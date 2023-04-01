Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе

88' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

87' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

86' Тактическая замена. Данило уходит с поля и его заменяет Авонийи Тайво

85' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

85' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Поденсе Даниэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вулверхэмптон будет все-таки засчитан.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' Г О О О О Л - Поденсе Даниэл забивает ударом с правой ноги!

81' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

79' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Семеду Нелсон получил желтую карточку от судьи

78' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Сарабия Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

76' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

75' Данило оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Поденсе Даниэл не смог попасть в створ ударом издали

73' Сегодняшная посещаемость составляет 29368 болельщиков

73' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Лоди Ренан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

70' Данило оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Неко Уильямс выиграл воздушное противоборство у Гомеш Тоти

68' Килман Макс не смог попасть в створ ударом издали

68' Коста Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Буэно Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Лоди Ренан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе

62' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

61' Джонсон Бреннан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Гиббс-Уайт Морган пробует нанести удар издали, но Жозе Са держит все под контролем

58' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновится спорным мячом

55' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ноттингем Форест пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

52' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Тоффоло Харри получил желтую карточку от судьи

49' Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе

48' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника