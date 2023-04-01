Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тайрик Митчелл нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Кристал Пэлас имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Лестер

47' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Ох, нехорошо это выглядит. Заха Уилфрид получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Заха Уилфрид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Лестер

42' Олисе Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Заха Уилфрид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

37' Удар от ворот произведет Лестер

36' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Уорд Джоэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эзе Эберечи выиграл воздушное противоборство у Кирнан Дьюсбери-Холл.

33' Хорошую попытку сделал Эдуар Одсонн . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Уорд Джоэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Дака Патсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Лестер

27' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом

26' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Лестер

23' Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Олисе Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Матч возобновлен

23' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кристал Пэлас пробьет пенальти!

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Заха Уилфрид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хорошую попытку сделал Заха Уилфрид . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Олисе Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Лестер

14' Оооо... вот это был удар! Эзе Эберечи должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Эзе Эберечи . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Кристиансен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Дукуре Шейк пробует нанести удар издали, но Даниэль Иверсен держит все под контролем

8' Олисе Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ндиди Уилфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Лестер

4' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Иверсен Даниэль взял и забрал мяч на выходе

1' Эдуар Одсонн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре