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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 9189
Серветт
2:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
13' Желтая карточка
Ридер Фабиан
0:1
25' Гол
Нсаме Жан-Пьер
34' Желтая карточка
Антунес Алексис
53' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
56' Желтая карточка
Сеспедес Борис
67' Желтая карточка
Аменда Орель
1:1
69' Гол
Бедья Крис
71' Желтая карточка
Монтейро Джоэл
82' Желтая карточка
Lewin Blum
2:1
84' Гол
Флюке Патрик
90'+5

Ход матча

13'
 
Ридер Фабиан
25'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
(Lewin Blum)
34'
Антунес Алексис
 
53'
 
Нсаме Жан-Пьер
56'
Сеспедес Борис
 
62'
Hussayn Touati
Кутеса Дерек
 
62'
Флюке Патрик
Антунес Алексис
 
62'
Валь Тео
Сеспедес Борис
 
66'
 
Miguel Chaiwa
Масейрас Кентен
66'
 
Ниассе Шейх
Ридер Фабиан
66'
 
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
67'
 
Аменда Орель
69'
Бедья Крис
(Hussayn Touati)
1:1
71'
 
Монтейро Джоэл
75'
 
Элиа Мешак
Монтейро Джоэл
81'
Samba Diba
Конья Тимоте
 
82'
 
Lewin Blum
84'
Флюке Патрик
(Бедья Крис)
2:1
87'
 
Имери Кастриот
Лаупер Сандро
87'
Роделен Ронни
Бедья Крис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 9
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 291 Количество передач 410
  • 46 Владение мячом, % 54
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
1
Расьоппи
Антони
27
Lewin
Blum
4
Аменда
Орель
5
Зесигер
Седрик
24
Масейрас
Кентен
30
Лаупер
Сандро
16
Фасснахт
Кристиан
32
Ридер
Фабиан
7
Угриниц
Филип
77
Монтейро
Джоэл
18
Нсаме
Жан-Пьер
Серветт
4-2-3-1
Янг Бойз
4-1-3-2

История личных встреч

Серветт
Янг Бойз

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1
1.31

Среднее время на гол

90
68

Всего голов

31
11

Голов в среднем за матч

2.38
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 6 (1) 0.23
Стеванович Мирослав 4 0.15
Флюке Патрик 3 (1) 0.12
Валь Тео 3 0.12
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.12
Конья Тимоте 2 0.08
Кутеса Дерек 2 0.08
Антунес Алексис 2 0.08
Кривелли Энцо 2 0.08
Роделен Ронни 1 0.04
Бауэр Мориц 1 0.04
Дулин Давид 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Фрик Джереми 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Hussayn Touati 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 14 (4) 0.54
Нсаме Жан-Пьер 14 (1) 0.54
Элиа Мешак 7 0.27
Ридер Фабиан 6 (1) 0.23
Фасснахт Кристиан 5 0.19
Имери Кастриот 3 0.12
Канга Вилфрид 3 0.12
Гарсия Улиссес 1 0.04
Монтейро Джоэл 1 0.04
Угриниц Филип 1 0.04
Лаупер Сандро 1 0.04
Нгамалё Николя 1 0.04
Сьерро Венсан 1 0.04
Зесигер Седрик 1 0.04
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Конья Тимоте 6 0
Руй Стив 4 1
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Мбабу Кевин 2 1
Кривелли Энцо 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 8 1
Lewin Blum 7 0
Ниассе Шейх 6 0
Ридер Фабиан 6 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Лустенбергер Фабиан 3 0
Фасснахт Кристиан 3 0
Нсаме Жан-Пьер 3 0
Элиа Мешак 1 1
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0

Результаты матчей

Серветт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Янг Бойз
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

7
6
Серветт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Янг Бойз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

13
37
Серветт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Янг Бойз
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

20
43

Голы по времени матча

Забито

20
22
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
15%
3
14%
1-15
5
25%
4
18%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
6
30%
7
32%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
6
60%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Забито

14
37
3 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
0
0%
6
16%
1-15
2
14%
6
16%
16-30
1
7%
4
11%
31-45
2
14%
4
11%
46-60
3
21%
7
19%
61-75
6
43%
10
27%
76-90

Пропущено

20
8
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
3
38%
31-45
5
25%
3
38%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Забито

34
59
15 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
3
9%
9
15%
1-15
7
21%
10
17%
16-30
5
15%
5
8%
31-45
3
9%
7
12%
46-60
4
12%
11
19%
61-75
12
35%
17
29%
76-90

Пропущено

30
20
9 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
1
3%
2
10%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
17%
5
25%
31-45
11
37%
4
20%
46-60
4
13%
4
20%
61-75
6
20%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3
Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0 Цюрих - Серветт 4:1 Волен - Серветт 2:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Серветт - Лугано 2:2
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5
Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:1

Результаты матчей

Серветт
Янг Бойз

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
1
7 раз 27%
3
6 раз 23%
2
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Серветт
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
10
3
2
11
2.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
23
3
10
16
1.5
16
10
3
23
2.5
12
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 9 2 60 - 19 54
2.
Серветт
 26 9 12 5 32 - 32 39
3.
Лугано
 25 9 8 8 38 - 36 35
4.
Санкт-Галлен
 25 9 7 9 46 - 36 34
5.
Базель
 26 8 10 8 35 - 31 34
6.
Люцерн
 25 8 9 8 36 - 35 33
7.
Грасcхоппер
 25 8 7 10 38 - 41 31
8.
Цюрих
 25 6 10 9 25 - 37 28
9.
Винтертур
 26 6 8 12 22 - 46 26
10.
Сьон
 25 5 8 12 30 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 3 0 38 - 7 33
2.
Серветт
 13 6 6 1 18 - 12 24
3.
Санкт-Галлен
 12 6 5 1 22 - 11 23
4.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
5.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 19 20
6.
Лугано
 13 5 4 4 20 - 18 19
7.
Винтертур
 13 5 4 4 12 - 21 19
8.
Цюрих
 13 3 6 4 15 - 19 15
9.
Люцерн
 12 3 5 4 15 - 16 14
10.
Сьон
 13 2 3 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Лугано
 12 4 4 4 18 - 18 16
4.
Серветт
 13 3 6 4 14 - 20 15
5.
Сьон
 12 3 5 4 17 - 21 14
6.
Базель
 13 3 4 6 13 - 17 13
7.
Цюрих
 12 3 4 5 10 - 18 13
8.
Санкт-Галлен
 13 3 2 8 24 - 25 11
9.
Грасcхоппер
 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 14 (4)
Лугано Целар Жан 12 (3)
Цюрих Тосин Айегун 10 (2)
Люцерн Майер Макс 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Антунес Алексис получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Lewin Blum сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Фабиан Ридер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серветт 2:1 Янг Бойз онлайн

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