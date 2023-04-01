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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Ноттингем Форест
1:0
Первый тайм: 45'
Вулверхэмптон
0'
35' Желтая карточка
Фройлер Ремо
1:0
38' Гол
Джонсон Бреннан
40' Желтая карточка
Джонсон Бреннан
42' Желтая карточка
Невеш Рубен
45' Желтая карточка
Моутинью Жоау

Ход матча

35'
Фройлер Ремо
 
38'
Джонсон Бреннан
(Данило Ларанжера)
1:0
40'
Джонсон Бреннан
 
42'
 
Невеш Рубен
45'
 
Моутинью Жоау

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 124
Ноттингем Форест 22.6% (28)
X 58.1% (72)
Вулверхэмптон 19.4% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Вулверхэмптон
3.65
3.50
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Навас
Кейлор
7
Уильямс
Неко
38
Фелипе
Аугусто
IV
19
Ньякат
Мусса
15
Тоффоло
Харри
5
Мангаля
Орель
23
Фройлер
Ремо
28
Данило
Ларанжера
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
25
Деннис
Эммануэль
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
5
Лемина
Марио
8
Невеш
Рубен
37
Траоре
Адама
28
Моутинью
Жоау
27
Луис
Матеус
II
12
Кунья
Матеус
Ноттингем Форест
4-3-3
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:4
Ч
0:2
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
5:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.29

Среднее время на гол

102
70

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.29
1.75

Среднее время на гол

70
51

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

1.07
1.53

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
58

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.29
Авонийи Тайво 4 0.14
Гиббс-Уайт Морган 2 0.07
Деннис Эммануэль 2 0.07
Куяте Шейху 1 0.04
Вуд Крис 1 0.04
Орье Серж 1 0.04
Сарридж Сэм 1 0.04
Уорролл Джо 1 0.04
О'Брайен Льюис 1 0.04
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Данило Ларанжера 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 5 0.17
Невеш Рубен 5 (2) 0.17
Траоре Адама 2 0.07
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Хи-Чан Хван 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Кунья Матеус 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 6 0
Лоди Ренан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Джонсон Бреннан 4 0
Уильямс Неко 4 0
Деннис Эммануэль 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Навас Кейлор 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Мангаля Орель 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Стив Купер 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 8 1
Невеш Рубен 9 0
Поденсе Даниэл 5 0
Хонни Кастро 3 1
Гиббс-Уайт Морган 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Коста Диего 2 1
Лемина Марио 2 1
Коллинз Натан 2 1
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Сарабия Пабло 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Моутинью Жоау 2 0
Гомес Жоао 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Нету Педру 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

11
7
Ноттингем Форест
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Вулверхэмптон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

30
18

Волевые поражения

3
7
Ноттингем Форест
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Вулверхэмптон
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

30
21

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
3
18%
2
20%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
4
22%
4
18%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
75%
1
9%
76-90

Пропущено

32
20
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
6%
5
25%
1-15
8
25%
2
10%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
6
19%
3
15%
46-60
5
16%
4
20%
61-75
8
25%
5
25%
76-90

Забито

21
21
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 12
3
14%
4
19%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
7
33%
3
14%
76-90

Пропущено

50
42
21 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
4
8%
6
14%
1-15
11
22%
6
14%
16-30
6
12%
3
7%
31-45
10
20%
9
21%
46-60
7
14%
9
21%
61-75
12
24%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
1
4 раза 31%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
10 раз 37%
2
5 раз 19%
0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
16
12
5
22
1.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 29 23 3 3 67 - 26 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Брайтон
 2:2 Заявка 26 12 7 7 48 - 33 43
7.
Брентфорд
 2:2 Заявка 28 10 13 5 45 - 36 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Фулхэм
 1:0 Заявка 28 12 6 10 39 - 37 42
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 28 7 8 13 23 - 49 29
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 29 6 10 13 22 - 38 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 29 7 6 16 22 - 42 27
15.
Лестер
 0:0 Заявка 28 7 5 16 38 - 47 26
16.
Лидс
 0:1 Заявка 28 6 8 14 35 - 45 26
17.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 28 6 6 16 25 - 55 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 15 12 2 1 39 - 17 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 2:2 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 2:2 Заявка 14 7 3 4 24 - 13 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 17 23
11.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
12.
Фулхэм
 1:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 15 4 6 5 12 - 18 18
15.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
16.
Лидс
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
17.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
19.
Лестер
 0:0 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Фулхэм
 1:0 Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
6.
Брайтон
 2:2 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
7.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Брентфорд
 2:2 Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
11.
Лестер
 0:0 Заявка 15 4 2 9 22 - 30 14
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 23 10
16.
Лидс
 0:1 Заявка 15 2 3 10 17 - 27 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 124
    Ноттингем Форест 22.6% (28)
    X 58.1% (72)
    Вулверхэмптон 19.4% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.65
    3.50
    9.50
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    22.4% (28)
    Ничья
    58.4% (73)
    Вулверхэмптон
    19.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.23% (32)
    Меньше
    73.77% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    77.87% (95)
    Нет
    22.13% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.4% (63)
    1:0 Ноттингем Форест
    10.4% (13)
    2:1 Ноттингем Форест
    10.4% (13)
    1:2 Вулверхэмптон
    9.6% (12)
    0:1 Вулверхэмптон
    6.4% (8)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Вулверхэмптон
    1.6% (2)
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