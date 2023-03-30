Тур: 29. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Ливерпуль
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед
42 матча
26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
47.6%
28.6%
10 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.9
1.14
Среднее время на гол
47
78
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.9
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
80
52
Голов в среднем за матч
1.9
1.24
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|1.04
|Фоден Фил
|9
|0.33
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.19
|Альварес Хулиан
|5
|0.19
|Де Брёйне Кевин
|4
|0.15
|Силва Бернарду
|4
|0.15
|Грилиш Джек
|3
|0.11
|Гюндоган Илкай
|3
|0.11
|Родри Эрнандес
|2
|0.07
|Канселу Жоау
|2
|0.07
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|11
|0.42
|Фирмино Роберто
|8
|0.31
|Нуньес Дарвин
|8
|0.31
|Гакпо Коди
|4
|0.15
|Диас Луис
|3
|0.12
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.12
|Карвалью Фабиу
|2
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.04
|Эллиотт Харви
|1
|0.04
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.04
|Байчетич Стефан
|1
|0.04
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|3
|1
|Холанн Эрлинг
|4
|0
|Родри Эрнандес
|3
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Матип Жоэль
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Юрген Клопп
|0
|1
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Джонс Кёртис
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Ливерпуль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
2
8
Манчестер Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Ливерпуль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
22
29
Манчестер Сити
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Ливерпуль
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
46% (12)
46% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
24
37
Голы по времени матча
Забито
43
15
23 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
5
12%
4
27%
1-15
6
14%
2
13%
16-30
12
28%
3
20%
31-45
7
16%
2
13%
46-60
9
21%
1
7%
61-75
4
9%
3
20%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Забито
23
30
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
13%
4
13%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
4
17%
6
20%
31-45
5
22%
4
13%
46-60
6
26%
6
20%
61-75
2
9%
7
23%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
5
38%
2
15%
76-90
Забито
66
45
33 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
8
12%
8
18%
1-15
9
14%
5
11%
16-30
16
24%
9
20%
31-45
12
18%
6
13%
46-60
15
23%
7
16%
61-75
6
9%
10
22%
76-90
Пропущено
26
31
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
1
4%
6
19%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
4
15%
6
19%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
9
35%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3
Результаты матчей
Манчестер Сити
Ливерпуль
Точный счет
4:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
Точное количество голов
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
2 раза 15%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
9
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
4
5 раз 19%
2
3 раза 11%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
2
8 раз 31%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
94
49
67
211
211
211
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
68
58
59
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
197
1710
1313
1413
521
720
224
225
224
225
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|66 - 26
|69
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 41
|27
|13.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 38
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 44
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|17.
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|38 - 47
|25
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|25 - 54
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 17
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|22 - 30
|13
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Сити
79.2% (42)
Ничья
15.1% (8)
Ливерпуль
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
79.55% (35)
Меньше
20.45% (9)
Обе команды забьют
Да
81.82% (36)
Нет
18.18% (8)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
41.5% (22)
2:0 Манчестер Сити
9.4% (5)
2:2 Ничья
7.5% (4)
3:1 Манчестер Сити
7.5% (4)
1:0 Манчестер Сити
5.7% (3)
3:2 Манчестер Сити
5.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!