Тур: 29. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Кавана Крис
1:0
Первый тайм: 45'
0'
35' Желтая карточкаФройлер Ремо
1:0
38' ГолДжонсон Бреннан
40' Желтая карточкаДжонсон Бреннан
42' Желтая карточкаНевеш Рубен
45' Желтая карточкаМоутинью Жоау
Ход матча
35'
38'
40'
42'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Навас
Кейлор
19
Ньякат
Мусса
23
Фройлер
Ремо
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
37
Траоре
Адама
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
-
12 Навас КейлорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Куяте ШейхуПолузащитник
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
34 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.29
Среднее время на гол
102
70
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.29
1.75
Среднее время на гол
70
51
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1.07
1.53
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
58
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.29
|Авонийи Тайво
|4
|0.14
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.07
|Деннис Эммануэль
|2
|0.07
|Куяте Шейху
|1
|0.04
|Вуд Крис
|1
|0.04
|Орье Серж
|1
|0.04
|Сарридж Сэм
|1
|0.04
|Уорролл Джо
|1
|0.04
|О'Брайен Льюис
|1
|0.04
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Данило Ларанжера
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|5
|0.17
|Невеш Рубен
|5 (2)
|0.17
|Траоре Адама
|2
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Хи-Чан Хван
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Кунья Матеус
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорролл Джо
|6
|0
|Лоди Ренан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Джонсон Бреннан
|4
|0
|Уильямс Неко
|4
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Навас Кейлор
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|8
|1
|Невеш Рубен
|9
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Гиббс-Уайт Морган
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Лемина Марио
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Сарабия Пабло
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Гомес Жоао
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
11
7
Ноттингем Форест
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Вулверхэмптон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
30
18
Волевые поражения
3
7
Ноттингем Форест
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Вулверхэмптон
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
30
21
Волевые поражения
14
14
Голы по времени матча
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
3
18%
2
20%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
4
22%
4
18%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
75%
1
9%
76-90
Пропущено
32
20
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
6%
5
25%
1-15
8
25%
2
10%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
6
19%
3
15%
46-60
5
16%
4
20%
61-75
8
25%
5
25%
76-90
Забито
21
21
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 12
3
14%
4
19%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
7
33%
3
14%
76-90
Пропущено
50
42
21 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
4
8%
6
14%
1-15
11
22%
6
14%
16-30
6
12%
3
7%
31-45
10
20%
9
21%
46-60
7
14%
9
21%
61-75
12
24%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
1
4 раза 31%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
10 раз 37%
2
5 раз 19%
0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
59
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1612
522
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|29
|23
|3
|3
|67 - 26
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|2:2 Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 33
|43
|7.
|2:2 Заявка
|28
|10
|13
|5
|45 - 36
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|1:0 Заявка
|28
|12
|6
|10
|39 - 37
|42
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|1:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|23 - 49
|29
|13.
|0:0 Заявка
|29
|6
|10
|13
|22 - 38
|28
|14.
|0:1 Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 42
|27
|15.
|0:0 Заявка
|28
|7
|5
|16
|38 - 47
|26
|16.
|0:1 Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 45
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|0:1 Заявка
|28
|6
|6
|16
|25 - 55
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|39 - 17
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|2:2 Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|2:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 13
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 17
|23
|11.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|12.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 18
|18
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|16.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|17.
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|18.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|19.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|1:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|6.
|2:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|2:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 30
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|15.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 23
|10
|16.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 27
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|1:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Ноттингем Форест
22.4% (28)
Ничья
58.4% (73)
Вулверхэмптон
19.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
26.23% (32)
Меньше
73.77% (90)
Обе команды забьют
Да
77.87% (95)
Нет
22.13% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (63)
1:0 Ноттингем Форест
10.4% (13)
2:1 Ноттингем Форест
10.4% (13)
1:2 Вулверхэмптон
9.6% (12)
0:1 Вулверхэмптон
6.4% (8)
2:2 Ничья
4% (5)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:2 Вулверхэмптон
1.6% (2)
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