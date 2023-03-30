Тур: 29. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Мэдли Анди
Позже
История личных встреч
Челси
Астон Вилла
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
29 матчей
69%
13.8%
17.2%
20 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
2.73
1.93
Среднее время на гол
32
46
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.79
1.07
Среднее время на гол
114
84
Всего голов
52
43
Голов в среднем за матч
1.79
1.48
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.26
|Стерлинг Рахим
|4
|0.15
|Маунт Мэйсон
|3
|0.11
|Чилуэлл Бен
|2
|0.07
|Кулибали Калиду
|2
|0.07
|Фелиш Жоау
|2
|0.07
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.07
|Ковачич Матео
|1
|0.04
|Пулишич Кристиан
|1
|0.04
|Галлахер Конор
|1
|0.04
|Джеймс Рис II
|1
|0.04
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.04
|Фофана Уэсли
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|9 (1)
|0.33
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.22
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.19
|Бэйли Леон
|4
|0.15
|Соарес Дуглас
|3
|0.11
|Рамси Джакоб
|3
|0.11
|Янг Эшли
|1
|0.04
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.04
|Динь Люка
|1
|0.04
|Макгинн Джон
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Галлахер Конор
|6
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Чалоба Трево
|3
|0
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|4
|1
|Мартинес Эмилиано
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Конса Эзри
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Янг Эшли
|3
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Камара Бубакар I
|3
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
Результаты матчей
Челси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Астон Вилла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
6
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Астон Вилла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
14
Волевые поражения
10
19
Челси
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Астон Вилла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
16
13
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
6
38%
3
23%
76-90
Пропущено
10
19
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
6
60%
3
16%
61-75
3
30%
2
11%
76-90
Забито
15
24
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
20%
9
38%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
2
13%
6
25%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
4
22%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Забито
31
37
14 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
3
10%
10
27%
1-15
6
19%
3
8%
16-30
5
16%
4
11%
31-45
6
19%
5
14%
46-60
3
10%
6
16%
61-75
8
26%
9
24%
76-90
Пропущено
26
37
10 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
2
8%
9
24%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
19%
8
22%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
10
38%
6
16%
61-75
5
19%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0
Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2
Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1
Результаты матчей
Челси
Астон Вилла
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Челси
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
67
77
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
311
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
216
918
1017
225
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|66 - 26
|69
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 41
|27
|13.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 38
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 44
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|17.
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|38 - 47
|25
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|25 - 54
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 17
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|22 - 30
|13
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
Прогнозы на матч Челси - Астон Вилла
Исход игры
Челси
88.1% (37)
Ничья
9.5% (4)
Астон Вилла
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.59% (15)
Меньше
63.41% (26)
Обе команды забьют
Да
41.46% (17)
Нет
58.54% (24)
Популярный счёт
2:0 Челси
31% (13)
2:1 Челси
28.6% (12)
1:0 Челси
23.8% (10)
1:1 Ничья
7.1% (3)
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