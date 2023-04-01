Тур: 29. Стадион: Фалмер. Главный судья: Оливер Майкл
0'
0:1
10' ГолЯнссон Понтус
1:1
21' ГолМитома Каору
1:2
22' ГолТони Айвен
2:2
28' ГолУэлбек Данни
2:3
49' ГолПиннок Итан
89' Желтая карточкаХикки Аарон
3:3
90' ПенальтиМакаллистер Алексис
90' Желтая карточкаМакаллистер Алексис
90'+7
Ход матча
10'
0:1
21'
1:1
22'
1:2
28'
2:2
49'
2:3
89'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
8 Удары по воротам 1
-
14 Удары в створ 5
-
14 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
21 Ундав ДенизПолузащитник
-
49 Моран ЭндрюПолузащитник
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брайтон
Брентфорд
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
80
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.13
0.87
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
79
103
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|8
|0.31
|Макаллистер Алексис
|8 (5)
|0.31
|Митома Каору
|7
|0.27
|Марч Соломон
|6
|0.23
|Гросс Паскаль
|6
|0.23
|Уэлбек Данни
|3
|0.12
|Фергюсон Эван
|3
|0.12
|Лаллана Адам
|2
|0.08
|Вельтман Йоел
|1
|0.04
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
|Буонанотте Факундо
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|17 (5)
|0.61
|Йенсен Матиас
|5
|0.18
|Мбеумо Брайан
|5 (1)
|0.18
|Висса Йоан
|5
|0.18
|Дасилва Джош
|3
|0.11
|Янельт Витали
|3
|0.11
|Ми Бен
|3
|0.11
|Пиннок Итан
|2
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|7
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Хикки Аарон
|6
|0
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Брентфорд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
6
14
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Брентфорд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
22
27
Брайтон
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Брентфорд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
39% (11)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
28
41
Голы по времени матча
Забито
22
20
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
4
18%
1
5%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
5
23%
4
20%
61-75
7
32%
6
30%
76-90
Пропущено
17
21
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
5
29%
29%
5
24%
1-15
3
18%
6
29%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
1
6%
3
14%
76-90
Забито
25
27
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
16%
3
11%
1-15
4
16%
4
15%
16-30
3
12%
7
26%
31-45
7
28%
4
15%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
3
12%
7
26%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
6
32%
3
20%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Забито
47
47
18 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
8
17%
4
9%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
3
6%
11
23%
31-45
10
21%
6
13%
46-60
9
19%
6
13%
61-75
10
21%
13
28%
76-90
Пропущено
36
36
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
6
17%
5
14%
1-15
5
14%
10
28%
16-30
9
25%
4
11%
31-45
6
17%
8
22%
46-60
7
19%
4
11%
61-75
3
8%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0
Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3
Брентфорд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1
Результаты матчей
Брайтон
Брентфорд
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
86
59
59
311
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
104
84
77
48
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
226
1412
1513
917
622
422
226
125
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|49 - 34
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|29 - 30
|38
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|14.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|23 - 50
|27
|15.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|27 - 55
|27
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|36 - 48
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|18.
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|39 - 49
|25
|19.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 3:3 Брентфорд
Исход игры
Брайтон
72.4% (92)
Ничья
21.3% (27)
Брентфорд
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
56.56% (69)
Меньше
43.44% (53)
Обе команды забьют
Да
72.13% (88)
Нет
27.87% (34)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
44.9% (57)
1:0 Брайтон
18.1% (23)
1:1 Ничья
15% (19)
2:0 Брайтон
6.3% (8)
2:2 Ничья
4.7% (6)
1:2 Брентфорд
3.9% (5)
0:1 Брентфорд
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!