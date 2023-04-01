Тур: 26. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 19921
0'
12' Желтая карточкаАрнольд Ремо
21' Желтая карточкаДжака Таулант
1:0
25' ГолОгюстен Жан-Кевин
78' Желтая карточкаДиуф Энди
2:0
85' ГолБрэдли Финк
90'+4
Ход матча
12'
21'
25'
1:0
78'
85'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
6 Офсайды 6
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
481 Количество передач 326
-
59 Владение мячом, % 41
21
Пельмар
Анди
30
Каде
Антон
27
Ндой
Дан
14
Брэдли
Финк
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
30 Каде АнтонЗащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
28 Фогель УгоЗащитник
-
15 Адамс КасимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Абаз АрминВратарь
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Базель
Винтертур
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
3.33
2.17
Среднее время на гол
27
41
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.11
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
54
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|7
|0.27
|Амдуни Зеки
|6 (1)
|0.23
|Брэдли Финк
|5
|0.19
|Малес Дариан
|3 (1)
|0.12
|Бургер Ваутер
|3
|0.12
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.12
|Ндой Дан
|2
|0.08
|Комас Арнау
|2
|0.08
|Ланг Михаэль
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.04
|Джака Таулант
|0
|0
|Адамс Касим
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.19
|Буэсс Роман
|4 (2)
|0.15
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.15
|Ардаис Хоакин
|2
|0.08
|Родригес Франсиско III
|2
|0.08
|Зайлер Штефан
|1
|0.04
|Камбери Флориан
|1
|0.04
|Буркарт Нишан
|1
|0.04
|Samuel Ballet
|1
|0.04
|Noe Holenstein
|1
|0.04
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|1
|Джака Таулант
|6
|0
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Калафьори Рикардо
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Фрай Фабиан
|3
|1
|Адамс Касим
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|10
|1
|Арнольд Ремо
|6
|0
|Диаби Сулейман
|5
|0
|Granit Lekaj
|5
|0
|Michael Goncalves
|5
|0
|Thibault Corbaz
|4
|0
|Гельми Рой
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Буркарт Нишан
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
Результаты матчей
Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Винтертур
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
6
7
Базель
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Винтертур
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
17
Волевые поражения
11
9
Базель
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Винтертур
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
17
18
Волевые поражения
17
16
Голы по времени матча
Забито
21
10
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
2
10%
3
30%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Пропущено
15
25
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
4
16%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
6
40%
4
16%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
1
8%
3
25%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
38%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
17
21
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
6
29%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
7
41%
6
29%
76-90
Забито
34
22
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
5
15%
3
14%
1-15
6
18%
5
23%
16-30
2
6%
4
18%
31-45
8
24%
6
27%
46-60
7
21%
2
9%
61-75
6
18%
2
9%
76-90
Пропущено
32
46
15 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
5
16%
5
11%
1-15
4
13%
12
26%
16-30
6
19%
7
15%
31-45
2
6%
7
15%
46-60
2
6%
5
11%
61-75
13
41%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2
Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Боруссия Д - Базель 6:0 Фрайбург - Базель 3:2 Лозанна-Спорт - Базель 0:1 Базель - Зандхаузен 0:0 Грасcхоппер - Базель 1:0
Винтертур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1
Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1 Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0
Результаты матчей
Базель
Винтертур
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
4 раза 31%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
12 раз 92%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
1:0
6 раз 23%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
19 раз 73%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Базель
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
76
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
310
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
206
1016
125
521
125
224
125
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|12 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|10 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|9 (3)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8