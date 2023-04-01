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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Брайтон
3:3
Конец матча
Брентфорд
0'
0:1
10' Гол
Янссон Понтус
1:1
21' Гол
Митома Каору
1:2
22' Гол
Тони Айвен
2:2
28' Гол
Уэлбек Данни
2:3
49' Гол
Пиннок Итан
89' Желтая карточка
Хикки Аарон
3:3
90' Пенальти
Макаллистер Алексис
90' Желтая карточка
Макаллистер Алексис
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Янссон Понтус
(Йенсен Матиас)
21'
Митома Каору
(Стил Джейсон)
1:1
22'
1:2
Тони Айвен
(Мбеумо Брайан)
28'
Уэлбек Данни
(Марч Соломон)
2:2
49'
2:3
Пиннок Итан
(Мбеумо Брайан)
72'
Энсисо Хулио
Вельтман Йоел
 
73'
 
Дасилва Джош
Дамсгор Миккель
79'
 
Висса Йоан
Мбеумо Брайан
83'
Буонанотте Факундо
Эступиньян Первис
 
83'
Ундав Дениз
Уэлбек Данни
 
85'
 
Годдос Саман
Йенсен Матиас
89'
 
Хикки Аарон
90'
Макаллистер Алексис
3:3
90'
Макаллистер Алексис
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 1
  • 14 Удары в створ 5
  • 14 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Брайтон 72.4% (92)
X 21.3% (27)
Брентфорд 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
6
Колуилл
Леви
30
Эступиньян
Первис
25
Кайседо
Мойсес
7
Марч
Соломон
13
Гросс
Паскаль
10
Макаллистер
Алексис
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
1
Райя
Давид
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
2
Хикки
Аарон
24
Дамсгор
Миккель
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Брайтон
4-1-4-1
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Брайтон
Брентфорд

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
3:3
Ч
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
0:1
К
0:2
Ч
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
80

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.13
0.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
103

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 8 0.31
Макаллистер Алексис 8 (5) 0.31
Митома Каору 7 0.27
Марч Соломон 6 0.23
Гросс Паскаль 6 0.23
Уэлбек Данни 3 0.12
Фергюсон Эван 3 0.12
Лаллана Адам 2 0.08
Вельтман Йоел 1 0.04
Кайседо Мойсес 1 0.04
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Буонанотте Факундо 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 17 (5) 0.61
Йенсен Матиас 5 0.18
Мбеумо Брайан 5 (1) 0.18
Висса Йоан 5 0.18
Дасилва Джош 3 0.11
Янельт Витали 3 0.11
Ми Бен 3 0.11
Пиннок Итан 2 0.07
Норгор Кристиан 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Гросс Паскаль 2 0
Данк Льюис 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Марч Соломон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Хикки Аарон 6 0
Норгор Кристиан 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 2 0
Висса Йоан 2 0
Дамсгор Миккель 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Янельт Витали 1 0
Дасилва Джош 1 0
Шаде Кевин 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Брайтон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Брентфорд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

6
14
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Брентфорд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

22
27
Брайтон
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Брентфорд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
39% (11)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

28
41

Голы по времени матча

Забито

22
20
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
4
18%
1
5%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
5
23%
4
20%
61-75
7
32%
6
30%
76-90

Пропущено

17
21
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
5
29%
29%
5
24%
1-15
3
18%
6
29%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
1
6%
3
14%
76-90

Забито

25
27
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
16%
3
11%
1-15
4
16%
4
15%
16-30
3
12%
7
26%
31-45
7
28%
4
15%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
3
12%
7
26%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
6
32%
3
20%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Забито

47
47
18 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
8
17%
4
9%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
3
6%
11
23%
31-45
10
21%
6
13%
46-60
9
19%
6
13%
61-75
10
21%
13
28%
76-90

Пропущено

36
36
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
6
17%
5
14%
1-15
5
14%
10
28%
16-30
9
25%
4
11%
31-45
6
17%
8
22%
46-60
7
19%
4
11%
61-75
3
8%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0
Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3
Брентфорд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1

Результаты матчей

Брайтон
Брентфорд

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 27%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
8
6
5
9
2.5
5
9
3
11
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
4
8
4
1.5
7
7
4
8
2.5
1
13
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
22
6
14
12
1.5
15
13
9
17
2.5
6
22
4
22
3.5
2
26
1
25
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Брайтон
 Заявка 26 12 7 7 49 - 34 43
7.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Астон Вилла
 Заявка 28 12 5 11 37 - 39 41
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 28 10 8 10 29 - 30 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 9 13 23 - 50 27
15.
Борнмут
 Заявка 28 7 6 15 27 - 55 27
16.
Лидс
 Заявка 28 6 8 14 36 - 48 26
17.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
18.
Лестер
 Заявка 28 7 4 17 39 - 49 25
19.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 16 - 12 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
14.
Борнмут
 Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
15.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Ми Бен успешно блокирует удар.
    • 91'
      Мойсес Кайседо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Митома Каору из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Брайтон: 73%, Брентфорд: 27%.
    • Описание гола
      90'
      Г О О О О О Л - Макаллистер Алексис из команды Брайтон забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Дэвид Райя прыгнул не в ту сторону.
    • Желтая карточка
      89'
      Хикки Аарон получил желтую карточку от судьи
    • 88'
      После проверки VAR судья изменил решение - Брайтон пробьет пенальти!
    • 87'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 87'
      Хикки Аарон успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Брайтон 72.4% (92)
    X 21.3% (27)
    Брентфорд 6.3% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Брайтон 3:3 Брентфорд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 3:3 Брентфорд

    Исход игры
    Брайтон
    72.4% (92)
    Ничья
    21.3% (27)
    Брентфорд
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.56% (69)
    Меньше
    43.44% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    72.13% (88)
    Нет
    27.87% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    44.9% (57)
    1:0 Брайтон
    18.1% (23)
    1:1 Ничья
    15% (19)
    2:0 Брайтон
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    1:2 Брентфорд
    3.9% (5)
    0:1 Брентфорд
    2.4% (3)
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