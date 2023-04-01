Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Мойсес Кайседо нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Мойсес Кайседо пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хорошую попытку сделал Марч Соломон . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Удар от ворот произведет Брентфорд

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Макаллистер Алексис пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

43' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Митома Каору из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Данк Льюис бьет со штрафного в створ, но Дэвид Райя держит все под контролем

40' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

39' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Марч Соломон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Удар от ворот произведет Брайтон

35' Мбеумо Брайан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

34' Ми Бен из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

32' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Янссон Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Тони Айвен забивает ударом с правой ноги!

22' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Митома Каору из команды Брайтон

21' Марч Соломон пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Пиннок Итан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Стил Джейсон из команды Брайтон взял в руки мяч после паса своего. Это значит, что будет назначен свободный удар.

11' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Данк Льюис нанес удар головой, но Дэвид Райя спокойно отбил мяч.

10' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Эступиньян Первис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хикки Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Брайтон начинает с центра поля