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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Челси
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 42
Челси 88.1% (37)
X 9.5% (4)
Астон Вилла 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Астон Вилла
1.71
4.08
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Астон Вилла

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

29 матчей

69%
13.8%
17.2%
20 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
ТМС
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Голы

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.73
1.93

Среднее время на гол

32
46

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.79
1.07

Среднее время на гол

114
84

Всего голов

52
43

Голов в среднем за матч

1.79
1.48

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.26
Стерлинг Рахим 4 0.15
Маунт Мэйсон 3 0.11
Чилуэлл Бен 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Фелиш Жоау 2 0.07
Жоржиньо II 2 (2) 0.07
Ковачич Матео 1 0.04
Пулишич Кристиан 1 0.04
Галлахер Конор 1 0.04
Джеймс Рис II 1 0.04
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.04
Фофана Уэсли 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 9 (1) 0.33
Ингс Дэнни 6 (2) 0.22
Буэндия Эмилиано 5 0.19
Бэйли Леон 4 0.15
Соарес Дуглас 3 0.11
Рамси Джакоб 3 0.11
Янг Эшли 1 0.04
Коутиньо Филиппе 1 0.04
Динь Люка 1 0.04
Макгинн Джон 0 0
Морено Алекс 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 6 1
Галлахер Конор 6 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Стерлинг Рахим 3 0
Чалоба Трево 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Томас Тухель 1 1
Фофана Уэсли 2 0
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 4 1
Мартинес Эмилиано 5 0
Макгинн Джон 5 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Конса Эзри 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Динь Люка 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Камара Бубакар I 3 0
Морено Алекс 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Чамберс Калум 1 0
Уоткинс Олли 1 0

Результаты матчей

Челси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Астон Вилла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
6
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Астон Вилла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

10
19
Челси
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Астон Вилла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

16
13
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
6
38%
3
23%
76-90

Пропущено

10
19
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
6
60%
3
16%
61-75
3
30%
2
11%
76-90

Забито

15
24
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
20%
9
38%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
2
13%
6
25%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
4
22%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Забито

31
37
14 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
3
10%
10
27%
1-15
6
19%
3
8%
16-30
5
16%
4
11%
31-45
6
19%
5
14%
46-60
3
10%
6
16%
61-75
8
26%
9
24%
76-90

Пропущено

26
37
10 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
2
8%
9
24%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
19%
8
22%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
10
38%
6
16%
61-75
5
19%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0
Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2
Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1

Результаты матчей

Челси
Астон Вилла

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Челси
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
7
7
1
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
3
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
21
6
9
18
1.5
10
17
2
25
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 22 3 3 66 - 26 69
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 7 6 15 22 - 41 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 6 9 13 22 - 38 27
14.
Лидс
 Заявка 27 6 8 13 35 - 44 26
15.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
17.
Лестер
 Заявка 27 7 4 16 38 - 47 25
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 Заявка 27 6 6 15 25 - 54 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 38 - 17 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
16.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Лестер
 Заявка 14 4 1 9 22 - 30 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Лидс
 Заявка 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 59 минут.

    Главный судья: Мэдли Анди

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    • Прогнозы 42
    Челси 88.1% (37)
    X 9.5% (4)
    Астон Вилла 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Астон Вилла
    1.71
    4.08
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Челси - Астон Вилла

    Исход игры
    Челси
    88.1% (37)
    Ничья
    9.5% (4)
    Астон Вилла
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.59% (15)
    Меньше
    63.41% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    41.46% (17)
    Нет
    58.54% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    31% (13)
    2:1 Челси
    28.6% (12)
    1:0 Челси
    23.8% (10)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
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