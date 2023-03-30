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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Манчестер Сити
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 53
Манчестер Сити 79.2% (42)
X 15.1% (8)
Ливерпуль 5.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Ливерпуль
5.40
4.40
6.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Ливерпуль

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед

42 матча

26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
10 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
3:2
ПЛ
1:0
С
3:1
К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.9
1.14

Среднее время на гол

47
78

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.9
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

80
52

Голов в среднем за матч

1.9
1.24

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 28 (5) 1.04
Фоден Фил 9 0.33
Марез Рияд 5 (1) 0.19
Альварес Хулиан 5 0.19
Де Брёйне Кевин 4 0.15
Силва Бернарду 4 0.15
Грилиш Джек 3 0.11
Гюндоган Илкай 3 0.11
Родри Эрнандес 2 0.07
Канселу Жоау 2 0.07
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 11 0.42
Фирмино Роберто 8 0.31
Нуньес Дарвин 8 0.31
Гакпо Коди 4 0.15
Диас Луис 3 0.12
Ван Дейк Виргил 3 0.12
Карвалью Фабиу 2 0.08
Александер-Арнольд Трент 1 0.04
Эллиотт Харви 1 0.04
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.04
Байчетич Стефан 1 0.04
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Жота Диогу 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 1
Холанн Эрлинг 4 0
Родри Эрнандес 3 0
Силва Бернарду 3 0
Уокер Кайл 2 0
Марез Рияд 2 0
Аке Натан 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Диаш Рубен 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Стоунс Джон 1 0
Грилиш Джек 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 6 0
Гомес Джо 3 0
Александер-Арнольд Трент 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Матип Жоэль 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Салах Мохамед 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Конате Ибраима 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Ливерпуль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

2
8
Манчестер Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Ливерпуль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

22
29
Манчестер Сити
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Ливерпуль
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
46% (12)
46% (12)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

24
37

Голы по времени матча

Забито

43
15
23 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
5
12%
4
27%
1-15
6
14%
2
13%
16-30
12
28%
3
20%
31-45
7
16%
2
13%
46-60
9
21%
1
7%
61-75
4
9%
3
20%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Забито

23
30
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
13%
4
13%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
4
17%
6
20%
31-45
5
22%
4
13%
46-60
6
26%
6
20%
61-75
2
9%
7
23%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
5
38%
2
15%
76-90

Забито

66
45
33 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
8
12%
8
18%
1-15
9
14%
5
11%
16-30
16
24%
9
20%
31-45
12
18%
6
13%
46-60
15
23%
7
16%
61-75
6
9%
10
22%
76-90

Пропущено

26
31
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
1
4%
6
19%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
4
15%
6
19%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
9
35%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Ливерпуль

Точный счет

4:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%

Точное количество голов

4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
2 раза 15%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
9
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
4
5 раз 19%
2
3 раза 11%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
2
8 раз 31%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
8
5
9
4
2.5
4
9
6
7
3.5
2
11
2
11
4.5
2
11
2
11
5.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
5
8
5
9
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
19
7
17
10
1.5
13
13
14
13
2.5
5
21
7
20
3.5
2
24
2
25
4.5
2
24
2
25
5.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 22 3 3 66 - 26 69
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 7 6 15 22 - 41 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 6 9 13 22 - 38 27
14.
Лидс
 Заявка 27 6 8 13 35 - 44 26
15.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
17.
Лестер
 Заявка 27 7 4 16 38 - 47 25
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 Заявка 27 6 6 15 25 - 54 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 38 - 17 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
16.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Лестер
 Заявка 14 4 1 9 22 - 30 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Лидс
 Заявка 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 1 час 59 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Ливерпуль.
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    • Прогнозы 53
    Манчестер Сити 79.2% (42)
    X 15.1% (8)
    Ливерпуль 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ливерпуль
    5.40
    4.40
    6.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Сити
    79.2% (42)
    Ничья
    15.1% (8)
    Ливерпуль
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.55% (35)
    Меньше
    20.45% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    41.5% (22)
    2:0 Манчестер Сити
    9.4% (5)
    2:2 Ничья
    7.5% (4)
    3:1 Манчестер Сити
    7.5% (4)
    1:0 Манчестер Сити
    5.7% (3)
    3:2 Манчестер Сити
    5.7% (3)
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