Тур: 29. Стадион: Сити Граунд. Зрители: 29368 Главный судья: Кавана Крис
1:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаФройлер Ремо
1:0
38' ГолДжонсон Бреннан
40' Желтая карточкаДжонсон Бреннан
42' Желтая карточкаНевеш Рубен
45' Желтая карточкаМоутинью Жоау
49' Желтая карточкаТоффоло Харри
79' Желтая карточкаСемеду Нелсон
1:1
83' ГолПоденсе Даниэл
85' Желтая карточкаСарабия Пабло
90' Желтая карточкаГомеш Тоти
90'+6
Ход матча
35'
38'
40'
42'
45'
49'
79'
83'
1:1
85'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Навас
Кейлор
19
Ньякат
Мусса
23
Фройлер
Ремо
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
37
Траоре
Адама
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
-
12 Навас КейлорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Куяте ШейхуПолузащитник
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
34 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.29
Среднее время на гол
102
70
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.29
1.75
Среднее время на гол
70
51
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1.07
1.53
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
58
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.29
|Авонийи Тайво
|4
|0.14
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.07
|Деннис Эммануэль
|2
|0.07
|Куяте Шейху
|1
|0.04
|Вуд Крис
|1
|0.04
|Орье Серж
|1
|0.04
|Сарридж Сэм
|1
|0.04
|Уорролл Джо
|1
|0.04
|О'Брайен Льюис
|1
|0.04
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Данило Ларанжера
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|6
|0.21
|Невеш Рубен
|5 (2)
|0.17
|Траоре Адама
|2
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Хи-Чан Хван
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Кунья Матеус
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорролл Джо
|6
|0
|Лоди Ренан
|5
|0
|Джонсон Бреннан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Уильямс Неко
|4
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Навас Кейлор
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Тоффоло Харри
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|9
|1
|Невеш Рубен
|10
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Гиббс-Уайт Морган
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Лемина Марио
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Гомеш Тоти
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Гомес Жоао
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
12
8
Ноттингем Форест
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Вулверхэмптон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
30
18
Волевые поражения
3
7
Ноттингем Форест
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Вулверхэмптон
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
30
21
Волевые поражения
15
15
Голы по времени матча
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
3
17%
2
18%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
22%
3
27%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
11%
1
4%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
4
21%
6
26%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
5
26%
4
17%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
75%
1
9%
76-90
Пропущено
32
20
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
6%
5
25%
1-15
8
25%
2
10%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
6
19%
3
15%
46-60
5
16%
4
20%
61-75
8
25%
5
25%
76-90
Забито
22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
10 Не забивали 12
3
14%
4
18%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
4
18%
4
18%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
7
32%
4
18%
76-90
Пропущено
51
43
21 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
4
8%
6
14%
1-15
11
22%
6
14%
16-30
6
12%
4
9%
31-45
10
20%
9
21%
46-60
7
14%
9
21%
61-75
13
25%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
1
4 раза 31%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
86
510
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1712
523
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|49 - 34
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|29 - 30
|38
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|14.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|23 - 50
|27
|15.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|27 - 55
|27
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|36 - 48
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|18.
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|39 - 49
|25
|19.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10