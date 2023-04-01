Тур: 26. Стадион: Стад де Женев. Зрители: 9189
0'
13' Желтая карточкаРидер Фабиан
0:1
25' ГолНсаме Жан-Пьер
34' Желтая карточкаАнтунес Алексис
53' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
56' Желтая карточкаСеспедес Борис
67' Желтая карточкаАменда Орель
1:1
69' ГолБедья Крис
71' Желтая карточкаМонтейро Джоэл
82' Желтая карточкаLewin Blum
2:1
84' ГолФлюке Патрик
90'+5
Ход матча
13'
25'
0:1
34'
53'
56'
67'
69'
1:1
71'
82'
84'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 9
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
291 Количество передач 410
-
46 Владение мячом, % 54
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
27
Lewin
Blum
32
Ридер
Фабиан
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Samba Diba
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
-
-
63 Joel Bichsel
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Серветт
Янг Бойз
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1
1.31
Среднее время на гол
90
68
Всего голов
31
11
Голов в среднем за матч
2.38
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|6 (1)
|0.23
|Стеванович Мирослав
|4
|0.15
|Флюке Патрик
|3 (1)
|0.12
|Валь Тео
|3
|0.12
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.12
|Конья Тимоте
|2
|0.08
|Кутеса Дерек
|2
|0.08
|Антунес Алексис
|2
|0.08
|Кривелли Энцо
|2
|0.08
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Бауэр Мориц
|1
|0.04
|Дулин Давид
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Фрик Джереми
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
|Hussayn Touati
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|14 (4)
|0.54
|Нсаме Жан-Пьер
|14 (1)
|0.54
|Элиа Мешак
|7
|0.27
|Ридер Фабиан
|6 (1)
|0.23
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.19
|Имери Кастриот
|3
|0.12
|Канга Вилфрид
|3
|0.12
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Монтейро Джоэл
|1
|0.04
|Угриниц Филип
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Нгамалё Николя
|1
|0.04
|Сьерро Венсан
|1
|0.04
|Зесигер Седрик
|1
|0.04
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Конья Тимоте
|6
|0
|Руй Стив
|4
|1
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Мбабу Кевин
|2
|1
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|8
|1
|Lewin Blum
|7
|0
|Ниассе Шейх
|6
|0
|Ридер Фабиан
|6
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Фасснахт Кристиан
|3
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|3
|0
|Элиа Мешак
|1
|1
|Али Мохамед
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Угриниц Филип
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Янг Бойз
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
7
6
Серветт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Янг Бойз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
13
37
Серветт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Янг Бойз
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
20
43
Голы по времени матча
Забито
20
22
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
15%
3
14%
1-15
5
25%
4
18%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
6
30%
7
32%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
6
60%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Забито
14
37
3 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
0
0%
6
16%
1-15
2
14%
6
16%
16-30
1
7%
4
11%
31-45
2
14%
4
11%
46-60
3
21%
7
19%
61-75
6
43%
10
27%
76-90
Пропущено
20
8
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
3
38%
31-45
5
25%
3
38%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
1
13%
76-90
Забито
34
59
15 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
3
9%
9
15%
1-15
7
21%
10
17%
16-30
5
15%
5
8%
31-45
3
9%
7
12%
46-60
4
12%
11
19%
61-75
12
35%
17
29%
76-90
Пропущено
30
20
9 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
1
3%
2
10%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
17%
5
25%
31-45
11
37%
4
20%
46-60
4
13%
4
20%
61-75
6
20%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3
Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0 Цюрих - Серветт 4:1 Волен - Серветт 2:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Серветт - Лугано 2:2
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5
Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:1
Результаты матчей
Серветт
Янг Бойз
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
1
7 раз 27%
3
6 раз 23%
2
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Серветт
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
103
211
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
49
67
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
233
1016
1610
323
1214
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|12 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|10 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|9 (3)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8