
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Лестер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

6
13
Кристал Пэлас
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Лестер
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

11
27

Голы по времени матча

Забито

14
27
4 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
14%
8
30%
30%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
1
7%
8
30%
30%
31-45
3
21%
3
11%
46-60
3
21%
3
11%
61-75
4
29%
4
15%
76-90

Пропущено

19
28
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
11%
3
11%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
4
21%
3
11%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
4
21%
8
29%
61-75
4
21%
5
18%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
21 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
4
27%
16-30
3
30%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
20%
4
22%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
7
35%
2
11%
61-75
3
15%
4
22%
76-90

Забито

24
42
10 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 9
2
8%
8
19%
1-15
4
17%
5
12%
16-30
4
17%
14
33%
31-45
3
13%
5
12%
46-60
5
21%
5
12%
61-75
6
25%
5
12%
76-90

Пропущено

39
46
14 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
6
15%
7
15%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
5
13%
5
11%
31-45
7
18%
8
17%
46-60
11
28%
10
22%
61-75
7
18%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0
Лестер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2
Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Лестер

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
4
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
6
4
11
1.5
5
8
1
14
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
3
3
11
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
19
9
7
22
1.5
12
16
1
28
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Брайтон
 Заявка 26 12 7 7 49 - 34 43
7.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Астон Вилла
 Заявка 28 12 5 11 37 - 39 41
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 28 10 8 10 29 - 30 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 9 13 23 - 50 27
15.
Борнмут
 Заявка 28 7 6 15 27 - 55 27
16.
Лидс
 Заявка 28 6 8 14 36 - 48 26
17.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
18.
Лестер
 Заявка 28 7 4 17 39 - 49 25
19.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 16 - 12 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
14.
Борнмут
 Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
15.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
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    Прогнозы 128
    Кристал Пэлас 21.1% (27)
    X 58.6% (75)
    Лестер 20.3% (26)
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