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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 19921
Базель
2:0
Конец матча
Винтертур
0'
12' Желтая карточка
Арнольд Ремо
21' Желтая карточка
Джака Таулант
1:0
25' Гол
Огюстен Жан-Кевин
78' Желтая карточка
Диуф Энди
2:0
85' Гол
Брэдли Финк
90'+4

Ход матча

12'
 
Арнольд Ремо
21'
Джака Таулант
 
25'
Огюстен Жан-Кевин
(Каде Антон)
1:0
60'
 
Абедини Эрис
Арнольд Ремо
60'
 
Adrian Gantenbein
Michael Goncalves
67'
Малес Дариан
Огюстен Жан-Кевин
 
72'
 
Кьяппетта Кармине
Родригес Франсиско
72'
 
Thibault Corbaz
Крьезиу Хекуран
75'
Адамс Касим
Каде Антон
 
75'
Миллар Лиам
Амдуни Зеки
 
78'
Диуф Энди
 
79'
 
Манзамби Нефтали
Буэсс Роман
85'
Брэдли Финк
(Миллар Лиам)
2:0
90'
Эссиам Эммануэль
Джака Таулант
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 6 Офсайды 6
  • 17 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 481 Количество передач 326
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
30
Каде
Антон
27
Ндой
Дан
8
Диуф
Энди
34
Джака
Таулант
9
Амдуни
Зеки
14
Брэдли
Финк
10
Огюстен
Жан-Кевин
30
Кустер
Маркус
15
Michael
Goncalves
25
Шмид
Янник
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
40
Крьезиу
Хекуран
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
9
Буэсс
Роман
44
Родригес
Франсиско
III
11
Ардаис
Хоакин
Базель
4-4-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Базель
Винтертур

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:1
С
1:1
К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

3.33
2.17

Среднее время на гол

27
41

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.11
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
54

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 7 0.27
Амдуни Зеки 6 (1) 0.23
Брэдли Финк 5 0.19
Малес Дариан 3 (1) 0.12
Бургер Ваутер 3 0.12
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.12
Ндой Дан 2 0.08
Комас Арнау 2 0.08
Ланг Михаэль 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Фрай Фабиан 1 (1) 0.04
Джака Таулант 0 0
Адамс Касим 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Диуф Энди 0 0
Каде Антон 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samir Ramizi 5 (1) 0.19
Буэсс Роман 4 (2) 0.15
Ди Джусто Маттео 4 0.15
Ардаис Хоакин 2 0.08
Родригес Франсиско III 2 0.08
Зайлер Штефан 1 0.04
Камбери Флориан 1 0.04
Буркарт Нишан 1 0.04
Samuel Ballet 1 0.04
Noe Holenstein 1 0.04
Adrian Gantenbein 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 1
Джака Таулант 6 0
Ланг Михаэль 4 1
Калафьори Рикардо 5 0
Комас Арнау 5 0
Фрай Фабиан 3 1
Адамс Касим 4 0
Ндой Дан 4 0
Хитц Mapвин 3 0
Огюстен Жан-Кевин 3 0
Миллар Лиам 3 0
Пельмар Анди 3 0
Малес Дариан 3 0
Лопес Серхио 2 0
Зекири Анди 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 10 1
Арнольд Ремо 6 0
Диаби Сулейман 5 0
Granit Lekaj 5 0
Michael Goncalves 5 0
Thibault Corbaz 4 0
Гельми Рой 4 0
Буэсс Роман 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Буркарт Нишан 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0

Результаты матчей

Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Винтертур
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

6
7
Базель
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Винтертур
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
17

Волевые поражения

11
9
Базель
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Винтертур
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

17
16

Голы по времени матча

Забито

21
10
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
2
10%
3
30%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Пропущено

15
25
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
4
16%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
6
40%
4
16%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
1
8%
3
25%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
38%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

17
21
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
6
29%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
7
41%
6
29%
76-90

Забито

34
22
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
5
15%
3
14%
1-15
6
18%
5
23%
16-30
2
6%
4
18%
31-45
8
24%
6
27%
46-60
7
21%
2
9%
61-75
6
18%
2
9%
76-90

Пропущено

32
46
15 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
5
16%
5
11%
1-15
4
13%
12
26%
16-30
6
19%
7
15%
31-45
2
6%
7
15%
46-60
2
6%
5
11%
61-75
13
41%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2
Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Боруссия Д - Базель 6:0 Фрайбург - Базель 3:2 Лозанна-Спорт - Базель 0:1 Базель - Зандхаузен 0:0 Грасcхоппер - Базель 1:0
Винтертур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1
Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1 Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0

Результаты матчей

Базель
Винтертур

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
4 раза 31%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
12 раз 92%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
1:0
6 раз 23%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
19 раз 73%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Базель
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
4
9
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
1
12
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
20
6
10
16
1.5
1
25
5
21
2.5
1
25
2
24
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 9 2 60 - 19 54
2.
Серветт
 26 9 12 5 32 - 32 39
3.
Лугано
 25 9 8 8 38 - 36 35
4.
Санкт-Галлен
 25 9 7 9 46 - 36 34
5.
Базель
 26 8 10 8 35 - 31 34
6.
Люцерн
 25 8 9 8 36 - 35 33
7.
Грасcхоппер
 25 8 7 10 38 - 41 31
8.
Цюрих
 25 6 10 9 25 - 37 28
9.
Винтертур
 26 6 8 12 22 - 46 26
10.
Сьон
 25 5 8 12 30 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 3 0 38 - 7 33
2.
Серветт
 13 6 6 1 18 - 12 24
3.
Санкт-Галлен
 12 6 5 1 22 - 11 23
4.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
5.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 19 20
6.
Лугано
 13 5 4 4 20 - 18 19
7.
Винтертур
 13 5 4 4 12 - 21 19
8.
Цюрих
 13 3 6 4 15 - 19 15
9.
Люцерн
 12 3 5 4 15 - 16 14
10.
Сьон
 13 2 3 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Лугано
 12 4 4 4 18 - 18 16
4.
Серветт
 13 3 6 4 14 - 20 15
5.
Сьон
 12 3 5 4 17 - 21 14
6.
Базель
 13 3 4 6 13 - 17 13
7.
Цюрих
 12 3 4 5 10 - 18 13
8.
Санкт-Галлен
 13 3 2 8 24 - 25 11
9.
Грасcхоппер
 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 14 (4)
Лугано Целар Жан 12 (3)
Цюрих Тосин Айегун 10 (2)
Люцерн Майер Макс 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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