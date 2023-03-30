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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал
Лидс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
КЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
К
1:0
К
1:0
К
1:3
К
1:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
2

Среднее время на гол

49
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
75

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 13 0.46
Сака Букайо 12 (2) 0.43
Эдегор Мартин 10 0.36
Жезус Габриэл 5 0.18
Джака Гранит 4 0.14
Нкетиа Эдди 4 0.14
Нелсон Райс 3 0.11
Парти Томас 3 0.11
Габриэль дос Сантос 3 0.11
Салиба Вильям 2 0.07
Уайт Бен 1 0.04
Зинченко Александр 1 0.04
Виейра Фабиу 1 0.04
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.41
Саммервилл Крисенсио 4 0.15
Харрисон Джек 3 0.11
Ньонто Вильфред 2 0.07
Бэмфорд Патрик 2 0.07
Стрёйк Паскаль 2 0.07
Синистерра Луис 2 0.07
Рока Марк 1 0.04
Гринвуд Сэм 1 0.04
Ааронсон Бренден 1 0.04
Эйлинг Люк 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Купер Лиам 1 0.04
Фирпо Жуниор 1 0.04
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 5 0
Эдегор Мартин 4 0
Жезус Габриэл 4 0
Уайт Бен 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Зинченко Александр 2 0
Парти Томас 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 5 0
Рока Марк 5 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Маккенни Уэстон 4 0
Фирпо Жуниор 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Ньонто Вильфред 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Морено Родриго 3 0
Мелье Иллан 3 0
Купер Лиам 2 0
Эйлинг Люк 2 0
Клих Матеуш 2 0
Харрисон Джек 2 0
Саммервилл Крисенсио 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Льоренте Диего 1 0
Вебер Максимилиан 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Арсенал
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Лидс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

2
11
Арсенал
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Лидс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

24
15
Арсенал
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Лидс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

26
26

Голы по времени матча

Забито

39
17
13 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
5%
5
29%
29%
1-15
5
13%
1
6%
16-30
6
15%
2
12%
31-45
10
26%
3
18%
46-60
9
23%
1
6%
61-75
7
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
5
31%
8
31%
61-75
1
6%
6
23%
76-90

Забито

25
18
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
3
17%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
1
4%
4
22%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Забито

64
35
27 В 1-м тайме 15
37 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 12
2 Не забивали 9
6
9%
6
17%
1-15
11
17%
4
11%
16-30
10
16%
5
14%
31-45
16
25%
5
14%
46-60
13
20%
6
17%
61-75
8
13%
9
26%
76-90

Пропущено

28
44
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 22
3
11%
5
11%
1-15
3
11%
6
14%
16-30
4
14%
6
14%
31-45
5
18%
7
16%
46-60
9
32%
11
25%
61-75
4
14%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2
Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1
Лидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0
Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2

Результаты матчей

Арсенал
Лидс

Точный счет

3:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
4
5 раз 18%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
8 раз 30%
1
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
11
3
1.5
6
7
9
5
2.5
2
11
4
10
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
8
6
1.5
6
8
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
17
10
19
9
1.5
12
15
14
14
2.5
4
23
6
22
3.5
2
25
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 22 3 3 66 - 26 69
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 7 6 15 22 - 41 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 6 9 13 22 - 38 27
14.
Лидс
 Заявка 27 6 8 13 35 - 44 26
15.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
17.
Лестер
 Заявка 27 7 4 16 38 - 47 25
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 Заявка 27 6 6 15 25 - 54 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 38 - 17 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
16.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Лестер
 Заявка 14 4 1 9 22 - 30 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Лидс
 Заявка 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 4 часа 29 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Арсенал 100% (44)
    X 0% (0)
    Лидс 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Лидс
    12.50
    6.25
    9.60
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал - Лидс

    Исход игры
    Арсенал
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Лидс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    31.71% (13)
    Нет
    68.29% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    45.5% (20)
    2:1 Арсенал
    15.9% (7)
    3:1 Арсенал
    13.6% (6)
    3:0 Арсенал
    9.1% (4)
    4:0 Арсенал
    4.5% (2)
    1:0 Арсенал
    4.5% (2)
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    Лидс
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